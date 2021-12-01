Илон Маск отправил сотрудникам письмо о риске банкротства SpaceX из-за медленного производства двигателей — CNBC Статьи редакции
Компании нужно ускориться, чтобы запускать ракеты минимум раз в две недели в 2022 году, написал Маск.
- Илон Маск раскритиковал работу компании по разработке двигателей Raptor для ракеты Starship, сообщает CNBC со ссылкой на копию корпоративного письма, которое получило издание.
- «Кризис производства Raptor намного серьёзней, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году не сможем запускать Starship хотя бы раз в две недели», — написал Маск.
- В письме гендиректор SpaceX также отметил, что после отстранения вице-президента Уилла Хелтсли в начале ноябре, руководство находит новые проблемы в производстве, и что обстоятельства «намного серьезнее», чем Маск думал.
- Компания планирует запускать Starship на Луну и Марс. Прототипы прошли несколько испытательных полётов. Для орбитальных запусков ракетам нужно до 39 двигателей Raptor — это требует резкого роста производства, пишет издание.
- В августе 2021 года SpaceX собрала прототип Starship для орбитальных запусков, он стал самой высокой ракетой в мире. Через два месяца Илон Маск заявил, что Starship будет готова к запуску на орбиту в ноябре 2021 года.
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