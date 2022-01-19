Переход в облако только начинается, а прогнозы о будущем метавселенных могут не сбыться: тренды до 2030 года Статьи редакции
Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.
1 декабря Эванс выступил на стартап-конференции Slush 2021 в Хельсинки. В презентации он описал главные технологические тренды как «три шага к будущему» — все они ведут мир вперёд, но по-разному. Часть индустрий «из прошлого» меняется под воздействием идей из начала 2000-х, другие компании «в настоящем» реализуют идеи из 2010-х, а третьи развивают проекты, направленные на 2025–2030 годы.
Прошлое и настоящее
Интернет разрушил старые системы ценностей и создал новые — перенёс в себя музыку и газеты. То же самое происходит с телевидением, розничной торговлей, кино и другими индустриями.
В 2007 году Apple представила Apple TV, но почти десятилетие она и другие приставки не пользовались большой популярностью. В 2021 году компании стали бороться за телевизоры, так как интерес пользователей сместился в сторону стриминговых сервисов.
В 2010 году гендиректор новостного и развлекательного конгломерата Time Warner Джефф Бьюкс говорил, что стриминговый сервис Netflix вряд ли захватит мир. В 2021 бюджет на контент у компании Бьюкса оказался меньше, чем у когда-то молодого и слабого стартапа.
В некоторых странах прибыль интернет-магазинов стала больше, чем у офлайн-магазинов. В пример Эванс приводит Amazon — по его мнению, она может стать крупнейшим продавцом в мире. Интернет-компании претворяют в реальность идеи о «великом разрушении» старых индустрий из начала 2000-х.
«В настоящем», по оценке Эванса, большинство компаний занимаются доработкой и адаптацией идей последнего десятилетия — автоматизации, машинного обучения, распознавания изображений, видео и голоса.
В этот список также входит модель SaaS, «программное обеспечение как услуга», когда подписчики получают доступ к программам со стороны провайдера. Тот держит их на своих серверах и обеспечивает работу, а пользователи подключаются через браузер.
Переход в облако, несмотря на возраст идеи, только начинается. Эванс отмечает, что ИТ-компании тратят на такое ПО 10–15% своего бюджета. Большую часть средств в облачную инфраструктуру вкладывают владеющий Google холдинг Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft.
Будущее
Эванс отметил, что изменения в ближайшем будущем представители технологической индустрии чаще всего связывают с Web 3.0 и метавселенной. В список возможных трендов 2030 года они также добавляют искусственное мясо, квантовые технологии, 3D-печать, ИИ, нейронные интерфейсы, автономные машины, дроны и многое другое.
По мнению Эванса, в 2021 году произошёл «великий ребрендинг». За криптовалютами и децентрализацией пользователи и компании увидели не только способ оплаты и хранения ценностей, но и перспективы развития новых моделей разработки ПО, интернет-бизнеса и децентрализованных сетей.
Изменился также взгляд на VR и AR: всё больше компаний стали представлять своё видение и первые прототипы метавселенных, которые Эванс назвал «новой платформой после смартфонов».
Раньше, по его словам, к этим технологиям относились как к средству развлечения и инструменту для исследований.
Web 3.0
Web 3.0 — мечта о следующей версии интернета, говорит аналитик. Сначала только компании публиковались в нём и зарабатывали на этом деньги. В Web 2.0 их место заняли соцсети и платформы, такие как Twitter, Facebook и Reddit, а контентом занимались пользователи.
Аналитик называет новую версию интернета Open Source 2 — если открытый исходный код изменил представление о программировании, то Web 3.0 пытается изменить место, где его запускают.
По оценке Эванса, в Web 3.0 у SaaS-сервисов будет открытый исходный код, за распределённым выполнением которого на разных серверах можно будет наблюдать.
На будущее Web 3.0 энтузиасты смотрят как на приход идеальной реальности: где всё будет открыто и децентрализованно, и вместо компаний деньги будут зарабатывать сами пользователи. Но, как отмечает Эванс, в новой версии интернета сохранятся «все старые проблемы в множестве новых воодушевляющих видов».
Не всегда ясно, по каким параметрам можно определить свободную и закрытую платформу, что означают эти понятия, говорит аналитик. Он привёл в пример iPhone: на нём есть миллионы open source программ с миллиардами загрузок, но iOS всё ещё считают закрытой системой. Как пройдёт граница между свободными и несвободными платформами в будущем, неясно.
Цифровые активы
Рыночная капитализация биткоина в 2021 году превысила $1 трлн, эфира — $500 млрд. Аналитик отмечает, что на рынке криптовалют много спекуляций — но в то же время в него вкладывают миллиарды долларов реальных денег.
К цифровым активам стали серьёзнее относиться как к способу хранения ценностей, они вышли в мейнстрим. Для сайтов на блокчейне эфира пользователи приобрели около 450 тысяч адресов, количество ежемесячно активных пользователей кошелька Metamask выросло до 10 млн, а на торговой площадке для NFT OpenSea зарегистрировали 200 тысяч аккаунтов.
Торговлю NFT Эванс назвал одной из самых горячих вещей в индустрии и интересным экспериментом с цифровой собственностью. Аналитик считает, что пока в работе с невзаимозаменяемыми токенами участвуют достаточно мало людей — но даже они создают много шума. Он также заявил, что основная суть NFT заключается в возможности владеть хотя бы частью интернета.
Эванс отметил рост стимулирующих криптовалюты структур — таких как проект Helium, который предлагает пользователям запустить свою беспроводную сеть из небольших точек связи. В нём используется собственная криптовалюта — её можно получить, например, за подключение передатчика к интернету.
За два года с момента запуска в сентябре 2021-го количество владельцев точек подключения выросло до более чем 300 тысяч.
Аналитик предлагает взглянуть на криптовалюты и концепцию децентрализованного Web 3.0 с точки зрения их возраста: они появились недавно и оказались «захватывающими, но очень молодыми», их будущее ещё не определено.
Метавселенные
Концепт метавселенной Эванс назвал идеей об «универсальном экране», когда VR и AR-устройства станут заменой смартфонам. В виртуальной реальности можно будет не только развлекаться, но и заниматься самовыражением.
По мнению аналитика, многие из сегодняшних предсказаний о метавселенной могут не сбыться, как не сбылись многие другие прогнозы из прошлого.
Эванс отмечает, что как и криптовалюты, метавселенные и VR-технологии находятся ещё на раннем этапе развития. Meta продала всего 10 млн VR-гарнитур Oculus Quest, говорит он. Интерес к технологии и таким устройствам хоть и растёт, но медленно, на них даже сильно не повлияли локдауны во время пандемии.
В игры заходят реже, чем, например, в Snapchat или другие социальные сети. Но в период с 2012 по 2020 год выручка от мобильных развлечений на рынке стала больше, чем у компьютеров и консолей вместе взятых. В перспективе устройства на основе AR и VR могут заменить собой смартфоны.
Технологии становятся лучше, но это не гарантирует всеобщего признания и замены более слабых, но удобных решений, на более продвинутые.
Эванс отмечает, что прогнозы о будущем метавселенных и Web 3.0 объединяет одна мысль: если есть что-то интересное и восхищающее, оно должно стать частью будущего. Но такие идеи не всегда сбываются в полной мере: например, дроны, 3D-принтеры и игровые консоли не захватили весь рынок, а лишь заняли на нём свою нишу.
Как и мобильный интернет, достичь успеха метавселенная может далеко не сразу. Если для первого отправной точкой для роста стало появление iPhone и Android, то что станет решением для виртуального мира, пока неясно. Кроме того, на его пути могут встретиться одна или две «зимы», когда интерес к технологии будет спадать — как это случилось с ИИ и VR.
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Нам нужны на несколько порядков более мощные вычислительные возможности, доступные при гораздо меньших задержках во множестве форм-факторов устройств. Чтобы задействовать эти возможности в масштабе, потребуется серьезное обновление всей системы Интернета. Строительные блоки Intel для метавселенной можно разделить на три уровня, и мы усердно работали над несколькими критическими областями.
На уровне мета-аналитики наша работа сосредоточена на унифицированной модели программирования, а также на инструментах и библиотеках разработки программного обеспечения, которые открыты, чтобы упростить разработчикам развертывание сложных приложений. Уровень метаопераций описывает уровень инфраструктуры, который предоставляет пользователям вычислительные ресурсы сверх того, что доступно им локально. И, наконец, уровень метавычислений — это необработанная мощность, необходимая для обеспечения работы этих метавселенных.
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.
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