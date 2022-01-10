27.11 сотрудник Альфа-банка, оформил мне кредитный договор со страховкой в размере 190000 рублей, без моего ведома

27.11 сотрудник Альфа-банка, оформил мне кредитный договор со страховкой в размере 190000 рублей, без моего ведома.

Сотрудница действовала очень ловко, сказала, продиктуйте смс из телефона, якобы для подтверждения оформления кредита, но оказалось, что эта смс-ка была не для продолжения оформления кредита, а подтверждение согласия на перечисление…