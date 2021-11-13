Персонализированное питание, VR-тренировки, 3D-печать костных имплантов, метавселенная и другие — в подборке The Economist.

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Солнечная геоинженерия

Пыль и пепел, которые выбрасывают вулканы в верхние слои атмосферы, обладают охлаждающим эффектом: извержение Пинатубо на Филиппинах в 1991 году охладило Землю на 0,5 °C на несколько лет.

Солнечная геоинженерия, также известная как управление солнечным излучением, теоретически могла бы сделать то же самое. В 2022 году группа учёных из Гарварда рассчитывает провести эксперимент под названием SCoPEx.

Они запустят в стратосферу воздушный шар, который сбросит 2 кг неназванного материала, а затем измерят, как он реагирует на солнечную энергию и рассеивает её.

Тепловые насосы

На поддержание тепла в зданиях зимой приходится около четверти мирового потребления энергии. Обычно оно зависит от сжигания угля, газа или нефти. Наиболее многообещающая альтернатива — использование тепловых насосов. Пример такого устройства — холодильник.

При нагревании тепловой насос работает как и холодильник, но в противоположном направлении: забирая тепло из более холодного окружающего воздуха и высвобождая его в нагреваемом помещении.

Над гибридной системой охлаждения и обогрева работает стартап из Сан-Франциско Gradient. Его устройства устанавливаются на подоконник с двух сторон стены и поступят в продажу в 2022 году.

Gradient

Самолёты на водороде

В 2022-м должен пройти испытания двухместный самолет с водородными топливными элементами, который строится в Делфтском технологическом университете в Нидерландах. Завершить испытания 20-местного самолёта также планирует калифорнийская ZeroAvia Валерия Мифтахова.

Компания Universal Hydrogen из Калифорнии рассчитывает, что её 40-местный самолёт взлетит в сентябре 2022 года.

Прямой захват CO2 из атмосферы

В 2022 году канадская компания Carbon Engineering приступит к строительству крупнейшего в мире предприятия с технологиями прямого захвата воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе. Оно сможет улавливать до 1 млн тонн СО2 в год.

Швейцарская ClimeWorks открыла производство DAC в Исландии в 2021 году, у американской Global Thermostat также есть два пилотных завода.

Установка Orca от ClimeWorks

Вертикальные фермы

В Великобритании Jones Food Company откроет в 2022 году крупнейшую в мире вертикальную ферму площадью 13 750 м². Американская AeroFarms также откроет свою самую большую ферму в Виргинии, расширяться планируют и другие производители.

Парусные контейнеровозы

В 2022 году французская Michelin оснастит грузовое судно надувным парусом, что, как ожидается, снизит расход топлива на 20%. Японская судоходная фирма MOL планирует установить на корабль телескопический жёсткий парус в августе. Компания Naos Design оснастит восемь кораблей поворотными и складными жёсткими «крыльями».

Изображение паруса MOL

VR-тренировки

VR-тренировки стали популярны во время пандемии, когда фитнес-клубы были закрыты и одновременно на рынке появилась недорогая гарнитура Oculus Quest 2. Её обновлённая модель выйдет в 2022 году.

В Европе в это время могут выпустить приложение для тренировок в виртуальной реальности Supernatural, которое сейчас доступно только в Северной Америке.

Вакцины от ВИЧ и малярии

Moderna работает над вакциной от ВИЧ на основе той же mRNA-технологии, что используется в вакцине против Covid-19. Она уже на ранней стадии клинических испытаний, первые результаты исследователи планируют получить в 2022-м.

BioNTech работает над mRNA-вакциной от малярии, клинические испытания которой должны начаться в 2022 году. Над вакцинами от ВИЧ и малярии также работают учёные из Оксфорда.

3D-печать костных имплантов

Стартапы Particle3D и A.D.A.M. рассчитывают получить кости, напечатанные на 3D-принтере и пригодные для имплантации человеку в 2022 году. Обе компании используют минералы на основе кальция для печати, а импланты изготавливаются на заказ на основе компьютерной томографии пациентов.

A.D.A.M.

Аэротакси

В 2022 году испытания электросамолётов с вертикальным взлётом и посадкой проведут сразу несколько компаний, чтобы сертифицировать транспорт для коммерческого использования.

Калифорнийская Joby Aviation хочет построить более десяти пятиместных аэротакси с запасом хода до примерно 240 км. Volocopter из Германии планирует запустить воздушного такси на Олимпийских играх 2024 года. Среди других стартапов-разработчиков — eHang, Lilium и Vertical Aerospace.

Аэротакси Volocopter evtol.news

Космический туризм

В 2021 году Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска впервые отправили в космос гражданские экипажи. В 2022-м все три компании надеются привлечь больше пассажиров.

Запуск миссии SpaceX с четырьми «туристами»

Доставка дронами

Ирландский стартап Manna, который уже доставляет по воздуху книги, еду и лекарства в графстве Голуэй, планирует расшириться на всю страну и Великобританию. Wing, «дочка» Google, тестирует доставку дронами в США и Финляндии.

Болгарский стартап Dronamics рассчитывает использовать дроны для перевозки грузов между 39 европейскими аэропортами.

Дрон для доставки грузов Dronamics Silicon Canals

Тихие сверхзвуковые самолёты

В 2022 году x-59 QueSST (сокращение от quiet supersonic technology) от NASA совершит первый испытательный полёт. Он будет проводиться, в частности, на авиабазе ВВС «Эдвардс» в Калифорнии. Это важно, поскольку, например, первый коммерческий сверхзвуковой авиалайнер Concorde не мог лететь быстрее звука над сушей.

При успешных испытаниях NASA рассчитывает, что регуляторы снимут запрет на сверхзвуковые полеты над землёй.

Тихий пассажирский сверхзвуковой самолёт от Lockheed Martin и NASA

3D-печать домов

В 2022 году калифорнийская Mighty Buildings с российскими корнями завершит строительство 15 домов, напечатанных на 3D-принтере, в городе Ранчо-Мираж в Калифорнии. Стартап ICON из Техаса планирует начать строительство района на 100 домов вблизи Остина. Это будет один из крупнейших подобных проектов.

Проект Mighty Buildings

Технологии сна

Для улучшения качества сна в Кремниевой долине давно используют трекеры сна, устройства для охлаждения и нагревания матрасов, «умные» будильники и другие технологии. В 2021 году Google представила Nest Hub второго поколения с функцией отслеживания сна. Amazon собирается выпустить похожее устройство в 2022-м.

Персонализированное питание

После успешных запусков в США компании, которые специализируются на персонализированном питании, будут присматриваться к другим рынкам и добиваться разрешений регуляторов на использование своих технологий при лечении диабета и мигрени. Конкретные стартапы издание не приводит.

Носимые трекеры здоровья

В 2021-м устройства вроде Fitbit и Apple Watch используются в основном как фитнес-трекеры, но с развитием телемедицины грань между потребительским и медицинским использованием стирается. «Умные» часы уже могут измерять уровень кислорода в крови, делать ЭКГ и нарушения сердечного ритма.

Следующими функциями могут стать измерение уровня глюкозы и алкоголя в крови, измерение артериального давления и температуры.

Метавселенная

В 2022 году метавселенная будет сочетать видеоигры, соцсети и другие развлечения для «создания новых захватывающих впечатлений», считает издание. Игры вроде Minecraft, Roblox и Fortnite — ступеньки к созданию метавселенной, а Facebook уже сменила название на Meta.

Квантовые вычисления

Один из показателей возможностей квантового компьютера — количество кубитов. Например, в 2021 году китайская команда запустила 66-кубитовую систему Zuchongzhi 2. По её словам, суперкомпьютер в миллион раз мощнее ближайшего конкурента — Google Sycamore. IBM рассчитывает достичь 433 кубитов в 2022 году и 1000 к 2023-му.

Виртуальные инфлюенсеры

Виртуальные блогеры и модели уже ведут аккаунты в соцсетях. Один из примеров — Лил Микела, вымышленная 19-летняя модель из США с 3 млн подписчиков в Instagram. В 2022 году, как ожидает The Economist, количество виртуальных инфлюенсеров вырастет.

Лил Микела

Нейроинтерфейсы

В 2022 году Neuralink Илона Маска, которая в апреле показала обезьяну, играющую в видеоигру «силой мысли», рассчитывает испытать своё устройство на людях. Компания Synchron уже получила одобрение американских регуляторов для старта аналогичных тестов.

Девятилетней обезьяне Пейджер имплантировали чипы Neuralink примерно за шесть недель до съёмок. Чтобы мотивировать его, по трубке подавали банановый смузи

Искусственное мясо и рыба

В 2022-м к ней несколько стартапов могут получить разрешение на продажи искусственного мяса и рыбы. Например, израильская SuperMeat рассчитывает получить разрешение на коммерческие продажи куриных бургеров. Калифорнийская Finless Foods надеется на старт продаж «тунца».