Илон Маск в ответ на обвинения в «космической» монополии заявил, что его спутники «никому не мешают» Статьи редакции
На монополию жаловались конкуренты Starlink, а в декабре Китай подал жалобу на компанию в ООН.
- Спутники Starlink не мешают конкуренции в космосе и не ограничивают передвижение других проектов на орбите, заявил Маск в интервью газете Financial Times.
- Гендиректор SpaceX и Tesla привёл в пример 2 млрд автомобилей, которые свободно перемещаются по суше. По его словам, на земной орбите гораздо больше пространства, чем на Земле, а размещать спутники можно на разной высоте с интервалом примерно в 10 м.
- Китай подал жалобу в ООН на Starlink из-за того, что спутники американской компании дважды за год (1 июля и 21 октября) чуть не столкнулись с китайской космической станцией.
- В апреле 2021 года Viasat, OneWeb, Hughes Network Systems и Boeing обвинили Илона маска в «космической» монополии и запуске спутников на скорость в ущерб качеству. В мае того же года Viasat потребовал прервать запуск спутников Starlink из-за их «неэкологичности», а в декабре к обвинениям в монополии в космосе присоединилось Европейское космическое агенство.
Претензии понятны.
Маск запускает в год больше кг в космос, чем все остальные игроки, в т.ч. Роскосмос и Китай, вместе взятые.
Такого ещё никто не видел.
Но это только начало, и с успехом Старшипа остальным придётся жить в новой реальности.
Где Илон Маск могущественнее любой компании, любой страны.
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