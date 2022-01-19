Аналитик и бывший партнёр фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс считает, что даже если технологии становятся лучше, это не значит, что им удастся заменить старые и привычные — они могут просто занять свою нишу на рынке.

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1 декабря Эванс выступил на стартап-конференции Slush 2021 в Хельсинки. В презентации он описал главные технологические тренды как «три шага к будущему» — все они ведут мир вперёд, но по-разному. Часть индустрий «из прошлого» меняется под воздействием идей из начала 2000-х, другие компании «в настоящем» реализуют идеи из 2010-х, а третьи развивают проекты, направленные на 2025–2030 годы.

Прошлое и настоящее

Интернет разрушил старые системы ценностей и создал новые — перенёс в себя музыку и газеты. То же самое происходит с телевидением, розничной торговлей, кино и другими индустриями.

В 2007 году Apple представила Apple TV, но почти десятилетие она и другие приставки не пользовались большой популярностью. В 2021 году компании стали бороться за телевизоры, так как интерес пользователей сместился в сторону стриминговых сервисов.

Жители Великобритании в возрасте 16-34 лет ежедневно стали больше смотреть стриминговые сервисы и YouTube, чем классическое телевидение

В 2010 году гендиректор новостного и развлекательного конгломерата Time Warner Джефф Бьюкс говорил, что стриминговый сервис Netflix вряд ли захватит мир. В 2021 бюджет на контент у компании Бьюкса оказался меньше, чем у когда-то молодого и слабого стартапа.

В некоторых странах прибыль интернет-магазинов стала больше, чем у офлайн-магазинов. В пример Эванс приводит Amazon — по его мнению, она может стать крупнейшим продавцом в мире. Интернет-компании претворяют в реальность идеи о «великом разрушении» старых индустрий из начала 2000-х.

«В настоящем», по оценке Эванса, большинство компаний занимаются доработкой и адаптацией идей последнего десятилетия — автоматизации, машинного обучения, распознавания изображений, видео и голоса.

В этот список также входит модель SaaS, «программное обеспечение как услуга», когда подписчики получают доступ к программам со стороны провайдера. Тот держит их на своих серверах и обеспечивает работу, а пользователи подключаются через браузер.

Самый очевидный пример SaaS-сервисов — это корпоративная почта и сервисы Google, такие как «Документы», «Таблицы» и другие. За некоторые из них нужно платить, за некоторые — нет, но все их объединяет работа в облаке или на удалённом сервере. Пользователь подключается к ним через браузер или отдельное приложение.



Переход в облако, несмотря на возраст идеи, только начинается. Эванс отмечает, что ИТ-компании тратят на такое ПО 10–15% своего бюджета. Большую часть средств в облачную инфраструктуру вкладывают владеющий Google холдинг Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft.

Средние расходы компаний на облачную инфраструктуру в миллиардах долларов. Alphabet и Microsoft только вдвоём в 2021 году потратили на это $40 млрд

Будущее

Эванс отметил, что изменения в ближайшем будущем представители технологической индустрии чаще всего связывают с Web 3.0 и метавселенной. В список возможных трендов 2030 года они также добавляют искусственное мясо, квантовые технологии, 3D-печать, ИИ, нейронные интерфейсы, автономные машины, дроны и многое другое.

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По мнению Эванса, в 2021 году произошёл «великий ребрендинг». За криптовалютами и децентрализацией пользователи и компании увидели не только способ оплаты и хранения ценностей, но и перспективы развития новых моделей разработки ПО, интернет-бизнеса и децентрализованных сетей.

Изменился также взгляд на VR и AR: всё больше компаний стали представлять своё видение и первые прототипы метавселенных, которые Эванс назвал «новой платформой после смартфонов».

Раньше, по его словам, к этим технологиям относились как к средству развлечения и инструменту для исследований.

Web 3.0

Web 3.0 — мечта о следующей версии интернета, говорит аналитик. Сначала только компании публиковались в нём и зарабатывали на этом деньги. В Web 2.0 их место заняли соцсети и платформы, такие как Twitter, Facebook и Reddit, а контентом занимались пользователи.

В Web 3.0 пользователи должны получить контроль над своими деньгами и контентом, а сети — стать независимыми от владельцев платформ и децентрализованными.

Аналитик называет новую версию интернета Open Source 2 — если открытый исходный код изменил представление о программировании, то Web 3.0 пытается изменить место, где его запускают.

По оценке Эванса, в Web 3.0 у SaaS-сервисов будет открытый исходный код, за распределённым выполнением которого на разных серверах можно будет наблюдать.

На будущее Web 3.0 энтузиасты смотрят как на приход идеальной реальности: где всё будет открыто и децентрализованно, и вместо компаний деньги будут зарабатывать сами пользователи. Но, как отмечает Эванс, в новой версии интернета сохранятся «все старые проблемы в множестве новых воодушевляющих видов».

Не всегда ясно, по каким параметрам можно определить свободную и закрытую платформу, что означают эти понятия, говорит аналитик. Он привёл в пример iPhone: на нём есть миллионы open source программ с миллиардами загрузок, но iOS всё ещё считают закрытой системой. Как пройдёт граница между свободными и несвободными платформами в будущем, неясно.

Цифровые активы

Рыночная капитализация биткоина в 2021 году превысила $1 трлн, эфира — $500 млрд. Аналитик отмечает, что на рынке криптовалют много спекуляций — но в то же время в него вкладывают миллиарды долларов реальных денег.

Рыночная капитализация биткоина и эфира резко выросла в 2021 году

К цифровым активам стали серьёзнее относиться как к способу хранения ценностей, они вышли в мейнстрим. Для сайтов на блокчейне эфира пользователи приобрели около 450 тысяч адресов, количество ежемесячно активных пользователей кошелька Metamask выросло до 10 млн, а на торговой площадке для NFT OpenSea зарегистрировали 200 тысяч аккаунтов.

Торговлю NFT Эванс назвал одной из самых горячих вещей в индустрии и интересным экспериментом с цифровой собственностью. Аналитик считает, что пока в работе с невзаимозаменяемыми токенами участвуют достаточно мало людей — но даже они создают много шума. Он также заявил, что основная суть NFT заключается в возможности владеть хотя бы частью интернета.

С NFT можно купить часть какого-то контента или цифрового предмета точно так же, как, например, доменное имя для сайта. Бенедикт Эванс

Эванс отметил рост стимулирующих криптовалюты структур — таких как проект Helium, который предлагает пользователям запустить свою беспроводную сеть из небольших точек связи. В нём используется собственная криптовалюта — её можно получить, например, за подключение передатчика к интернету.

За два года с момента запуска в сентябре 2021-го количество владельцев точек подключения выросло до более чем 300 тысяч.

По оценке Эванса, криптовалюты много обсуждают, так как их ценность сложно оценить. С одной стороны, рыночная капитализация указывает на их привлекательность, но в то же время это может работать по схеме Понци, или финансовой пирамиды, живущей за счёт привлечения средств от новых участников.

Аналитик предлагает взглянуть на криптовалюты и концепцию децентрализованного Web 3.0 с точки зрения их возраста: они появились недавно и оказались «захватывающими, но очень молодыми», их будущее ещё не определено.

Метавселенные

Концепт метавселенной Эванс назвал идеей об «универсальном экране», когда VR и AR-устройства станут заменой смартфонам. В виртуальной реальности можно будет не только развлекаться, но и заниматься самовыражением.

По мнению аналитика, многие из сегодняшних предсказаний о метавселенной могут не сбыться, как не сбылись многие другие прогнозы из прошлого.

Эванс отмечает, что как и криптовалюты, метавселенные и VR-технологии находятся ещё на раннем этапе развития. Meta продала всего 10 млн VR-гарнитур Oculus Quest, говорит он. Интерес к технологии и таким устройствам хоть и растёт, но медленно, на них даже сильно не повлияли локдауны во время пандемии.

Аналитик назвал Roblox возможной моделью для будущего — платформа предлагает пользователям самовыражаться и создавать свои игры и миры, объединяя их в экосистему и давая людям общаться. Так она создаёт для себя ценность, чтобы не надоесть за несколько лет, как многие другие популярные развлечения.

В игры заходят реже, чем, например, в Snapchat или другие социальные сети. Но в период с 2012 по 2020 год выручка от мобильных развлечений на рынке стала больше, чем у компьютеров и консолей вместе взятых. В перспективе устройства на основе AR и VR могут заменить собой смартфоны.

Выручка от игр для мобильных устройств, ПК и консолей. С 2019 года мобильные игры приносят больше денег, чем игры для компьютеров и приставок вместе взятые

Технологии становятся лучше, но это не гарантирует всеобщего признания и замены более слабых, но удобных решений, на более продвинутые.

Эванс отмечает, что прогнозы о будущем метавселенных и Web 3.0 объединяет одна мысль: если есть что-то интересное и восхищающее, оно должно стать частью будущего. Но такие идеи не всегда сбываются в полной мере: например, дроны, 3D-принтеры и игровые консоли не захватили весь рынок, а лишь заняли на нём свою нишу.