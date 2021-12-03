От чтения мыслей до вторжения во сны: зачем исследуют сознание и чем это грозит Статьи редакции
Учёные научились считывать структуру фраз и даже визуальные образы из мыслей. Теперь они переживают, что компании внедрят в сны рекламу.
МРТ и чтение мыслей
Один из первых шагов в расшифровке сигналов мозга в 2005 году сделали учёные Юкиясу Камитани и Фрэнк Тонг из Лаборатории вычислительной нейробиологии ATR и Принстонского университета. Они выяснили, что активность мозга и нейронов можно отслеживать с помощью МРТ, и научились определять по ней направление взгляда человека.
В 2017 году исследователи из Университета Карнеги-Меллона рассказали, что сложные мысли человека, такие как описание своих действий или состояния, мозг составляет из 42 компонентов: «личности», «размера», «действия» и других.
Учёные провели эксперимент: добровольцы про себя произносили определённые фразы, а нейросеть обучалась анализировать мозговую активность. Так, предложение «гигантский тролль заговорил» по данным МРТ она могла расшифровать как схему «размер — личность — действие».
Нейросеть определила компоненты 240 предложений по нейронной активности и распознала незнакомые ей фразы с точностью 86%.
В 2019 году Юкиясу Камитани с коллегами в ходе эксперимента показали испытуемым около тысячи изображений, чтобы понять, как визуальные образы отражаются на активности мозга. Участники представляли разные картинки во время МРТ, а нейросеть сравнивала данные томографии и исходные образы.
Когда нейросеть обучилась, испытуемые снова представили те же самые изображения — и в этот раз нейросеть должна была восстановить картинки по данным МРТ.
В 2019 году газета The Guardian сообщила, что благодаря экспериментам по расшифровке нейронной активности крупные компании смогут считывать мысли людей через соединение мозга с компьютером, аналогичное мнение высказала The Independent.
Оба издания привели в пример проект Neuralink, разработчики которого предложили разместить небольшой чип прямо в голове человека, чтобы считывать активность нейронов и передавать её технике.
В апреле 2021 года исследователи встроили Neuralink в мозг обезьяны. Система анализировала активность её мозга во время игры с джойстиком и запоминала, какие нейроны активировались. Так чип научился предугадывать её действия и передавать команды напрямую в игру.
В 2017 году Facebook планировала создать гарнитуру для неинвазивного соединения с мозгом, которая «позволит людям печатать, просто представляя слова, которые они хотят сказать». Компания проспонсировала несколько исследований, но в июле 2021 года отказалась от проекта из-за несовершенства технологий.
По словам профессора неврологии из Университета Нортуэстерн Марка Слцуки, компьютер пока не может переводить абстрактные мысли в текст. Процесс осложняется тем, что мышление объединяет в себе сложную комбинацию из образов и ассоциаций.
В 2019 году журналисты Vox опасались, что компании смогут читать мысли людей, и призывали законодательно оформить право на свободу сознания, неприкосновенность мыслей и защиту от их изменений. Observer приводил мнение, что рекламодатели и крупные компании могут подменять сознание пользователей через имитацию работы мозга.
Но, по словам специалиста по нейроэтике из Университета Монаша в Мельбурне Адриана Картера, пока технологии не дошли до того уровня, чтобы это стало поводом для беспокойства. Компании получают достаточно информации со смартфонов, и мозг человека навряд ли станет для них новым источником информации.
Инкубация снов
Как отметила Facebook, технология чтения мыслей оказалась далека от коммерческого применения. Исследователи начали искать способ проникнуть в сознание людей через сон.
В июле 2020 года американские учёные представили носимое устройство Dormio и новый метод воздействия на человека, который они назвали целевой инкубацией сновидений. Исследователи выяснили, что человек в переходном состоянии сна — гипнагогии, восприимчив к внешним раздражителям.
Dormio определяло, когда человек оказывался между сном и явью, по данным о потере мышечного тонуса, изменениях сердечного ритма и изменениях проводимости кожи. Затем эту информацию «перчатка» передавала роботу Jibo, его ставили рядом с испытуемыми.
Jibo задавал содержание видений и не давал спящим перейти к глубокой фазе: например, произносил такие слова, как «вилка» или «кролик», когда устройство на руке сигнализировало об уходе из гипнагогии. В 67% случаев, когда робот произносил слово «дерево», оно появлялось во сне.
По словам исследователей, их устройство можно использовать для обучения во сне и для лечения таких заболеваний, как посттравматический синдром.
В июне 2021 года изобретатели технологии Адам Хаар Горовиц и Роберт Стикголд с исследователем сна Антонио Задра в открытом письме заявили, что инкубацией снов могут воспользоваться рекламодатели, и призвали запретить «взлом» мозга спящих людей.
Группа учёных напомнила про эксперимент, в котором курильщиков заставили сократить потребление табака, смешивая неприятные запахи с сигаретным дымом во время их сна. В другом случае люди были готовы заплатить за закуску больше, если её название произносили рядом с ними до пробуждения.
В обоих случаях люди не запоминали внешнее воздействие. В новом эссе, которое вышло в ноябре 2021 года, исследователи отметили, что схожие методики со звуками или другими раздражителями могут использовать рекламодатели, чтобы незаметно стимулировать желания.
Группа учёных привела несколько примеров. В декабре 2020 года Xbox выпустила серию роликов в рамках кампании «Сила твоей мечты». Люди рассказывали о том, как образы из выдуманных миров приходили к ним во снах после игр на консоли.
В январе 2021 года пивоваренная компания Molson Coors предложила 18 добровольцам смотреть перед сном красочный ролик с пейзажами и образами своей продукции, а потом слушать восьмичасовой «звуковой пейзаж».
Пять человек сообщили, что им приснилась газировка и пиво бренда. В подготовке записи участвовал психолог из Гарварда Дейдре Баррет.
В 2015 году учёные доказали, что потребители наркотиков демонстрируют более высокий уровень тяги, если видят сны о своей зависимости. По мнению исследователей, с аналогичным эффектом могут столкнуться и клиенты Molson Coors.
Как защититься от рекламы
По данным исследования Американской ассоциации маркетинга в Нью-Йорке, 77% рекламодателей в США собираются начать использовать технологии для воздействия на сны до 2024 года. Группа учёных рассказала, к одному из авторов письма уже обращались «большие игроки» из сфер технологии и туризма.
Исследователи считают, что рекламные кампании могут перейти в сферу бессознательного и начать воздействовать на пользователя без предупреждения. Они также озабочены тем, что общество не протестует против «проникновения» рекламодателей во сны.
По оценке Стикголда, виртуальный ассистент Alexa и аналоги в «умных» устройствах смогут продавать рекламное время по ночам. Таким образом компании будут тайно воздействовать на интересы и желания клиентов: например, проговаривая ключевые слова, ассоциирующиеся с алкоголем или музыкой.
Чтобы избежать этого, иследователи предлагают запретить любые попытки манипулировать людьми во сне.
Стикголд отметил, что в 2021 году Федеральная торговая комиссия США уже ограничивает рекламу, действующую на подсознание: например, запрещает использовать частые повторы слов или изображений в фильмах или телешоу. Поэтому в борьбе с влиянием на сны может помочь дополнение уже существующих законов.
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