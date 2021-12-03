Учёные научились считывать структуру фраз и даже визуальные образы из мыслей. Теперь они переживают, что компании внедрят в сны рекламу.

{"id":327112} 263 просмотров

МРТ и чтение мыслей

Один из первых шагов в расшифровке сигналов мозга в 2005 году сделали учёные Юкиясу Камитани и Фрэнк Тонг из Лаборатории вычислительной нейробиологии ATR и Принстонского университета. Они выяснили, что активность мозга и нейронов можно отслеживать с помощью МРТ, и научились определять по ней направление взгляда человека.

В 2017 году исследователи из Университета Карнеги-Меллона рассказали, что сложные мысли человека, такие как описание своих действий или состояния, мозг составляет из 42 компонентов: «личности», «размера», «действия» и других.

Учёные провели эксперимент: добровольцы про себя произносили определённые фразы, а нейросеть обучалась анализировать мозговую активность. Так, предложение «гигантский тролль заговорил» по данным МРТ она могла расшифровать как схему «размер — личность — действие».

Нейросеть определила компоненты 240 предложений по нейронной активности и распознала незнакомые ей фразы с точностью 86%.

Следующим шагом в этом направлении может стать расшифровка темы мыслей человека, о чём он думает: о геологии или скейтбординге. Мы находимся на пути к созданию карты всех типов знаний в мозге. Марсель Джуст профессор психологии в Университете Карнеги-Меллона

В 2019 году Юкиясу Камитани с коллегами в ходе эксперимента показали испытуемым около тысячи изображений, чтобы понять, как визуальные образы отражаются на активности мозга. Участники представляли разные картинки во время МРТ, а нейросеть сравнивала данные томографии и исходные образы.

Когда нейросеть обучилась, испытуемые снова представили те же самые изображения — и в этот раз нейросеть должна была восстановить картинки по данным МРТ.

Так выглядели попытки нейросети восстановить образы из сознания людей

В 2019 году газета The Guardian сообщила, что благодаря экспериментам по расшифровке нейронной активности крупные компании смогут считывать мысли людей через соединение мозга с компьютером, аналогичное мнение высказала The Independent.

Оба издания привели в пример проект Neuralink, разработчики которого предложили разместить небольшой чип прямо в голове человека, чтобы считывать активность нейронов и передавать её технике.

В апреле 2021 года исследователи встроили Neuralink в мозг обезьяны. Система анализировала активность её мозга во время игры с джойстиком и запоминала, какие нейроны активировались. Так чип научился предугадывать её действия и передавать команды напрямую в игру.

Обезьяна сначала управляла игрой с помощью джойстика, а затем компьютер начал считывать её действия напрямую через мозг Neuralink

В 2017 году Facebook планировала создать гарнитуру для неинвазивного соединения с мозгом, которая «позволит людям печатать, просто представляя слова, которые они хотят сказать». Компания проспонсировала несколько исследований, но в июле 2021 года отказалась от проекта из-за несовершенства технологий.

Несмотря на долгосрочный потенциал нейроинтерфейсов, мы решили сосредоточить наши усилия на другом подходе с более быстрым выходом на рынок. Facebook

По словам профессора неврологии из Университета Нортуэстерн Марка Слцуки, компьютер пока не может переводить абстрактные мысли в текст. Процесс осложняется тем, что мышление объединяет в себе сложную комбинацию из образов и ассоциаций.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В 2019 году журналисты Vox опасались, что компании смогут читать мысли людей, и призывали законодательно оформить право на свободу сознания, неприкосновенность мыслей и защиту от их изменений. Observer приводил мнение, что рекламодатели и крупные компании могут подменять сознание пользователей через имитацию работы мозга.

Но, по словам специалиста по нейроэтике из Университета Монаша в Мельбурне Адриана Картера, пока технологии не дошли до того уровня, чтобы это стало поводом для беспокойства. Компании получают достаточно информации со смартфонов, и мозг человека навряд ли станет для них новым источником информации.

Инкубация снов

Как отметила Facebook, технология чтения мыслей оказалась далека от коммерческого применения. Исследователи начали искать способ проникнуть в сознание людей через сон.

В июле 2020 года американские учёные представили носимое устройство Dormio и новый метод воздействия на человека, который они назвали целевой инкубацией сновидений. Исследователи выяснили, что человек в переходном состоянии сна — гипнагогии, восприимчив к внешним раздражителям.

Dormio определяло, когда человек оказывался между сном и явью, по данным о потере мышечного тонуса, изменениях сердечного ритма и изменениях проводимости кожи. Затем эту информацию «перчатка» передавала роботу Jibo, его ставили рядом с испытуемыми.

Jibo задавал содержание видений и не давал спящим перейти к глубокой фазе: например, произносил такие слова, как «вилка» или «кролик», когда устройство на руке сигнализировало об уходе из гипнагогии. В 67% случаев, когда робот произносил слово «дерево», оно появлялось во сне.

Dormio надевали на руку человека для контроля за его сном, а робота Jibo ставили рядом Daily Mail

По словам исследователей, их устройство можно использовать для обучения во сне и для лечения таких заболеваний, как посттравматический синдром. В июне 2021 года изобретатели технологии Адам Хаар Горовиц и Роберт Стикголд с исследователем сна Антонио Задра в открытом письме заявили, что инкубацией снов могут воспользоваться рекламодатели, и призвали запретить «взлом» мозга спящих людей.

Группа учёных напомнила про эксперимент, в котором курильщиков заставили сократить потребление табака, смешивая неприятные запахи с сигаретным дымом во время их сна. В другом случае люди были готовы заплатить за закуску больше, если её название произносили рядом с ними до пробуждения.

В обоих случаях люди не запоминали внешнее воздействие. В новом эссе, которое вышло в ноябре 2021 года, исследователи отметили, что схожие методики со звуками или другими раздражителями могут использовать рекламодатели, чтобы незаметно стимулировать желания.

Специально подобранные ночные саундтреки станут фоновыми декорациями для нашего сна, как стали бесконечные рекламные щиты, которыми усеяны шоссе, для реальности. Из письма исследователей

Группа учёных привела несколько примеров. В декабре 2020 года Xbox выпустила серию роликов в рамках кампании «Сила твоей мечты». Люди рассказывали о том, как образы из выдуманных миров приходили к ним во снах после игр на консоли.

В январе 2021 года пивоваренная компания Molson Coors предложила 18 добровольцам смотреть перед сном красочный ролик с пейзажами и образами своей продукции, а потом слушать восьмичасовой «звуковой пейзаж».

Пять человек сообщили, что им приснилась газировка и пиво бренда. В подготовке записи участвовал психолог из Гарварда Дейдре Баррет.

Людям предлагали смотреть красочные ролики с ненавязчивыми рекламными образами, чтобы понять, как это повлияет на их сны

В 2015 году учёные доказали, что потребители наркотиков демонстрируют более высокий уровень тяги, если видят сны о своей зависимости. По мнению исследователей, с аналогичным эффектом могут столкнуться и клиенты Molson Coors.

Как защититься от рекламы

По данным исследования Американской ассоциации маркетинга в Нью-Йорке, 77% рекламодателей в США собираются начать использовать технологии для воздействия на сны до 2024 года. Группа учёных рассказала, к одному из авторов письма уже обращались «большие игроки» из сфер технологии и туризма.

Исследователи считают, что рекламные кампании могут перейти в сферу бессознательного и начать воздействовать на пользователя без предупреждения. Они также озабочены тем, что общество не протестует против «проникновения» рекламодателей во сны.

Они пытаются навязать наркотик, вызывающий привыкание. Рекламу могут усилить, используя сон, как оружие. Роберт Стикголд когнитивный нейробиолог, профессор психиатрии в Гарвардской медицинской школе

По оценке Стикголда, виртуальный ассистент Alexa и аналоги в «умных» устройствах смогут продавать рекламное время по ночам. Таким образом компании будут тайно воздействовать на интересы и желания клиентов: например, проговаривая ключевые слова, ассоциирующиеся с алкоголем или музыкой.

Чтобы избежать этого, иследователи предлагают запретить любые попытки манипулировать людьми во сне.