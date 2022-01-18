Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции

Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.

Nestle переведёт фабрики в Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на строящееся предприятие в Новосибирской области на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями.

По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов углекислого газа в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в год. из заявления компании

В Nestle отметили, что фабрика в Калужской области уже перешла на «зеленую» электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.

Также к 2025 году компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников. Такое решение связано с обязательством по снижению воздействия на климат.