Virgin Galactic продаст 1000 билетов в космос за $450 тысяч каждый — в цену входит номер в отеле на космодроме и другое Статьи редакции
Продажи начнутся 16 февраля 2022 года.
Чтобы забронировать билет, надо заплатить депозит в $150 тысяч. Остальную сумму можно перевести перед полётом, объявила компания. Заявки принимают на сайте.
Купившие билет смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу».
Несколько дней до полёта туристы будут жить в отеле на космодроме «Америка» в США в штате Нью-Мексико. Первый полёт запланирован на конец сентября 2022 года.
Полёт продлится полтора часа, клиентам обещают несколько минут в невесомости. Самолёт-носитель поднимет космический корабль в небо, затем корабль от него отделится и запустит ракетный двигатель на 60 секунд — пока корабль не выйдет за пределы земной атмосферы.
По данным Google Finance, на фоне новости акции Virgin Galactic выросли на 30%. За год стоимость акций упала на 80%.
Теперь каждый второй будет космонавтом
У кого есть возможность, могут реализовать мечту детства. А почему нет?
И я, с удовольствием купил бы, но 450000 для меня очень большая сумма.🙂
Старик новую аферу похоже придумал, деньги кончились.
Покатушки на небольшой высоте нынче полетами в космос называют 😂😂 причем разные источники пишут разные цифры...
Галяяяя, у нас ракета!🚀
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