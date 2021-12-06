«У одного человека — половина спутников в мире»: Европейское космическое агенство обвинило SpaceX в монополии в космосе Статьи редакции
Илон Маск устанавливает собственные правила — это может мешать конкуренции, считает глава исследовательской организации.
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер считает, что Маск начнёт «доминировать в новой космической экономике» и устанавливать свои правила — это помешает другим европейским компаниям реализовать свои космические проекты, пишет Financial Times.
Орбита переполняется спутниками, которые сталкиваются друг с другом — из-за этого образуется космический мусор. При этом в мире нет международного органа или регулятора, который бы контролировал их запуск в космос, отмечает издание.
По данным Financial Times, Starlink и британская OneWeb лидируют в отправке спутников на низкую околоземную орбиту для запуска интернета в труднодоступных регионах. К августу 2021 году SpaceX запустила 1740 спутников.
В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае Viasat потребовал от регулятора в США прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности».
Началось) Когда поняли, что с выходом в космос им может быть что-то не подконтрольно😊 Спутники летают с 1961 года, ничто не мешало этим крикунам развивать отрасль. Но им же было не до этого - нефть, войны, доминирование на земле. Никто не хочет думать о будущем, все хотят «здесь и сейчас». А теперь кушайте, господа, пожинайте, так сказать.
С другой стороны, на кой человечеству пытаться осваивать другие миры в космосе, если на своей планете нормально жить не могут?) Представляю целую планету ваххабитов или типа того 😁
А если серьезно, все так и есть и жаль. Когда лет 7-8 было, думал через
30-40 лет слетать в космос почти любой сможет, уже будем осваивать солнечную систему. Ага, освоили, у Кардашьян и ее жопы в 4 раза больше подписчиков, чем у НАСА. Тьфу..
Что за мода пошла обвинять в монополии организации, которые не одни на рынке... При том, что это называется олигополия. При том, что это по сути первый частник, который как раз установил моду на приход частников и тем самым превратил дуополию в настоящий конкурентный рынок. Я так понимаю, реакция на частников у еле поворотливых госконтор слабая оказалась, аналитики учуяли жёпу в расписанных на десятилетия планах.
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