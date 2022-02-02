Ироничные иллюстрации об интернете из старых выпусков журнала New Yorker, которые теперь выглядят совсем обычно Статьи редакции
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Американский журнал The New Yorker известен за пределами привычной аудитории в том числе благодаря иллюстрациям с ироничными подписями. С самыми свежими из них можно ознакомиться в инстаграме.
В твиттере обратили внимание на некоторые иллюстрации из архивных выпусков журнала. «Люблю находить рисунки из New Yorker, которые настолько устарели, что шутка полностью потерялась, а сами картинки стали просто описывать, как люди занимаются обычными вещами», — отметил автор твита, @maxsaltman.
Публикуем эти иллюстрации с указанием авторов и уточняем, в каких именно выпусках их можно найти.
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