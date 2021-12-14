Программа будет полезна и для полётов на Марс.

Предприниматель рассказал о планах SpaceХ на своей странице в Twitter и призвал присоединиться заинтересованных пользователей.

Elon Musk @elonmusk SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. SpaceX запускает программу по выведению углекислого газа из атмосферы и превращению его в ракетное топливо. Пожалуйста, присоединяйтесь, если вы заинтересованы.

Также, по его словам, программа будет полезна для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

Elon Musk @elonmusk Will also be important for Mars Также это будет важно для Марса.

В сентябре SpaceX впервые запустила в космос гражданский экипаж из четырёх туристов. Также компания развивает спутникового оператора Starlink, у которого уже около 1740 спутников и больше 100 тысяч пользователей в 14 странах. В октябре CNBC выяснило, что оценка компании превысила $100 млрд. 13 декабря журнал Time назвал гендиректора SpaceX Илона Маска «Человеком года».