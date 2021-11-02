Amazon запустит первые два прототипа спутников для раздачи интернета Kuiper в 2022 году Статьи редакции
После завершения тестирования их направят в атмосферу Земли, чтобы не захламлять низкую околоземную орбиту.
Amazon намерена в 2022 году вывести на орбиту прототипы KuiperSat-1 и KuiperSat-2, сообщает Reuters со ссылкой на запрос, который компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC).
В конце октября Amazon провела испытания двигателей спутников для маневрирования в космосе.
По утверждению компании, два прототипа имеют те же функции, что и доработанные спутники. Они будут работать на высоте 590 км над Землёй. После испытаний компания заявила, что технология обеспечивает максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с.
Спутники выведут с помощью экспериментальной ракеты RS1, которую разрабатывает стартап ABL Space Systems. Компания пообещала, что после завершения тестирования направит прототипы в атмосферу Земли, чтобы они сгорели и не захламляли космическое пространство.
- В июле 2021 года Amazon купила у Facebook команду разработчиков спутникового интернета. Она присоединится к уже существующей команде из 500 человек.
- Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников компания должна запустить к 2026 году.
- Starlink Илона Маска тестирует спутниковый интернет с осени 2020 года. Британский OneWeb привлёк $500 млн для запуска всех своих спутников на орбиту к концу 2021 года.
Когда запустят Нью Гленн? Будет смешно, если свои спутники будут запускать на чужих ракетах.
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