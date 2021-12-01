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Будущее
Nazigul Jusupova

Исследователи из Лондона придумали программу для уборки домов роботами с учётом привычек владельца Статьи редакции

Система может определить, как обычно убираются в квартире и где стоят предметы, и сделать так же.

10 10 комментариев
387 просмотров

Исследователи из лаборатории обучения роботов Имперского колледжа Лондона Иван Капелюх и его научный руководитель Эдвард Джонс разработали инструмент для машинного обучения NeatNet.

Технология анализирует, как стоит мебель и другие предметы в доме, и планирует уборку. Она похожа на алгоритмы рекомендательных сервисов — оценивает, как обычно убирается владелец квартиры, и предлагает роботу похожий вариант, пишет TechXplore.

NeatNet Imperial College London

Система работает на основе графической нейронной сети, которая может определять новые объекты, их положение в пространстве — например, расстояние между клавиатурой и мышью или то, как кладут столовые приборы левши и правши.

NeatNet Imperial College London

По словам Эдварда Джонса, расстановка мебели в доме может зависеть от индивидуальных особенностей человека, в том числе от его эстетического вкуса, привычек и даже культурного происхождения.

Исследователи представили технологию в виде компьютерной модели. В будущем учёные планируют показать её работу на реальном роботе.

#новости #роботы

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Sergey Freedman

"По словам Эдварда Джонса, расстановка мебели в доме может зависеть от индивидуальных особенностей человека, в том числе от его эстетического вкуса, привычек и даже культурного происхождения" - ну это уже +10 лярдов к капитализации, я считаю, гениально!

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4
Leslie Cooper

Прям капитан Очевидность!

Ответить
1
Алексей Дымов

А можно такую же программу, но для коммунальщиков, чтобы снег чистить?

Ответить
0
Николаус Корнев

Типа сначала жители чистят, а коммунальщики запоминают как надо?

Ответить
5
Stephanie Aldridge

Нет. Они фотографируют результат и отсылают начальству

Ответить
1
Алексей Дымов

Хотел написать иначе, но так больше подходит, да

Ответить
0
Ю. Д.

Они уже запрограммированы на другой функционал

Ответить
0
Алексей Дымов

Учить робота воровать нельзя

Ответить
0
Igor Star

Британские ученые?

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1
useless uS

Система может определить, как обычно убираются в квартире и где стоят предметы, и сделать так же.

А если я обычно не убираюсь вообще?

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0
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