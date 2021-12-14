Илон Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо Статьи редакции
Программа будет полезна и для полётов на Марс.
Предприниматель рассказал о планах SpaceХ на своей странице в Twitter и призвал присоединиться заинтересованных пользователей.
Также, по его словам, программа будет полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.
В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В октябре CNBC выяснило, что оценка компании превысила $100 млрд. 13 декабря журнал Time назвал гендиректора SpaceX Илона Маска «Человеком года».
Ебаный гений
Поддержку Маска и стану реже дышать.
Растения такие ну ок. И вымерли все.
Так с их помощью и будут перерабатывать. Только не деревьями, а водорослями. Кроме солнечного света, ничего не нужно.
Биореактор на картинке перерабатывает столько же CO2, сколько акр (40 соток) деревьев:
https://www.inceptivemind.com/algae-based-eos-bioreactor-absorbs-co2-acre-trees/9186/
За какое время? (В тексте не нашёл);
За такое же время, что и акр деревьев
Красавчик!
Где углекислый газ, там и до воздуха недалеко..
"Продавец воздуха" Александр Беляев, 1929
Марсиане через несколько лет: "Маск, верни наш углекислый газ, блеать!".
Ждем выход на ipo
Молодец, не боится пробовать то, о чем другие и подумать бояться!
То-то сегодня по-особенному легко дышится! Маск гений, планета спасена и ракетного топлива теперь будет завались!
На старшипе, в Австралию долететь за час и несколько минут, удобно))
этот вася явно намерен погубить Землю и стать губернатором Марса.
не продавайте больше ему траву.
из атмосферы
А можно просто завести стадо коров
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