Компании ещё не отправили человека на Марс, но уже думают, как поделить планету на епархии и обустроить тюрьмы Статьи редакции
Скептики убеждены: тратить миллиарды долларов на разработки для колонизации «красной планеты» стыдно — у землян хватает нерешённых проблем. На деле технологии для Марса могут улучшить строительство и производство продовольствия на Земле, полагает Bloomberg.
В октябре 2021 года состоялась вторая международная конференция Mars Society — организации, которая с 1998 года выступает за колонизацию Марса. На ней учёные, руководства корпораций, политики, журналисты и активисты обсуждали вопросы, которые не кажутся столь далёкими от реальности, как раньше, пишет Bloomberg:
- Как обустроить на планете тюрьмы.
- Делить ли её на епархии.
- Как безопасно заниматься активными видами деятельности в условиях низкой гравитации и низкого содержания кислорода.
Не стоит на месте, по словам издания, также развитие программ по освоению космоса: компании всё чаще находят способы сократить стоимость полётов и посылают в космос не только профессионалов, но, например, и актёров. Уже к началу 2040-х NASA и SpaceX планируют отправить человека на «красную планету».
Она, как считают некоторые учёные, больше подходит для долгосрочной жизни, чем Луна. Да, почти вся вода на Марсе в твёрдом состоянии, радиационный фон высокий, а атмосфера чрезвычайно разрежена и на 95% состоит из углекислого газа.
Но зато много залежей алюминия, железа и других полезных ископаемых, а в марсианском реголите достаточно питательных веществ, хоть и немного токсичных. Гравитация там составляет 38% от земной, что позволит проще поднимать тяжёлые предметы. Иными словами «не планета, а мечта архитектора», говорит основатель архитектурного бюро Bjarke Ingels Group Бьярке Ингельс.
И так считает не он один: оптимизм предпринимателей и инженеров вдохновляет дизайнеров, градостроителей и астрофизиков, которые активнее берутся за проектирование будущих марсианских городов, отмечает издание.
Пока говорить о заселении рано. Для начала организациям надо:
- Построить дополнительные базы в космическом пространстве.
- Безопасно посадить человека на Марс.
- Научиться получать кислород из углекислого газа.
- Понять, как и какие природные ресурсы можно использовать на планете.
- Усовершенствовать технологии 3D-печати, чтобы создавать масштабные поселения из реголита.
В индустрии по-прежнему много скептиков. Они считают, ресурсы компаний и государств должны идти на решение реальных проблем: например, на сокращение выбросов углекислого газа. А тратить миллиарды долларов на то, чтобы «сбежать с Земли», в лучшем случае цинично, а в худшем — попросту позорно, считают они.
Впрочем, ярые сторонники колонизации утверждают, что программы по освоению Марса помогут учёным улучшить жизнь на Земле, а «красная планета» станет испытательным полигоном: компании будут разрабатывать новые экономические модели, безопасные для окружающей среды технологии, а также нетипичные архитектурные проекты.
У скептиков есть ответ и на это. «Каждые 10-15 лет в мире появляется новая концепция или технология, которая, по прогнозам общества, должна положить конец дефициту, неравенству или другим проблемам. Вспомните автомобиль, небоскрёб или ПК. Вот только позже оказывается, что на смену старым бедам приходят новые», — пишет преподаватель архитектуры и городского дизайна Фред Шармен.
Тем не менее не все наработки так неоднозначны, пишет издание. Потребности будущих марсианских поселений — например, массовое производство модульных домов, отказ от ископаемого топлива, создание самоподдерживающихся систем — это в том числе земные потребности.
Как на Земле тестируют наработки для колонизации Марса
Жильё. Строительно-техническая компания Icon и бюро Bjarke Ingels Group запустили проект Mars Dune Alpha: они спроектировали и соорудили жилую постройку с помощью 3D-принтере. Изготовили её из лавакрита — материала на основе цемента, который по цвету и текстуре напоминает марсианский реголит. А разместили в Космическом центре имени Линдона Джонсона.
В будущем компании надеются разместить на Марсе 3D-принтер, чтобы тот в автономном режиме построил там подобное жилище. Но пока есть более реалистичные планы: осенью 2022 года в постройку заселятся четыре человека — для симуляции жизни на «красной планете».
Они вынуждены будут год жить в стеснённых изоляционных условиях, довольствуясь ограниченными ресурсами и справляясь с нестабильной связью, а также техническими неполадками. Всего фирмы проведут три таких эксперимента.
Вот как устроено жилище: внутри есть четыре отдельные комнаты со спальным и рабочим местами, установлены душевые и туалеты, обустроены обеденные и досуговые зоны с телевизором и тренажёрами.
Перед комнатами расположен мини-огород, а дальше всего от них находится общий для жильцов «офис» — чтобы создавалось впечатление, что до работы нужно добираться, как и в жизни, говорит Ингельс.
Продовольствие. Техфирма по производству биосистем Interstellar Lab строит закрытые модули, в которых можно выращивать цветы, овощи и насекомых — даже в суровых условиях. Все автономные теплицы изолированы от патогенов и оснащены датчиками, которые помогают удалённо регулировать влажность, давление и температуру.
В октябре 2021 года компания выиграла в конкурсе NASA среди производителей инновационных продовольственных систем, которые с минимальным объёмом ресурсов и отходов готовят пищу для продолжительных миссий по освоению космоса.
В будущем такие капсулы помогут прокормить колонистов на «красной планете», а пока компания принимает предварительные заказы от тех, кто намерен выращивать еду на Земле, и берёт по $200 тысяч за модуль. К 2023-му Interstellar Lab рассчитывает отравить капсулу на низкую околоземную орбиту, а позже на Луну и на Марс.
Городское планирование. Научно-предпринимательское сообщество SONet и дизайн-студия Abiboo запустили проект Nüwa — это устойчивый вертикальный город будущего на Марсе. Он будет защищён от излишней радиации и при этом получит достаточно естественного освещения, поскольку будет грамотно расположен среди скал утёса Tempe Mensa.
Проживать в нём сможет около 250 тысяч человек, а в разных его районах будут рабочие и производственные пространства, а также парки и фермы. Во время первого полёта на планету компания надеется основать колонию из 400 учёных, а позже — разбить многотысячные города.
К концу 2021 года Abiboo также надеется запустить проект Onteco — виртуальный «город-близнец» Nüwa, в котором можно будет жить, покупать активы и зарабатывать. Проект поможет желающим лучше понять, что готовят SONet и Abiboo для Марса, а сами компании увидят, что людей интересует больше всего.
Например, почувствовать прикосновение к поверхности.
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