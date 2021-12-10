В Италии представили летающего робота-гуманоида с руками-турбинами и реактивным ранцем Статьи редакции
«Железный юнец» выглядит жутковато, но сможет участвовать в спасательных операциях.
Роботы постепенно перебираются из лабораторий в реальный мир, но пока испытывают трудности с тем, чтобы беспрепятственно добираться из точки А в точку Б.
Исследователи Итальянского технологического института (IIT) решают эту проблему оригинальным способом — объединением гуманоидного робота с полнофункциональным реактивным ранцем.
Прототип получил название iRonCub («Железный юнец») — вероятно, с отсылкой на Железного человека. Он построен на модульной платформе iCub от консорциума The RobotCub Project, может самостоятельно передвигаться, воспринимать окружающую среду, человеческую речь и жесты.
Высота «юнца» составляет 104 сантиметра, вес — около 22 килограммов. Робота оснастили четырьмя реактивными двигателями — по два на руки и рюкзак, а также огнестойкими штанами, чтобы защитить от возгорания и повреждения внутренних деталей.
Система находится на стартовом этапе разработки, но инженеры уже провели первые наземные испытания и смоделировали полёт на основании расширенного фильтра Калмана — метод позволил оценить векторы состояния и перемещения собранного устройства.
По словам разработчиков, роботы такого типа обладают преимуществами перед традиционными беспилотными летательными аппаратами (например, квадрокоптерами), поскольку способны лучше ориентироваться в «человеческом мире» и передвигаться по земле, если это необходимо.
В перспективе «Железные юнцы» смогут реагировать на стихийные бедствия и участвовать в спасательных операциях. Кроме того, с их помощью планируется организовать экспериментальную площадку для разработки и тестирования экзоскелетов.
Результаты исследований и дальнейшие детали проекта опубликуют в выпуске журнала IEEE Robotics and Automation Letters за январь 2022 года.
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