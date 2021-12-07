АФК «Система» запустит в космос около 100 спутников в течение двух лет Статьи редакции
Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.
- Компания вложит «несколько миллиардов рублей» в развитие спутникового флота «Спутникс», пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров «Ситроникса», управляющего партнёра АФК «Система» Алексея Каткова.
- Сейчас «Спутникс» управляет тремя собственными спутниками на орбите, в 2022 году она увеличит их число до 22. Компания планирует развивать сервис спутникового интернета, которым будут пользоваться промышленные компании, топливно-энергетический комплекс, в том числе на Северном морском пути.
- Также «Спутникс» планирует оказывать услуги мониторинга углеродного следа, вырубки лесов, пожаров, а также радарного зондирования Земли.
- По словам Каткова, запуск спутника на орбиту стоит около 10 млн рублей, а рыночная стоимость производства такого аппарата примерно такая же. Из этого следует, что запуск 100 аппаратов в космос обойдётся в 2 млрд рублей. В компании пока не решили, будет ли проект развиваться только на собственные средства или потребует софинансирования.
- «Ситроникс» — дочерняя компания АФК «Системы», которая владеет 75% ООО «Спутникс», следует из данных базы «Контур.Фокуса».
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Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.
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