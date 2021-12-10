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Будущее
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В Италии представили летающего робота-гуманоида с руками-турбинами и реактивным ранцем Статьи редакции

«Железный юнец» выглядит жутковато, но сможет участвовать в спасательных операциях.

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iRonCub IIT

Роботы постепенно перебираются из лабораторий в реальный мир, но пока испытывают трудности с тем, чтобы беспрепятственно добираться из точки А в точку Б.

Исследователи Итальянского технологического института (IIT) решают эту проблему оригинальным способом — объединением гуманоидного робота с полнофункциональным реактивным ранцем.

Прототип получил название iRonCub («Железный юнец») — вероятно, с отсылкой на Железного человека. Он построен на модульной платформе iCub от консорциума The RobotCub Project, может самостоятельно передвигаться, воспринимать окружающую среду, человеческую речь и жесты.

Высота «юнца» составляет 104 сантиметра, вес — около 22 килограммов. Робота оснастили четырьмя реактивными двигателями — по два на руки и рюкзак, а также огнестойкими штанами, чтобы защитить от возгорания и повреждения внутренних деталей.

Система находится на стартовом этапе разработки, но инженеры уже провели первые наземные испытания и смоделировали полёт на основании расширенного фильтра Калмана — метод позволил оценить векторы состояния и перемещения собранного устройства.

По словам разработчиков, роботы такого типа обладают преимуществами перед традиционными беспилотными летательными аппаратами (например, квадрокоптерами), поскольку способны лучше ориентироваться в «человеческом мире» и передвигаться по земле, если это необходимо.

В перспективе «Железные юнцы» смогут реагировать на стихийные бедствия и участвовать в спасательных операциях. Кроме того, с их помощью планируется организовать экспериментальную площадку для разработки и тестирования экзоскелетов.

Я искренне верю, что воздушную робототехнику можно использовать для тестирования человеческих экзоскелетов. Недавний полёт Ричарда Браунинга демонстрирует успешную работу подобных футуристических механизмов. Да, впереди долгий путь, но мы можем ускорить его благодаря роботам и тем самым избежать испытаний на людях.

Даниэле Пуччи
глава лаборатории искусственного и механического интеллекта IIT

Результаты исследований и дальнейшие детали проекта опубликуют в выпуске журнала IEEE Robotics and Automation Letters за январь 2022 года.

#новости #роботы

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Тимур Шевцов

детёныш пенивайза?))

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Грядущий ящик

Главное, яйца не почесать во время полёта .

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