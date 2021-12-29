ВТБ купил у «Мегафона» 15% его дочерней компании по запуску спутников за 2 млрд рублей Статьи редакции
Компания планирует обеспечить «глобальное покрытие России и мира» спутниковым интернетом.
- «Мегафон» сохранит 75% в своей дочерней компании для развития спутникового интернета «МегаФон 1440», ещё 10% будут принадлежать основателям Алексею Шелобкову, Артёму Икоеву и Сергею Столярову, объявила компания.
- Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Исходя из суммы сделки, весь стартап можно оценить в 13,3 млрд рублей.
- Стратегия ВТБ предполагает развитие цифровой экономики, а создание спутниковой системы будет влиять на целые секторы экономики, прокомментировал сделку первый зампред правления банка Юрий Соловьев.
- «Мегафон 1440» планирует запустить низкоорбитальную группу спутников, чтобы обеспечить «глобальное покрытие России и мира» интернетом. Компания начала работу над космическими аппаратами, абонентскими терминалами, инфраструктурой и подала заявки на разрешения в других странах.
- Стартап планирует за год в несколько раз увеличить команду разработки и создать новые технологические и производственные подразделения.
- В октябре 2020 года «Мегафон» объявил, что вложит в «МегаФон 1440» и исследование спутникового интернета 6 млрд рублей до 2022 года. К 2025 году компания должна протестировать в космосе разработанные прототипы оборудования.
Сколько спутников запустил Мегафон?
Нисколько. Рассчитывают через 5 лет что-то запустить. Что в российских реалиях может означать что угодно.
у меня теперь каждый раз читая подобные новости в голове играет песенка из рекламы buy n large...
Компанию по запуску "Спутников" это Ростелеком что ли?
Ничего не будет. Скриньте.
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