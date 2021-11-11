«Сбер» представил второй суперкомпьютер «Кристофари» Статьи редакции
Он будет доступен с 1 декабря 2021 года через облачную платформу ML Space.
- Суперкомпьютер «Кристофари Neo» разработала дочерняя компания банка SberCloud на базе технологий Nvidia, рассказали vc.ru в компании. Его представил технический директор «Сбербанка» Давид Рафаловский во время международной конференции AI Journey 2021.
- Производительность суперкомпьютера достигает 11,95 петафлопса, уточнили в «Сбере». Первыми доступ к нему получили команды SberDevices и Sber AI.
- Получить доступ к новому «Кристофари» можно через облачную платформу для разработки и реализации ИИ-сервисов ML Space в SberCloud. Им смогут пользоваться как нынешние клиенты платформы, так и новые.
- Обновленная платформа на базе двух суперкомпьютеров будет доступна с 1 декабря 2021 года, пока можно оставить заявку на подключение.
- Свой первый суперкомпьютер «Кристофари» «Сбер» представил в 2019 году. Платформа предназначена для быстрого обучения моделей искусственного интеллекта с помощью больших объёмов данных. Его производительность — 6,7 петафлопса. Банк назвал суперкомпьютер «Кристофари» в честь Николая Кристофари — первого клиента, открывшего сберегательную книжку.
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