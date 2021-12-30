Будущее
Богдан Музыченко

Илон Маск в ответ на обвинения в «космической» монополии заявил, что его спутники «никому не мешают» Статьи редакции

На монополию жаловались конкуренты Starlink, а в декабре Китай подал жалобу на компанию в ООН.

  • Спутники Starlink не мешают конкуренции в космосе и не ограничивают передвижение других проектов на орбите, заявил Маск в интервью газете Financial Times.
  • Гендиректор SpaceX и Tesla привёл в пример 2 млрд автомобилей, которые свободно перемещаются по суше. По его словам, на земной орбите гораздо больше пространства, чем на Земле, а размещать спутники можно на разной высоте с интервалом примерно в 10 м.
  • Китай подал жалобу в ООН на Starlink из-за того, что спутники американской компании дважды за год (1 июля и 21 октября) чуть не столкнулись с китайской космической станцией.
  • В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае того же года Viasat потребовал прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности», а в декабре к обвинениям в монополии в космосе присоединилось Европейское космическое агенство.

#новость #spacex #илонмаск #starlink

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Страстной микрофон

Илон Маск, наверное, находится на первом месте в рейтинге людей, от которых у кого-то пригорает)

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Фиктивный Аккаунт

Претензии понятны.

Маск запускает в год больше кг в космос, чем все остальные игроки, в т.ч. Роскосмос и Китай, вместе взятые.

Такого ещё никто не видел.

Но это только начало, и с успехом Старшипа остальным придётся жить в новой реальности.

Где Илон Маск могущественнее любой компании, любой страны.

Свехчеловек существует и он американец.

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