Будущее
Евгения Евсеева

Из Microsoft ушло больше 100 VR-разработчиков за год из-за борьбы компаний за строительство метавселенной — WSJ Статьи редакции

От утечки кадров страдают и другие компании — например, Apple.

  • Компании переманивают разработчиков гарнитуры HoloLens, предлагая им зарплаты в два раза больше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на рассказы бывших работников Microsoft.
  • Всего, по словам источников издания, за год компанию покинуло примерно 100 человек. По данным профилей разработчиков гарнитуры HoloLens в LinkedIn, из Microsoft ушло около 70 человек. Более 40 при этом устроились работать в Meta.
  • Всего в группе Microsoft, работающей над VR-технологиями, 1500 человек. По словам компании, уход сотрудников — это обычное дело, и Microsoft делает всё возможное, чтобы удержать старых работников и нанять новых.
  • Как пишет издание, компании постоянно борются друг с другом за сотрудников, но сейчас примечательны масштаб и скорость, так как фирмы вкладываются в создание метавселенной.
  • Например, по данным источников Bloomberg, от утечки кадров страдает и Apple — чтобы удержать ведущих разработчиков, она начала предлагать им бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч.

#новость #microsoft

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Семен Переделкин

Как хорошо было ещё каких-то полгода назад, когда мерзкое слово "метавселенная" не лезло изо всех щелей.

Эх, такой мир просрали.

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52
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Роман Ваничкин

Ну почему ж просрали. Выходишь такой на улицу, а там тишина. Все в мета-вселенной сидят, воздухом питаются. А ты идёшь такой, птички поют, благодать.

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63
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Семен Переделкин

А потом резко повернулся - текстура поехала. И окажется, что ты был в метавселенной внутри первой метавселенной. Тьфу.

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49
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Georgy Uvarov

Мне кажется этот прикол что мы живет в вирт реальности уже несколько устарел

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0
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Коля Павельев

с чего вы взяли что это прикол

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18
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Georgy Uvarov

Да ты в симуляции. Это О Ч Е В И Д Н О. Эту симуляцию создают нейроны в твоем мозгу. На самом мир вообще выглядит не так как мы его видим. И он вообще никак не выглядит без того кто на него смотрит. Так что да ты живешь в матрице в каком-то смысле.

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8
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Koan

Именно так. Нас ещё в универе на философии учили, что мировоззрение - это есть отражение, рефлексия, реальности. Но реальность сама по себе не имеет никакого значения без наблюдателя. Нет наблюдателя - нет и реальности

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6
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Илья Тюменцев

https://youtu.be/2mHocaykWrg

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0
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Семен Переделкин

Я тоже устарел. Так что сорян.

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1
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Сергей Милосердов

Зачем выходить на улицу?

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1
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Lexx Sky

За заказом вайлдбериз и в пятерочку, баллы тратить

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2
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Сергей Милосердов

Доставка до двери же есть.

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1
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Lexx Sky

Так это надо с людьми взаимодействовать! А на улице, например, постоматы есть. Хотя, в дикоягодах тоже люди, фу

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1
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Балкон.Ру

в пятерочку, баллы тратить
 Главное успеть до того, как их украдут

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1
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Lexx Sky

Именно так. А еще там постоматы!

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1
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Rad Warwar

А вот в Ташкенте постоматов нет, и робо-курьеров, как и дикихягод, и Почты России и пятерочки. Есть только арбакеши, базары, суперы, магазы у дома и серые доставщики-контрабандисты.

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0
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Хороший паркур

Сама задаю себе этот вопрос, но никак не могу на него ответить и просто по инерции выхожу

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0
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Вадим Клюев

и пенсионеры по всем лавочкам обсуждают, кто ты - алкаш или наркоман, их же в метавселенную не пускают)

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1
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Хороший паркур

Это пока не пускают.

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0
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Денис Демидов

Метаклассники для них маил.ру сделает

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0
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Денис Демидов

Я так балдел первые дни локдауна, теперь вся надежда на метавселенную)))

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1
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Стас Иванов

Все в Мета-вселенной сидят, воздухом питаются
Пока за домом лес вырубают)

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0
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Хороший паркур

it's revolution johnny

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0
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Роман Ваничкин

Вот знал же, когда писал, что сейчас версии посыпятся :)

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Маркетологов к стенке

Да ничего не профукали. Кому эта метавселенная нужна на постоянной основе? для каких целей? Не, ну есть додики, которые там будут наяривать. Но основной массе эта лабудень не нужна. Как только цукерберг засрет эту вселенную рекламой, то она займет свою крохотную нишу для задротов и не более.

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3
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Эл Хэлфрид

И фейсбук не нужон. И тикток. И ютуб. Все это новомодная поебень, а настоящая жизнь - это когда вышел в чисто поле, умылся утренее росою, хлебнул парного молока из кадки, бабу по жопе шлепнул и пошел махать косой, наслаждаясь запахом свежескошенной травы

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7
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Joki 3D

Не соглашусь с вами. Я как раз имею опыт как в новом мире со всеми технологиями, так и вставать на ферме пить парное молоко (прям из под коровы, вернее из ведра только надоенное, что очень не полезно, но не мог устоять) и идти работать под лучами солнца на поле и далее идти мыться на речку, а вечером в баню и спать на печке.
Фишка в том что в новом мире есть VR, виртуальная реальность, где можно уже многое и даже жить разные жизни с бесконечными попытками пройти заново. Я бы порекомендовал бы вам купить oculus quest 2 и попробовать. Если брать во внимание что это только первые шаги в данном направление, я даже не могу представить что будет позже.
Я не утверждаю что жить на ферме хуже, но если можно все ощущения как слух, зрение, осязание и тд обдурить погрузив себя в VR. Можно побыть на другой планете, на глубине моря и тд.
Жизнь это когда узнаешь новое, учишься новому и познаешь мир. А если вам нравится обыденность и рутина, то это конечно ваш выбор, но это не жизнь, а обычное существование, которое будет похоже на остальных нескольких миллиардов людей.

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1
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Денис Демидов

Жизнь станет только разнообразнее для тех, кто способен переключаться, а для тех кто не умеет, ничего не изменится.

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0
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Nikolay Skidanov

неудобный момент когда сарказм - чистая правда

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1
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Василий

Так сладко написал, я уже полез на Авито покупать домик в деревне. Осталось найти бабу, которая согласится на это.

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0
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Nikolay Andrianov

Блин, как ни смешно, а такая жизнь мне кажется более приятной, чем метавселенная и все эти тиктоки. Прост боюсь, что как сугубо городской житель я не получу от такой деревенской идиллии удовольствия, по крайней мере пока мозг не перестроится

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0
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Семен Переделкин

Ты слишком хорошего мнения о людях. Если бы было так, как ты описал, то и Фэйсбуком бы давно никто не пользовался.

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1
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Маркетологов к стенке

так им и не пользуются. Соцсети в принципе отмирают за ненадобностью, про фейсбук вообще молчу.

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3
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Denis Bystruev

В вашей вселенной, возможно, уже не пользуются. В той, в которой пока живёт 7,8 млрд землян — ещё вполне себе.

How Many People Use Social Media in 2022? (65…
Explore the ultimate roundup of social media user statistics. Discover social network statistics…
backlinko.com
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1
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Denis Bystruev

Бизнесам.

А те заставят сотрудников.

Если, конечно, все эти исследования о повышении производительности — не враньё.

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0
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Леонид Цветков

А я кстати пропустил этот момент, когда она была зафоршена. Это начал Цукерберг?

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0
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Семен Переделкин

Насколько помню, да. Ну то есть термин наверняка был и раньше, но вся эта метавакханалия началась именно с Цукерберга.

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1
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Кигхриль Vselensky

Почему любая ММОРПГ это не метавселенная? Почему везде подается так, как будто цукерберг придумывает что-то новое и уникальное, а мои одноклассники играли в WoW еще 15 лет назад и там у «цифровых аватаров» даже были ноги

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21
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Артем Павлючук

Тоже самое, можно сказать про "искусственный интеллект", особенно про всякие - МЫ СДЕЛАЛИ ФИЛЬТР НА САЙТ с искусственным интеллектом.

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6
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Corv4LoL

21 век на дворе. Они реально думают, что можно удержать работников повышением зарплаты? Люди уходят не от денег, а из коллектива и ужасного микроклимата на рабочих местах.

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2
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Семен Переделкин

Нормальных работников только деньгами и можно удержать. Остальные - наивные дурачки.

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46
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Name

Понятно, что люди, которые работают за деньги, при любом усилии мысли не смогут представить, что бывает что-то еще кроме. Но, увы, это как раз не нормальные работники.

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–5
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kav

В таких топ компаниях коллективы в целом всегда хорошие, офисы тоже, тут реально только ЗП и решает. Да и вообще не надо этих песен что кто-то работает ради команды и красивых идей, все идут на работу за деньгами, это главная мотивация человека, не понимаю почему это считается чем то стыдным?

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29
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Dimitri

все идут на работу за деньгами, это главная мотивация человека

У разработчиков куча возможностей устроится на другое место и никак не потерять по деньгам. Там уже многие смотрят где более интересные и перспективные проекты. Некоторые даже по собственным моральным принципам место выбирают.

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3
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Name

А есть еще какие-то операции, кроме исключающего или? Или за деньги, или за идею - все, единственный вариант? Еще раз, люди работающие ТОЛЬКО за деньги, самые плохие работники.

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0
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Хороший паркур

Тогда пусть радуются - они уходят)))

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3
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Максим Гомбоев

Скорее всего вы просто очень молоды и наивны. Я как вы думал примерно до 23 лет.
Сейчас просто понимаю, что мое время стоит денег. Даже когда я нихуя не делаю - это уже очень дорого для среднестатистического работодателя, а уж чтобы заставить меня поднять жопу - двойной тариф.

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2
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kav

Я не говорю что работают ТОЛЬКО за деньги, я говорю что это основная мотивация, просто в таких топ компаниях как Фейсбук или Эпл все хорошо и кроме как большей зарплатой переманить нечем

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0
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Name

Да конечно. Вы там работаете или теоретик, как я? Как раз когда тебе платят много денег, чтобы особо о них уже не думать, везде тебе предложат много, можно остановиться и подумать и другом, что тебе еще не хватает, уже для души. Я верю в пирамиду Маслоу, но вы все где-то на третьей ступени застреваете, если не на второй. Это мышление человека, который очень мало зарабатывает или ограничен.

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2
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kav

Ну я работаю в Яндексе разработчиком и не плохо зарабатываю, во всех контр офферах меня интересует только зарплата, потому что в условном озоне или мейле такой же удобный офис, мягкие стулья и топовые ноутбуки, словом все тоже самое , тогда зачем мне туда уходить?
Знаю несколько топ менеджеров которые получают 6 значную зп и все при разговоре не скрывали что их драйвят именно деньги

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5
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Name

Ну не всем нужно забираться по пирамиде потребностей выше, есть такое.

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0
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Roman Gershkovich

я работаю в одной из таких компаний. Условия действительно такие, что ВСЕ вокруг очень хорошо - и коллектив, и плюшки, кормят на кухне шефповара, пиво в холодильнике ежедневно пополняют , а массажист наготове ждет в затемнённой комнате. Только приходи в офис. И единственное что остается - это увеличивать циферки в долларах, чтобы люди остались, потому что у конкурентов такая же высококачественная среда для труда.

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4
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Name

Очень жаль, что людям действительно "единственное, что остается"... Но не все такие, не все.

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0
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Roman Gershkovich

Все эти "мы семья" - как правило неверные утверждения. Папа не уволит сына, из-за того что он плохо учится.

Компания - это скорее сообщество, объединенное определенными целями.

И когда компания накручивает среду обитания до уровня - у нас 10 сортов мороженного, 5 видов пива из бочки, еда от шеф повара , спортзал, доктор, оплачиваемый отпуск для молодых отцов, медицинская страховка, рабочие станции уровня 12ядерный комп и 64гиг рама, экраны - хоть 6 штук ... то ЕДИНСТВЕННАЯ РАЗНИЦА между всеми компаниями - это сколько платят. И если мне в компании А платят 100к/год, а на новом месте предлагают все тоже самое, но 160к/год + бонус 50к за подписание - то почему бы и нет? Куплю себе новую теслу =)

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0
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Константин

Вы просто ещё не прошли этап удовлетворения базовых потребностей. Дальше интересное начнётся, самореализация и все такое. Некоторые даже сразу туда перепрыгнуть умудряются

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0
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Andrey Horyakov

Почитайте teamblind, узнаёте очень много о мотивации работников топовых компаний

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1
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Name

Зачем мне это читать? Самые замотивированные люди нигде не сидят и не пишут. Они живут, у них полно своих дел (а не только денег), которые их мотивируют. Нет времени на болтовню.

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0
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Vasiliy Anikin

И что в фейсбуке будет лучше чем в MS или Apple?

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0
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Name

Откуда я знаю, для каждого по разному. Кому-то нового захотелось (кроме денег), кто-то, может, именитые названия коллекционирует, кто-то просто не отказывает, если приглашают потанцевать, не гневит судьбу. Вариантов много.

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0
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Roman Gershkovich

ничего :) платят больше, вот и весь ответ.

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0
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Corv4LoL

Я как менеджер среднего звена, который работает не "под", а работает "На!" Говорю, что мотивация деньгами отстала от прогресса. И на неё ведутся, как раз люди с низким достатком. Я верю вам, что Вы как специалист, который продаёт свое время по хорошей цене заинтересованы исключительно в деньгах. Но, если брать такие фирмы как Майкрософт, что платят свои сотрудникам 6ти значные зарплаты(есть денежный лимит , при котором человек теряет заинтересованность в получении денежных средств), и учитывать современные тенденции (снижение заинтересованности в культуре потребления) то на выходе мы получаем малую эффективность подобной мотивации. К примеру, сотрудников офиса сложно мотивировать премией и бонусов на сверхурочные работы. А вот если заказать пиццу/роллы/суши, то они более эффективнее подходят к труду. Так же, если не рассматривать конкретно вас и вашу субъективную оценку, то при длительном анализе можно заметить, что мотивация к труду у сотрудников повышается при хорошем микроклимате (как уже кто-то говорил про спа, массаж и прочее в офисе компаний,к нему относится и отношение с коллегами и руководством). Как показывает практика, 30% сотрудников стремятся получить одобрение и трезвую оценку их труда, так сказать поддержку моральну. 10- 15% карьерный рост предпочитают, их монета чеканная мало интересует. Так же % 10 стремятся заняться своими проектами. 40% предпочитают не перерабатывать лишних часы даже за хорошие надбавки. Так что, деньги это не главный мотиватор, и не для всех.

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1
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Roman Gershkovich

вы немного смешиваете понятия. все верно, есть потолок, после которого зарплата перестает быть основополагающим фактором. Но этот потолок достаточно высок, и он скорее актуален для менеджмента, чем для более рядового работника.
А переходили как раз таки не топ менеджмент в своей массе

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0
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Corv4LoL

Я и не говорю о менеджерах, хотя и они уходят. Мой личный опыт: ушёл из нефтяной компании из-за конфликтов с руководством. И ушёл в другую контору на зп ниже, зато без нервов. Думаю, "Майки" не исключение, они то же люди и то же могут ругаться.

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0
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Roman Gershkovich

нет, ну конфликты мы исключаем, ибо речь идет о том, что компания А притащила 100 человек, вряд ли у них там у всех 100 конфликты :)
Но да, конфликты это демотиваторы

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0
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3216q114

Они прекрасно знают как удержать сотрудников, устроить договорняк о не переманивании, но потом кто-то из государства решает что так нельзя и тебя за это штрафуют и проходиться переходить на единственный рабочий метод удерживать баблом.

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4
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СлавалС

Помнится сбербанк в 2013-2014 году, или даже раньше пылесосил примерно также предлагая конские ЗП.
Но рост ЗП IT в целом хорошо, если фейсбук поднимет, значит и остальные не будут сидеть на месте.

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3
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Vadym Babaiev

Обычно в Асашай при переходе на новую работу добавляют традиционные 10%. Но тут заруба не по-детски, если оффер перебивает в двое😮

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0
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Sergei Nikitin

Это в каких Асашай 10% добавляют? Вы видимо не в те Асашай смотрите. За 10% никто просто так причинным местом не поведет.

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7
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BLVCK SQUARE

Даже в РФ за 10% мало кто пойдет.

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3
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Lexx Sky

Уходить с 30к на 33к?)

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2
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Карфаген должен быть разрушен

Тут от за зависит. Между 300 и 330 разница для человека не такая большая, чтобы бегать.
А вот между 50 и 60 ого-го разница

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–1
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Denis Bystruev

От 50 к 60 — это на 20%.

То есть как с 300 на 360.

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2
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Карфаген должен быть разрушен

Ну 50-55, ошибся.
С 20 до 22 ещё лучше повышение

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0
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Vyacheslav Teplyakov

Да было это все уже, лет десять назад, но стухло. Как и VR. И это скорее всего стухнет, как и второй приход 3д кино и все другое, что уже "было в симпсонах". Однако с поправкой на совершенно иррациональный интерес к покупкам цифровых предметов, вроде шкурок к тушкам и пушкам в играх и прочего, прости господи NFT, у поколения и категории населения, которые это все потребляют, может и прижиться.

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2
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Maxim Grin

Это делают для поколения 2010-х, 2020-х

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0
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Nikolay Keskinov

Мне эти метавселенные напоминают фильм "Суррогаты", в котором люди прекратили выходить из дома, управляя в койках роботами, клонами. Так и тут: все в виртуальной реальности, а выход в настоящую реальность будет стрессом и болезненным.

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1
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Lexx Sky

Да он и так стресс и болезненность, особенно если в Подмосковье живешь, а работаешь в Москве

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2
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Карфаген должен быть разрушен

Кайф

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0
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kav

Кто-то страдает от утечек, а кто-то дает прибавку и получает ценных кадров. Если спрос растет, а кадры не поспевают, то все логично

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1
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Владимир Плинский

Хорошая идея удержать людей акциями

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0
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Vasya Aksyonov

Обычная идея, опционы для этого и существуют, например

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0
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xxx xxx

В следующем году появится третий квест и, если судить как мета вкладывается, то это будет крутой девайс.

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0
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Grigvik Fake

Что делают 1500 VR разрабов в Microsoft? Где эти метавселенные?

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0
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Denis Bystruev
Microsoft HoloLens | Технология смешанной…
Представляем HoloLens 2, беспроводные очки смешанной реальности, которые разработаны, чтобы помочь…
www.microsoft.com
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0
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Хороший паркур

Очень много XML файлов и деплой скриптов :)

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