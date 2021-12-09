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Будущее
Nazigul Jusupova

Meta открыла свою VR-платформу Horizon Worlds для всех пользователей из США и Канады Статьи редакции

Им не нужно получать специальное приглашение для участия в тестировании виртуальной вселенной.

  • Платформа доступна для лиц старше 18 лет, пишет CNBC. В Horizon Worlds можно создать виртуальную версию себя и при помощи VR-гарнитуры Oculus гулять по анимированному миру, где можно взаимодействовать с аватарами других пользователей.
  • В 2020 году Meta, бывшая Facebook, запустила бета-версию Horizon Worlds и открыла доступ на платформу только для избранных пользователей Oculus VR, которых компания сама приглашала в виртуальный мир.
  • Facebook купила Oculus за $2 млрд в 2014 году и сосредоточилась на развитии технологий, продуктов и услуг для метавселенной, отмечает CNBC.
  • 27 июля глава Facebook Reality Labs Эндрю Босворт объявил о наборе большой команды разработчиков метавселенной, которая станет частью отдела по разработкам AR и VR и займётся объединением «цифровых пространств» экосистемы Facebook в одном месте.
  • В октябре Facebook сменила название на Meta и объявила, что будет развивать виртуальный мир. В октябре компания создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента для своей VR-платформы Horizon Worlds.
Horizon Worlds Meta

#новости #meta

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3 комментария
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evgeniyaniya

Результаты теста будут ох какими интересными!
Первый вопрос - сколько испытателей не захотят оттуда выходить?)
И еще масса других вопросов

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Dimon Vikchrov

Там останутся интроверты и те у кого не сложилось в реале)

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Семен Переделкин

Скрин оттуда? Если да, то редкое убожество.

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