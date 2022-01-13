Будущее
Евгения Евсеева

Основатель почти 20-летней игры Second Life Филип Роуздейл вернётся в компанию, чтобы помочь ей построить метавселенную Статьи редакции

Игра, которая появилась ещё в 2003 году, частично предрекла популярность трёхмерных миров.

  • Роуздейл станет стратегическим советником компании и будет руководить её развитием на фоне растущей популярности метавселенной, пишет The Wall Street Journal.
  • Second Life запущена в 2003 году. Это виртуальный 3D-мир с элементами социальной сети и внутренней валютой, купить которую можно только за реальные деньги. Хотя она основана раньше Facebook, которая строит метавселенную, с 2008 года количество постоянных пользователей игры колеблется около 1 млн. Ежемесячная аудитория Facebook, Instagram и других сервисов Meta — 3,5 млрд пользователей.
  • Роуздейл покинул компанию в 2010 году, а в 2013 году основал High Fidelity, которая специализируется на технологиях виртуальной реальности. Часть разработчиков и патентов High Fidelity перейдут к Second Life, также игра получит неозвученную сумму инвестиций.
  • Second Life придётся конкурировать с другими играми, которые появились позже, но уже завоевали популярность — например, Roblox или Fortnite, которые тоже строят свои метавселенные. Роуздейл считает, что привлечь пользователей помогут более реалистичные аватары и отличная от других бизнес-модель.
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Её основатель ещё в нулевых говорил, что физический мир канет в прошлое, и завлёк в игру не только пользователей, но также бренды, политиков и СМИ. Какой он видит метавселенную, исходя из своего опыта, — в пересказе Time.

Кадр из игры Second Life SL Community

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22 комментария
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Чит Чат

Чувак такой сидел, забыл уже про свою игру, и тут бах, Зукенберг Позвонил!

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13
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Сергей Коновалов

не совсем в тему, но вспомнилось,
Однажды в Google:
— Господин Брин, вы просили купить Моторолу. Мы купили.
— Какую модель?
— Модель?!?

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12
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Илья Попов

А я вспомнил хорошую шутку про Филлипа Роуздейля :
Умер создатель игры Second Life и попал в рай. Открывает глаза: мать
честная! Шикарный алый ковер под ногами, золото на воротах огнем горит,
оркестр праведников торжественный марш играет, ангелы в почетном карауле
в струнку вытянулись, спецназ чертей из ада дубинками и копытами
беснующуюся в экстазе толпу сдерживает. Сам архангел Михаил подбегает, в
низком поклоне берет за руку, ведет к золотой колеснице и объявляет:
- Сейчас мы поедем к самому Господу Богу!
Создатель игры в полном онемении, садится и пораженно шепчет:
- Я и представить не мог, что в раю так встречают!..
Михаил отвечает:
- Нет, обычно у нас просто штамп в паспорте ставят, и свободен. Но Вы -
особый случай. Господь очень интересуется, как Вам удалось добиться
такого результата. Понимаете, у Вас все довольны, а у него - нет.

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4
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Jack Hammer

Проснулись блять спустя десять лет.

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Vyacheslav Anzhiganov

На горизонте мелькнул шанс продать проект за квадриллиард денек, всё нормально.

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4
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Jack Hammer

Батлрояль добавят?

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Павел

Это все остальные проснулись спустя 20 лет))

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Jack Hammer

Second Life придётся конкурировать с другими играми, которые появились позже, но уже завоевали популярность — например, Roblox или Fortnite.
Кто блять это писал? Как заменитель жизни для задротов может конкурировать с батлрояльной дрочильней и "oof" ?

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3
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Digital Ego One

Другая бизнес модель для другой ниши. Ковид показал что можно не выходить из дома чтобы жить дальше, и как замена водке или шмали, Секонд лайф вполне себе вариант.

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Jack Hammer

Если бы не засилье фурри. А вообще SL это просто стрёмная ММО с интересными плюшками, и не более того.

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Семен Переделкин

Щас всяких мумий повытаскивают на волне хайпа сраных метавселенных. Создатель Тетриса ещё жив, кстати?

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Илья Попов

Вот он собственной персоной.

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Павел

Ну Близзард пришло твоё время, пора метавселенную на базе варкрафта мутить, чтобы прям в живую «я жажду служить» и «жизнь за Нер’зула».

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2
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Российский кран
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Jack Hammer

Ему ворон хочет глаз выколоть.

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1
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Илья Попов
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Jack Hammer

Картинка 20 лет валялась на депозитфайлс судя по разрешению?

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1
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Илья Попов

Почти угадали, 19 лет.🙂👍

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Российский кран

Если там можно купить лопату, то я «ЗА».

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1
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Илья Попов

А почему именно лопату?

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Российский кран

Посмотри эпизод про лопату, это главный лут

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Olga Sokolova

Очень здорово, я фанат этой игры. Рада, что ее перезапустят. Осталось вспомнить доступ от старого аккаунта ))

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