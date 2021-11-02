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Будущее
TJ

Amazon запустит первые два прототипа спутников для раздачи интернета Kuiper в 2022 году Статьи редакции

После завершения тестирования их направят в атмосферу Земли, чтобы не захламлять низкую околоземную орбиту.

4 4 комментария
660 просмотров

Amazon намерена в 2022 году вывести на орбиту прототипы KuiperSat-1 и KuiperSat-2, сообщает Reuters со ссылкой на запрос, который компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Рендеринг ракеты RS1 с прототипом спутников Amazon ABL Space Systems

В конце октября Amazon провела испытания двигателей спутников для маневрирования в космосе.

Michael Sheetz @thesheetztweetz
Another look at an Amazon Project Kuiper satellite hall thruster test firing:
Ещё один вид испытательного пуска в зале Amazon Project Kuiper

По утверждению компании, два прототипа имеют те же функции, что и доработанные спутники. Они будут работать на высоте 590 км над Землёй. После испытаний компания заявила, что технология обеспечивает максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с.

Инфографика, объясняющая этапы тестирования прототипа спутника Project Kuiper

Спутники выведут с помощью экспериментальной ракеты RS1, которую разрабатывает стартап ABL Space Systems. Компания пообещала, что после завершения тестирования направит прототипы в атмосферу Земли, чтобы они сгорели и не захламляли космическое пространство.

  • В июле 2021 года Amazon купила у Facebook команду разработчиков спутникового интернета. Она присоединится к уже существующей команде из 500 человек.
  • Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников компания должна запустить к 2026 году.
  • Starlink Илона Маска тестирует спутниковый интернет с осени 2020 года. Британский OneWeb привлёк $500 млн для запуска всех своих спутников на орбиту к концу 2021 года.

#новость #amazon #kuiper

4 4 комментария
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4 комментария
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Максим Першин
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3
Фиктивный Аккаунт

Когда запустят Нью Гленн? Будет смешно, если свои спутники будут запускать на чужих ракетах.

Хорошо, что именно американцы не имеют никакого даже сопостовимого соперника в интеграции космоса и земных технологий.

Потенциально это даст им возможность доминировать навсегда, даже не допустив конкурентов.

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Александр Мраев

Добби счастлив?

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2
Семен Переделкин

Почему домен kuipersat.com ещё не занят?

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0
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