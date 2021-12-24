«Автоматизированный фотошоп»: OpenAI представила нейросеть, которая редактирует изображения по текстовому описанию Статьи редакции
GLIDE также умеет создавать картинки «с нуля».
Компания OpenAI, известная по разработке моделей искусственного интеллекта GPT-3 и DALL-E, продемонстрировала нейросеть под названием GLIDE. В отличие от аналогов, она способна не только генерировать изображения по текстовому описанию, но и редактировать существующие — с сохранением экспозиции и стиля.
Эффекта удалось достичь благодаря диффузионным моделям. Система искажает исходное изображение, постепенно добавляя в него гауссовский шум, а потом поворачивает процесс вспять, дорисовывая необходимые детали. По похожему принципу работает технология Google для увеличения разрешения.
Исследователи обучили сеть на 3,5 млрд параметров и протестировали её как с классификатором CLIP, так и автономно — второй подход оказался эффективнее и показал выборку более высокого качества.
Правки выполняются за несколько секунд с учётом теней и отражений. Кроме того, система распознаёт не только фотографии, но и иллюстрации, поэтому может адаптироваться под художника или стиль конкретной картины.
Обозреватели из ZME Science отметили, что качество итоговых снимков зачастую сопоставимо с кропотливой работой в Photoshop. Система справляется со сложными запросами вроде «повесить картину Ван Гога на стену», но не всегда понимает странные, такие как «автомобиль с треугольными колёсами».
Разработчики поделились результатами исследования на научном портале arXiv.org и опубликовали исходный код сокращённой модели на GitHub, чтобы её могли протестировать энтузиасты.
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