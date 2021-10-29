VR-шлемы пока слабые, общество не подготовлено к самой идее, а компаниям-конкурентам договориться о единых форматах и бизнес-условиях будет непросто.

{"id":312254,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu","title":"\u0414\u043e \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e: \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu&title=\u0414\u043e \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e: \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu&text=\u0414\u043e \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e: \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu&text=\u0414\u043e \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e: \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0414\u043e \u00ab\u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0435\u0449\u0451 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e: \u0442\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u044b, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443&body=https:\/\/vc.ru\/future\/312254-do-metavselennyh-eshche-daleko-tri-prichiny-pochemu","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 68 просмотров

28 октября 2021 года Марк Цукерберг рассказал, что его компания Meta будет развивать «метавселенную» — виртуальный мир, в котором сочетаются VR и AR-технологии.

В «метавселенной» можно будет общаться друг с другом в виртуальной реальности с помощью аватаров, весь контент из «обычного» интернета смотреть в виде голограмм, а также создать виртуальное рабочее место и дом.

Например, астрономы смогут изучать космические объекты вблизи с помощью AR, пользователи играть в игры с дополненной реальностью, заниматься вместе спортом и ходить на концерты, физически находясь в разных местах.

Кадр из презентации Meta

Специалисты объясняют, почему «метавселенная» не так близко, как кажется.

Слабые технологии и неготовность общества

По словам бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова, развитию «метавселенной» мешает слабость технологий — пока VR-шлемы слишком громоздкие и слабые, хоть и за последние четыре года прогресс был «невыразимо огромным».

Кроме того, человек в шлеме изолирован от внешнего мира. Это минус, считает Бакунов, потому что вокруг есть реальный мир с его особенностями и угрозами, но это постепенно можно решить с помощью улучшенной или смешанной реальности.

Общество тоже не очень готово к идее параллельного существования в разных мирах: «Но и тут прогресс на лицо, глобально метавёрс мало отличается от нашего присутствия в интернете. Просто погружение “в глубину” чуть больше».

Сложно разграничить ответственность компаний

«Метавселенной» придётся решить и другие проблемы — например, с обеспечением безопасности и конфиденциальности данных, отмечает ИТ-журналист Axios Ина Фрид.

Meta хочет сделать единую «метавселенную», работая с другими компаниями. Технически это «не невозможно», но заставить Google, Apple, Microsoft и других согласовать бизнес-условия может оказаться сложной задачей, пишет издание. Не ясно, как виртуальный мир будет финансироваться и монетизироваться.

Сложно переносить персонажей и данные

Одна из самых сложных проблем «метавселенной» — перемещение аватаров и предметов между мирами, отмечает геймдизайнер и автор книги «Разработка игр и теория развлечений» Раф Костер.

Уже были попытки сделать стандартные форматы для «метавселенных». Я был на встречах, на которых консорциум из разных компаний пытался договориться о формате для «аватара». Эти встречи перерастали в склоки менее чем через пять минут, без шуток. Раф Костер

Сложно поверить, что многие технологические компании, привыкшие быть конкурентами, разрешат переносить персонажей и другие данные, соглашается издание Inverse. Но, в частности, пример Fortnite показывает, что это возможно, если «на кону будет достаточно денег»: в игре от Epic Games есть аватары от «Терминатора» до «Хищника», принадлежащие медиакомпаниям.

Технический директор Meta Эндрю Босворт признал, что пока ни у кого нет чётких ответов на многие вопросы. Например, когда нужно отслеживать разговоры в «метавселенной» и когда они должны быть конфиденциальными. Но Meta не должна самостоятельно принимать такие решения, добавил Босворт.

Реально ли появление «метавселенной»

Кроме компании Цукерберга, «метавселенные» создают в том числе Microsoft и Epic Games. Но, по словам Григория Бакунова, Meta — лидер в этом направлении, и чтобы появилась «метавселенная», нужно просто «не мешать».

«Проект Facebook можно назвать “метапроект метавселенной” — это попытка обьединить усилия разных игроков и сделать “метавселенную” не только силами Meta», — считает Бакунов: «Метавёрс можно назвать metaOS, потому что это технологическая платформа для создания приложений».