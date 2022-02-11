Илон Маск рассказал о запуске на орбиту космического корабля Starship в 2022 году Статьи редакции
Корабль должны были запустить в ноябре 2021 года, но SpaceX столкнулась с трудностями со сборкой двигателей.
Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас) заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Об этом пишет The New York Times.
В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.
Ещё одной проблемой, озвученной основателем SpaceX, стала экологическая оценка Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое изучает комплексы космодрома. По словам Маска, в ближайшее время ведомство примет решение о том, угрожает ли Spacebase окружающей среде или нет.
При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полёты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю. Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.
Красава Илон, несмотря на всю происходящую в мире дичь он продолжает делать то что ему нравится - пытается осваивать космос.
Не хочу вас разочаровывать, но Маск ничего не делает. Идет совместный с наса распил сумасшедшего бюджета. Даже не распил, а просто через "Рога и копыта" имени Маска, деньги перетекают куда надо. А то на жалкие 200 млн, он и Теслу открыл и космос освоил)))Не, ну вы серьезно?! А то послушаешь и впрямь люди верят в некий гений Маска, который один за 10 лет сделал больше, чем все страны за 80))) Ну вам же не 4 годика, чтобы в сказки верить!?
Ну и за потоком этих конспирологических высказываний последуют пруфы, разумеется? Давайте, не стесняйтесь! Представьте факты! :)
Расскажите плихз подробнее, а то пока что реально как конспирология выглядит, хотя и логично выстроенная
На деньги инвесторов.) А ещё там много других игрушек которые нравятся маску - подземные тоннели под LA, hyperloop через всю территорию США и пр.
Если ты не хрена делать не умеешь это не значит что никто не умеет. Только хейтит и можешь. Дай пруфы... и тогда может и состоится какой адекватный комментарий...
А гиперлуп тут причём? Маск сейчас им не занимается.
доставит около двух тонн материалов
???
Да, это вообще не о чём. Мелочь в космических масштабах.
угрожает ли Spacebase
Spacebase??
Смотрю я на все это величие, и не понимаю как он это все сделал за такой короткий срок.
Ошибка в том что это у нас считается "величием". По сути это просто технологии у умелых рук и толковых мозгов. Это у нас все технологичное (в том числе и космическая отрасль) априори подается как нечто "великое", да и вообще в России в информационном поле слишком много "величия", которое вообще ниочем и пользы от этого ноль
В России доход от природных ресурсов не идет на развитие, остальных отраслей, все в руках частных компаний..., за 1 минуту столько всего добывается, страна не имеет общих целей развития, алочность и корупция берет верх
Среди персонала SpaceX очень много бывших сотрудников NASA. Так же сама NASA активно сотрудничает с его компанией.
Как он собирается свой сдохший мусор теперь собирать с орбиты
Предметы с орбиты имеют свойство падать на планету.
Через 50 лет
По законам физики из учебника пятого класса.
Да хорош уже корабли запускать. Пора уже какую-нибудь космическую станцию строить. Кто тут в космические строители-монтажники последний?
Русь, не свалю так сопьюсь...
Эх, когда уже на марс-то полетим.....
Это компьютерная графика, гражданина Маска не существует.
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