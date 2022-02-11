Корабль должны были запустить в ноябре 2021 года, но SpaceX столкнулась с трудностями со сборкой двигателей.

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Видео-презентация корабля Starship

Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас) заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Об этом пишет The New York Times.

На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли. Илон Маск основатель SpaceX

В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.

Сейчас компания очень близка к решению трудной задачи. К следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель. Илон Маск основатель SpaceX

Ещё одной проблемой, озвученной основателем SpaceX, стала экологическая оценка Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое изучает комплексы космодрома. По словам Маска, в ближайшее время ведомство примет решение о том, угрожает ли Spacebase окружающей среде или нет.

Elon Musk @elonmusk Космический корабль Starship на космодроме Starbase

При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.

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