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Будущее
TJ

Илон Маск рассказал о запуске на орбиту космического корабля Starship в 2022 году Статьи редакции

Корабль должны были запустить в ноябре 2021 года, но SpaceX столкнулась с трудностями со сборкой двигателей.

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Видео-презентация корабля Starship

Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас) заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Об этом пишет The New York Times.

На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли.

Илон Маск

основатель SpaceX

В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.

Сейчас компания очень близка к решению трудной задачи. К следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель.

Илон Маск

основатель SpaceX

Ещё одной проблемой, озвученной основателем SpaceX, стала экологическая оценка Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое изучает комплексы космодрома. По словам Маска, в ближайшее время ведомство примет решение о том, угрожает ли Spacebase окружающей среде или нет.

Elon Musk @elonmusk
Космический корабль Starship на космодроме Starbase

При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полёты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю. Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.

#новость #илонмаск #spacex #starship #космос

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Ермил Вагин

Красава Илон, несмотря на всю происходящую в мире дичь он продолжает делать то что ему нравится - пытается осваивать космос.

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Маркетологов к стенке

Не хочу вас разочаровывать, но Маск ничего не делает. Идет совместный с наса распил сумасшедшего бюджета. Даже не распил, а просто через "Рога и копыта" имени Маска, деньги перетекают куда надо. А то на жалкие 200 млн, он и Теслу открыл и космос освоил)))Не, ну вы серьезно?! А то послушаешь и впрямь люди верят в некий гений Маска, который один за 10 лет сделал больше, чем все страны за 80))) Ну вам же не 4 годика, чтобы в сказки верить!?

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Dmitriy Dorian

Ну и за потоком этих конспирологических высказываний последуют пруфы, разумеется? Давайте, не стесняйтесь! Представьте факты! :)

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Никита Богданов

Расскажите плихз подробнее, а то пока что реально как конспирология выглядит, хотя и логично выстроенная

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Alex Kolesnikov

На деньги инвесторов.) А ещё там много других игрушек которые нравятся маску - подземные тоннели под LA, hyperloop через всю территорию США и пр.

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Анатолий Оглоблин

Если ты не хрена делать не умеешь это не значит что никто не умеет. Только хейтит и можешь. Дай пруфы... и тогда может и состоится какой адекватный комментарий...

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SD

А гиперлуп тут причём? Маск сейчас им не занимается.

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Бригадир Телепатов

доставит около двух тонн материалов
 ???

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Uncle Gluk

Да, это вообще не о чём. Мелочь в космических масштабах.

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Бригадир Телепатов

угрожает ли Spacebase
Spacebase??

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S. v.S

Смотрю я на все это величие, и не понимаю как он это все сделал за такой короткий срок.

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Михаил Протопопов

Ошибка в том что это у нас считается "величием". По сути это просто технологии у умелых рук и толковых мозгов. Это у нас все технологичное (в том числе и космическая отрасль) априори подается как нечто "великое", да и вообще в России в информационном поле слишком много "величия", которое вообще ниочем и пользы от этого ноль

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Alex Poneer

В России доход от природных ресурсов не идет на развитие, остальных отраслей, все в руках частных компаний..., за 1 минуту столько всего добывается, страна не имеет общих целей развития, алочность и корупция берет верх

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Илья Рогаткин

Среди персонала SpaceX очень много бывших сотрудников NASA. Так же сама NASA активно сотрудничает с его компанией.

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Mik Petrov

Как он собирается свой сдохший мусор теперь собирать с орбиты

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Александр Сергунов

Предметы с орбиты имеют свойство падать на планету.

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Mik Petrov

Через 50 лет

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DeadFine

По законам физики из учебника пятого класса.

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Alex

Да хорош уже корабли запускать. Пора уже какую-нибудь космическую станцию строить. Кто тут в космические строители-монтажники последний?

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Анатолий Оглоблин

Русь, не свалю так сопьюсь...

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Тигран Степашин

Эх, когда уже на марс-то полетим.....

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Superposition

Это компьютерная графика, гражданина Маска не существует.
Не ведитесь на провокация.

https://youtu.be/hr9oxz7huCI

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