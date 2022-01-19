Копировать мир и стать посредником всех услуг: как Meta может монетизировать метавселенную Статьи редакции
Financial Times проанализировало патенты, которые зарегистрировала компания — они не означают, что Meta создаст технологию, но дают представление о примерном развитии метавселенной.
Марк Цукерберг инвестировал в развитие своей метавселенной Horizon Worlds $10 млрд только в 2021 году. Конкуренты вроде Apple и Microsoft ставят похожие цели, но как именно корпорации планируют монетизировать свои проекты, пока неизвестно.
Financial Times изучило сотни заявок, которые Meta подала в Бюро по патентам и товарным знакам США. Они касаются технологий, использующих биометрические данные пользователей — десятки из них уже одобрены. По патентам можно определить, как компания планирует зарабатывать на своём виртуальном мире.
Среди основных способов — «гиперперсонализированная» реклама и спонсируемый контент, что не особо отличается от нынешней бизнес-модели Facebook. Патенты не означают, что Meta обязательно создаст эту технологию, но они дают представление о примерных планах компании.
Персонализация рекламы на основе движения глаз и цифровые копии реальных товаров
Meta не планирует зарабатывать на VR-гарнитуре для метавселенной. Цукерберг уже говорил, что компания сохранит низкие цены на свои Oculus Quest. Вместо этого корпорация будет получать деньги от рекламы и поддержки продаж цифровых товаров и услуг в Horizon Worlds.
«Для нас бизнес-модель метавселенной — это торговля. Очевидно, что реклама играет в этом не последнюю роль», — заявлял Ник Клегг, глава отдела Meta по международным связам.
Один из патентов описывает технологию персонализированной рекламы в дополненной реальности, основанную на возрасте, поле, интересах и «взаимодействии пользователей с соцсетью», включая лайки и комментарии.
В метавселенной реклама может быть ещё более персонализированной, чем та, что возможна в существующих продуктах. Направление взгляда и активность зрачков могут неявно говорить об интересах и эмоциональной реакции пользователя. Например, если пользователь задерживается взглядом на изображении, возможно, оно ему нравится.
Очевидно, что в метавселенной можно сделать что-то похожее на существующие системы таргетинга, заявлял Клегг. Не нужно продавать рекламодателям данные об отслеживании глаз, но чтобы понимать, работает ли реклама, нужно иметь возможность использовать их, объяснил он.
Согласно другой заявке, пользователи смогут покупать в виртуальных магазинах цифровые товары или предметы, соответствующие реальным товарам. Магазин будет внешне повторять обычный розничный магазин, а появление в нём объекта будут спонсировать «третьи лица» через систему торгов, которая похожа на рекламный аукцион компании.
Другие патенты, которые получила Meta
Meta запатентовала несколько технологий, связанных с биометрическими данными пользователей. Они помогут управлять тем, что именно видит пользователь, и создать реалистичную анимацию его аватара.
4 января Meta получила патент на технологию отслеживания мимики через гарнитуру, которая затем «адаптирует медиаконтент» на основе этих реакций. Например, такие данные позволят показывать более яркую графику в том месте, куда падает взгляд пользователя.
Также компания запатентовала «носимую систему магнитных датчиков», которая размещается вокруг торса для «отслеживания позы».
В другом патенте описывается «механизм персонализации аватара», который может создавать трёхмерные аватары на основе фотографий пользователя.
«Цель компании — создать 3D-копии людей, мест и вещей, настолько гиперреалистичные и тактильные, что они будут неотличимы от реальных, а затем оказывать посреднические услуги любого рода. По сути, они создают глобальную программу клонирования людей», — заявила изданию эксперт по праву Ноэль Мартин, которая больше года изучал амбиции Meta по наблюдению за людьми в Университете Западной Австралии.
Мне кажется что эти патенты имеют такую же цену, как потентавание законов физики, поскольку все "запатентованное" ими придумано уже давным давно и при этом не может быть реализованно как-то иначе. Сразу бы нашли в себе наглости чтобы запатентовать сборник алгоритмов, ведь это еще никто не сделал!
Просто маркетинговый ход для введения в заблуждение лошар-инвесторов.
Компания увольняет людей из-за проблем материнской компании, которая вынуждена уйти с Нью-Йоркской биржи на фоне давления китайских властей.
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)
Их разрабатывают так, чтобы сервисы можно было интегрировать в Telegram.
Компания уже не в первый раз говорит о минусах такой установки, а Тим Кук даже советовал покупать Android.
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Financial Times проанализировало патенты, которые зарегистрировала компания — они не означают, что Meta создаст технологию, но дают представление о примерном развитии метавселенной.