NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» Статьи редакции
Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.
Космический телескоп после 25 лет разработки и $10 млрд потраченных средств успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5».
Примерно через 27,5 минут после запуска телескоп успешно отсоединился от последней ступени и взял курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли — почти в четыре раза дальше Луны. Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.
«Джеймс Уэбб» — уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звёзды и квазары. Благодаря «Уэббу» астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли — возможно, даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов.
Вот оно - настоящее величие!
Супер событие, ждем начала его работы
Блять, сколько денег налогов проебали на эту хуйню, денег людей которым это нахер не нужно
Нафига мы внеземной жизни? И со своей-то планетой и себе подобными ничего путного сделать не можем.
Историческое событие. Поздравляю вас, земляне!
Хомячки счастливы! Уря, уря! 🤣 НАСА и США - молодцы, а Р*шка в ж*пе. Удивительно что такое событие обошлось без нашего героя-хайпажора Элона Моська. 😂😂😂
А те кто в теме прекрасно понимают, что НАСА НАСАсывает у РОСКОСМОСА по полной программе. Если бы у РОСКОСМОСА был их бюджет, то мы бы уже давно заселили всю Солнечную систему. Мы были первыми на Марсе, первым на Луне, мы первыми запустили спутник, человека, собаку и женщину, первыми построили первую космическую станцию и первыми вышли в открытый космос.
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Добрый день.
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Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.
А ещё как распределяют экскурсоводов по группам, зависит ли спрос на поездки от сезона, возраста и пандемии и почему даже просто нейтральный отзыв на гида — это уже тревожный звонок.
Изначально гид нужен был, чтобы популяризировать автомобили. А в 2021 году от количества звёзд, выдаваемых компанией Michelin, зависит судьба ресторанов – какие-то получают больше выручки, а другие, наоборот, терпят убытки.