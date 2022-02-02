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Будущее
TJ

Ироничные иллюстрации об интернете из старых выпусков журнала New Yorker, которые теперь выглядят совсем обычно Статьи редакции

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Американский журнал The New Yorker известен за пределами привычной аудитории в том числе благодаря иллюстрациям с ироничными подписями. С самыми свежими из них можно ознакомиться в инстаграме.

В твиттере обратили внимание на некоторые иллюстрации из архивных выпусков журнала. «Люблю находить рисунки из New Yorker, которые настолько устарели, что шутка полностью потерялась, а сами картинки стали просто описывать, как люди занимаются обычными вещами», — отметил автор твита, @maxsaltman.

Публикуем эти иллюстрации с указанием авторов и уточняем, в каких именно выпусках их можно найти.

«Смотрите в собственный экран». Иллюстрация о детях за персональными компьютерами в школе из выпуска от 22 февраля 1999 года. Автор — Барбара Смоллер
«Я ещё не читал, но скачал это из интернета». Иллюстрация о диалоге на вечеринке из выпуска от 27 июня 1994 года. Автор — Роберт Манкофф
«Мне жаль, но мистер Эббот сейчас не на рабочем месте». Иллюстрация о работе вне офиса из выпуска от 27 июля 1998 года. Автор — Бернард Шенбаум
«Могу я вам перезвонить? Я сейчас занята шоппингом». Иллюстрация об онлайн-покупках из выпуска от 26 октября 1998 года. Автор — Виктория Робертс

#история

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Знатный Тролль

Так вот какое ты, будущее.

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Valeriy Dik

Хорошая подборка. Давай еще в комментах.

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TJ
Ироничные иллюстрации об интернете из старых выпусков журнала New Yorker, которые теперь выглядят совсем обычно Статьи редакции

Про удалённую работу, онлайн-покупки и учёбу с персональным компьютером.

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