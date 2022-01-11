Будущее
Богдан Музыченко

Российский космический стартап Success Rockets создаст дочернюю компанию в Южной Корее для разработки орбитальной ракеты Статьи редакции

Трёхступенчатая ракета будет выводить до 300 кг полезной нагрузки на орбиту.

  • Success Rockets и корейская Sewon E&C подписали меморандум о создании совместного предприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Начало регистрации запланировано на январь 2022 года.
  • Созданная партнёрами компания станет «дочкой» Success Rockets. Её основная задача — разработать трёхступенчатую орбитальную ракету Stalker, которая способна вывести до 300 кг полезной нагрузки на орбиту.
  • Сотрудничество с Южной Кореей позволит компании выйти на новый рынок, где «финансируются космические стартапы и много потенциальных клиентов», пояснил изданию гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Вместе компании разработают следующее поколение двигателей и ракет, чтобы в 2022 году выйти на высоту запуска 100 км.
  • 23 декабря Success Rockets провела первый суборбитальный запуск ракеты Nebo 25 в Астраханской области.
  • По данным «Контур.Фокуса», АО «Успешные ракеты» (Success Rockets) было создано 30 июля 2020 года предпринимателем Олегом Мансуровым и производит космические аппараты. В апреле 2021 года Success Rockets привлекла 310 млн рублей от создателя мессенджера «Серафим» и двух других инвесторов.

#новость #космос #successrockets

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Ivan Off

Ждем-с комментарии Семена Переделкина ;)

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Андрей Кустов

молодцы. а за державу обидно (с). удачи ребятам

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Дмитрий Филиппов

Если кто не понял, они запускают советские метеоракеты.

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Илья Попов

Супер! Хоть что-то, чем ничего. Это же не даст возможность усовершенствовать технологии и самое важное двигателей. Удачи ребятам!!!

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