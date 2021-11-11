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Будущее
Евгения Евсеева

«Сбер» представил второй суперкомпьютер «Кристофари» Статьи редакции

Он будет доступен с 1 декабря 2021 года через облачную платформу ML Space.

  • Суперкомпьютер «Кристофари Neo» разработала дочерняя компания банка SberCloud на базе технологий Nvidia, рассказали vc.ru в компании. Его представил технический директор «Сбербанка» Давид Рафаловский во время международной конференции AI Journey 2021.
  • Производительность суперкомпьютера достигает 11,95 петафлопса, уточнили в «Сбере». Первыми доступ к нему получили команды SberDevices и Sber AI.
  • Получить доступ к новому «Кристофари» можно через облачную платформу для разработки и реализации ИИ-сервисов ML Space в SberCloud. Им смогут пользоваться как нынешние клиенты платформы, так и новые.
  • Обновленная платформа на базе двух суперкомпьютеров будет доступна с 1 декабря 2021 года, пока можно оставить заявку на подключение.
  • Свой первый суперкомпьютер «Кристофари» «Сбер» представил в 2019 году. Платформа предназначена для быстрого обучения моделей искусственного интеллекта с помощью больших объёмов данных. Его производительность — 6,7 петафлопса. Банк назвал суперкомпьютер «Кристофари» в честь Николая Кристофари — первого клиента, открывшего сберегательную книжку.

#новость #кристофари

1022 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Георгий Чесноков

Почему заголовок лавры Сберу назначает, когда это Nvidia, а не Сбер?

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–4
Георгий Пятков

А почему все лавры эплу, когда ось линуксовая, а чипы интел. Произвести одно, а реализовать - это другое.

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6
Radna

Ты слышал что ни будь об глобализаций? Это из той же оперы что АвтоВАЗ, Aurus не российские автомобили потому что там используются компонентой нов и запчасти от разных компаний.

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0
ЯжПрограммист

Почему вообще разработчикам все лавры когда они просто используют языки программирования которые вообще не они создали.

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0
Vyacheslav Anzhiganov

Супер компьютер чтобы генерировать всратые картинки основываясь на тексте?

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–2
Александр Чумаров

Супер компьютер чтобы контролировать переводы денег и находить связи между ними.

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3
Клемент Бурдин

Интересно за какое время он отрендерит модель чашки с кофе на Cycles..

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1
Ruslan Umarkhanov

Что за Кристофари? Почему не Ярослав?) Название супер умы выдумывали?)

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–2
роман долгополов

Не читатель,а писатель?

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3
Alex Shevchenko

Мощный файлообменник!! )))

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0
Игорь Крафт

Да да...а потом в будущем его робот Фёдор привезёт на СберВези за СберКойны...я даже читать не стал эту блювоту

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0
Denis Plekhanov

А видосик прикольный

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0
Макс Довольный

А это он генерирует картинки в их ruDALL-e?))))

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0
Рамиль Муфтеев

Прочитал “Катастрофи” видимо потому что от Сбер в информационном поле ждёшь только так. Сбер, без обид.

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–3
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