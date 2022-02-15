Virgin Galactic продаст 1000 билетов в космос за $450 тысяч каждый — в цену входит номер в отеле на космодроме и другое Статьи редакции
Продажи начнутся 16 февраля 2022 года.
Чтобы забронировать билет, надо заплатить депозит в $150 тысяч. Остальную сумму можно перевести перед полётом, объявила компания. Заявки принимают на сайте.
Купившие билет смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу».
Несколько дней до полёта туристы будут жить в отеле на космодроме «Америка» в США в штате Нью-Мексико. Первый полёт запланирован на конец сентября 2022 года.
Полёт продлится полтора часа, клиентам обещают несколько минут в невесомости. Самолёт-носитель поднимет космический корабль в небо, затем корабль от него отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.
По данным Google Finance, на фоне новости акции Virgin Galactic выросли на 30%. За год стоимость акций упала на 80%.
Ну что, кто готов еще раз рискнуть с акциями? 😁
Сейчас разве что в шорт
Дед все равно всех накуканит
Если смотреть с точки зрения сколько прогуливают дети депутатов на день рождениях, то полёт не особо дорогой!
Отлично, как раз зп на карту упала.
ну хз, билет до Питера те же 1,5 часа за 2000 рублей
не думаю что разницы там на $450К
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