Дом напечатала компания Alquist — она использует технологии 3D-печати для «исключительного дизайна», снижения стоимости строительства и инфраструктуры. В будущем компания планирует строить не только дома для одной семьи, но и многоквартирные, смешанные и дома для престарелых по всем США.

Эйприл Стрингфилд и её 13-летний сын получили ключи от первого дома, возведённого по технологиям 3D-печати в рамках благотворительной программы по поддержке малоимущих семей, сообщает CNN.

Объект площадью 111 квадратных метров «распечатали» в окрестностях города Уильямсберг (штат Вирджиния) за 12 часов, опередив стандартный график строительства как минимум на четыре недели.

В основе конструкции с тремя спальнями и двумя ванными комнатами лежит каркас из быстротвердеющего бетона. По словам застройщиков, материал обладает долгосрочными преимуществами — хорошо сохраняет температуру и устойчив к повреждениям. Принтеры позволили сократить стоимость строительства на 15%.