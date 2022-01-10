Илон Маск показал видео башни Mechazilla — она будет «ловить» Starship при приземлении Статьи редакции
Высота башни — 140 м.
Башня Mechazilla расположена на космодроме Starbase в штате Техас. Она создана, чтобы «ловить» первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты.
По задумке, при приземлении ракета должна снизить скорость насколько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. В будущем возвращать ракету-носитель будут только с помощью Mechazilla, заявлял Маск.
Также видео с башней опубликовал Майкл Бэйлор из NASA Space Flight.
В марте 2021 года SpaceX впервые посадила прототип Starship. Он взорвался через несколько минут после приземления, но компания всё равно назвала испытания успешными.
Интересно, чем ответят Роскосмос и Рогозин?
Хватит уже приплетать Роскосмос, это то же самое что писать «чем же ответит Лада на новую модель Теслы», ничем 6л*ть, Роскосмос в ж*пе
Чем же ответила Лада на появление Теслы? 😁
Повышением цен очевидно же ))
ЭлЛада правда прототип 2011 года и все
Роскосмос может и в жопе, а Рогозин - в шоколаде.
Так, отвечал же, батутом ловить будут.
Новым альбомом и zip файлом с обоями для windows 2000
Чем же чем Индия, Китай, ЮАР и ЕС, не чем
вопрос уже немного застрял в зубах =) ясно, что уже и не попытаются ни задеть, ни ответить. Так что: не стоит пинать лежачего. Хотя один ответ есть:
https://vc.ru/tech/345465-minpromtorg-zaplaniroval-obyazat-goszakazchikov-otklonyat-zayavki-s-zarubezhnoy-tehnikoy-i-pokupat-rossiyskuyu-elektroniku
Наши уже туристов на мкс запускают
«Не чешется — не чеши».
Взлетаем/садимся по отработанной, надёжной схеме, доведённой до автоматизма.
Батута не хватает :)
Нет! Батут для запуска. Ловить наши будут ухватом.
Я просто напомню, что про батут Рогозин написал 9 лет назад. И 9 лет любой пост на VC про космические успехи Маска пестрит "оригинальными" шутками на эту тему.
потому что это классика, а классика никогда не устареет, так что в бабруйск жывотнае
Интеллектуал на VC...
где?
Да чуть выше. Перед своей подписью правда запятую забыл. И на свою родину наверное зовёт.
когда смотрю интервью с русскими шо имеют отношение к космосу, они всегда с пафосом заявляют, шо "рррросия на передовой космонавтики" - всегда умиляет их это вот "ррр", при произношении и глаза такие делают ещё страшные.
Ну на передовой и че
Самое смешное в твоем комментарии это то, что эту фразу ты выдумал.
Вот хоть весь интернет перерой, а ты не найдешь этой самой цитаты от неких русских, имеющих отношение к космосу - "Россия на передовой космонавтики". Не найдешь ни с умиляющим тебя "ррр", ни без "ррр" - это всё твои болезненные фантазии
А зачем нам что-то там ловить, если наши ракеты в принципе летать скоро не будут)
Все же российские "видосики" по ракетной тематике подинамичнее будут. И обсуждаются, на мой взгляд, гораздо активнее).
Можно пример?
В гугле чтоли забанили?))
https://www.youtube.com/watch?v=2NW_mfBPUyM
Благодарю!)
Гораздо активнее обсуждаются в … российских сми?? Наверное, и китайские обсуждаются активнее в китайских сми, невероятная тенденция
Задумка интересная, конечно. А если поставить две или три таких башни, и натянуть между ними сетку, как в цирке для акробатов, то будет ещё эффектней.
Хоть бы в действии показал как это будет, а то видос ни о чем
Замена просто одноразовых ступеней на одноразовые ступени с одноразовой гозиллой.
Разве ловить планируется только первую ступень?
дорого его этот интернет будет, говорил - бесплатная сеть всему человечеству, а выходит мало и не для всех
Ключевая тут - финальная фраза 🤣
отнюдь.
Что в ней ключевого?
Вы даже одну фразу понять не в состоянии. Это был тестовый полет с макетом и он взорвался уже после успешного приземления.
Маск придумал новый аттракцион? Старый, с уничтожением силосных петард уже приелся?
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Высота башни — 140 м.
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