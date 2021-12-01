Система может определить, как обычно убираются в квартире и где стоят предметы, и сделать так же.

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Исследователи из лаборатории обучения роботов Имперского колледжа Лондона Иван Капелюх и его научный руководитель Эдвард Джонс разработали инструмент для машинного обучения NeatNet.

Технология анализирует, как стоит мебель и другие предметы в доме, и планирует уборку. Она похожа на алгоритмы рекомендательных сервисов — оценивает, как обычно убирается владелец квартиры, и предлагает роботу похожий вариант, пишет TechXplore.

NeatNet Imperial College London

Система работает на основе графической нейронной сети, которая может определять новые объекты, их положение в пространстве — например, расстояние между клавиатурой и мышью или то, как кладут столовые приборы левши и правши.

NeatNet Imperial College London

По словам Эдварда Джонса, расстановка мебели в доме может зависеть от индивидуальных особенностей человека, в том числе от его эстетического вкуса, привычек и даже культурного происхождения.