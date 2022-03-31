Будущее
Испанский фитиль

Time опубликовал список 100 самых влиятельных компаний года — в него попали Grammarly, NSO Group, Rivian и другие Статьи редакции

Например, сеть кинотеатров AMC, чьи акции стали «мемными» и онлайн-ритейлер Shein.

658 просмотров

Чтобы определить их, журнал попросил свою команду редакторов, корреспондентов и отраслевых экспертов составить список номинантов в разных категориях: здравоохранение, развлечения, транспорт, технологии и других.

Затем каждую их них оценивали по критериям: актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех. Всего есть пять категорий — от 19 до 22 компаний в каждой.

«Пионеры»

  • Лидером стала компания Kaling International актрисы и продюсера Минди Калинг, которая выпускает фильмы и сериалы — например, «Я никогда не...», вышедший на Netflix и «Сексуальная жизнь студенток» на HBO.
  • Платформа для покупки и продажи NFT OpenSea.
  • Rec Room — разработчик одноимённой игры в виртуальной реальности. В ней можно создавать свою комнату и гулять по комнатам других игроков.
  • Компания сооснователя Tesla по переработке аккумуляторов Redwood Materials.
  • Разработчик ИИ-систем OpenAI.
  • Блокчейн-игра Sandbox.
  • Частная космическая компания Axiom Space.

«Титаны»

  • Лидером стала Amazon, которая занимается «буквально всем» — от производства фильмов и сериалов до облачных технологий.
  • Также журнал отметил в этой категории Pfizer, Alphabet (материнская компания Google), Maersk, Ford, IBM, Meta*, Microsoft, Apple, Walmart, Nvidia, Disney и Netflix.

«Лидеры»

  • Главной стала корейская звукозаписывающая компания HYBE, которой принадлежат все права на группу BTS.
  • Spotify — за подкасты.
  • Airbnb — за помощь беженцам из Афганистана и Украины в поиске временного жилья.
  • Sony — журнал называет компанию «развлекательным гигантом».
  • Также в категории Balenciaga, Impossible Foods, Reddit, Revolut, DoorDash, Sotheby's.

«Инноваторы»

  • Лидер — производитель электромобилей Rivian.
  • Grammarly — cервис для проверки написания текстов на английском.
  • Wyze — разработчик камер и других устройств для «умных» домов.
  • Rendever — разработчик платформы виртуальной реальности, которая помогает пожилым людям преодолеть социальную изоляцию.

«Разрушители»

  • Лидер — инвестиционная компания Engine No. 1.
  • TikTok — журнал называет платформу «угрозой» для существующих социальных сетей.
  • Сеть кинотеатров AMC — в январе 2021 года она была на грани банкротства, но благодаря поддержке инвесторов с Reddit акции компании подорожали на 1400%.
  • Разработчик шпионского ПО NSO Group — в июле 2021 года 17 СМИ заявили, что 10 стран использовали программу Pegasus от NSO Group для слежки за журналистами и правозащитниками.
  • Shein — онлайн-ритейлер с дешёвой одеждой, который стоит $10 млрд.

#новость #time

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Andrey Solovyev

Не хватает россграма.

Ответить
Развернуть ветку
Всякий месяц

Это величайшая компания тысячелетия!

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Где Газпром, Газпромбанк, Роснефть? Случайно включил ТВ, там говорят, что от этих компаний зависит новый миропорядок 😂
А не вот этих непонятных аббревиатур на латинице

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Очень предвзятый список.
Он основан на мнении редакции Times
= Кому сколько занесли ...

Ответить
Развернуть ветку
Семен Смирнов

Как и любой подобный список

Ответить
Развернуть ветку
qwerty

Airbnb — за помощь беженцам из Афганистана и Украины в поиске временного жилья.
Смешно. Тогда уж:

Grammarly — cервис для проверки написания текстов на а̶н̶г̶л̶и̶й̶с̶к̶о̶м̶ украинском.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Evrone
Как мы создавали дизайн для нового видеостриминга

В начале 2022 года группа Viasat запустила новый стриминговый сервис viju. Вот здесь мы уже рассказывали о том, как поучаствовали в его разработке. А сегодня поделимся историей о создании дизайна для этого продукта.

Личный опыт
SimbirSoft
Эстетика в разработке, или Как качество кода влияет на успех бизнес-проекта

Статья будет полезна владельцам продуктов, заказчикам, так и начинающим менеджерам, руководителям команд, которые хотят улучшить процессы на проекте, повысить эффективность своей команды или просто познакомиться с инструментами разработки. Эта информация поможет пролить свет на некоторые вопросы, например, как ускорить онбординг новых специалистов на проект, повысить уровень удовлетворенности результатами разработки, повысить результативность команды и, в конечном итоге, избежать выгорания и текучки.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Газпромбанк
Удаленный департамент продаж: опыт брокера

Когда в брокере ГПБ Инвестиции задумались о том, как расширить географию бизнеса, то одной из идей стала создать департамент продаж «на удаленке». Его руководитель, Марк Савинков, рассказывает о том, как собрали команду со всей России и как она работает.

Карьера
Погибший Илья
Компания «Сбера» предложила живущим вне России разработчикам вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком Статьи редакции

А после переговоров с HR сотрудникам предложили компенсацию за увольнения, рассказали они.

VK
Как запустить бизнес ВКонтакте: пошаговый гид

От создания страницы до магазина, приема платежей и доставки.

Будущее
Сергей Хитров
«Концепция Метавселенной – как будет выглядеть общение в будущем»

Что такое метавселенная – игра, очередная социальная сеть или новый этап в развитии интернета и Web 3.0. Отвечаем на вопросы о метавселенной в новой статье.

Техника
avzan79 timyrovec
HUAWEI ждут новые санкции из-за поддержки России
Сервисы
Испанский фитиль
Reuters: Microsoft не будет полностью уходить из России — она не хочет лишать поддержки тех, кто «ни в чём не виноват» Статьи редакции

4 марта компания остановила продажи продуктов и услуг в стране.

Крипто
Pavel Komarovskiy
В какую крипту не страшно вкладывать деньги: выбираем самый надежный стейблкоин из USDT, USDC, BUSD, DAI, UST

Окончательно разбираемся с выводами о том, какая криптовалюта наименее подвержена рискам внезапного и резкого обесценения; и в какой крипте риск санкционных заморозок минимален.

Байден приказал своим ужесточить регулирование крипторынка и как бы хочет сказать тебе: «Эй ты! Крипту ходлишь? А если найду?»
Что почитать
Юлия Клубничкина
Пять правил Темплара, которые помогают ясно мыслить
Ричард Темплар, «Правила мышления«. 2021 г., издательство »Альпина Паблишер»
Одноклассники
В Санкт-Петербурге пройдут бесплатные мастер-классы по IT-специальностям для студентов

VK Образование и Одноклассники запускают серию очных мастер-классов по IT-направлениям для студентов.

vc.ru
Создавайте блоги и сообщества на vc.ru Статьи редакции

Доступно всем пользователям.

Больше статей
null