{"items":[{"comment_id":3697825,"subsite_id":199118,"user_id":614460,"type":"comment_add","id":3697825,"hash":"42dd7319ff2d32475792dedc11ef0ab7","date":1640802154,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697825","text":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c, \u0432\u0441\u044f \u044d\u0442\u0430 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0441 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u044b CO2 \u043d\u0430 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443\/\u0441 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0443\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":614460,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/614460-yarro-s","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035529d6-2557-2f14-340c-739480974683\/","name":"Yarro S","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697826,"subsite_id":199124,"user_id":919931,"type":"comment_add","id":3697826,"hash":"4abe26fac0964dfd7b38980174f6f281","date":1640802160,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341289-otpravil-vse-dokazatelstva-po-operaciyam-na-karte-no-poluchayu-lish-zakrytie-scheta-tinkoff-hochet-poproshchatsya-so-mnoy?comment=3697826","text":"\u042f\u0441\u043d\u043e. \u041e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043e\u0431\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0430\u044f \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0432 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435 \u043f\u043e \u0442\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a,\u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0439\u043c\u0435\u0448\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":919931,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/919931-lipin-evgeniy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/035529d6-2557-2f14-340c-739480974683\/","name":"\u041b\u0438\u043f\u0438\u043d \u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":341289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341289-otpravil-vse-dokazatelstva-po-operaciyam-na-karte-no-poluchayu-lish-zakrytie-scheta-tinkoff-hochet-poproshchatsya-so-mnoy","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e \u043b\u0438\u0448\u044c \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430. \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697827,"subsite_id":199124,"user_id":158589,"type":"comment_add","id":3697827,"hash":"e594f3ac332529ca6266831a35f7611d","date":1640802164,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun?comment=3697827","text":"\u0412\u0441\u0435 \u043e\u043a \u0441 \u0442\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0431\u0440\u043e! \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u044b \u043b\u044b\u0441\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":158589,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/158589-sergey-parshincev-parshintsev-sergey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a169e1e2-dfa7-6a65-fbec-c3d637f7b311\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041f\u0430\u0440\u0448\u0438\u043d\u0446\u0435\u0432 Parshintsev Sergey","isVerified":false},"content":{"id":341385,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun","title":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c TOPGUN"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697828,"subsite_id":199123,"user_id":707418,"type":"comment_add","id":3697828,"hash":"73f64f6310dcfc0d9db99369011aca91","date":1640802174,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341664-rabotat-so-znakomymi-zlo-moi-nablyudeniya?comment=3697828","text":"\u041f\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0432 \u0441 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u043e\u043c \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432, \u0432\u043e\u043b\u0435\u043d\u0441 \u043d\u0435\u0432\u043e\u043b\u0435\u043d\u0441 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":707418,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/707418-ivan-off","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c1e5710-4ce3-5fa1-b0f6-a13d168c8a01\/","name":"Ivan Off","isVerified":false},"content":{"id":341664,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341664-rabotat-so-znakomymi-zlo-moi-nablyudeniya","title":"\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u043c\u0438 - \u0437\u043b\u043e? \u041c\u043e\u0438 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697829,"subsite_id":199119,"user_id":48003,"type":"comment_add","id":3697829,"hash":"ced52de15a4e9f9de793373ab08f9e4f","date":1640802256,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda?comment=3697829","text":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0441 \u043e\u0431\u0435\u0437\u044c\u044f\u043d\u0430\u043c\u0438, \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0442



\u0414\u0430 \u0438 \u0442\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0438\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u2014 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":48003,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/48003-andre-macareno","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a1a73dc-1611-def1-68d5-de55a8e71117\/","name":"Andre Macareno","isVerified":false},"content":{"id":340920,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda","title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697830,"subsite_id":199118,"user_id":174309,"type":"comment_add","id":3697830,"hash":"6fc4f629804e24278c3db3ad4929aa6e","date":1640802298,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697830","text":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0442\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":174309,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/174309-sergei-timofeyev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bead9001-586d-8c87-5403-2493e36e6079\/","name":"Sergei Timofeyev","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697831,"subsite_id":199121,"user_id":1002736,"type":"comment_add","id":3697831,"hash":"a01a42f846844382c6b4993cffa0ed3b","date":1640802301,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork?comment=3697831","text":"\u0414\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0438, \u0447\u0435\u043c \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f-\u0442\u043e \u043e\u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c. \u041b\u044e\u0434\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0446\u0435\u0432, \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \"\u0441\u0432\u043e\u0438\u0445\", \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u0442, \u0438 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438; \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u0439 \"\u044d\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439\" \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438.

\u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0438\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439, \u043d\u043e \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b\u0439, \u044f\u0437\u044b\u043a \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f. \u0418\u0437 \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u044b \u0431\u044b\u043b \u041b\u0443\u0436\u043a\u043e\u0432, \u0438 \u041b\u0435\u0431\u0435\u0434\u044c. \u0410 \u0413\u0430\u0439\u0434\u0430\u0440\u0430 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u043d\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043b\u0438. \u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d, \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435, \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b, \u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0445\u0443\u0436\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1002736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1002736-daniil-melnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7764162d-47db-5539-98ba-e9e68a6d79c8\/","name":"\u0414\u0430\u043d\u0438\u0438\u043b \u041c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":340119,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u2014 \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445, \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f Antiwork"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697832,"subsite_id":199124,"user_id":451723,"type":"comment_add","id":3697832,"hash":"1dae311b0dcc03f8a21d633726f8e0d9","date":1640802336,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/340638-pochemu-ya-reshil-uyti-ot-mts-no-ne-smog?comment=3697832","text":"Yota?

\u041f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435\u043a, \u043a\u0430\u043a \u0443 \u0437\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u0445, \u043d\u043e \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0430\u0435\u0431\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":451723,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/451723-aleksandr-berdyshev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18dff343-5050-0411-b468-3590845cfd68\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0411\u0435\u0440\u0434\u044b\u0448\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":340638,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/340638-pochemu-ya-reshil-uyti-ot-mts-no-ne-smog","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u044f \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u0443\u0439\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u041c\u0422\u0421 \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697833,"subsite_id":199124,"user_id":481265,"type":"comment_add","id":3697833,"hash":"732c435181dc6077679f9188a4383279","date":1640802354,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun?comment=3697833","text":"\u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u041b\u043e\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0432\u0443, \u0441\u0430\u043c \u0438 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0435

https:\/\/instagram.com\/stories\/lokoncev\/2739535255204901080?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet","media":[{"type":"link","value":"instagram.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":481265,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/481265-aleksandr-morozov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/938984d6-dcb7-7cfd-797c-8454def59bc5\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u043e\u0440\u043e\u0437\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341385,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun","title":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c TOPGUN"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697837,"subsite_id":199118,"user_id":871901,"type":"comment_add","id":3697837,"hash":"5eb6650b67744e44e62953432d90988a","date":1640802381,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697837","text":"\u0413\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0447\u0438\u0442\u044c \u043b\u0438\u0446\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0431 \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u0443. \u0410\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":871901,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/871901-daniyar-karimov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9f1d2982-7f63-5a4e-abaa-b4ecdf90e525\/","name":"Daniyar Karimov","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697839,"subsite_id":199118,"user_id":386174,"type":"comment_add","id":3697839,"hash":"b97859df3ff22aa0d036e4a23ff1c4c1","date":1640802404,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697839","text":"\u041f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u044c \u0435\u0449\u0451 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/386174-karfagen-dolzhen-byt-razrushen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a08d98f6-6917-ce4b-f0be-a6d41e917ae3\/","name":"\u041a\u0430\u0440\u0444\u0430\u0433\u0435\u043d \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697841,"subsite_id":199120,"user_id":55936,"type":"comment_add","id":3697841,"hash":"0159f729d9f1f14e10d3627ba377c201","date":1640802421,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341421-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-novogo-zakona-o-grazhdanstve?comment=3697841","text":"\u0410 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0438 \u0444\u0430\u0448\u0438\u0437\u043c\u0430 ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":55936,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/55936-aleksandr-stepanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d39a77e1-2040-0ed2-0253-78d42daba6cc\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341421,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341421-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-novogo-zakona-o-grazhdanstve","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0432 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697842,"subsite_id":199118,"user_id":125045,"type":"comment_add","id":3697842,"hash":"b8fc859ea637cb532f3f8946c0816564","date":1640802464,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697842","text":"\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u044e, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u0430\u043b\u043e \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u043c \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0433\u043b\u043e\u0449\u0430\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440\u044b. \u0421\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0418\u043d\u0441\u0442\u044b \u0438 \u041e\u043a\u0443\u043b\u0443\u0441\u0430.

\u0410 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u043e \u043a\u0440\u0438\u0432\u043e\u0439, \u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439, \u0437\u0430\u0446\u0435\u043d\u0437\u0443\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0430\u044f \u0438 \u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":125045,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/125045-alexander-bazarkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/097f21f4-bcca-9d00-7249-e3ad312a29ff\/","name":"Alexander Bazarkin","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697843,"subsite_id":199118,"user_id":146172,"type":"comment_add","id":3697843,"hash":"249c16a6828a0d4dd64e612d53fe0a63","date":1640802484,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697843","text":"VRchat \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c... \u041f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u043e\u043d \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437 VR, \u0442\u0435 \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442\u0443 VR \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0441 \u043a\u043b\u0430\u0432\u043e\u043c\u044b\u0448\u043a\u043e\u0439.

*

\u041d\u0443 \u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0443 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0445 VirBELA, The Virtual.Show, Areena Virtual Space, Avatarland \u0438 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0435\u0449\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e...

*

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0435\u043a\u044c\u044e\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0445 \u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 VRChat \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 VPN.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":146172,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/146172-roman-pesterev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62f73cc7-08ab-0ba0-aa37-d8f03333ff23\/","name":"Roman Pesterev","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697844,"subsite_id":199123,"user_id":351356,"type":"comment_add","id":3697844,"hash":"f5f370aea6234aeb5a78cc2a6214fab1","date":1640802494,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341664-rabotat-so-znakomymi-zlo-moi-nablyudeniya?comment=3697844","text":"\"\u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c - \u043f\u0440\u0438\u0448\u0435\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u0442\u0435\u0430\u0442\u0440 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\" (\u0441). \u0416\u044e\u043b\u044c \u0420\u0435\u043d\u0430\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":351356,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/351356-boris-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3ff85f04-1411-5893-bc8b-0f11c5152af0\/","name":"\u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341664,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341664-rabotat-so-znakomymi-zlo-moi-nablyudeniya","title":"\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u043c\u0438 - \u0437\u043b\u043e? \u041c\u043e\u0438 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697845,"subsite_id":199120,"user_id":375251,"type":"comment_add","id":3697845,"hash":"7d2c4893bc9277c899495a8922dc4d59","date":1640802522,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341770-roskomnadzor-google-apple-meta-i-drugie-kompanii-ignoriruyut-trebovanie-otkryt-ofisy-v-rf-k-1-yanvarya?comment=3697845","text":"\u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0433\u043e\u0434-\u0447\u0435\u0440\u0435\u0437-\u0434\u0432\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":375251,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/375251-alexander-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b949b2f2-ec86-53ca-8994-e2ee064b0451\/","name":"Alexander Ivanov","isVerified":false},"content":{"id":341770,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341770-roskomnadzor-google-apple-meta-i-drugie-kompanii-ignoriruyut-trebovanie-otkryt-ofisy-v-rf-k-1-yanvarya","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440: Google, Apple, Meta \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043e\u0444\u0438\u0441\u044b \u0432 \u0420\u0424 \u043a 1 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697846,"subsite_id":199119,"user_id":224019,"type":"comment_add","id":3697846,"hash":"ac873ac6e4bfd1bb1fe420eb5c99e800","date":1640802527,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda?comment=3697846","text":"Everybody is a genius in a bull market.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224019,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/224019-konstantin-mednikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fdb0e2fc-d8ae-0d4d-8f97-c727453aa6ee\/","name":"Konstantin Mednikov","isVerified":false},"content":{"id":340920,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda","title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697847,"subsite_id":199120,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3697847,"hash":"1eea0eabd88f11ba7679ad9b82a64250","date":1640802533,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341763-rosturizm-predlozhil-novuyu-versiyu-zakona-o-turizme-nyneshnyaya-deystvuet-s-1996-goda?comment=3697847","text":"\u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u0441\u043d\u0438\u0437\u044f\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341763,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341763-rosturizm-predlozhil-novuyu-versiyu-zakona-o-turizme-nyneshnyaya-deystvuet-s-1996-goda","title":"\u0420\u043e\u0441\u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0435 \u2014 \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441 1996 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697848,"subsite_id":199118,"user_id":16906,"type":"comment_add","id":3697848,"hash":"3a6a23cd64befe86803fb93050d2d228","date":1640802545,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj?comment=3697848","text":"\u0412\u044b \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043e \u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433\u0435?))))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":16906,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/16906-denis-s","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/26\/92\/a7\/579b3f7e41073e.jpg","name":"Denis S","isVerified":false},"content":{"id":341804,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341804-cukerberg-nachal-provodit-vstrechi-s-cifrovymi-avatarami-vmesto-lyudey-i-prizyvaet-k-etomu-ostalnyh-sotrudnikov-wsj","title":"\u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438 \u0441 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0430\u0442\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u2014 WSJ"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697849,"subsite_id":199130,"user_id":158589,"type":"comment_add","id":3697849,"hash":"8dda0917dcc349338f8672299af250e5","date":1640802574,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/341710-gde-kto-i-kakie-podkasty-slushaet-v-rossii-dannye-servisa-podcast-ru?comment=3697849","text":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b - \u044d\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0445, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0447\u0442\u043e! \u041f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448! \u0412\u0441\u0435\u043c \u0443\u0434\u0430\u0447\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":158589,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/158589-sergey-parshincev-parshintsev-sergey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a169e1e2-dfa7-6a65-fbec-c3d637f7b311\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041f\u0430\u0440\u0448\u0438\u043d\u0446\u0435\u0432 Parshintsev Sergey","isVerified":false},"content":{"id":341710,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/341710-gde-kto-i-kakie-podkasty-slushaet-v-rossii-dannye-servisa-podcast-ru","title":"\u0413\u0434\u0435, \u043a\u0442\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u044b \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438? \u0414\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 Podcast.ru"},"isAnonymous":false}]}