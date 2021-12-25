Ракета «Ариан-5» с телескопом на борту взлетела с космодрома Куру в Южной Америке.

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Взлёт ракеты «Ариан-5» с телескопом «Джеймс Уэбб» Изображение NASA

Космический телескоп после 25 лет разработки и $10 млрд потраченных средств успешно запущен на борту европейской ракеты-носителя «Ариан-5».

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Примерно через 27,5 минут после запуска телескоп успешно отсоединился от последней ступени и взял курс к точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли — почти в четыре раза дальше Луны. Это расстояние «Джеймс Уэбб» пройдёт примерно за месяц, попутно разворачивая солнечный щит и трёхсекционное зеркало, после чего ещё полгода будет настраивать оборудование и тестировать его.

Джеймс Уэбб отправляется в путешествие из тропического леса на край времени, к зарождению Вселенной. Роб Навиас директор NASA