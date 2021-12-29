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Будущее
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Компания Alquist напечатала на 3D-принтере дом, в который впервые в США заселили семью Статьи редакции

Строительство заняло 12 часов вместо номинальных четырёх недель.

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Дом напечатала компания Alquist — она использует технологии 3D-печати для «исключительного дизайна», снижения стоимости строительства и инфраструктуры. В будущем компания планирует строить не только дома для одной семьи, но и многоквартирные, смешанные и дома для престарелых по всем США.

Эйприл Стрингфилд и её 13-летний сын получили ключи от первого дома, возведённого по технологиям 3D-печати в рамках благотворительной программы по поддержке малоимущих семей, сообщает CNN.

Объект площадью 111 квадратных метров «распечатали» в окрестностях города Уильямсберг (штат Вирджиния) за 12 часов, опередив стандартный график строительства как минимум на четыре недели.

В основе конструкции с тремя спальнями и двумя ванными комнатами лежит каркас из быстротвердеющего бетона. По словам застройщиков, материал обладает долгосрочными преимуществами — хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям. Принтеры позволили сократить стоимость строительства на 15%.

За мониторинг домашних систем отвечает компьютер на базе Raspberry Pi. Разработанные алгоритмы не только следят за безопасностью, но и управляют датчиками света, воды и отопления, снижая коммунальные затраты. В перспективе дом планируют оснастить солнечными батареями.

Интересно, что в одну из комнат также установили компактный 3D-принтер, который позволит Эйприл перепечатывать необходимые детали — от дверных ручек до выключателей.

Tomthunkit™ @TomthunkitsMind
Virginia family gets keys to Habitat for Humanity's 1st 3D-printed home in the US

The 1,200-square-foot home has 3 bedrooms, 2 full baths & was built from concrete.
The technology allowed the home to be built in just 12 hours, which saves about 4 weeks of construction time.

#новость #3dпечать #строительство

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18 комментариев
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Сергей Ермилов

Тоже сегодня на принтере распечатал этот дом, ничего так, симпатишный

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9
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Чит Чат

Дом получился лучше и уютней чем у большинства работающих россиян

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7
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Типун Понос

ПИК в своих последних жк видимо тоже начал распечатывать лифты на принтерах.

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0
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Статья не полная. За 12 часов напечатали только стены и перекрытия. Далее идёт установка кровли, сантехника, электрика, внутренняя отделка, наружные колоны скорее всего привезли готовыми. Полная готовность дома в лучшем случае заняла 2 месяца. Если так брать, то бригада рабочих на бетонное основание тоже за 12 часов может пенаблоков на 1 этажный дом поставить. Но дом из пенаблоков будет вызывать куда больше доверия.

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6
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Gleb Tyutikov

От одного торнадо 3D станет 2D.

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5
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Raff the Raff

Ну это не из бетона, да и дом это только по внешнему виду. Бетон он с крупной фракцией камней, например с галькой от 20мм. На видео же видим в лучшем случае цпс - домик из соломы. Да и напечатаны там, в лучшем случае, только стены, а они составляют весьма небольшой процент общих трудозатрат. Очередное дно «качества» строительства пробито.

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3
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Тимур Петров

Хотя бы такой, он же достался бесплатно.

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2
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Алексей Амелин

Даренному коню в зубы не смотрят...

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1
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Чоник Оро

Не понял, отделка включена или нет

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1
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Сергей Ермилов

Отделку распечатали отдельно... на А4

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10
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Viktor Kutolkin

Главная цель таких проектов - исключить из цепочки "мексов с шуруповертами". Материал, если не ошибаюсь, что-то вроде вспененного бетона с пластиком. Но нюанс в том, что "обычная деревянная бытовка" в США - это огромный простор для модификаций - крышу поднять, этаж достроить, окна добавить-убрать итд. Целое направление флипов завязано на это.

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3
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Sergei Timofeyev

Интересно послушать, что за технология. Бетон даже с пластификаторами набирает свою прочность спустя пару недель.

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1
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Типун Понос

Помнится недавно были стартапы по изготовлению домов из старых контейнеров. Вот там действительно дешево и креативно и экологично.
А тут из сухой смеси говна и палок, зато немного быстрее... сомнительное удовольствие

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1
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Ответный чувак

Скрепы пошатнулись

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Маркетологов к стенке

Вообще, дома в США- это больше бытовки. Ужасного качества. Хорошие дома там стоят баснословных денег, а в городе так и подавно.

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0
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IDownHouseI

А видео печати есть?

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0
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Денисов Никита

новость норм, но вот сколько этот дом продержится и как относится к климатическим невзгодам?

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0
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Спиридон Гаврилов

А ноги не забыли поцеловать семье, которая первой пожинает плоды 3d технологий?

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–1
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