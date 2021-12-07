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Будущее
Nazigul Jusupova

АФК «Система» запустит в космос около 100 спутников в течение двух лет Статьи редакции

Компания планирует развивать сервис спутникового интернета.

  • Компания вложит «несколько миллиардов рублей» в развитие спутникового флота «Спутникс», пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров «Ситроникса», управляющего партнёра АФК «Система» Алексея Каткова.
  • Сейчас «Спутникс» управляет тремя собственными спутниками на орбите, в 2022 году она увеличит их число до 22. Компания планирует развивать сервис спутникового интернета, которым будут пользоваться промышленные компании, топливно-энергетический комплекс, в том числе на Северном морском пути.
  • Также «Спутникс» планирует оказывать услуги мониторинга углеродного следа, вырубки лесов, пожаров, а также радарного зондирования Земли.
  • По словам Каткова, запуск спутника на орбиту стоит около 10 млн рублей, а рыночная стоимость производства такого аппарата примерно такая же. Из этого следует, что запуск 100 аппаратов в космос обойдётся в 2 млрд рублей. В компании пока не решили, будет ли проект развиваться только на собственные средства или потребует софинансирования.
  • «Ситроникс» — дочерняя компания АФК «Системы», которая владеет 75% ООО «Спутникс», следует из данных базы «Контур.Фокуса».

#новости #ситроникс #афксистема #спутникс

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14 комментариев
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Airat Kafman

спутник

Антиваксеры:

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4
Yury Kotov

Да ладно, реально?

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2
StepanCapusta

Это наш ответ Маску, который со своими 1753 спутниками монополизирует космос.
Типа у нас тоже есть частный бизнес в космосе. Пока три спутника, но может быть больше. Потом.. Когда-нибудь.. Но точно будет.. ред.

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0
Игорь Крафт

С раздачей бесплатного интернета

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0
Sergey Freedman

Хобитсы

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0
Raimond Vladimirov

Сейчас «Спутникс» управляет тремя собственными спутниками на орбите, в 2022 году она увеличит их число до 22

То есть вроде на 19, а не 100?

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0
Михаил Игоревич Вагайцев

Запустит 100, а сколько долетит?

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0
Семен Переделкин

Не запустит, а планирует запустить.

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0
Михаил Игоревич Вагайцев

Планировать не вредно, вредно не планировать

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0
MrMike3112 .

Но ведь... планировать можно только сверху вниз?

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0
Pavel Natalia Selivanovi

Максимум со смотровой площадки Москва сити запустят 10 бумажных самолетиков

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–1
Агнец невинный

по факту вложат или бюдж деньги косвенно через 10ое колено , либо на облигационные займы, а облигационные займы можно и не вернуть) при большом желании

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–1
ИгорьOK

Запустит сто спутников и потом будем их сбивать ракетами!

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–1
Антон Храмченко

Хаххахахха. Мощщный ответ SpaceX😅

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–1
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