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Будущее
TJ

Сенаторы разработали законопроект, описывающий взаимоотношения робота и человека в России Статьи редакции

Документ запрещает оборот роботов, способных принимать решения самостоятельно.

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минэкономразвития и Минцифры комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект вводит понятие «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Он управляется заложенной в него компьютерной программой, способен выполнять запрограммированные человеком действия или решать задачи самостоятельно. Кутепов предлагает выделить два вида роботов: служебные и гражданские.

Гражданский робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию частных интересов, оборот которого регулируется гражданским законодательством. Служебный робот — робот, деятельность которого направлена на реализацию интересов государства и общества, вовлечённый в сферу деятельности институтов публичной власти.

из текста законопроекта

Служебных роботов предлагают разделить на два подвида: военные, чья цель обороны и безопасность страны, и правоохранительные, которые охраняют общественный порядок. Гражданские же подразделяются на научных, образовательных, медицинских и сервисных.

Для правового регулирования в сфере оборота роботов Кутепов выделил следующие принципы:

  • Благополучие человека и гражданина.
  • Безопасность личности, общества и государства.
  • Регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;безопасность робототехнических технологий.
  • Открытость информации о технологиях робототехники.

Также документ вводит четыре класса опасности: от высокой опасности до неопасного. Критерии должно выработать правительство.

Законопроект предлагает ввести запрет на оборот роботов, которые способны принимать решения самостоятельно или которым «намеренно приданы свойства, обеспечивающие их применение с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения, иной военной техники, химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения». Кроме этого, документ запрещается оборот роботов, созданных для совершения преступлений.

Если законопроект примут, использовать роботов разрешат по лицензии. Выдачу такого документа запретят, если юрлицо имеет статус «иноагента», контролируется иностранным инвестором или если индивидуальный предпринимать имеет непогашенную судимость за экономические преступления, а также за нарушения средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие.

В 2020 году Правительство приняло концепцию о регулировании отношений в сфере робототехники. Согласно ей, развитие технологий должно основать на базовых этических нормах, среди которых подконтрольность человеку, приоритет благополучия и безопасности человека, а также невозможность причинить вред.

#новости #ии #право #роботы

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25 комментариев
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Николай Шелопугин

Я скоро послать нахуй свой пылесос не смогу? Будет статья за оскорбление чувств роботов?

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9
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Максим Першин

Так я не понял, робот должен платить нолог или нет?

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Михаил Небоярский

Это единственная цель данного закона

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Арсений Жмуров

Я думал тут законы Азимова увидеть

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Slava Itprofi

думаю, такой вариант их устроит:
1) Робот не может причинить вред чиновнику или своим бездействием допустить, чтобы чиновнику был причинён вред.
2) Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт чиновник, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.
3) Робот должен заботиться о выплате нОлогов в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

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Ничтожный микроскоп

Да вроде ничего вредного пока.
Как и полезного

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Сергей Милосердов

Запретят роботов-гомосексуалов, очевидно.

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3
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Артур

Законопроект вводит понятие «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей. Он управляется заложенной в него компьютерной программой, способен выполнять запрограммированные человеком действия или решать задачи самостоятельно.
То есть под понятие робота подпадает большинство цифровых устройств?

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1
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Сергей

Очередной бредовый закон. Сразу вспоминается робот Алеша, который, как позже оказалось, не робот вовсе, а человек....

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Евгений Кузнецов

Жду когда будет как в последней матрице: война роботов с роботами ☺️

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Roman Off

Робот, который способен принимать решения самостоятельно нам не нужен, как и человек свободомыслящий. Ибо у машины может сформироваться своё представление справедливости и подтолкнуть его к непредсказуемым действиям. А оно нам надо

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Виктор Якунин

Вся эта ИИ и тд удел настолько далёкого будущего, что странно почему именно сейчас идёт разговор про это.

Сейчас даже имитация ИИ полностью строится на массивах данных обычных людей. Поэтому как *машину обучили * так она и думает.

Зарождение ИИ это практически зарождение жизни пусть даже и цифровой. Я боюсь, что робот воспринимающий себя живым вообще не появится.

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Alexey Pleshakov

Огонь! Будущее, которое можно было только в фантастике увидеть, уже в России!

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Sergey Ontime

Синтезаторы разработали. Показалось.

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Artem Petrenkov

Каково толкование выражения "принимать решения самостоятельно"? Робот-курьер, который локально выбирает маршрут исходя из точки назначения, принимает это решение "самостоятельно"? А когда он останавливается на красный светофор и продолжает ехать на зелёный — это "самостоятельно"?

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павел

шо с секс-роботами

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Bacceti Sphodromantis

теперь только по согласию

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Ruben Babaev

А как же роботы для развлечения?

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павел

для забав

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Адриан Сом

А роботы вместо сенаторов когда будут?

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jianku13

Для более атмосферного погружения в комменты

https://youtu.be/Tz8HmN2uvuk

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Илья Петраков

ага, запретите тайну третьей планеты ещё

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Роман Аванесов
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Sergey Viktorovich
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Philip Poteryahin

Робот не может причинить вред депутату или своим бездействием допустить, чтобы депутату был причинён вред.

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