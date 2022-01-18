Будущее
TJ

Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции Статьи редакции

Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.

Nestle переведёт фабрики в Вологодской, Владимирской, Самарской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также на строящееся предприятие в Новосибирской области на энергию, вырабатываемую ветряными электростанциями.

По предварительным оценкам, благодаря переходу всех фабрик в России на возобновляемые источники энергии снижение выбросов углекислого газа в атмосферу суммарно составит более чем 80 тысяч тонн в год.

из заявления компании

В Nestle отметили, что фабрика в Калужской области уже перешла на «зеленую» электроэнергию. В 2020 году это позволило снизить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу на 20,5 тысячи тонн в год.

Также к 2025 году компания намерена перевести 800 своих производственных площадок, офисов и складских центров на полное использование электроэнергии из возобновляемых источников. Такое решение связано с обязательством по снижению воздействия на климат.

#новость #nestle

1369 просмотров
18
15
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Alex Ro

За чей счет банкет? Субсидии от убыточного Росатома с их вертушками?

Ответить
–3
Развернуть ветку
Р Ф

За наш счёт )
Всё за счёт покупателя...

Ответить
13
Развернуть ветку
Alex Ro

Не думаю, что они вдруг стали альтруистами и перешли на гораздо более дорогую электроэнергию, что повлечет заметное удорожание их продукции, итем более в пищевке, где она составляет до трети стоимости конечного продукта.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alex Ro

Но дело конечно хорошее.

Ответить
2
Развернуть ветку
Evil Jedi

С чего ты взял что Росатом убыточный

Ответить
2
Развернуть ветку
Денис Демидов

Сейчас цена электричества для организаций в РФ местами дороже чем в США, сам думаю на крышу своего здания солнечные панели поставить, окупаемость по расчетам 4-5 лет.
Скорее всего там схема такая, ветер дует, экономим, не дует, покупаем у сети.

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Konin

Я видел стратегию Энел Россия по переходу на ветряки, так там ценник за электричество с ветряков растёт в разы по сравнению со стандартной генерацией. Интересно какая доля затрат на электричество у Нестле и как они из-за этого увеличили отпускные цены?

Ответить
1
Развернуть ветку
Артем Павлючук

Ветряки дорогое удовольствие. Если память не изменяет, то при остановке ветряка, запуск его стоит чуть ли не 2-3 месяца его работы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Yarro S

«Стандартная генерация» - это построенные дидами угольные ТЭС? А если бы нужно было строить новые?

Ответить
0
Развернуть ветку
Dimitri

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source

Почему на всех западных источников информации солнечная и ветровая энергия самая дешёвая, вот в РФ оно выходит в разы дороже газа, угля или атомной? От куда такое расхождения?

Cost of electricity by source
Different methods of electricity generation can incur significantly different costs, and these…
en.m.wikipedia.org
Ответить
0
Развернуть ветку
KINCH

Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции

Минэнерго:

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр

Круто! Хоть зарубежные компании заботятся о климате.

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Вдовин

В Ростовской области довольно много ветряков и принадлежат они отечественным компаниям если не ошибаюсь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр

В Крыму тоже много ветряков (свыше 3500 штук(формата до 15 метров) и около 20 штук большого формата высотой 50 метров), вот только электроэнергия идёт для жителей западного Крыма и как правило больших предприятий в том регионе нет. А ЮБК пытались установить, но произошёл развал СССР и так остались на Ай-Петри стоять только две опоры.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рушан Натфуллин

Срочно ввести налог на ветер))

Ответить
–1
Развернуть ветку
Ilya Z

думаю будут манипулировать налогом на землю или там на высоту, ветряк всё таки много площади занимает

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Гельм

Вот ведь делать нечего людям

Ответить
0
Развернуть ветку
キル ボルガリン

Идиоты, право слово.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
Российский сервис для дальнобойщиков Fura привлёк 600 млн рублей от Fort Ross Ventures и других Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение команды, маркетинг и привлечение новых клиентов в США.

2
7
Будущее
TJ
Nestle объявила о переводе всех своих российских фабрик на ветряные электростанции Статьи редакции

Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.

18
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Виктория Степанова
«За пять дней накопил на отпуск»: сколько зарабатывают таксисты в новогодние праздники Статьи редакции

Поделились водители тарифов «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес» из Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы.

Промежуточный доход за 31 декабря. Коэффициенты — 1,2-1,8, повышенный спрос в третьем транспортном кольце Москвы. Источник: YouTube-канал «Таксуем с нами» 
33
23
Digital Horizon
Digital Horizon вложился в поставщика инфраструктуры для инвестиционных решений WealthKernel в раунде A+ на $ 7 млн

Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.

Команда WealthKernel
0
1
Личный опыт
Марк Петровский
«Сгоревшая» мечта о финансовой свободе

Я слесарь-сварщик, который работает на «дядю» в цеху по изготовлению металлических изделий. Вот как я попробовал заняться своим проектом.

591
189
PayBox.money
Что нового в онлайн-торговле в России

В этом году в правилах ведения онлайн-торговли появились некоторые существенные изменения. Если вы ведете бизнес онлайн, посмотрите краткий обзор нововведений от генерального директора PayBox.money в России Никиты Видякина.

0
0
Приёмная
Viktor Sergeevich
Банкомат «Тинькофф» не засчитал $5000

Ох, и не думал я, что буду просить помощи тут...

113
29
Открытие Инвестиции
Банки Wall Street ожидают более агрессивных действий от ФРС

В США за последние 40 лет потребительская инфляция достигла угрожающих значений

0
CloudPayments
Образование, путешествия и благотворительность: на что тратились россияне в новогодние каникулы

Новогодние праздники — один из самых расточительных периодов года. Аналитики CloudPayments выяснили, какие категории товаров были самыми популярными в онлайне с 31 декабря по 9 января.

0
5
Финансы
Маша Цепелева
Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд Статьи редакции

Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.

105
55
Metro
Работа только для взрослых: чем занимается кавист и как им стать

Кавист — это специалист по вину и другим видам алкоголя, который работает в торговом зале. Он управляет поставками и размещением товара на полках, а еще консультирует покупателей: помогает выбрать лучшее. Мы решили рассказать о том, как устроена профессия и где учатся на кависта. А в конце — парочка полезных советов по выбору вина для всех…

1
0
Больше статей
null