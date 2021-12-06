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Будущее
Nazigul Jusupova

«У одного человека — половина спутников в мире»: Европейское космическое агенство обвинило SpaceX в монополии в космосе Статьи редакции

Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер считает, что Маск начнёт «доминировать в новой космической экономике» и устанавливать свои правила — это помешает другим европейским компаниям реализовать свои космические проекты, пишет Financial Times.

Удивительная ситуация, один человек владеет половиной активных спутников в мире. Де-факто он устанавливает правила. Остальной мир, включая Европу, просто не успевает быстро реагировать.

Йозеф Ашбахер
Глава Европейского космического агентства

Орбита переполняется спутниками, которые сталкиваются друг с другом — из-за этого образуется космический мусор. При этом в мире нет международного органа или регулятора, который бы контролировал их запуск в космос, отмечает издание.

По данным Financial Times, Starlink и британская OneWeb лидируют в отправке спутников на низкую околоземную орбиту для запуска интернета в труднодоступных регионах. К августу 2021 году SpaceX запустила 1740 спутников.

В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае Viasat потребовал от регулятора в США прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности».

#новости #starlink

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35 комментариев
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Stanislav Vitinskiy

Началось) Когда поняли, что с выходом в космос им может быть что-то не подконтрольно😊 Спутники летают с 1961 года, ничто не мешало этим крикунам развивать отрасль. Но им же было не до этого - нефть, войны, доминирование на земле. Никто не хочет думать о будущем, все хотят «здесь и сейчас». А теперь кушайте, господа, пожинайте, так сказать.

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33
Абстрактный дебаркадер

С другой стороны, на кой человечеству пытаться осваивать другие миры в космосе, если на своей планете нормально жить не могут?) Представляю целую планету ваххабитов или типа того 😁

А если серьезно, все так и есть и жаль. Когда лет 7-8 было, думал через
30-40 лет слетать в космос почти любой сможет, уже будем осваивать солнечную систему. Ага, освоили, у Кардашьян и ее жопы в 4 раза больше подписчиков, чем у НАСА. Тьфу..

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8
Sango Forto

Множество спутников это и есть освоение земли, вездесущий интернет! А для освоения далёкого космоса другие штуки запускают.

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2
Абстрактный дебаркадер

Для освоения далекого космоса не запускают вообще ничего. Ноль.

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0
Дмитрий Павлов

Не можем конкурировать- будем судиться. Козырь есть - "неэкологичность"
З.Ы. Господа европейцы, кто же вам мешал объединиться и решать эту проблему вместе? ред.

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14
Денис Бондарев

Наверняка еще на угрозу нацбезопасности сошлются

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1
Evgeniy Zorin

К августу 2021 году SpaceX запустила 1740 спутников

сейчас их уже 1890 и 140 тыс. абонентов в 20 странах

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13
Илья Попов

🤣 супер! Жалко, что не могу тысяча лайков поставить.👍

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0
Фиктивный Аккаунт

Проблема даже не столько в Маске, сколько в США.

Обидно, но именно они первыми покорили космос - именно так они войдут в историю, как нация первопроходцев давшая человечеству в 20 веке космические полёты и интернет.

Остальные просто не успели.

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–4
Тимофей Васильев

гагарин воскрес только чтобы охуеть с вашего камента

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11
Святослав М.

Неэкологичность?
Выпускайте Грету!)

Ответить
4
Вася Пражкин

что помешает другим европейским компаниям реализовать свои космические проекты

Старичку надо напомнить значение слова «конкуренция»

Ответить
2
Марков Эрик

Очень часто надо напоминать. Может что-то ещё внутри у него проснется

Ответить
0
Georgiy Tibua

все, понеслось)

Ответить
3
Eduard Luckyman

Читай Айзексона «Инноваторы». Без Госдепа не обошлось )

Ответить
1
Mike Raitsyn

Гы, safety and regulations - это религия Европы.
Пока они пишут инструкции по безопасности и теряют годы в бюрократической карусели - американцы просто делают. "Better do than do better".

Ответить
1
Илья Попов

„Кто хочет — ищет способ, кто не хочет — ищет причину.“
Сократ

Ответить
0
Игорь Пархоменко

У ребят просто зависть берет)

Ответить
1
Илья Попов

Смотря какая зависть. Бывает двух видов:
корыстная и бескорыстная. Корыстная - « Хочу, чтобы и у меня это было!», бескорыстная - « Хочу, чтобы и у него этого не было!».

Ответить
0
Михаэль Эликан

В будущем будут заявления о том что Space X занимает доминирующее положение на орбите Марса и это мешает развитию европейских компаний.

Ответить
1
Илья Попов

И будут просить несколько гектаров земли.😊

Ответить
0
Илья Попов

Плохому танцору яйца мешают.

Ответить
1
Александр Крот

Маск, тормозни!!! Эстонцы не успевают среагировать!!!)

Ответить
0
Aleksey

Остальной мир, включая Европу, просто не успевает быстро реагировать.

Возможно, дело именно в этом? Тормозить не надо.

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0
Not Name

А Маску срать хотелось на это мнение.

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0
canncarsen

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0
badResistor

А что мешает запускать свои спутники? Чувак который за меньше чем 20 лет сделал частную компанию на деньги от продажи пайпал? Так может делать надо было самим?

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0
Роман Александров

Раскулачить буржуя! Землю- крестьянам, фабрики- рабочим, спутники- учёным!

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0
Спиридон Гаврилов

Что за мода пошла обвинять в монополии организации, которые не одни на рынке... При том, что это называется олигополия. При том, что это по сути первый частник, который как раз установил моду на приход частников и тем самым превратил дуополию в настоящий конкурентный рынок. Я так понимаю, реакция на частников у еле поворотливых госконтор слабая оказалась, аналитики учуяли жёпу в расписанных на десятилетия планах.

Ответить
0
Syzygy

Лучше бы рассказал, как там Vega-C поживает. 500 миллионов человек не могут сделать лёгкую ракету, обладая несопоставимы с частником возможностями. Небольшая Rocket Lab за это время запилила Electron и уже 20 миссий запустила.

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0
xxx xxx

И что теперь? Запретят летать над европой или сделают пролёт платным?

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0
Роман Александров

Атлант расправил плечи

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0
Кирилл Еропкин

Когда не могут конкурировать начанают воявать

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0
Klim Kin

То чай, то сиеста. некогда в небо глядеть было.
А тут вот опомнились)

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0
Arty Cool

Йозеф агент Рогозина?)

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0
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Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.

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