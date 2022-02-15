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Будущее
Богдан Музыченко

Virgin Galactic продаст 1000 билетов в космос за $450 тысяч каждый — в цену входит номер в отеле на космодроме и другое Статьи редакции

Продажи начнутся 16 февраля 2022 года.

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Чтобы забронировать билет, надо заплатить депозит в $150 тысяч. Остальную сумму можно перевести перед полётом, объявила компания. Заявки принимают на сайте.

Купившие билет смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу».

Несколько дней до полёта туристы будут жить в отеле на космодроме «Америка» в США в штате Нью-Мексико. Первый полёт запланирован на конец сентября 2022 года.

Полёт продлится полтора часа, клиентам обещают несколько минут в невесомости. Самолёт-носитель поднимет космический корабль в небо, затем корабль от него отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.

По данным Google Finance, на фоне новости акции Virgin Galactic выросли на 30%. За год стоимость акций упала на 80%.

  • В мае 2021 года клиенты забронировали 600 билетов на полёт за $250 тысяч каждый, писало CNBC.
  • В августе 2021 года Virgin Galactic сообщалав отчётности о возобновлении продаж билетов в космос, но деталей не раскрывала.

#новость #virgingalactic #космос

Спасибо за наводку Alexander Kobozev
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Airat Kafman

#КосмосНаш

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Wonder Superlobster

Ну что, кто готов еще раз рискнуть с акциями? 😁

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Alexander Kobozev

Сейчас разве что в шорт

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Elon Musk

Дед все равно всех накуканит

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Саша Антипов

Если смотреть с точки зрения сколько прогуливают дети депутатов на день рождениях, то полёт не особо дорогой!

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Сергей Леонов

Отлично, как раз зп на карту упала.

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Mikhail Che

ну хз, билет до Питера те же 1,5 часа за 2000 рублей
не думаю что разницы там на $450К

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