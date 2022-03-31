Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний года — в него попали Grammarly, NSO Group, Rivian и другие Статьи редакции
Например, сеть кинотеатров AMC, чьи акции стали «мемными» и онлайн-ритейлер Shein.
Чтобы определить их, журнал попросил свою команду редакторов, корреспондентов и отраслевых экспертов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других.
Затем каждую их них оценивали по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех. Всего есть пять категорий — от 19 до 22 компаний в каждой.
«Пионеры»
- Лидером стала компания Kaling International актрисы и продюсера Минди Калинг, которая выпускает фильмы и сериалы — например, «Я никогда не...», вышедший на Netflix и «Сексуальная жизнь студенток» на HBO.
- Платформа для покупки и продажи NFT OpenSea.
- Rec Room — разработчик одноимённой игры в виртуальной реальности. В ней можно создавать свою комнату и гулять по комнатам других игроков.
- Компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials.
- Разработчик ИИ-систем OpenAI.
- Блокчейн-игра Sandbox.
- Частная космическая компания Axiom Space.
«Титаны»
- Лидером стала Amazon, которая занимается «буквально всем» — от производства фильмов и сериалов до облачных технологий.
- Также журнал отметил в этой категории Pfizer, Alphabet (материнская компания Google), Maersk, Ford, IBM, Meta*, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix.
«Лидеры»
- Главной стала корейская звукозаписывающая компания HYBE, которой принадлежат все права на группу BTS.
- Spotify — за подкасты.
- Airbnb — за помощь беженцам из Афганистана и Украины в поиске временного жилья.
- Sony — журнал называет компанию «развлекательным гигантом».
- Также в категории Balenciaga, Impossible Foods, Reddit, Revolut, DoorDash, Sotheby's.
«Инноваторы»
- Лидер — производитель электромобилей Rivian.
- Grammarly — cервис для проверки написания текстов на английском.
- Wyze — разработчик камер и других устройств для «умных» домов.
- Rendever — разработчик платформы виртуальной реальности, которая помогает пожилым людям преодолеть социальную изоляцию.
«Разрушители»
- Лидер — инвестиционная компания Engine No. 1.
- TikTok — журнал называет платформу «угрозой» для существующих социальных сетей.
- Сеть кинотеатров AMC — в январе 2021 года она была на грани банкротства, но благодаря поддержке инвесторов с Reddit акции компании подорожали на 1400%.
- Разработчик шпионского ПО NSO Group — в июле 2021 года 17 СМИ заявили, что 10 стран использовали программу Pegasus от NSO Group для слежки за журналистами и правозащитниками.
- Shein — онлайн-ритейлер с дешёвой одеждой, который стоит $10 млрд.
В начале 2022 года группа Viasat запустила новый стриминговый сервис viju. Вот здесь мы уже рассказывали о том, как поучаствовали в его разработке. А сегодня поделимся историей о создании дизайна для этого продукта.
А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.
4 марта компания остановила продажи продуктов и услуг в стране.
Не хватает россграма.
Это величайшая компания тысячелетия!
Где Газпром, Газпромбанк, Роснефть? Случайно включил ТВ, там говорят, что от этих компаний зависит новый миропорядок 😂
А не вот этих непонятных аббревиатур на латинице
Очень предвзятый список.
Он основан на мнении редакции Times
= Кому сколько занесли ...
Как и любой подобный список
Airbnb — за помощь беженцам из Афганистана и Украины в поиске временного жилья.
Смешно. Тогда уж:
Grammarly — cервис для проверки написания текстов на а̶н̶г̶л̶и̶й̶с̶к̶о̶м̶ украинском.