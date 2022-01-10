Из Microsoft ушло больше 100 VR-разработчиков за год из-за борьбы компаний за строительство метавселенной — WSJ Статьи редакции
От утечки кадров страдают и другие компании — например, Apple.
- Компании переманивают разработчиков гарнитуры HoloLens, предлагая им зарплаты в два раза больше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на рассказы бывших работников Microsoft.
- Всего, по словам источников издания, за год компанию покинуло примерно 100 человек. По данным профилей разработчиков гарнитуры HoloLens в LinkedIn, из Microsoft ушло около 70 человек. Более 40 при этом устроились работать в Meta.
- Всего в группе Microsoft, работающей над VR-технологиями, 1500 человек. По словам компании, уход сотрудников — это обычное дело, и Microsoft делает всё возможное, чтобы удержать старых работников и нанять новых.
- Как пишет издание, компании постоянно борются друг с другом за сотрудников, но сейчас примечательны масштаб и скорость, так как фирмы вкладываются в создание метавселенной.
- Например, по данным источников Bloomberg, от утечки кадров страдает и Apple — чтобы удержать ведущих разработчиков, она начала предлагать им бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч.
Как хорошо было ещё каких-то полгода назад, когда мерзкое слово "метавселенная" не лезло изо всех щелей.
Эх, такой мир просрали.
Ну почему ж просрали. Выходишь такой на улицу, а там тишина. Все в мета-вселенной сидят, воздухом питаются. А ты идёшь такой, птички поют, благодать.
А потом резко повернулся - текстура поехала. И окажется, что ты был в метавселенной внутри первой метавселенной. Тьфу.
Мне кажется этот прикол что мы живет в вирт реальности уже несколько устарел
с чего вы взяли что это прикол
Да ты в симуляции. Это О Ч Е В И Д Н О. Эту симуляцию создают нейроны в твоем мозгу. На самом мир вообще выглядит не так как мы его видим. И он вообще никак не выглядит без того кто на него смотрит. Так что да ты живешь в матрице в каком-то смысле.
Именно так. Нас ещё в универе на философии учили, что мировоззрение - это есть отражение, рефлексия, реальности. Но реальность сама по себе не имеет никакого значения без наблюдателя. Нет наблюдателя - нет и реальности
Я тоже устарел. Так что сорян.
Зачем выходить на улицу?
За заказом вайлдбериз и в пятерочку, баллы тратить
Доставка до двери же есть.
Так это надо с людьми взаимодействовать! А на улице, например, постоматы есть. Хотя, в дикоягодах тоже люди, фу
в пятерочку, баллы тратить
Главное успеть до того, как их украдут
Именно так. А еще там постоматы!
А вот в Ташкенте постоматов нет, и робо-курьеров, как и дикихягод, и Почты России и пятерочки. Есть только арбакеши, базары, суперы, магазы у дома и серые доставщики-контрабандисты.
и пенсионеры по всем лавочкам обсуждают, кто ты - алкаш или наркоман, их же в метавселенную не пускают)
Метаклассники для них маил.ру сделает
Я так балдел первые дни локдауна, теперь вся надежда на метавселенную)))
Все в Мета-вселенной сидят, воздухом питаются
Пока за домом лес вырубают)
Вот знал же, когда писал, что сейчас версии посыпятся :)
Да ничего не профукали. Кому эта метавселенная нужна на постоянной основе? для каких целей? Не, ну есть додики, которые там будут наяривать. Но основной массе эта лабудень не нужна. Как только цукерберг засрет эту вселенную рекламой, то она займет свою крохотную нишу для задротов и не более.
И фейсбук не нужон. И тикток. И ютуб. Все это новомодная поебень, а настоящая жизнь - это когда вышел в чисто поле, умылся утренее росою, хлебнул парного молока из кадки, бабу по жопе шлепнул и пошел махать косой, наслаждаясь запахом свежескошенной травы
Не соглашусь с вами. Я как раз имею опыт как в новом мире со всеми технологиями, так и вставать на ферме пить парное молоко (прям из под коровы, вернее из ведра только надоенное, что очень не полезно, но не мог устоять) и идти работать под лучами солнца на поле и далее идти мыться на речку, а вечером в баню и спать на печке.
Фишка в том что в новом мире есть VR, виртуальная реальность, где можно уже многое и даже жить разные жизни с бесконечными попытками пройти заново. Я бы порекомендовал бы вам купить oculus quest 2 и попробовать. Если брать во внимание что это только первые шаги в данном направление, я даже не могу представить что будет позже.
Я не утверждаю что жить на ферме хуже, но если можно все ощущения как слух, зрение, осязание и тд обдурить погрузив себя в VR. Можно побыть на другой планете, на глубине моря и тд.
Жизнь это когда узнаешь новое, учишься новому и познаешь мир. А если вам нравится обыденность и рутина, то это конечно ваш выбор, но это не жизнь, а обычное существование, которое будет похоже на остальных нескольких миллиардов людей.
Жизнь станет только разнообразнее для тех, кто способен переключаться, а для тех кто не умеет, ничего не изменится.
неудобный момент когда сарказм - чистая правда
Так сладко написал, я уже полез на Авито покупать домик в деревне. Осталось найти бабу, которая согласится на это.
Блин, как ни смешно, а такая жизнь мне кажется более приятной, чем метавселенная и все эти тиктоки. Прост боюсь, что как сугубо городской житель я не получу от такой деревенской идиллии удовольствия, по крайней мере пока мозг не перестроится
Ты слишком хорошего мнения о людях. Если бы было так, как ты описал, то и Фэйсбуком бы давно никто не пользовался.
так им и не пользуются. Соцсети в принципе отмирают за ненадобностью, про фейсбук вообще молчу.
В вашей вселенной, возможно, уже не пользуются. В той, в которой пока живёт 7,8 млрд землян — ещё вполне себе.
Бизнесам.
А те заставят сотрудников.
Если, конечно, все эти исследования о повышении производительности — не враньё.
А я кстати пропустил этот момент, когда она была зафоршена. Это начал Цукерберг?
Насколько помню, да. Ну то есть термин наверняка был и раньше, но вся эта метавакханалия началась именно с Цукерберга.
Почему любая ММОРПГ это не метавселенная? Почему везде подается так, как будто цукерберг придумывает что-то новое и уникальное, а мои одноклассники играли в WoW еще 15 лет назад и там у «цифровых аватаров» даже были ноги
Тоже самое, можно сказать про "искусственный интеллект", особенно про всякие - МЫ СДЕЛАЛИ ФИЛЬТР НА САЙТ с искусственным интеллектом.
21 век на дворе. Они реально думают, что можно удержать работников повышением зарплаты? Люди уходят не от денег, а из коллектива и ужасного микроклимата на рабочих местах.
Нормальных работников только деньгами и можно удержать. Остальные - наивные дурачки.
Понятно, что люди, которые работают за деньги, при любом усилии мысли не смогут представить, что бывает что-то еще кроме. Но, увы, это как раз не нормальные работники.
В таких топ компаниях коллективы в целом всегда хорошие, офисы тоже, тут реально только ЗП и решает. Да и вообще не надо этих песен что кто-то работает ради команды и красивых идей, все идут на работу за деньгами, это главная мотивация человека, не понимаю почему это считается чем то стыдным?
все идут на работу за деньгами, это главная мотивация человека
У разработчиков куча возможностей устроится на другое место и никак не потерять по деньгам. Там уже многие смотрят где более интересные и перспективные проекты. Некоторые даже по собственным моральным принципам место выбирают.
А есть еще какие-то операции, кроме исключающего или? Или за деньги, или за идею - все, единственный вариант? Еще раз, люди работающие ТОЛЬКО за деньги, самые плохие работники.
Скорее всего вы просто очень молоды и наивны. Я как вы думал примерно до 23 лет.
Сейчас просто понимаю, что мое время стоит денег. Даже когда я нихуя не делаю - это уже очень дорого для среднестатистического работодателя, а уж чтобы заставить меня поднять жопу - двойной тариф.
Я не говорю что работают ТОЛЬКО за деньги, я говорю что это основная мотивация, просто в таких топ компаниях как Фейсбук или Эпл все хорошо и кроме как большей зарплатой переманить нечем
Да конечно. Вы там работаете или теоретик, как я? Как раз когда тебе платят много денег, чтобы особо о них уже не думать, везде тебе предложат много, можно остановиться и подумать и другом, что тебе еще не хватает, уже для души. Я верю в пирамиду Маслоу, но вы все где-то на третьей ступени застреваете, если не на второй. Это мышление человека, который очень мало зарабатывает или ограничен.
Ну я работаю в Яндексе разработчиком и не плохо зарабатываю, во всех контр офферах меня интересует только зарплата, потому что в условном озоне или мейле такой же удобный офис, мягкие стулья и топовые ноутбуки, словом все тоже самое , тогда зачем мне туда уходить?
Знаю несколько топ менеджеров которые получают 6 значную зп и все при разговоре не скрывали что их драйвят именно деньги
Ну не всем нужно забираться по пирамиде потребностей выше, есть такое.
я работаю в одной из таких компаний. Условия действительно такие, что ВСЕ вокруг очень хорошо - и коллектив, и плюшки, кормят на кухне шефповара, пиво в холодильнике ежедневно пополняют , а массажист наготове ждет в затемнённой комнате. Только приходи в офис. И единственное что остается - это увеличивать циферки в долларах, чтобы люди остались, потому что у конкурентов такая же высококачественная среда для труда.
Очень жаль, что людям действительно "единственное, что остается"... Но не все такие, не все.
Все эти "мы семья" - как правило неверные утверждения. Папа не уволит сына, из-за того что он плохо учится.
Компания - это скорее сообщество, объединенное определенными целями.
И когда компания накручивает среду обитания до уровня - у нас 10 сортов мороженного, 5 видов пива из бочки, еда от шеф повара , спортзал, доктор, оплачиваемый отпуск для молодых отцов, медицинская страховка, рабочие станции уровня 12ядерный комп и 64гиг рама, экраны - хоть 6 штук ... то ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗНИЦА между всеми компаниями - это сколько платят. И если мне в компании А платят 100к/год, а на новом месте предлагают все тоже самое, но 160к/год + бонус 50к за подписание - то почему бы и нет? Куплю себе новую теслу =)
Вы просто ещё не прошли этап удовлетворения базовых потребностей. Дальше интересное начнётся, самореализация и все такое. Некоторые даже сразу туда перепрыгнуть умудряются
Почитайте teamblind, узнаёте очень много о мотивации работников топовых компаний
Зачем мне это читать? Самые замотивированные люди нигде не сидят и не пишут. Они живут, у них полно своих дел (а не только денег), которые их мотивируют. Нет времени на болтовню.
И что в фейсбуке будет лучше чем в MS или Apple?
Откуда я знаю, для каждого по разному. Кому-то нового захотелось (кроме денег), кто-то, может, именитые названия коллекционирует, кто-то просто не отказывает, если приглашают потанцевать, не гневит судьбу. Вариантов много.
ничего :) платят больше, вот и весь ответ.
Я как менеджер среднего звена, который работает не "под", а работает "На!" Говорю, что мотивация деньгами отстала от прогресса. И на неё ведутся, как раз люди с низким достатком. Я верю вам, что Вы как специалист, который продаёт свое время по хорошей цене заинтересованы исключительно в деньгах. Но, если брать такие фирмы как Майкрософт, что платят свои сотрудникам 6ти значные зарплаты(есть денежный лимит , при котором человек теряет заинтересованность в получении денежных средств), и учитывать современные тенденции (снижение заинтересованности в культуре потребления) то на выходе мы получаем малую эффективность подобной мотивации. К примеру, сотрудников офиса сложно мотивировать премией и бонусов на сверхурочные работы. А вот если заказать пиццу/роллы/суши, то они более эффективнее подходят к труду. Так же, если не рассматривать конкретно вас и вашу субъективную оценку, то при длительном анализе можно заметить, что мотивация к труду у сотрудников повышается при хорошем микроклимате (как уже кто-то говорил про спа, массаж и прочее в офисе компаний,к нему относится и отношение с коллегами и руководством). Как показывает практика, 30% сотрудников стремятся получить одобрение и трезвую оценку их труда, так сказать поддержку моральну. 10- 15% карьерный рост предпочитают, их монета чеканная мало интересует. Так же % 10 стремятся заняться своими проектами. 40% предпочитают не перерабатывать лишних часы даже за хорошие надбавки. Так что, деньги это не главный мотиватор, и не для всех.
вы немного смешиваете понятия. все верно, есть потолок, после которого зарплата перестает быть основополагающим фактором. Но этот потолок достаточно высок, и он скорее актуален для менеджмента, чем для более рядового работника.
А переходили как раз таки не топ менеджмент в своей массе
Я и не говорю о менеджерах, хотя и они уходят. Мой личный опыт: ушёл из нефтяной компании из-за конфликтов с руководством. И ушёл в другую контору на зп ниже, зато без нервов. Думаю, "Майки" не исключение, они то же люди и то же могут ругаться.
нет, ну конфликты мы исключаем, ибо речь идет о том, что компания А притащила 100 человек, вряд ли у них там у всех 100 конфликты :)
Но да, конфликты это демотиваторы
Они прекрасно знают как удержать сотрудников, устроить договорняк о не переманивании, но потом кто-то из государства решает что так нельзя и тебя за это штрафуют и проходиться переходить на единственный рабочий метод удерживать баблом.
Помнится сбербанк в 2013-2014 году, или даже раньше пылесосил примерно также предлагая конские ЗП.
Но рост ЗП IT в целом хорошо, если фейсбук поднимет, значит и остальные не будут сидеть на месте.
Обычно в Асашай при переходе на новую работу добавляют традиционные 10%. Но тут заруба не по-детски, если оффер перебивает в двое😮
Это в каких Асашай 10% добавляют? Вы видимо не в те Асашай смотрите. За 10% никто просто так причинным местом не поведет.
Даже в РФ за 10% мало кто пойдет.
Уходить с 30к на 33к?)
Тут от за зависит. Между 300 и 330 разница для человека не такая большая, чтобы бегать.
А вот между 50 и 60 ого-го разница
От 50 к 60 — это на 20%.
То есть как с 300 на 360.
Ну 50-55, ошибся.
С 20 до 22 ещё лучше повышение
Да было это все уже, лет десять назад, но стухло. Как и VR. И это скорее всего стухнет, как и второй приход 3д кино и все другое, что уже "было в симпсонах". Однако с поправкой на совершенно иррациональный интерес к покупкам цифровых предметов, вроде шкурок к тушкам и пушкам в играх и прочего, прости господи NFT, у поколения и категории населения, которые это все потребляют, может и прижиться.
Это делают для поколения 2010-х, 2020-х
Мне эти метавселенные напоминают фильм "Суррогаты", в котором люди прекратили выходить из дома, управляя в койках роботами, клонами. Так и тут: все в виртуальной реальности, а выход в настоящую реальность будет стрессом и болезненным.
Да он и так стресс и болезненность, особенно если в Подмосковье живешь, а работаешь в Москве
Кайф
Кто-то страдает от утечек, а кто-то дает прибавку и получает ценных кадров. Если спрос растет, а кадры не поспевают, то все логично
Хорошая идея удержать людей акциями
Обычная идея, опционы для этого и существуют, например
В следующем году появится третий квест и, если судить как мета вкладывается, то это будет крутой девайс.
Что делают 1500 VR разрабов в Microsoft? Где эти метавселенные?
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