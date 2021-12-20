Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минэкономразвития и Минцифры комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект вводит понятие «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Он управляется заложенной в него компьютерной программой, способен выполнять запрограммированные человеком действия или решать задачи самостоятельно. Кутепов предлагает выделить два вида роботов: служебные и гражданские.

Гражданский робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлечённый в сферу деятельности институтов публичной власти. из текста законопроекта

Служебных роботов предлагают разделить на два подвида: военные, чья цель обороны и безопасность страны, и правоохранительные, которые охраняют общественный порядок. Гражданские же подразделяются на научных, образовательных, медицинских и сервисных.

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Для правового регулирования в сфере оборота роботов Кутепов выделил следующие принципы:

Благополучие человека и гражданина.

Безопасность личности, общества и государства.

Регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;безопасность робототехнических технологий.

Открытость информации о технологиях робототехники.

Также документ вводит четыре класса опасности: от высокой опасности до неопасного. Критерии должно выработать правительство.

Законопроект предлагает ввести запрет на оборот роботов, которые способны принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме этого, документ запрещается оборот роботов, созданных для совершения преступлений.

Если законопроект примут, использовать роботов разрешат по лицензии. Выдачу такого документа запретят, если юрлицо имеет статус «иноагента», контролируется иностранным инвестором или если индивидуальный предпринимать имеет непогашенную судимость за экономические преступления, а также за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.