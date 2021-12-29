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TJ

Цукерберг начал проводить встречи с цифровыми аватарами вместо людей и призывает к этому остальных сотрудников — WSJ Статьи редакции

Зачем? Во имя метавселенной, конечно.

В новом расследовании Wall Street Journal о реакции Meta на публикацию внутренних документов компании несколько источников рассказали, что генеральный директор Марк Цукерберг начал проводить встречи в виртуальной реальности. Вместо руководителей он общается с их аватарами, а также призывает других сотрудников делать то же самое.

Как сообщает WSJ, Цукерберг полностью нацелен на «построение метавселенной, захватывающего цифрового мира, который он описал как следующую фазу интернета». По данным издания, «подразумевается, что Facebook должен смотреть в будущее и не увязнуть в грязном прошлом».

#новости #facebook

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Anton Yagodin

Это пиз...ц 🤦‍♂️

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Даниил Мельник

А что? Вполне в стиле Цукерберга. А вообще это щас ужасает. Человечество уже давно по полной отрывается от своих биологических "корней", с этим, видать, пойдем почти на вертикальный взлёт))

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8
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Станислав Назаров

А в чем прикол биологических корней?
Жрать, срать, спать и трахаться?
А для любых других развлечений физическая оболочка не обязательна. И если нет разницы, то зачем платить больше и иметь ограничения в виде телесной оболочки.

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2
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Даниил Мельник

А я выступал их адвокатом..?

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–1
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Станислав Назаров

А вообще это щас ужасает.

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0
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Даниил Мельник

Ну да, это щас ужасает; я не думаю, что комментарий Антона был преисполнен радости от такого.
Меня лично не очень.

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0
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Георгий Чесноков

правильно делает, гораздо удобнее

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3
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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Гораздо удобнее "не быть" чем быть?

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1
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Daniyar Karimov

Гораздо удобнее не корчить лицо на веб камеру. Аватар реально удобнее же

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0
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Карфаген должен быть разрушен

Позвонить ещё удобнее

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Ivan Susanin

Жду, когда тоже с коллегами будем в веселой VR объёмной вселенной, а не в унылом зуме 🥳

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2
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Roman Pesterev

VRchat уже давно есть... Причем он работает даже без VR, те у кого нету VR заходят с клавомышкой.
*
Ну а если хочется за деньги, то наверное можно посмотреть в сторону всяких VirBELA, The Virtual.Show, Areena Virtual Space, Avatarland и что-то там еще было...
*
Если нужно секьюрное решение, то наверное можно что-то собрать из открытых исходников VRChat и поднять локально через VPN.

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Infinity Trap

Дед поехал и призывает других повторять за ним

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Denis S

Вы же не о Цукерберге?))))

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Дмитрий Милюков

Ну за доходы топов можно потерпеть.

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Andre Macareno

Или просто перейти куда еще, там все уже на сто жизней вперед накопили небось

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Sergei Timofeyev

или кокса завести

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Alexander Bazarkin

Напомню, что это глава той же компании, которая мало что может на текущем этапе развития, кроме как торговать данными пользователей и поглощать другие конторы. Собственно актуальные достижения за счет Инсты и Окулуса.
А основной продукт до сих пор ужасно кривой, неудобный, зацензуренный и прочая и тому подобныя.

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Михаил

Очень-очень странный ответ на заявление Роскомнадзора. Что он там о себе возомнил?

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Arkon Elizarov

Можно сразу в виртуальной Москве открывать

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Андрей Суржиков

Предлагает РКН пообщаться со своим цифровым двойником?)

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Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Цукер определенно что-то знает, про грязное прошлое (свое). Но это все не нормально. Начну ка я стартап про фьюче визаут диджитал.

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Askar Tuleev

лишь бы зарплату аватарками валюты не платил)

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Дмитрий Милюков

Аватар ведь можно выбрать?

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Дмитрий Милюков

А ему отвечает:

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Дмитрий Милюков

Короче, кто будет осуществлять цензуру аватаров?

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Sergei Timofeyev

Он красивые аватары рисовал

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Yarro S

Как минимум, вся эта история с виртуальной реальностью позволит снизить выбросы CO2 на бесполезные поездки на работу/с работы, что уже радует

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Sergei Timofeyev

Что мешает сейчас так работать?

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