Стартап Longevica привлёк $2,5 млн — он разрабатывает платформу для тестирования средств против старения Статьи редакции
Кроме платформы, стартап занимается разработкой собственных пищевых добавок и уже начал продавать БАДы в Китае.
- Американский стартап Longevica привлёк инвестиции от венчурного фонда Xploration Capital. Они пойдут на запуск исследовательской платформы, на которой учёные смогут тестировать лекарства против старения и получить доступ к данным об эффектах 1033 фармакологических препаратов, объявила компания.
- Оценку стартапа стороны не раскрывают. По данным источника Forbes, до привлечения инвестиций в ходе переговоров она составила $25 млн.
- Longevica запустили в апреле 2021 года инвестор Александр Чикунов, предприниматель Айнар Абрахманов и доктор биологических наук Алексей Рязанов.
- Тогда же стартап представил результаты многолетнего эксперимента на мышах. Команда тестировала витамины, пищевые добавки и препараты и нашла несколько соединений, которые увеличивали продолжительность жизни животных на 16-22%.
- В результате исследований стартап обнаружил, что один из основных факторов старения — накопление в организме токсинов и тяжелых металлов. Longevica разработала и запатентовала продукт, который блокирует абсорбцию и устраняет накопление токсинов в организме, что приводит к «долгосрочному эффекту продления жизни».
- В сентябре 2021 года Longevica начала продажи трёх первых БАДов на китайском рынке, сообщил Forbes Евгений Тимко из Xploration Capital. Стартап рассматривает запуск продаж витаминов в других странах.
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