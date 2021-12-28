Власти Китая подали жалобу в ООН на Starlink — их космической станции пришлось дважды за год уклоняться от спутников Статьи редакции
После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.
- Согласно заявлению властей Китая, спутники Starlink могли дважды за год столкнуться с космической станцией — 1 июля и 21 октября 2021 года, пишет Reuters. Страна уже подала жалобу в Управление ООН по вопросам космического пространства.
- Пока жалоба находится на проверке. SpaceX ситуацию не комментировала.
- После этого китайские пользователи в Weibo раскритиковали Starlink, назвав проект Илона Маска «грудой космического мусора» и «американским космическим оружием».
- Вокруг Земли вращается около 30 тысяч спутников и огромное количество космического мусора, пишет Reuters. Учитывая это, учёные призывают правительства обмениваться данными о спутниках, чтобы снизить риск столкновений в космосе. При этом одна только SpaceX уже запустила в космос около 1,9 тысяч спутников Starlink и получила одобрение на запуск 12 тысяч спутников.
- В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона Маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае Viasat потребовал от регулятора в США прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности». В декабре Европейское космическое агентство обвинило SpaceX в монополии в космосе.
- Китай начал строительство своей космической станции в апреле 2021 года. Её создание завершится к концу 2022 года.
Ага, при этом там же на орбите куча мусора от китайских же спутников, которые они сбили в ходе тестирования противоспутниковых ракет.
Вообще ситуация со спутниками адовая - "разрешения" каждая космическая страна выдает себе фактически без оглядки на других, в итоге в космосе как в океане - полный бардак и никто ни за что не отвечает.
Согласен ( и это печально
Когда начнет "слишком мешать" быстро найдут решение ) Все всегда пишется кровью - как только "расхерачит" космонавта , сразу поднимется волна и вкинут кучу денег. Пока это только начальная проблема поэтому к ней будет минимум внимания
Я не зря провел аналогию с океаном. Все что за пределами прибрежных территорий - "ничья" зона и там действуют свои законы, которые никто особо и не регулирует, потому что нереально и экономически нецелесообразно. А расхерачивают там достаточно.
Максимум о чем смогут договориться - оперативный обмен информацией о запусках/орбитах и только для тех объектов, которые не представляют военной ценности (а там вообще есть такие?)
Точнее они вроде уже договорились, but who cares?
Землю засрали, орбиту засрали. И Марс также засрут. Тьфу на кожаных мешков.
》При этом одна только SpaceX уже запустила в космос около 1,9 спутников Starlink и получила одобрение на запуск 12 тысяч спутников.
Вот это я понимаю MVP.
Почти два спутника запустили и на 12 тысяч получили одобрение.
А если серьёзно, то 1,9 тысяч, я так понимаю?
Да, 1,9 тысяч конечно. Спасибо, исправила.
Пора вводить правила ПДД в космосе?
давно пора ) и закон о правах роботов тоже, на будущее ;)
А кто будет следить за их исполнением?
США для Китая - помеха справа
...или слева
Смотря куда глобус крутить 😂
Маск охуел. Воспользовался тем что может выводить спутники и на него дрочат в США, в одну харю запустил кучу космического мусора не считаясь с мнением других стран.
Я просто тебе напомню, что до того как Маск начал этот проект, тема вообще толком никого не интересовала. А сейчас его одни и те же люди обвиняют то в монополии, то а создании космического мусора. Хотя казалось бы, данные обвинения должны взаимоисключать друг друга)
Тема никого не интересовала потому что она нахуй никому не нужна кроме США. В нормальных странах оптика уже давно в каждой деревне (да, даже в РФ). А Маск вместо дешевого интернета сделал какую-то дорогую хуйню для избранных.
В хуторе Треневка Миллеровского района Ростовской области смотрят на ваш комментарий по поводу оптики с большим недоумением.
Это я на твой пиздеж с недоумением смотрю
Лол, доказательство уровня бог. То, что ты сумел на сайте Ростелекома выбрать локацию ещё не означает, что в этой локации есть оптика. Попробуй подать заявку, умник, и посмотри что тебе ответят на твое "оптика в каждой деревне".
Ты уже обосрался, зачем продолжаешь гадить под себя?
https://man161.ru/main/tochki-dostupa-internet-v-millerovskom-rajone.html
Ты сам то новость читал? Проект(!), WiFi точка доступа, с радиусом работы 100м. Где там про оптику в каждый дом? Вообще забавно конечно, когда человек, который в хуторе никогда не бывал, хочет доказать человеку, который оттуда родом, что там есть оптика, когда на деле там колзозят антенны к gsm модемам, чтобы чуть лучше ловило.
Будут смотреть...
Когда через диал-ап загрузиться
Практически в каждой деревне уже давным-давно есть если не оптика то по крайней мере asdl с вполне приличной скоростью
Китай больше всех должен бояться "неконтролируемого" интернета. Сплошная пропоганда и запреты. Поэтому они будут всеми силами против
китай защищает свой рынок нах им илон маск?
«Рынок» — штука условная… В данном случае Китай защищает китайский файерволл, это очевидно.
фаервол кококо, а банить хуавей и зте в сша это что?
она интересовала, только не у всех есть доступ к бюджетному баблу сша
И сколько бюджетных денег было потрачено на старлинк?
800 млн. долларов последние дотации
Но ведь это на программу Артемида, а не на Старлинк.
в рамках проекта Starlink компания SpaceX получит от властей США субсидии на $885,5 млн
Даже если это так, то в Штатах на бюджетное бабло делают Старлинк, а у нас строят дворец для Путина.
у нас интернет быстрее и дешевле чем в США
Спасибо предпринимателям типа Зимина за это.
Вот это называется масштабирование проекта, а не 2 пиццерии есть, масштабируем до 3
Настал тот момент... что и космос уже не резиновый )))
Есть ли подробности от Китая - с какими именно спутниками созвездия намечались столкновения?
Маск трепетно относится к отношениям с китайским правительством, но хотелось бы в данном случае публичности от SpaceX - насколько обоснованны претензии Китая, технические детали по каждому инциденту.
Я не понимаю, вот к примеру поверхность земли, у которой диаметр 30тыс км, за тысячи лет деятельности человека всё ещё не успели до конца засрать, а её орбиту, площадь которой намного больше (и высоты разные) за 60 лет засрали. Неужели кто-то сильно преувеличивает проблему?
Воздушное пространство большое а самолеты сталкиваются. Почему? Да потому что летают примерно на одних высотах и в определенных направлениях.
А если взять геостационарную орбиту, по которой летают спутники, которые постоянно над одной и той же точкой Земли находятся (это те спутники на которые вы спутниковую тарелку наводите), то это строго определенная высота и только в плоскости экватора. И там уже становится тесновато.
Это лучшая новость 2021 года, или самая абсурдная за год, хотя штраф триллион триллионов Гуглу наверное абсурднее
китайские пользователи в Weibo раскритиковали Starlink, назвав проект Илона Маска «грудой космического мусора» и «американским космическим оружием».
назвав проект Илона Маска «грудой космического мусора» и «американским космическим оружием»
Так грудой мусора или таки оружием? Китайцам бы определиться для начала, а то неловко получается.
Китай начал строительство в 2021, завершение в 2022. Космической станции. В 2021. В 2022.
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