Британский оператор World Mobile запустит в Африке сеть дирижаблей для раздачи интернета Статьи редакции
Подобные проекты были у Facebook и Google — и оба закрылись.
Компания запустит сеть из дирижаблей в Занзибаре и Пембе в июне 2022 года, пишет CNN.
Два наполненных гелием дирижабля на солнечных батареях будут расположены на высоте 300 метров, их дальность вещания — около 70 км. Они будут выдерживать ветер скоростью до 150 км/час и оставаться в воздухе до 14 дней. Пока одни аэростаты будут заправлять, на их место поднимут другие, так что пользователи никогда не останутся без сети.
Аэростаты будут использовать 3G и 4G частоты. Их сигнала хватит для просмотра сайтов и почты.
Также компания строит на земле сеть вышек, каждая из которых будет обеспечивать скорость Wi-Fi, достаточную для просмотра видео и онлайн-игр. Всего будет 125 точки, их закончат строить в 2022 году.
В июне 2021 года World Mobile привлекла $40 млн на разработку программного обеспечения и развитие своей сети.
World Mobile ожидает, что в первой половине 2022 года получит лицензию в Кении. Также компания планирует запустить систему дирижаблей в 18 странах.
В 2014 году Facebook создала проект Aquila. Компания разрабатывала дроны для раздачи интернета в регионах со слабой инфраструктурой, однако в 2018 года его закрыла.
Летом 2013 года Alphabet запустил Loon, а в марте 2020 согласовал запуск раздачи интернета с воздушных шаров с правительством Кении. В январе 2021 года компания закрыла проект из-за финансовых проблем.
Porque?
Дирижабли британского оператора World Mobile были сбиты противниками 5G
Лазерами Starlink
Нигерийские письма про богатого дядю. Режим: вкл.
Дирижабль, ага!!
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