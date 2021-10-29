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Будущее
Таня Боброва

До «метавселенных» ещё далеко: три причины, почему Статьи редакции

VR-шлемы пока слабые, общество не подготовлено к самой идее, а компаниям-конкурентам договориться о единых форматах и бизнес-условиях будет непросто.

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28 октября 2021 года Марк Цукерберг рассказал, что его компания Meta будет развивать «метавселенную» — виртуальный мир, в котором сочетаются VR и AR-технологии.

В «метавселенной» можно будет общаться друг с другом в виртуальной реальности с помощью аватаров, весь контент из «обычного» интернета смотреть в виде голограмм, а также создать виртуальное рабочее место и дом.

Например, астрономы смогут изучать космические объекты вблизи с помощью AR, пользователи играть в игры с дополненной реальностью, заниматься вместе спортом и ходить на концерты, физически находясь в разных местах.

Кадр из презентации Meta

Специалисты объясняют, почему «метавселенная» не так близко, как кажется.

Слабые технологии и неготовность общества

По словам бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова, развитию «метавселенной» мешает слабость технологий — пока VR-шлемы слишком громоздкие и слабые, хоть и за последние четыре года прогресс был «невыразимо огромным».

Кроме того, человек в шлеме изолирован от внешнего мира. Это минус, считает Бакунов, потому что вокруг есть реальный мир с его особенностями и угрозами, но это постепенно можно решить с помощью улучшенной или смешанной реальности.

Общество тоже не очень готово к идее параллельного существования в разных мирах: «Но и тут прогресс на лицо, глобально метавёрс мало отличается от нашего присутствия в интернете. Просто погружение “в глубину” чуть больше».

Сложно разграничить ответственность компаний

«Метавселенной» придётся решить и другие проблемы — например, с обеспечением безопасности и конфиденциальности данных, отмечает ИТ-журналист Axios Ина Фрид.

Meta хочет сделать единую «метавселенную», работая с другими компаниями. Технически это «не невозможно», но заставить Google, Apple, Microsoft и других согласовать бизнес-условия может оказаться сложной задачей, пишет издание. Не ясно, как виртуальный мир будет финансироваться и монетизироваться.

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Сложно переносить персонажей и данные

Одна из самых сложных проблем «метавселенной» — перемещение аватаров и предметов между мирами, отмечает геймдизайнер и автор книги «Разработка игр и теория развлечений» Раф Костер.

Уже были попытки сделать стандартные форматы для «метавселенных». Я был на встречах, на которых консорциум из разных компаний пытался договориться о формате для «аватара». Эти встречи перерастали в склоки менее чем через пять минут, без шуток.

Раф Костер

Сложно поверить, что многие технологические компании, привыкшие быть конкурентами, разрешат переносить персонажей и другие данные, соглашается издание Inverse. Но, в частности, пример Fortnite показывает, что это возможно, если «на кону будет достаточно денег»: в игре от Epic Games есть аватары от «Терминатора» до «Хищника», принадлежащие медиакомпаниям.

Технический директор Meta Эндрю Босворт признал, что пока ни у кого нет чётких ответов на многие вопросы. Например, когда нужно отслеживать разговоры в «метавселенной» и когда они должны быть конфиденциальными. Но Meta не должна самостоятельно принимать такие решения, добавил Босворт.

Реально ли появление «метавселенной»

Кроме компании Цукерберга, «метавселенные» создают в том числе Microsoft и Epic Games. Но, по словам Григория Бакунова, Meta — лидер в этом направлении, и чтобы появилась «метавселенная», нужно просто «не мешать».

«Проект Facebook можно назвать “метапроект метавселенной” — это попытка обьединить усилия разных игроков и сделать “метавселенную” не только силами Meta», — считает Бакунов: «Метавёрс можно назвать metaOS, потому что это технологическая платформа для создания приложений».

Венчурный инвестор и современный идеолог Мэтью Болл считает, что идеалистическая «метавселенная» появится лишь спустя десятилетия. При этом невозможно предсказать то, как именно будут развиваться технологии и чем на самом деле окажется «метавселенная».

Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#метавселенная #meta

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Evgeniy Onegin

дожить бы)

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Alex Petrov

Зачем? Какой смысл в этом цифровом симулякре, когда живая печень, есть чем жевать стейки и нет эректильной дисфункции? А если еще не запретят ДВС , то жизнь будет прекрасна и удивительна.

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Alex Petrov

Ничего недалеко, игроманы проводящие большую часть суток в онлайн играх, уже готовая паства на вход в Мету. Осталось только каким то образом заставить их зарабатывать в вирутале деньги, чтобы конвертировать их в реал, для физического жизнеобеспечения этих овощей и поддержания инфраструктуры Меты, ну естественно прибыль с добавочной стоимости тому кто этот новый дивный мир создаст.

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Ли Си Цын

Осталось только каким то образом заставить их зарабатывать в вирутале деньги

Неясна мысль. Кто хочет зарабатывать в виртуале - тот уже зарабатывает: перепродает кейсы в КС, торгует валютой в онлайн играх и т.д.

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Ли Си Цын

Был бы на рынке спрос - а предложение поспеет. Почему так медленно развивался сектор VR? Да потому что спрос был под большим вопросом. Но тут миру явился короновирус, который уже несколько поменял привычную картину жизни. И конца которому пока что-то не видится.

И вот теперь спрос на VR видится куда более ощутимым. И Цукер хочет оседлать волну. В принципе с его деньгами может и получиться

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