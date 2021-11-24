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Будущее
Евгения Евсеева

Стартап Longevica привлёк $2,5 млн — он разрабатывает платформу для тестирования средств против старения Статьи редакции

Кроме платформы, стартап занимается разработкой собственных пищевых добавок и уже начал продавать БАДы в Китае.

  • Американский стартап Longevica привлёк инвестиции от венчурного фонда Xploration Capital. Они пойдут на запуск исследовательской платформы, на которой учёные смогут тестировать лекарства против старения и получить доступ к данным об эффектах 1033 фармакологических препаратов, объявила компания.
  • Оценку стартапа стороны не раскрывают. По данным источника Forbes, до привлечения инвестиций в ходе переговоров она составила $25 млн.
  • Longevica запустили в апреле 2021 года инвестор Александр Чикунов, предприниматель Айнар Абрахманов и доктор биологических наук Алексей Рязанов.
  • Тогда же стартап представил результаты многолетнего эксперимента на мышах. Команда тестировала витамины, пищевые добавки и препараты и нашла несколько соединений, которые увеличивали продолжительность жизни животных на 16-22%.
  • В результате исследований стартап обнаружил, что один из основных факторов старения — накопление в организме токсинов и тяжелых металлов. Longevica разработала и запатентовала продукт, который блокирует абсорбцию и устраняет накопление токсинов в организме, что приводит к «долгосрочному эффекту продления жизни».
  • В сентябре 2021 года Longevica начала продажи трёх первых БАДов на китайском рынке, сообщил Forbes Евгений Тимко из Xploration Capital. Стартап рассматривает запуск продаж витаминов в других странах.

#новость #стартапы #инвестиции

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Электроножницы для выщипывания волос в носу с функцией сэлфи и подтиранием жопы: поднимают муллиарды инвестиций.
Стартап для увеличения продолжительности жизни: 25 млн наскребли.
Nuff said

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3
Alexander Mitryashkin

Потому что это очередной стартап впаривающий БАДы. Ни о какой борьбе со старением там речи не идёт.

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6
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну мб. С другой стороны, серьёзные фонды, занимающиеся вопросами продления жизни, тоже чота не так много денег наскребают. Пипл не верит в свою смерть. Пипл хочет сэлфи без волос в носу, теслу и новый ифон

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1
Александр Вербицкий

Что-то мне подсказывает, что к серьезным фондам, занимающимся продлением жизни, пипл не подпустят и на пушечный выстрел.

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0
Леонид Шаповалов

Но тут 50 на 50, все на две стороны поделятся и начнут между собой отношения выяснять.

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0
Дмитрий Мантис

Хехе, видимо не следили за другим биотехом против старения.
https://ru.investing.com/equities/longeveron-llc

Акции Longeveron LLC (LGVN) — Investing.com
Акции Longeveron LLC (LGVN): курс сегодня, актуальная цена онлайн, графики, мнения, технический…
ru.investing.com
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1
Пабы старой Руси

Трёхчастный план по Картману:

1. Разрабатываем методики против старения
2. ...
3. Продаём БАДы

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2
Научно-Технический космос

Мда уж. А то учёные всего мира лохи совсем, ждали когда выйдут на рынок эти трое бравых парней. Думаю их второй стартап будет посвящен замедленному росту волос на лобке.

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1
Алекс Арбеджанов

Ахах

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0
Юрий Другач

Готов бы быть промежуточным звеном между мышами и китайцами, но нет же, сразу на людей перешли

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Вы хотели сказать, на китайцев?

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1
юрий с

Токсины и тяжёлые металлы. Очевидный лохотрон

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1
Максим Горький

Американский ??? Ого.

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0
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