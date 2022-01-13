Основатель почти 20-летней игры Second Life Филип Роуздейл вернётся в компанию, чтобы помочь ей построить метавселенную Статьи редакции
Игра, которая появилась ещё в 2003 году, частично предрекла популярность трёхмерных миров.
- Роуздейл станет стратегическим советником компании и будет руководить её развитием на фоне растущей популярности метавселенной, пишет The Wall Street Journal.
- Second Life запущена в 2003 году. Это виртуальный 3D-мир с элементами социальной сети и внутренней валютой, купить которую можно только за реальные деньги. Хотя она основана раньше Facebook, которая строит метавселенную, с 2008 года количество постоянных пользователей игры колеблется около 1 млн. Ежемесячная аудитория Facebook, Instagram и других сервисов Meta — 3,5 млрд пользователей.
- Роуздейл покинул компанию в 2010 году, а в 2013 году основал High Fidelity, которая специализируется на технологиях виртуальной реальности. Часть разработчиков и патентов High Fidelity перейдут к Second Life, также игра получит неозвученную сумму инвестиций.
- Second Life придётся конкурировать с другими играми, которые появились позже, но уже завоевали популярность — например, Roblox или Fortnite, которые тоже строят свои метавселенные. Роуздейл считает, что привлечь пользователей помогут более реалистичные аватары и отличная от других бизнес-модель.
Чувак такой сидел, забыл уже про свою игру, и тут бах, Зукенберг Позвонил!
не совсем в тему, но вспомнилось,
Однажды в Google:
— Господин Брин, вы просили купить Моторолу. Мы купили.
— Какую модель?
— Модель?!?
А я вспомнил хорошую шутку про Филлипа Роуздейля :
Умер создатель игры Second Life и попал в рай. Открывает глаза: мать
честная! Шикарный алый ковер под ногами, золото на воротах огнем горит,
оркестр праведников торжественный марш играет, ангелы в почетном карауле
в струнку вытянулись, спецназ чертей из ада дубинками и копытами
беснующуюся в экстазе толпу сдерживает. Сам архангел Михаил подбегает, в
низком поклоне берет за руку, ведет к золотой колеснице и объявляет:
- Сейчас мы поедем к самому Господу Богу!
Создатель игры в полном онемении, садится и пораженно шепчет:
- Я и представить не мог, что в раю так встречают!..
Михаил отвечает:
- Нет, обычно у нас просто штамп в паспорте ставят, и свободен. Но Вы -
особый случай. Господь очень интересуется, как Вам удалось добиться
такого результата. Понимаете, у Вас все довольны, а у него - нет.
Проснулись блять спустя десять лет.
На горизонте мелькнул шанс продать проект за квадриллиард денек, всё нормально.
Батлрояль добавят?
Это все остальные проснулись спустя 20 лет))
Second Life придётся конкурировать с другими играми, которые появились позже, но уже завоевали популярность — например, Roblox или Fortnite.
Кто блять это писал? Как заменитель жизни для задротов может конкурировать с батлрояльной дрочильней и "oof" ?
Другая бизнес модель для другой ниши. Ковид показал что можно не выходить из дома чтобы жить дальше, и как замена водке или шмали, Секонд лайф вполне себе вариант.
Если бы не засилье фурри. А вообще SL это просто стрёмная ММО с интересными плюшками, и не более того.
Щас всяких мумий повытаскивают на волне хайпа сраных метавселенных. Создатель Тетриса ещё жив, кстати?
Вот он собственной персоной.
Ну Близзард пришло твоё время, пора метавселенную на базе варкрафта мутить, чтобы прям в живую «я жажду служить» и «жизнь за Нер’зула».
Ему ворон хочет глаз выколоть.
Картинка 20 лет валялась на депозитфайлс судя по разрешению?
Почти угадали, 19 лет.🙂👍
А почему именно лопату?
Очень здорово, я фанат этой игры. Рада, что ее перезапустят. Осталось вспомнить доступ от старого аккаунта ))
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