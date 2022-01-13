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Будущее
Валерия Козлова

Британский оператор World Mobile запустит в Африке сеть дирижаблей для раздачи интернета Статьи редакции

Подобные проекты были у Facebook и Google — и оба закрылись.

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Дирижабль World Mobile

Компания запустит сеть из дирижаблей в Занзибаре и Пембе в июне 2022 года, пишет CNN.

Два наполненных гелием дирижабля на солнечных батареях будут расположены на высоте 300 метров, их дальность вещания — около 70 км. Они будут выдерживать ветер скоростью до 150 км/час и оставаться в воздухе до 14 дней. Пока одни аэростаты будут заправлять, на их место поднимут другие, так что пользователи никогда не останутся без сети.

Аэростаты будут использовать 3G и 4G частоты. Их сигнала хватит для просмотра сайтов и почты.

Также компания строит на земле сеть вышек, каждая из которых будет обеспечивать скорость Wi-Fi, достаточную для просмотра видео и онлайн-игр. Всего будет 125 точки, их закончат строить в 2022 году.

Рабочие устанавливают вышку World Movile

В июне 2021 года World Mobile привлекла $40 млн на разработку программного обеспечения и развитие своей сети.

World Mobile ожидает, что в первой половине 2022 года получит лицензию в Кении. Также компания планирует запустить систему дирижаблей в 18 странах.

В 2014 году Facebook создала проект Aquila. Компания разрабатывала дроны для раздачи интернета в регионах со слабой инфраструктурой, однако в 2018 года его закрыла.

Летом 2013 года Alphabet запустил Loon, а в марте 2020 согласовал запуск раздачи интернета с воздушных шаров с правительством Кении. В январе 2021 года компания закрыла проект из-за финансовых проблем.

#новость #worldmobile

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9 комментариев
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Роман Александров
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Михаил Цветков

Porque?

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Superposition

Дирижабли британского оператора World Mobile были сбиты противниками 5G

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Роман Александров

Лазерами Starlink

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Роман

Нигерийские письма про богатого дядю. Режим: вкл.

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Дмитрий Курочкин

Дирижабль, ага!!

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Кирилл Баскус

Какие-то новости из серии Безумного Макса

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Dmitry Polyakov

Спасибо за советы! Обязательно воспользуюсь ими для продвижения своего канала https://www.youtube.com/vkusnobystroprosto

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Михаил Цветков

Не, дружок. Ты просто идёшь нахер

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