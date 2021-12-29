Компания Alquist напечатала на 3D-принтере дом, в который впервые в США заселили семью Статьи редакции
Строительство заняло 12 часов вместо номинальных четырёх недель.
Дом напечатала компания Alquist — она использует технологии 3D-печати для «исключительного дизайна», снижения стоимости строительства и инфраструктуры. В будущем компания планирует строить не только дома для одной семьи, но и многоквартирные, смешанные и дома для престарелых по всем США.
Эйприл Стрингфилд и её 13-летний сын получили ключи от первого дома, возведённого по технологиям 3D-печати в рамках благотворительной программы по поддержке малоимущих семей, сообщает CNN.
Объект площадью 111 квадратных метров «распечатали» в окрестностях города Уильямсберг (штат Вирджиния) за 12 часов, опередив стандартный график строительства как минимум на четыре недели.
В основе конструкции с тремя спальнями и двумя ванными комнатами лежит каркас из быстротвердеющего бетона. По словам застройщиков, материал обладает долгосрочными преимуществами — хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям. Принтеры позволили сократить стоимость строительства на 15%.
За мониторинг домашних систем отвечает компьютер на базе Raspberry Pi. Разработанные алгоритмы не только следят за безопасностью, но и управляют датчиками света, воды и отопления, снижая коммунальные затраты. В перспективе дом планируют оснастить солнечными батареями.
Интересно, что в одну из комнат также установили компактный 3D-принтер, который позволит Эйприл перепечатывать необходимые детали — от дверных ручек до выключателей.
Тоже сегодня на принтере распечатал этот дом, ничего так, симпатишный
Дом получился лучше и уютней чем у большинства работающих россиян
ПИК в своих последних жк видимо тоже начал распечатывать лифты на принтерах.
Статья не полная. За 12 часов напечатали только стены и перекрытия. Далее идёт установка кровли, сантехника, электрика, внутренняя отделка, наружные колоны скорее всего привезли готовыми. Полная готовность дома в лучшем случае заняла 2 месяца. Если так брать, то бригада рабочих на бетонное основание тоже за 12 часов может пенаблоков на 1 этажный дом поставить. Но дом из пенаблоков будет вызывать куда больше доверия.
От одного торнадо 3D станет 2D.
Ну это не из бетона, да и дом это только по внешнему виду. Бетон он с крупной фракцией камней, например с галькой от 20мм. На видео же видим в лучшем случае цпс - домик из соломы. Да и напечатаны там, в лучшем случае, только стены, а они составляют весьма небольшой процент общих трудозатрат. Очередное дно «качества» строительства пробито.
Хотя бы такой, он же достался бесплатно.
Даренному коню в зубы не смотрят...
Не понял, отделка включена или нет
Отделку распечатали отдельно... на А4
Главная цель таких проектов - исключить из цепочки "мексов с шуруповертами". Материал, если не ошибаюсь, что-то вроде вспененного бетона с пластиком. Но нюанс в том, что "обычная деревянная бытовка" в США - это огромный простор для модификаций - крышу поднять, этаж достроить, окна добавить-убрать итд. Целое направление флипов завязано на это.
Интересно послушать, что за технология. Бетон даже с пластификаторами набирает свою прочность спустя пару недель.
Помнится недавно были стартапы по изготовлению домов из старых контейнеров. Вот там действительно дешево и креативно и экологично.
А тут из сухой смеси говна и палок, зато немного быстрее... сомнительное удовольствие
Вообще, дома в США- это больше бытовки. Ужасного качества. Хорошие дома там стоят баснословных денег, а в городе так и подавно.
А видео печати есть?
новость норм, но вот сколько этот дом продержится и как относится к климатическим невзгодам?
А ноги не забыли поцеловать семье, которая первой пожинает плоды 3d технологий?
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