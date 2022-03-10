«Российский космос теперь полностью изолирован от международного сотрудничества» Статьи редакции
Всего за несколько дней конфликта в Украине российскую космонавтику отбросило на 25 лет назад: запуски отменены, поставки прекращены, научные программы приостановлены. Под угрозой, похоже, даже судьба МКС — некогда символа международного сотрудничества.
24 февраля 2022 года — в первый день «военной операции» в Украине — президент США Джо Байден заявил, что ограничит импорт высоких технологий в Россию. Всё для того, чтобы подорвать не только российскую отрасль вооружений, но и космическую программу: возможность строить корабли и соперничать с другими странами на равных.
25 февраля издание Ars Technica предсказало: кризис, скорее всего, всерьёз ударит не только по российским, но также по международным космическим проектам, а ситуация будет меняться у всего мира на глазах.
Последнее оказалось правдой. За десять дней конфликта практически все дипломатические и экономические отношения между Россией и западными странами в области космоса разрушились до основания:
- Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило маловероятным запуск по исследованию Марса «ЭкзоМарс» — в миссии должны были участвовать Россия и Европа. А также задумало отказаться от российских ракет «Союз».
- Телекоммуникационная корпорация OneWeb отменила запуски спутников для обеспечения широкополосного интернета с космодрома Байконур.
- Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели РД-180 и РД-181. Их использовали в первой ступени ракеты «Антарес» и в ракетах «Атлас-5» в качестве маршевых двигателей. «Пусть летают на своих мётлах», — прокомментировал решение глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
- «Роскосмос» приостановил сотрудничество с Европой по запуску ракет «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвал оттуда более 80 сотрудников. А ещё отказался от российско-американской миссии «Венера-Д», цель которой — проверить, есть ли жизнь на Венере.
- Германия отключила немецкий телескоп на борту российско-германской обсерватории «Спектр-РГ». Всего их два: второй — российский. Они изучают небесную сферу и наносят на карту источники рентгеновского излучения. В ответ на это российский сегмент МКС прекратил эксперименты в сотрудничестве с Немецким центром авиации и космонавтики.
Помимо конфликтов в научной сфере, на освоение космоса наверняка повлияют и проблемы с поставками сырья, ведь Россия — его крупный поставщик. В конце февраля металлургическая корпорация «ВСМПО-Ависма» ещё продавала титан американскому авиаконцерну Boeing, который строит также космические корабли. Но уже 7 марта последний разорвал с ней контракты.
Подобные ограничения ещё сильнее подорвут глобальную цепочку поставок, которая и так пострадала из-за пандемии, раздуют цены на сырьё и лишат Россию давних заказчиков. А утопические идеи о том, что земные проблемы никогда не коснутся чего-то столь же возвышенного, как и космос, похоже, теперь ничего не значат, пишет The Atlantic.
Что происходит с ключевыми международными проектами
Запуск спутников «Галилео»
У Евросоюза и ЕКА есть спутниковая навигационная система «Галилео», на разработку которой они потратили $10 млрд. С 2019 года проект отправил на орбиту более двух десятков спутников. А 6 апреля 2022 года он планировал запустить с космодрома Куру ещё два объекта — на российской ракете «Союз».
До конфликта в Украине аппарат готовили к запуску специалисты из России и Европы, однако в конце февраля работу приостановили. По мнению экспертов, запуск, скорее всего, будет отложен на неопределённый срок, если вообще состоится. «Символизм так себе: европейские спутники запускают на российских ракетах из страны-члена НАТО», — иронизирует Ars Technica.
Гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов считает, что программа одинаково важна как для ЕС, так и для российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Однако Европа, вероятно, сможет осуществить задуманное и без поддержки России: например, перейдёт на европейские ракеты «Ариан 6».
Программа «ЭкзоМарс»
Совместная программа ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса, в которой раньше также участвовало NASA, существует с нулевых и уже сталкивалось с трудностями. Запланированный на 2018 год запуск российской посадочной платформы с европейским марсоходом на борту отложили сперва до 2020 года, а затем до 2022-го — из-за проблем с парашютами, солнечными панелями и электросхемами.
Запуск на ракете-носителе «Протон», назначенный на сентябрь 2022 года, должен был состояться на космодроме Байконур, куда специалисты собирались направиться в ближайшие месяцы. Правда, агентство в успех миссии больше не верит. «Из-за санкций против России и кризиса как такового работу, скорее всего, придётся вновь приостановить», — заявили в агентстве.
Запуск британских спутников OneWeb
Один из ключевых, по словам Ars Technica, заказчиков российских услуг по космическим запускам — это зарегистрированная в Великобритании телекоммуникационная корпорация OneWeb. В 2020 году она заключила контракт на дюжину полётов на российских ракетах «Союз», чтобы обеспечить миллионы пользователей широкополосным интернетом в труднодоступных местах, а также в зонах стихийных бедствий.
Запуск 36 спутников запланировали на 4 марта, и аппараты даже успели привезти в Казахстан. Однако 2 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поставил OneWeb условия, без которых полёт не сможет состояться: британские власти должны продать свою долю в OneWeb и предоставить юридическую гарантию, что не будут использовать спутники в военных целях.
Выполнять ультиматум OneWeb отказалась, и уже 3 марта совет директоров проголосовал за приостановку ближайших планов. «OneWeb ещё не запустила треть из 648 низкоорбитальных спутников, однако станет ли теперь сотрудничать с Россией — неизвестно. Ясно одно: потеря такого заказчика серьёзно ударила бы по российской отрасли», — пишет Ars Technica.
Газета The New York Times считает, что пострадает и сама OneWeb, ведь она лишится надёжного поставщика — корпорации «Роскосмос», которая с 2019 года поставляла ей ракеты и помогла отправить в космос около 400 спутников. А Рогозин уверен: OneWeb теперь ждёт банкротство, поскольку компания потеряет миллиарды долларов.
В OneWeb тем временем страхам не поддаются. «У компании нет долгов и есть деньги, а также поддержка акционеров со всего мира — и это решение приняли именно они. Если придётся, будем искать альтернативных поставщиков в Японии, Индии и США», — пояснил один из руководителей OneWeb Крис Маклафлин.
Международная космическая станция
МКС, пилотируемая орбитальная станция и космический исследовательский комплекс в одном, на протяжении нескольких десятилетий служил оплотом международного сотрудничества — вопреки всем политическим конфликтам.
Благополучие МКС оказалось под вопросом ещё в 2014 году — из-за ситуации с Крымом. Тогда тоже были и санкции, и споры, и попытки предсказать, что ждёт партнёров. Однако теперь ограничения жёстче и масштабнее, а неопределённости куда больше.
После угроз Байдена подорвать российскую космонавтику Рогозин высказался в Twitter. Президент США, по его словам, вероятно, страдает от болезни Альцгеймера, а сама станция без поддержки России и вовсе рискует упасть на территорию США или Европы. И это при том, что на борту МКС работают в том числе и двое россиян — Антон Шкаплеров и Петр Дубров, иронизирует The Atlantic.
Взять и в одночасье «сбросить» МКС с орбиты Россия не может — Рогозин лишь угрожает отказаться от поддержки российских двигателей, которые удерживают МКС. Тогда в теории станция действительно может развалиться, а часть её компонентов пролетят сквозь слои атмосферы и рухнут на Землю.
Но на деле такой сценарий маловероятен, пишет Vox. Во-первых, и США, и Россия пока не планируют разрывать сотрудничество. Во-вторых, NASA уже изучает варианты, которые помогут восполнить утрату. К тому же США теперь не так сильно зависят от российских разработок, как в 2014 году, считает The Atlantic.
Тогда ракеты «Союз» были единственным надёжным способом попасть на МКС. Рогозин даже шутил, что американские «батуты» работают недостаточно хорошо. Однако c 2019 года запусками занимается в том числе компания Илона Маска SpaceX — причём услуги свои она поставляет как США, так и Европе, так что платить России за технику для США и Европы, возможно, уже не придётся.
США планируют поддерживать операции на МКС как минимум до 2030 года, а Россия, как полагает The Atlantic, планировала выйти из проекта ещё раньше, чтобы построить собственную станцию. Правда, с 2020 года страна сокращала финансирование «Роскосмоса», так что последнее пока что маловероятно.
«История МКС как символа международного сотрудничества, увы, может закончиться на печальной ноте», — заключает аналитик фонда Secure World Foundation Виктория Самсон.
Что будет с «Роскосмосом»
Издание Ars Technica уверено, что никаких масштабных ответных действий, которые бы подорвали партнёрские соглашения, «Роскосмос» не предпринимал:
- Он не запрещал астронавтам NASA летать на кораблях «Союз».
- Не отзывал отечественных космонавтов, проходящих подготовку в США.
- Не ограничивал сотрудничество между российскими и американскими инженерами, которые управляют МКС из Хьюстона и Москвы.
А NASA, по словам NYT, вообще неоднократно заявляло, что надеется продолжить сотрудничество. «День омрачится, если мы вдруг будем вынуждены отказаться от партнёрства из-за геополитического давления», — сказала руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Лидерс.
Но большинство экспертов уверены, что российскую отрасль всё-таки ждёт изоляция. И хуже всего то, что «Роскосмос» будто сам тому способствует, отметила аналитик Самсон. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже хоть и выступал за сохранение научного сотрудничества, всё же сомневается, что оно в полной мере возможно.
Сегодня, по словам основателя производителя космической техники Nanoracks Джеффа Манбера, под вопросом даже судьба беззаботно существовавшей МКС. А эпоха, в которую международные космические сообщества вовсю взаимодействовали с Россией, похоже, подходит к концу.
Страна, вероятно, сфокусируется на обособленных исследованиях и полётах, однако предугадать их масштаб нелегко: власти уже сокращали бюджеты и, скорее всего, продолжат это делать из-за сорванных договорённостей и отложенных планов.
Возможно, Россия станет активнее налаживать связи с Китаем, с которым с 2021 года развивает лунную программу. Но КНР, скорее всего, сделает всё, чтобы доказать, что именно она, а не Россия, возглавляет проекты, заключает Ars Technica. Так что и тут страну ждут издержки.
Отрицательная селекция - за 20 лет у трона остались только те, кто готов пресмыкаться и никогда не ставить по сомнения принимаемые решения.
В результате у них там свой мир, с блэкджеком и великой независимой от всего мира Россией, в который они похоже все дружно верят.
Такая Беларусь, только с ядерной кнопкой и процент тех, кто готов лететь в ад вместе с сумасшедшим дедом у нас больше, к сожалению.
Отсталой стране не нужен космос. Она просто не знает, что с ним делать. Дело не в Роскосмосе и Рогозине, а в общей безыдейности российских космических программ, которые как и везде свелись к примитивному распилу бюджета.
Но и наследие СССР уже заканчивается. Никакого "российского космоса" сейчас быть не может в принципе. Папуасу достался нубук с блюпупом, и он его успешно просрал. Поздравления.
Всё пропало!!!
А вот и боты под женскими никами расконсервировались.
СССР смог построить и запустить станцию "Мир".
Ельцинская Россия, пользуясь наследством совка, уже в кооперации с США запустила МКС.
Путинская Роисся не запустила ничего, кроме вот этого:
Глонасс жи при Путине организовали
Хотелось бы в первую очередь выслушать диванных экспертов в области космической деятельности
СССР без коллабораций летал
Анекдот про перегнать Америку вспомнился
В СССР были разработки, а все разработки России, тот же двигатель рд-180, это модернизация советского двигателя, сделанная в 1995. И ещё по мелочи. Отрасль практически не развивалась после развала союза.
5 колонна в Роскосмосе мешает)
И чай не сладкий тоже.
Рогозин там мешает.
В ссср, а не в России
Почему на 25 лет, а не на 5,10,15 не понятно, потеряли крупных заказчиков, ну что теперь, есть другие страны, которые только начинают активно развиваться и которые будут рады к сотрудничеству.
Россия, например. Страна, которая начинает развивать космическую отрасль :-)
Ну это примерная цифра с того времени как после развала Советского союза иностранные компании начали выходить на рынок РФ. Макдональдсы и тд. Думаю с космосом это случилось примерно в тоже время.
Эритрея, например
Просто кто-то жил в колбочке, в своём вакууме, полностью изолированным от страны, которой управляет! На бумажке, которую приносили в красной и зелёной папочке было написано, что Россия самая сильная, независимая держава с самой развитой и сильной армией, которая при желании захватит весь мир по щелчку пальца в три пятнадцать. А по факту оказалось, что армия не такая и сильная, оружие не такое и технологичное, практически все заводы встали, как оказалось все отечественные отросли испытывают дичайшую зависимость от импортных комплектующих. Правительство кричит, что им не нужны импортные предприятия, которые приносили в бюджет России миллиарды, считай за счёт них и пополнялся бюджет. Молитесь, что бы от вашей нефти и газа не отказались, ведь кроме сосать полезные ископаемые, как оказалось России больше ни на что не способна . Сейчас пока смешно всем. Только вот будет не смешно, когда закончатся запасы тех же жизненно важных лекарств и когда вы свои белорусские трусы будете стирать хозяйственным мылом.
Они уже мыло экспортируют. Не будет кризиса. Все враньё!
А Рогозин и без санкций хорошо с этим справлялся!) так что ничего не поменялось , а нет, стало ещё хуже
Поздравляю. Привет из Королёва, рядом ЦУП и РКК.
Из статьи так и не понял почему все плохо, если честно. И кто ещё от кого зависел в этой сфере.
Поехали…..🙈
Ну хоть в космосе границы не закрыли)
Тут многих от слова СССР коробит, который был создан при помощи Запада и на их деньги, а потом вышел из под контроля, так все либералы становятся консерваторами после любой революции со временем, и на них начинаю давить уже новое поколение либералов, всё циклично, это эволюции общества в России, так было и будет всегда, эта страна меняет всех кто приходит к власти.
СССР коробит, который был создан при помощи Запада и на их деньги
Что-то новенькое. Таблетки уже закончились я так понимаю
Бля, почему на 25 а не на 50? Или на 150? Или на любое рандомное число?
"Джо Байден заявил, что ограничит импорт высоких технологий в Россию" - экспорт может, всё-таки?
Комментарий удален
Собираем новости и события пятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.
Компания не первый раз отказывается ввязываться в политический конфликт, пишет Bloomberg.
Компании не могут открыто объявить о приостановке продаж по политическим причинам, считает один из бывших менеджеров Huawei.