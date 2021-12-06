Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер считает, что Маск начнёт «доминировать в новой космической экономике» и устанавливать свои правила — это помешает другим европейским компаниям реализовать свои космические проекты, пишет Financial Times.

Удивительная ситуация, один человек владеет половиной активных спутников в мире. Де-факто он устанавливает правила. Остальной мир, включая Европу, просто не успевает быстро реагировать. Йозеф Ашбахер Глава Европейского космического агентства

Орбита переполняется спутниками, которые сталкиваются друг с другом — из-за этого образуется космический мусор. При этом в мире нет международного органа или регулятора, который бы контролировал их запуск в космос, отмечает издание.

По данным Financial Times, Starlink и британская OneWeb лидируют в отправке спутников на низкую околоземную орбиту для запуска интернета в труднодоступных регионах. К августу 2021 году SpaceX запустила 1740 спутников.

В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае Viasat потребовал от регулятора в США прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности».