Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции Статьи редакции
Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.
Nestle переведёт фабрики в Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на строящееся предприятие в Новосибирской области на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями.
В Nestle отметили, что фабрика в Калужской области уже перешла на «зеленую» электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.
Также к 2025 году компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников. Такое решение связано с обязательством по снижению воздействия на климат.
За чей счет банкет? Субсидии от убыточного Росатома с их вертушками?
За наш счёт )
Всё за счёт покупателя...
Не думаю, что они вдруг стали альтруистами и перешли на гораздо более дорогую электроэнергию, что повлечет заметное удорожание их продукции, итем более в пищевке, где она составляет до трети стоимости конечного продукта.
Но дело конечно хорошее.
С чего ты взял что Росатом убыточный
Сейчас цена электричества для организаций в РФ местами дороже чем в США, сам думаю на крышу своего здания солнечные панели поставить, окупаемость по расчетам 4-5 лет.
Скорее всего там схема такая, ветер дует, экономим, не дует, покупаем у сети.
Я видел стратегию Энел Россия по переходу на ветряки, так там ценник за электричество с ветряков растёт в разы по сравнению со стандартной генерацией. Интересно какая доля затрат на электричество у Нестле и как они из-за этого увеличили отпускные цены?
Ветряки дорогое удовольствие. Если память не изменяет, то при остановке ветряка, запуск его стоит чуть ли не 2-3 месяца его работы.
«Стандартная генерация» - это построенные дидами угольные ТЭС? А если бы нужно было строить новые?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source
Почему на всех западных источников информации солнечная и ветровая энергия самая дешёвая, вот в РФ оно выходит в разы дороже газа, угля или атомной? От куда такое расхождения?
Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции
Минэнерго:
Круто! Хоть зарубежные компании заботятся о климате.
В Ростовской области довольно много ветряков и принадлежат они отечественным компаниям если не ошибаюсь.
В Крыму тоже много ветряков (свыше 3500 штук(формата до 15 метров) и около 20 штук большого формата высотой 50 метров), вот только электроэнергия идёт для жителей западного Крыма и как правило больших предприятий в том регионе нет. А ЮБК пытались установить, но произошёл развал СССР и так остались на Ай-Петри стоять только две опоры.
Срочно ввести налог на ветер))
думаю будут манипулировать налогом на землю или там на высоту, ветряк всё таки много площади занимает
Вот ведь делать нечего людям
Идиоты, право слово.
Компания потратит деньги на расширение команды, маркетинг и привлечение новых клиентов в США.
Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.
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