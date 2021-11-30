В Южной Корее при помощи VR будут определять, могут ли пожилые люди продолжать водить машину Статьи редакции
Такие же технологии используют для проверки функций мозга у пожилых с деменцией.
- Национальное полицейское агентство Кореи (KNPA) в течение трёх лет проведёт исследование с использованием VR-технологий для оценки водительских способностей людей старше 65 лет, пишет TNW со ссылкой на Yonhap News.
- Власти потратят на проект примерно $3 млн и хотят полностью внедрить водительские лицензии для пожилых к 2025 году. Инструменты виртуальной реальности будут проверять водительские навыки человека, его когнитивные способности и память — например, такие же технологии используют в клиниках для проверки функциональности мозга.
- В Корее пожилые люди могут продлить водительские права, если у них нет деменции. После 65 лет они могут добровольно вернуть лицензию, а после 75 лет — продлить права на три года. Тем не менее, в Корее озабочены числом аварий, в которые попадают пожилые водители.
- По статистике полиции, ДТП по вине водителей старше 65 лет происходят в 1,86 раза чаще, чем из-за водителей старше 30 лет. Кроме этого, с 2008-го по 2018 год число пожилых водителей увеличилось на 300%, с 1 млн до 3 млн человек.
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