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Будущее
TJ

NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» Статьи редакции

Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.

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Взлёт ракеты «Ариан-5» с телескопом «Джеймс Уэбб» Изображение NASA

Космический телескоп после 25 лет разработки и $10 млрд потраченных средств успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5».

Примерно через 27,5 минут после запуска телескоп успешно отсоединился от последней ступени и взял курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли — почти в четыре раза дальше Луны. Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.

Джеймс Уэбб отправляется в путешествие из тропического леса на край времени, к зарождению Вселенной.

Роб Навиас
директор NASA

«Джеймс Уэбб» — уникальный телескоп, который позволит заглянуть в детство Вселенной и понять, как появлялись первые звёзды и квазары. Благодаря «Уэббу» астрономы смогут найти внеземную жизнь в радиусе 15 световых лет от Земли — возможно, даже в Солнечной системе, на спутниках планет-гигантов.

Главное о «Джеймсе Уэббе» — телескопе-долгострое…
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tjournal.ru

#новость #nasa

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8 комментариев
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Вот оно - настоящее величие!

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Silanser

Супер событие, ждем начала его работы

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Ударный цветок

Ну, ни космической пыли, ни рандомного метеорита Джеймсу Уэббу!

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Dmitriy Nikolaev

Блять, сколько денег налогов проебали на эту хуйню, денег людей которым это нахер не нужно

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Ударный цветок

Лучше бы крипту майнили?)

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Konstantin_Andreevich

Нафига мы внеземной жизни? И со своей-то планетой и себе подобными ничего путного сделать не можем.

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Сергей Перевозчиков

Историческое событие. Поздравляю вас, земляне!

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Arch Stanton

Хомячки счастливы! Уря, уря! 🤣 НАСА и США - молодцы, а Р*шка в ж*пе. Удивительно что такое событие обошлось без нашего героя-хайпажора Элона Моська. 😂😂😂

А те кто в теме прекрасно понимают, что НАСА НАСАсывает у РОСКОСМОСА по полной программе. Если бы у РОСКОСМОСА был их бюджет, то мы бы уже давно заселили всю Солнечную систему. Мы были первыми на Марсе, первым на Луне, мы первыми запустили спутник, человека, собаку и женщину, первыми построили первую космическую станцию и первыми вышли в открытый космос.

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