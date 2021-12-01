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Будущее
Маша Цепелева

Илон Маск отправил сотрудникам письмо о риске банкротства SpaceX из-за медленного производства двигателей — CNBC Статьи редакции

Компании нужно ускориться, чтобы запускать ракеты минимум раз в две недели в 2022 году, написал Маск.

  • Илон Маск раскритиковал работу компании по разработке двигателей Raptor для ракеты Starship, сообщает CNBC со ссылкой на копию корпоративного письма, которое получило издание.
  • «Кризис производства Raptor намного серьёзней, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем запускать Starship хотя бы раз в две недели», — написал Маск.
  • В письме гендиректор SpaceX также отметил, что после отстранения вице-президента Уилла Хелтсли в начале ноябре, руководство находит новые проблемы в производстве, и что обстоятельства «намного серьезнее», чем Маск думал.
  • Компания планирует запускать Starship на Луну и Марс. Прототипы прошли несколько испытательных полётов. Для орбитальных запусков ракетам нужно до 39 двигателей Raptor — это требует резкого роста производства, пишет издание.
  • В августе 2021 года SpaceX собрала прототип Starship для орбитальных запусков, он стал самой высокой ракетой в мире. Через два месяца Илон Маск заявил, что Starship будет готова к запуску на орбиту в ноябре 2021 года.

#новость #spacex #starship

2815 просмотров
Спасибо за наводку Evgeniy Zorin
21 21 комментарий
8
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21 комментарий
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new_comment

Глупые инженеры мешают Маску быть великим инноватором. Чего они там возятся? Маск же сказал, что нужно лететь к Марсу, а они какой-то двигатель не могут сделать.

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13
Pavel S
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7
БАБКА В ЗАСАДЕ

Да ничо, ща пару раз биточек пошатает и на год вперёд покроет издержки

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4
Уполномоченный файл

Ты зачем CAPS LOCK сбрил, дурик? -)

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6
БАБКА В ЗАСАДЕ

Отвечаю это не я. Сам в ахуе. Пойду поменяю обратно, но походу не обошлось без вмешательства модеров
Update - вроде сработало. Хз чо было, шок!!1!1!1!1

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2
Basil

Я не из тех людей, которые говорят:"А я вам говорил!". Но я же вам говорил :)

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2
Aleksey Goncharov

А чего все радуются?
Проблема же не с самим производством двигателей, а с массовым. Маску надо каждые 2 недели запускать ракеты. Сможет ли РФ в таких объемах производить двигатели? Сильно вряд-ли

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1
DeadFine

Фальконы и так почти раз в две недели летают :)

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0
Павел Корчагин

Кто-то сказал «курс акций»? А, не, послышалось послышалось…

Ответить
0
Zloy Sniper

И мне послышалось про акции. Кто-то закупится на падении.

Ответить
0
Павел Корчагин

В случаях с Маском, конечно же, на очередном счастливом СОВпадении.

Ответить
2
Роман Александров
Ответить
2
IO

Каком падении, это частная компания

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1
Павел Корчагин

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/421379-spacex-ilona-maska-uvelichila-svoyu-ocenku-na-60

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0
Семен Переделкин

Туземун фромземун.

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1
Велосипед

А Чубайс не отправил

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1
Александр Филиппенко

Искусство управления рабами Илон освоил )) Всё будет нормаль, вытянут ещё жилы и кровь с работников и двинутся дальше...

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0
hakhagmon

Его тинькоф покусал?)

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0
Игорь Ф

И все работники таки - ОЙ действительно ведь у нас так много акций и весь доход мы получаем облигациями - действительно нужно ускориться.

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0
Alex Kuz

Когда на Марс уже?

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0
Эдуард Лиринг

/

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–1
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