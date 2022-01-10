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Будущее
Евгения Евсеева

Илон Маск показал видео башни Mechazilla — она будет «ловить» Starship при приземлении Статьи редакции

Высота башни — 140 м.

38
2817 просмотров

Башня Mechazilla расположена на космодроме Starbase в штате Техас. Она создана, чтобы «ловить» первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты.

По задумке, при приземлении ракета должна снизить скорость насколько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. В будущем возвращать ракету-носитель будут только с помощью Mechazilla, заявлял Маск.

Elon Musk @elonmusk
Starship launch & catch tower

Также видео с башней опубликовал Майкл Бэйлор из NASA Space Flight.

Michael Baylor @nextspaceflight
Mechazilla comes to life!

http://nasaspaceflight.com/starbaselive
Michael Baylor @nextspaceflight
This is how the chopsticks move up and down the launch tower in Starbase.

http://nasaspaceflight.com/starbaselive

В марте 2021 года SpaceX впервые посадила прототип Starship. Он взорвался через несколько минут после приземления, но компания всё равно назвала испытания успешными.

#новость #starship #илонмаск

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38 комментариев
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Вася Пражкин

Интересно, чем ответят Роскосмос и Рогозин?

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–10
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Nadir Abdullaev

Хватит уже приплетать Роскосмос, это то же самое что писать «чем же ответит Лада на новую модель Теслы», ничем 6л*ть, Роскосмос в ж*пе

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38
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Pixel Lens

Чем же ответила Лада на появление Теслы? 😁

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0
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Mike Ross

Повышением цен очевидно же ))

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7
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Денис Марочкин

ЭлЛада правда прототип 2011 года и все

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2
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Вася Пражкин

Роскосмос может и в жопе, а Рогозин - в шоколаде.

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0
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Wipe

Так, отвечал же, батутом ловить будут.

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5
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Stepan Sulimov

Новым альбомом и zip файлом с обоями для windows 2000

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2
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Александр Якунин

Чем же чем Индия, Китай, ЮАР и ЕС, не чем

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–5
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Aleksey

вопрос уже немного застрял в зубах =) ясно, что уже и не попытаются ни задеть, ни ответить. Так что: не стоит пинать лежачего. Хотя один ответ есть:
https://vc.ru/tech/345465-minpromtorg-zaplaniroval-obyazat-goszakazchikov-otklonyat-zayavki-s-zarubezhnoy-tehnikoy-i-pokupat-rossiyskuyu-elektroniku

Минпромторг запланировал обязать госзаказчиков…
Требование касается смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств.
vc.ru
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0
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Иван Шеметов

Наши уже туристов на мкс запускают

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0
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Sergey Khohlachev

«Не чешется — не чеши».
Взлетаем/садимся по отработанной, надёжной схеме, доведённой до автоматизма.

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Alex Tanchik

Батута не хватает :)

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4
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Igor Batkovich

Нет! Батут для запуска. Ловить наши будут ухватом.

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1
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Василий

Я просто напомню, что про батут Рогозин написал 9 лет назад. И 9 лет любой пост на VC про космические успехи Маска пестрит "оригинальными" шутками на эту тему.

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0
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Pixel Lens

потому что это классика, а классика никогда не устареет, так что в бабруйск жывотнае

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0
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Василий

Интеллектуал на VC...

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0
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Pixel Lens

где?

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Василий

Да чуть выше. Перед своей подписью правда запятую забыл. И на свою родину наверное зовёт.

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0
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Алексей Какачан

когда смотрю интервью с русскими шо имеют отношение к космосу, они всегда с пафосом заявляют, шо "рррросия на передовой космонавтики" - всегда умиляет их это вот "ррр", при произношении и глаза такие делают ещё страшные.

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–16
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Сергей Исаков

Ну на передовой и че

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2
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Eugene Danilov

Самое смешное в твоем комментарии это то, что эту фразу ты выдумал.

Вот хоть весь интернет перерой, а ты не найдешь этой самой цитаты от неких русских, имеющих отношение к космосу - "Россия на передовой космонавтики". Не найдешь ни с умиляющим тебя "ррр", ни без "ррр" - это всё твои болезненные фантазии

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0
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Роман Копытин

А зачем нам что-то там ловить, если наши ракеты в принципе летать скоро не будут)

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–3
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Андрей Гумённый

Все же российские "видосики" по ракетной тематике подинамичнее будут. И обсуждаются, на мой взгляд, гораздо активнее).

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–4
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Евгений Старцев

Можно пример?

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1
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Иван Савченко

В гугле чтоли забанили?))
https://www.youtube.com/watch?v=2NW_mfBPUyM

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1
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Евгений Старцев

Благодарю!)

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0
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Nadir Abdullaev

Гораздо активнее обсуждаются в … российских сми?? Наверное, и китайские обсуждаются активнее в китайских сми, невероятная тенденция

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Семен Переделкин

Задумка интересная, конечно. А если поставить две или три таких башни, и натянуть между ними сетку, как в цирке для акробатов, то будет ещё эффектней.

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0
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Андрей Николаев

Хоть бы в действии показал как это будет, а то видос ни о чем

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Covid 19

Замена просто одноразовых ступеней на одноразовые ступени с одноразовой гозиллой.

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Эдуард Гладышев

Разве ловить планируется только первую ступень?

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Вадим Клюев

дорого его этот интернет будет, говорил - бесплатная сеть всему человечеству, а выходит мало и не для всех

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0
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Сергей Щукин

Ключевая тут - финальная фраза 🤣

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–1
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Павел Андрейчук

отнюдь.

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0
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Vasiliy Anikin

Что в ней ключевого?

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Вася Пражкин

Вы даже одну фразу понять не в состоянии. Это был тестовый полет с макетом и он взорвался уже после успешного приземления.

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Евлампий Хук

Маск придумал новый аттракцион? Старый, с уничтожением силосных петард уже приелся?

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–3
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