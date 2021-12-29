Цукерберг начал проводить встречи с цифровыми аватарами вместо людей и призывает к этому остальных сотрудников — WSJ Статьи редакции
Зачем? Во имя метавселенной, конечно.
В новом расследовании Wall Street Journal о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании несколько источников рассказали, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности. Вместо руководителей он общается с их аватарами, а также призывает других сотрудников делать то же самое.
Как сообщает WSJ, Цукерберг полностью нацелен на «построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета». По данным издания, «подразумевается, что Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».
Это пиз...ц 🤦♂️
А что? Вполне в стиле Цукерберга. А вообще это щас ужасает. Человечество уже давно по полной отрывается от своих биологических "корней", с этим, видать, пойдем почти на вертикальный взлёт))
А в чем прикол биологических корней?
Жрать, срать, спать и трахаться?
А для любых других развлечений физическая оболочка не обязательна. И если нет разницы, то зачем платить больше и иметь ограничения в виде телесной оболочки.
А я выступал их адвокатом..?
А вообще это щас ужасает.
Ну да, это щас ужасает; я не думаю, что комментарий Антона был преисполнен радости от такого.
Меня лично не очень.
правильно делает, гораздо удобнее
Гораздо удобнее "не быть" чем быть?
Гораздо удобнее не корчить лицо на веб камеру. Аватар реально удобнее же
Позвонить ещё удобнее
Жду, когда тоже с коллегами будем в веселой VR объёмной вселенной, а не в унылом зуме 🥳
VRchat уже давно есть... Причем он работает даже без VR, те у кого нету VR заходят с клавомышкой.
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Ну а если хочется за деньги, то наверное можно посмотреть в сторону всяких VirBELA, The Virtual.Show, Areena Virtual Space, Avatarland и что-то там еще было...
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Если нужно секьюрное решение, то наверное можно что-то собрать из открытых исходников VRChat и поднять локально через VPN.
Дед поехал и призывает других повторять за ним
Вы же не о Цукерберге?))))
Ну за доходы топов можно потерпеть.
Или просто перейти куда еще, там все уже на сто жизней вперед накопили небось
или кокса завести
Напомню, что это глава той же компании, которая мало что может на текущем этапе развития, кроме как торговать данными пользователей и поглощать другие конторы. Собственно актуальные достижения за счет Инсты и Окулуса.
А основной продукт до сих пор ужасно кривой, неудобный, зацензуренный и прочая и тому подобныя.
Очень-очень странный ответ на заявление Роскомнадзора. Что он там о себе возомнил?
Можно сразу в виртуальной Москве открывать
Предлагает РКН пообщаться со своим цифровым двойником?)
Цукер определенно что-то знает, про грязное прошлое (свое). Но это все не нормально. Начну ка я стартап про фьюче визаут диджитал.
лишь бы зарплату аватарками валюты не платил)
Аватар ведь можно выбрать?
А ему отвечает:
Короче, кто будет осуществлять цензуру аватаров?
Он красивые аватары рисовал
Как минимум, вся эта история с виртуальной реальностью позволит снизить выбросы CO2 на бесполезные поездки на работу/с работы, что уже радует
Что мешает сейчас так работать?
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