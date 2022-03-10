Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.

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Астронавт NASA Тайлер Хейг и космонавт-испытатель Роскосмоса Алексей Овчинин

24 февраля 2022 года — в первый день «военной операции» в Украине — президент США Джо Байден заявил, что ограничит импорт высоких технологий в Россию. Всё для того, чтобы подорвать не только российскую отрасль вооружений, но и космическую программу: возможность строить корабли и соперничать с другими странами на равных.

25 февраля издание Ars Technica предсказало: кризис, скорее всего, всерьёз ударит не только по российским, но также по международным космическим проектам, а ситуация будет меняться у всего мира на глазах.

Последнее оказалось правдой. За десять дней конфликта практически все дипломатические и экономические отношения между Россией и западными странами в области космоса разрушились до основания:

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило маловероятным запуск по исследованию Марса «ЭкзоМарс» — в миссии должны были участвовать Россия и Европа. А также задумало отказаться от российских ракет «Союз».



Телекоммуникационная корпорация OneWeb отменила запуски спутников для обеспечения широкополосного интернета с космодрома Байконур.



Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181. Их использовали в первой ступени ракеты «Антарес» и в ракетах «Атлас-5» в качестве маршевых двигателей. «Пусть летают на своих мётлах», — прокомментировал решение глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» приостановил сотрудничество с Европой по запуску ракет «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвал оттуда более 80 сотрудников. А ещё отказался от российско-американской миссии «Венера-Д», цель которой — проверить, есть ли жизнь на Венере.



Германия отключила немецкий телескоп на борту российско-германской обсерватории «Спектр-РГ». Всего их два: второй — российский. Они изучают небесную сферу и наносят на карту источники рентгеновского излучения. В ответ на это российский сегмент МКС прекратил эксперименты в сотрудничестве с Немецким центром авиации и космонавтики.

Помимо конфликтов в научной сфере, на освоение космоса наверняка повлияют и проблемы с поставками сырья, ведь Россия — его крупный поставщик. В конце февраля металлургическая корпорация «ВСМПО-Ависма» ещё продавала титан американскому авиаконцерну Boeing, который строит также космические корабли. Но уже 7 марта последний разорвал с ней контракты.

Подобные ограничения ещё сильнее подорвут глобальную цепочку поставок, которая и так пострадала из-за пандемии, раздуют цены на сырьё и лишат Россию давних заказчиков. А утопические идеи о том, что земные проблемы никогда не коснутся чего-то столь же возвышенного, как и космос, похоже, теперь ничего не значат, пишет The Atlantic.

За три дня конфликта наша космонавтика и космическая наука отброшены на 25 лет назад. Все усилия по коммерциализации космических технологий и международному сотрудничеству обнулены. Виталий Егоров популяризатор космонавтики, автор книги «Делай космос!»

Что происходит с ключевыми международными проектами

Запуск спутников «Галилео»

У Евросоюза и ЕКА есть спутниковая навигационная система «Галилео», на разработку которой они потратили $10 млрд. С 2019 года проект отправил на орбиту более двух десятков спутников. А 6 апреля 2022 года он планировал запустить с космодрома Куру ещё два объекта — на российской ракете «Союз».

До конфликта в Украине аппарат готовили к запуску специалисты из России и Европы, однако в конце февраля работу приостановили. По мнению экспертов, запуск, скорее всего, будет отложен на неопределённый срок, если вообще состоится. «Символизм так себе: европейские спутники запускают на российских ракетах из страны-члена НАТО», — иронизирует Ars Technica.

Гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов считает, что программа одинаково важна как для ЕС, так и для российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Однако Европа, вероятно, сможет осуществить задуманное и без поддержки России: например, перейдёт на европейские ракеты «Ариан 6».

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Программа «ЭкзоМарс»

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Совместная программа ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса, в которой раньше также участвовало NASA, существует с нулевых и уже сталкивалось с трудностями. Запланированный на 2018 год запуск российской посадочной платформы с европейским марсоходом на борту отложили сперва до 2020 года, а затем до 2022-го — из-за проблем с парашютами, солнечными панелями и электросхемами.

Запуск на ракете-носителе «Протон», назначенный на сентябрь 2022 года, должен был состояться на космодроме Байконур, куда специалисты собирались направиться в ближайшие месяцы. Правда, агентство в успех миссии больше не верит. «Из-за санкций против России и кризиса как такового работу, скорее всего, придётся вновь приостановить», — заявили в агентстве.

По прогнозам главы ЕКА Йозефа Ашбахера, запуск может состояться теперь уже в 2024 году.

Запуск британских спутников OneWeb

Один из ключевых, по словам Ars Technica, заказчиков российских услуг по космическим запускам — это зарегистрированная в Великобритании телекоммуникационная корпорация OneWeb. В 2020 году она заключила контракт на дюжину полётов на российских ракетах «Союз», чтобы обеспечить миллионы пользователей широкополосным интернетом в труднодоступных местах, а также в зонах стихийных бедствий.

Запуск 36 спутников запланировали на 4 марта, и аппараты даже успели привезти в Казахстан. Однако 2 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил OneWeb условия, без которых полёт не сможет состояться: британские власти должны продать свою долю в OneWeb и предоставить юридическую гарантию, что не будут использовать спутники в военных целях.

Выполнять ультиматум OneWeb отказалась, и уже 3 марта совет директоров проголосовал за приостановку ближайших планов. «OneWeb ещё не запустила треть из 648 низкоорбитальных спутников, однако станет ли теперь сотрудничать с Россией — неизвестно. Ясно одно: потеря такого заказчика серьёзно ударила бы по российской отрасли», — пишет Ars Technica.

По мнению руководителя института космической политики Ивана Моисеева, России, скорее всего, придётся вернуть деньги за неосуществлённую услугу, если была предоплата, — это $330 млн. А сами спутники будут временно законсервированы.

Газета The New York Times считает, что пострадает и сама OneWeb, ведь она лишится надёжного поставщика — корпорации «Роскосмос», которая с 2019 года поставляла ей ракеты и помогла отправить в космос около 400 спутников. А Рогозин уверен: OneWeb теперь ждёт банкротство, поскольку компания потеряет миллиарды долларов.

В OneWeb тем временем страхам не поддаются. «У компании нет долгов и есть деньги, а также поддержка акционеров со всего мира — и это решение приняли именно они. Если придётся, будем искать альтернативных поставщиков в Японии, Индии и США», — пояснил один из руководителей OneWeb Крис Маклафлин.

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Международная космическая станция

МКС, пилотируемая орбитальная станция и космический исследовательский комплекс в одном, на протяжении нескольких десятилетий служил оплотом международного сотрудничества — вопреки всем политическим конфликтам.

Благополучие МКС оказалось под вопросом ещё в 2014 году — из-за ситуации с Крымом. Тогда тоже были и санкции, и споры, и попытки предсказать, что ждёт партнёров. Однако теперь ограничения жёстче и масштабнее, а неопределённости куда больше.

После угроз Байдена подорвать российскую космонавтику Рогозин высказался в Twitter. Президент США, по его словам, вероятно, страдает от болезни Альцгеймера, а сама станция без поддержки России и вовсе рискует упасть на территорию США или Европы. И это при том, что на борту МКС работают в том числе и двое россиян — Антон Шкаплеров и Петр Дубров, иронизирует The Atlantic.

РОГОЗИН @Rogozin САНКЦИИ АЛЬЦ-ГЕЙМЕРА

Байден заявил, что новые санкции коснутся российской космической программы. Ок. Остается выяснить детали:

1. Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году.

Взять и в одночасье «сбросить» МКС с орбиты Россия не может — Рогозин лишь угрожает отказаться от поддержки российских двигателей, которые удерживают МКС. Тогда в теории станция действительно может развалиться, а часть её компонентов пролетят сквозь слои атмосферы и рухнут на Землю.

Но на деле такой сценарий маловероятен, пишет Vox. Во-первых, и США, и Россия пока не планируют разрывать сотрудничество. Во-вторых, NASA уже изучает варианты, которые помогут восполнить утрату. К тому же США теперь не так сильно зависят от российских разработок, как в 2014 году, считает The Atlantic.

Тогда ракеты «Союз» были единственным надёжным способом попасть на МКС. Рогозин даже шутил, что американские «батуты» работают недостаточно хорошо. Однако c 2019 года запусками занимается в том числе компания Илона Маска SpaceX — причём услуги свои она поставляет как США, так и Европе, так что платить России за технику для США и Европы, возможно, уже не придётся.

Роскосмос объявил о заморозке поставок двигателей РД-181: они применяются для запуска грузового корабля Cygnus. Это не единственный американский грузовик для МКС, но это корабль, который NASA хотела использовать для изменения орбиты станции, что раньше делали российские корабли. Ситуация с OneWeb и РД-181 практически хоронит российскую международную космическую кооперацию. Это первый случай, когда санкционное противостояние между странами коснулось МКС. Ранее что NASA, что Роскосмос обходили совместное детище стороной. Сейчас прозвенел первый звоночек — размером с Царь-колокол. Виталий Егоров популяризатор космонавтики, автор книги «Делай космос!»

США планируют поддерживать операции на МКС как минимум до 2030 года, а Россия, как полагает The Atlantic, планировала выйти из проекта ещё раньше, чтобы построить собственную станцию. Правда, с 2020 года страна сокращала финансирование «Роскосмоса», так что последнее пока что маловероятно.

«История МКС как символа международного сотрудничества, увы, может закончиться на печальной ноте», — заключает аналитик фонда Secure World Foundation Виктория Самсон.

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Что будет с «Роскосмосом»

Издание Ars Technica уверено, что никаких масштабных ответных действий, которые бы подорвали партнёрские соглашения, «Роскосмос» не предпринимал:

Он не запрещал астронавтам NASA летать на кораблях «Союз».

Не отзывал отечественных космонавтов, проходящих подготовку в США.

Не ограничивал сотрудничество между российскими и американскими инженерами, которые управляют МКС из Хьюстона и Москвы.



А NASA, по словам NYT, вообще неоднократно заявляло, что надеется продолжить сотрудничество. «День омрачится, если мы вдруг будем вынуждены отказаться от партнёрства из-за геополитического давления», — сказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс.

Но большинство экспертов уверены, что российскую отрасль всё-таки ждёт изоляция. И хуже всего то, что «Роскосмос» будто сам тому способствует, отметила аналитик Самсон. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже хоть и выступал за сохранение научного сотрудничества, всё же сомневается, что оно в полной мере возможно.

Сегодня, по словам основателя производителя космической техники Nanoracks Джеффа Манбера, под вопросом даже судьба беззаботно существовавшей МКС. А эпоха, в которую международные космические сообщества вовсю взаимодействовали с Россией, похоже, подходит к концу.

Страна, вероятно, сфокусируется на обособленных исследованиях и полётах, однако предугадать их масштаб нелегко: власти уже сокращали бюджеты и, скорее всего, продолжат это делать из-за сорванных договорённостей и отложенных планов.

Возможно, Россия станет активнее налаживать связи с Китаем, с которым с 2021 года развивает лунную программу. Но КНР, скорее всего, сделает всё, чтобы доказать, что именно она, а не Россия, возглавляет проекты, заключает Ars Technica. Так что и тут страну ждут издержки.