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Blue Origin Джеффа Безоса построит ещё больше ракет для удовлетворения спроса на космический туризм Статьи редакции

За 2021 год компания совершила четыре полёта, но готова отправлять в косом ещё больше туристов.

  • Гендиректор Blue Origin Боб Смит заявил, что компания может удвоить количество туристических полётов в 2022 году, пишет CNBC. По его словам, единственная проблема для компании — ограничения в поставках.
  • В июле 2021 года Blue Origin успешно провела первый космический полёт с пассажирами на борту корабля New Shepard. Среди них был и основатель компании Джефф Безос.
  • Всего за 2021 год компания провела четыре полёта — три с пассажирами и один исследовательский. Blue Origin готова удвоить их количество из-за устойчивого спроса на космический туризм, для этого ей потребуется построить ещё больше ракет. Конкретных планов по строительству Смит не раскрыл.
  • New Shepard запускают с частного космодрома Безоса в пустыне на западе Техаса, космический корабль поднимается на высоту более 100 км. У Blue Origin есть две ракеты New Shepard, одна для исследовательских грузовых рейсов, а другая для пассажирских рейсов.

#новость #blueorogin

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