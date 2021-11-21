До и После. ТОП-3 маркетинговых решения, которые позволили увеличить прибыль в 2 раза на реальных примерах

Наша команда (Маркетинговая компания “ВИАТ”) за последний два года внедрила ряд управленческих решений для бизнеса, которые увеличили прибыль наших заказчиков более, чем в 2 раза. Некоторыми проектами мы уже делились на VC.RU, но решили объединить лучшие в общий инструментарий для того, чтобы Вы могли адаптировать их в своём бизнесе.