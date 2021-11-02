После завершения тестирования их направят в атмосферу Земли, чтобы не захламлять низкую околоземную орбиту.

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Amazon намерена в 2022 году вывести на орбиту прототипы KuiperSat-1 и KuiperSat-2, сообщает Reuters со ссылкой на запрос, который компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Рендеринг ракеты RS1 с прототипом спутников Amazon ABL Space Systems

В конце октября Amazon провела испытания двигателей спутников для маневрирования в космосе.

Michael Sheetz @thesheetztweetz Another look at an Amazon Project Kuiper satellite hall thruster test firing: Ещё один вид испытательного пуска в зале Amazon Project Kuiper

По утверждению компании, два прототипа имеют те же функции, что и доработанные спутники. Они будут работать на высоте 590 км над Землёй. После испытаний компания заявила, что технология обеспечивает максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с.

Инфографика, объясняющая этапы тестирования прототипа спутника Project Kuiper

Спутники выведут с помощью экспериментальной ракеты RS1, которую разрабатывает стартап ABL Space Systems. Компания пообещала, что после завершения тестирования направит прототипы в атмосферу Земли, чтобы они сгорели и не захламляли космическое пространство.