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Будущее
Таня Боброва

Охлаждение подушки во сне, поисковик без рекламы и кнопка в стиле Pomodoro: ежегодный рейтинг лучших изобретений от Time Статьи редакции

Среди других проектов — «умные» заметки в PDF-файлах, домашний тренажёр для силовых тренировок и виртуальный офис.

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Каждый год Time выбирает 100 лучших изобретений. В 2021-м журнал выбрал проекты в категориях «Продуктивность», «Роботы», «Игрушки и игры», «Образование», «Потребительская электроника» и других.

В категорию «Особые упоминания» попал, в частности, проект WowCube Ильи Осипова. Это стартап-разработчик портативного игрового куба с дисплеями, похожего на кубик Рубика.

Игрушка WowCube Кадр из ролика стартапа

Для увеличения продуктивности

Поисковик без рекламы Neeva

Стартап Neeva бывших топ-менеджеров Google блокирует трекеры отслеживания действий и показывает только результаты поиска — без рекламных объявлений и партнёрских ссылок.

У поисковика есть бесплатная пробная версия на три месяца, затем подписка обойдётся в $4,95 в месяц.

Слева — результаты поиска с рекламой, справа — результаты Neeva Neeva

Кнопка для концентрации на задаче

Физический таймер TimeChi в стиле Pomodoro помогает сфокусироваться на задаче и затем сделать перерыв. К таймеру можно заказать дополнительный дисплей. Его можно прикрепить на дверь кабинета — дисплей покажет, когда пользователь занят. На Indiegogo можно оформить предзаказ.

TimeChi

«Умные» заметки

Приложение Flexcil для создания заметок, отметок и закладок в PDF-файлах, а также конспектов из файлов для iOS и Android.

Для спорта и здоровья

Домашний тренажёр для силовых тренировок

Настенный тренажёр Tonal с 24-дюймовым интерактивным дисплеем. По запросу пользователь может выбрать программу онлайн-тренировок с личным тренером.

Tonal

Многофункциональная беговая дорожка

«Полностью безопасное» устройство от BodyEnergy сочетает беговую дорожку и эллиптический тренажёр и предназначена для тренировки всего тела.

Time

Устройство для хорошего сна

Настольная колонка Moona помогает нормализовать сон. Устройство поставляется вместе со специальной наволочкой, которая вместе с колонкой позволяет регулировать температуру подушки в течение ночи. В приложении можно установить будильник, отслеживать фазы сна и другие данные. Стоит от $399.

Moona

Для бизнеса

«Умные» очки от Lenovo

Устройство ThinkReality A3 для бизнеса позволяет создавать несколько виртуальных мониторов, строить 3D-визуализации и так далее.

Lenovo

Платформа для проведения видеовстреч на разных языках

Созданная в начале 2021 года Kudo Marketplace помогает проводить видеоконференции на разных языках. С помощью сервиса пользователи могут круглосуточно забронировать переводчика, указав дату, время и язык онлайн-встречи.

Kud

Виртуальный офис

Сервис Teamflow помогает распределённым командам встречаться в виртуальном пространстве. Среди его пользователей — Dropbox, Uber, Netflix и другие, говорится на сайте.

Teamflow

«Наушники» для предприятий

Устройство mobiWAN крепится к каске и позволяет дистанционно общаться без помощи рук и наушников на шумных работах — например, стройке или на промышленном объекте. Оно работает по технологии «костной проводимости» и использует микрофон с повышенным щумоподавлением.

mobiWAN

Для обучения детей

Робот для обучения основам программирования

Робот indi от Sphero для дошкольников учит их базовым навыкам программирования, а также решать головоломки, проектировать и строить лабиринты. Стоит от $99,99 за комплект.

ИИ-репетитор по чтению

Amira Learning — приложение с распознаванием речи, которое помогает детям научиться читать, в игровой форме поддерживая мотивацию и вовлечённость. У сервиса есть бесплатная пробная версия на месяц, затем оно стоит $7,99.

«Умный» поезд

Автономный игрушечный поезд от Intelino научит мыслить логически. Поездом можно «управлять» с помощью цветных пластиковых деталей, а с помощью редактора Snap Editor в приложении дети могут создавать собственные команды. Стоит от $119,95.

#рейтинги #time

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