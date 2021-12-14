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Будущее
Nazigul Jusupova

Илон Маск объявил о запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо Статьи редакции

Программа будет полезна и для полётов на Марс.

Предприниматель рассказал о планах SpaceХ на своей странице в Twitter и призвал присоединиться заинтересованных пользователей.

Elon Musk @elonmusk
SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested.
SpaceX запускает программу по выведению углекислого газа из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы.

Также, по его словам, программа будет полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Elon Musk @elonmusk
Will also be important for Mars
Также это будет важно для Марса.

В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В октябре CNBC выяснило, что оценка компании превысила $100 млрд. 13 декабря журнал Time назвал гендиректора SpaceX Илона Маска «Человеком года».

#новости #илонмаск #spacex

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15 комментариев
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Сергей Иваница

Ебаный гений

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evilnw

Поддержку Маска и стану реже дышать.

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Виктор Якунин

Растения такие ну ок. И вымерли все.

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3
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Denis Bystruev

Так с их помощью и будут перерабатывать. Только не деревьями, а водорослями. Кроме солнечного света, ничего не нужно.

Биореактор на картинке перерабатывает столько же CO2, сколько акр (40 соток) деревьев:

https://www.inceptivemind.com/algae-based-eos-bioreactor-absorbs-co2-acre-trees/9186/

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3
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Егор Корницкий

За какое время? (В тексте не нашёл);

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Тамерлан Сеитов

За такое же время, что и акр деревьев

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Anderson Silva

Красавчик!

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Сергей Коновалов

Где углекислый газ, там и до воздуха недалеко..
"Продавец воздуха" Александр Беляев, 1929

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Семен Переделкин

Марсиане через несколько лет: "Маск, верни наш углекислый газ, блеать!".

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Дмитрий Сергеевич

Ждем выход на ipo

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StepanCapusta

Молодец, не боится пробовать то, о чем другие и подумать бояться!

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Сильвестр Иванов

То-то сегодня по-особенному легко дышится! Маск гений, планета спасена и ракетного топлива теперь будет завались!

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Руслан Исламов

На старшипе, в Австралию долететь за час и несколько минут, удобно))

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Igor Sergeev

этот вася явно намерен погубить Землю и стать губернатором Марса.
не продавайте больше ему траву.

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Балкон.Ру

из атмосферы
 А можно просто завести стадо коров

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