Зачем? Во имя метавселенной, конечно.

В новом расследовании Wall Street Journal о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании несколько источников рассказали, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности. Вместо руководителей он общается с их аватарами, а также призывает других сотрудников делать то же самое.

Как сообщает WSJ, Цукерберг полностью нацелен на «построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета». По данным издания, «подразумевается, что Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».