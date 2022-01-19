Financial Times проанализировало патенты, которые зарегистрировала компания — они не означают, что Meta создаст технологию, но дают представление о примерном развитии метавселенной.

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Марк Цукерберг инвестировал в развитие своей метавселенной Horizon Worlds $10 млрд только в 2021 году. Конкуренты вроде Apple и Microsoft ставят похожие цели, но как именно корпорации планируют монетизировать свои проекты, пока неизвестно.

Сервисы Илья Склюев 15.12.2021 Worlds Статьи редакции «Для ветеранов виртуальной реальности это более глянцевый клон VRChat»: первые отзывы о метавселенной Horizon Журналисты называют платформу смесью из Roblox и VRChat и обвиняют в проблемах с безопасностью, а разработчики Meta обещают проводить конкурсы для создателей новых локаций и развлечений. Road to VR

Financial Times изучило сотни заявок, которые Meta подала в Бюро по патентам и товарным знакам США. Они касаются технологий, использующих биометрические данные пользователей — десятки из них уже одобрены. По патентам можно определить, как компания планирует зарабатывать на своём виртуальном мире.

Среди основных способов — «гиперперсонализированная» реклама и спонсируемый контент, что не особо отличается от нынешней бизнес-модели Facebook. Патенты не означают, что Meta обязательно создаст эту технологию, но они дают представление о примерных планах компании.

Персонализация рекламы на основе движения глаз и цифровые копии реальных товаров

Meta не планирует зарабатывать на VR-гарнитуре для метавселенной. Цукерберг уже говорил, что компания сохранит низкие цены на свои Oculus Quest. Вместо этого корпорация будет получать деньги от рекламы и поддержки продаж цифровых товаров и услуг в Horizon Worlds.

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«Для нас бизнес-модель метавселенной — это торговля. Очевидно, что реклама играет в этом не последнюю роль», — заявлял Ник Клегг, глава отдела Meta по международным связам.

Один из патентов описывает технологию персонализированной рекламы в дополненной реальности, основанную на возрасте, поле, интересах и «взаимодействии пользователей с соцсетью», включая лайки и комментарии.

В метавселенной реклама может быть ещё более персонализированной, чем та, что возможна в существующих продуктах. Направление взгляда и активность зрачков могут неявно говорить об интересах и эмоциональной реакции пользователя. Например, если пользователь задерживается взглядом на изображении, возможно, оно ему нравится.

Очевидно, что в метавселенной можно сделать что-то похожее на существующие системы таргетинга, заявлял Клегг. Не нужно продавать рекламодателям данные об отслеживании глаз, но чтобы понимать, работает ли реклама, нужно иметь возможность использовать их, объяснил он.

Мой кошмар — в метавселенной начнёт появляться реклама, основанная на наших непроизвольных биологических реакциях. Большинство людей не понимают, насколько это важно. Сейчас на это нет никаких юридических ограничений. Бриттан Хеллер юрист в сфере ИТ из Foley Hoag

Согласно другой заявке, пользователи смогут покупать в виртуальных магазинах цифровые товары или предметы, соответствующие реальным товарам. Магазин будет внешне повторять обычный розничный магазин, а появление в нём объекта будут спонсировать «третьи лица» через систему торгов, которая похожа на рекламный аукцион компании.

Другие патенты, которые получила Meta

Meta запатентовала несколько технологий, связанных с биометрическими данными пользователей. Они помогут управлять тем, что именно видит пользователь, и создать реалистичную анимацию его аватара.

4 января Meta получила патент на технологию отслеживания мимики через гарнитуру, которая затем «адаптирует медиаконтент» на основе этих реакций. Например, такие данные позволят показывать более яркую графику в том месте, куда падает взгляд пользователя.

Также компания запатентовала «носимую систему магнитных датчиков», которая размещается вокруг торса для «отслеживания позы».

В другом патенте описывается «механизм персонализации аватара», который может создавать трёхмерные аватары на основе фотографий пользователя.

Патентная заявка на «механизм персонализации аватара»