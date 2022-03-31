Как мы создавали дизайн для нового видеостриминга

В начале 2022 года группа Viasat запустила новый стриминговый сервис viju. Вот здесь мы уже рассказывали о том, как поучаствовали в его разработке. А сегодня поделимся историей о создании дизайна для этого продукта.