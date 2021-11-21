Ракета космического стартапа Astra из США впервые достигла орбиты Статьи редакции
Для компании это первый успешный запуск ракеты-носителя после трёх попыток.
- Ракета стартовала с площадки Pacific Spaceport на острове Кадьяк в штате Аляска утром в 09:04 мск 20 ноября.
- Это была четвёртая попытка пуска ракеты-носителя и первая успешная для Astra. На борту находился тестовый груз Космических сил США. В ходе испытания верхнюю ступень ракеты вывели на орбиту Земли на высоте 500 км, говорится на сайте NASA Spaceflight.
- В феврале 2021 года Astra вышла на биржу Nasdaq после слияния со специально созданной для этого компанией Holicity. Капитализация стартапа составила $2,1 млрд.
- Компания официально начала работать 3 февраля 2020 года. Astra планирует производить небольшие и дешёвые ракеты и отправлять спутники на низкую околоземную орбиту. К концу 2021 года стартап планирует начать ежемесячные запуски.
- Astra провела первые экспериментальные запуски ракеты собственной разработки в декабре 2020 года. Во время третьего запуска ракета добралась до космоса, но не вышла на орбиту.
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Материал издания Reminder.