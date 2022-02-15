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Будущее
Богдан Музыченко

Virgin Galactic продаст 1000 билетов в космос за $450 тысяч каждый — в цену входит номер в отеле на космодроме и другое Статьи редакции

Продажи начнутся 16 февраля 2022 года.

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Чтобы забронировать билет, надо заплатить депозит в $150 тысяч. Остальную сумму можно перевести перед полётом, объявила компания. Заявки принимают на сайте.

Купившие билет смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу».

Несколько дней до полёта туристы будут жить в отеле на космодроме «Америка» в США в штате Нью-Мексико. Первый полёт запланирован на конец сентября 2022 года.

Полёт продлится полтора часа, клиентам обещают несколько минут в невесомости. Самолёт-носитель поднимет космический корабль в небо, затем корабль от него отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.

По данным Google Finance, на фоне новости акции Virgin Galactic выросли на 30%. За год стоимость акций упала на 80%.

  • В мае 2021 года клиенты забронировали 600 билетов на полёт за $250 тысяч каждый, писало CNBC.
  • В августе 2021 года Virgin Galactic сообщала в отчётности о возобновлении продаж билетов в космос, но деталей не раскрывала.

#virgingalactic #космос

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Grigvik Fake

Теперь каждый второй будет космонавтом

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Илья Попов

У кого есть возможность, могут реализовать мечту детства. А почему нет?

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Илья Попов

И я, с удовольствием купил бы, но 450000 для меня очень большая сумма.🙂

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Дмитрий Филиппов

Старик новую аферу похоже придумал, деньги кончились.

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Константин .

Покатушки на небольшой высоте нынче полетами в космос называют 😂😂 причем разные источники пишут разные цифры...

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Сергей Милосердов

Галяяяя, у нас ракета!🚀

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