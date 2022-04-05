Будущее
Немалый Гоша

Amazon договорилась о 83 ракетных запусках спутников для раздачи интернета Kuiper Статьи редакции

В планах компании — запустить на околоземную орбиту 3236 спутников.

  • Компания подписала контракты на 38 ракетных запусков с United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), 18 с европейской Arianespace и 12 с Blue Origin Джеффа Безоса с возможностью до 15 дополнительных запусков. Условия контрактов стороны не разглашают, пишет CNBC.
  • Amazon планирует вывести на орбиту спутники для раздачи интернета Kuiper. Всего компания планирует запустить 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников она должна запустить к 2026 году.
  • В ноябре 2021 года Amazon сообщала, что запустит первые два прототипа спутников Kuiper в 2022 году.
  • С осени 2020 года спутниковый интернет тестирует Starlink Илона Маска. В феврале 2021-го количество его пользователей достигло 10 тысяч.

#новость #amazon #kuiper

1211 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
Undefined behavior

Дочитываешь до ракетных запусков, и сразу мысли не те в голове...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

+1, тоже сначала офигел на этом слове

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Afanasev

+1

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Еще немного еще чуть чуть, и следующий этап , это миниатюризация приемных антенн и устройств и только полный тотальный переход в средневековье, те отказ от электронных устройств, сможет остановить свободное распространение информации. Хотя и сейчас никто не мешает россиянам , у которых есть голова и несколько сотен рублей на vpn, узнавать где правда и ложь, кому можно доверять, а кто врет и не краснеет.

Ответить
Развернуть ветку
DxdV
Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Если я живу в России , то и стараюсь писать о проблемах которые волнуют меня, а не так как по телевизору где рассказывают как бедные европейцы с доходами в 3-10 тысяч евро на домохозяйство будут платить лишние 50 евро по счетам за газ, но почему то не говорят что в России медианная зарплата всего лишь 6 раз по эти 50 евро, а цены на продукты сопоставимого качества даже выше чем в этой "загнивающей европе"

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Ладно, а контракт Амазона тут причем?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

При том что это еще один шаг к свободному распространению информации, еще один шаг к действию Статьи 29 Конституции РФ, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.
Если уж в России никто гражданам не может гарантировать соблюдение этой статьи Конституции, и более того нагло и цинично нарушает ее, то остается уповать на научно-технический прогресс и на тех кто обеспечивает движение цивилизации и России в том числе, вперед.
Неужели непонятны такие элементарные простые вещи?

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Мне настолько понятны такие простые и элементарные вещи, что я задам следующий вопрос: где ты возьмешь железо для связи со спутниками амазона (спаяешь по принципиальной схеме как юный радиолюбитель?) и как будешь платить за их услуги?

Еще смешнее читать про свободное распространение информации в проекте компании, которая регулярно скрывает факты условий труда своих собственных работников и отнекивается, пока их за руку не поймают.

Святая простота.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Мне не интересны троли, ответ я дал раньше.

Ответить
Развернуть ветку
DxdV

Естественно отвечать на вопросы по существу не интересно, кто бы сомневался. Сказануть что-то абстрактное без привязки к реальности куда проще.

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

Ну для примера, вот у тебя сейчас есть vpn и прочее, и ты узнал какую то информацию на зарубежных сайтах которую от тебя скрывали, допустим реально кого-то там разбомбили. И что ты будешь делать с этой информацией? и что мешает тебе делать это сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Ты реально читать не умеешь или читаешь книгу и видишь фигу. Еще раз перечитай, авось дойдет.

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

1.Если ты имея всю свободную информацию улучшил свою жизнь и сейчас у тебя все прекрасно, то зачем ты приплетаешь к совсем другой теме Россию?

2.Если сейчас у тебя есть доступ к любой свободной информации в мире через впн и у тебя все плохо, что ты такой злой, то как в будущем улучшит твое положение если у тебя не получилось сейчас?

На какой стул сядешь?

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

Никто же не будет заставлять пользоваться этим "следующим шагом" всех подряд. А как вы сами сказали, кто хочет, давно купил ВПН. Т.е. вы своим третьим комментарием противоречите первому (в контексте приобщения России)

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Нет, чем проще возможность пользоваться, тем более если это будет бесплатно, а у меня нет сомнений что интернет будет в обозримом будущем бесплатным, тем больше людей будет пользоваться, применение vpn требует определённых усилий и немного неудобно и стоит хоть и маленьких, но денег.

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

скачать прогу (или даже расширение) и пользоваться без создания аккаунта - это примерно минута времени.

где-то взять аппаратуру, чтобы ловить инет с космоса, правильно подключить, оплатить - звучит не так просто.

я тоже согласен, что рано или поздно интернет будет как воздух - везде и бесплатно - но нам до тех времён ещё десяток лет в лучшем случае

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Десяток лет пролетят очень быстро. Это вообще не срок.

Ответить
Развернуть ветку
Jay Green

вот интеренет у нас почти бесплатный (один из самых быстрых и дешевых на планете даже с учётом ППС) и чё? помог этот свободных доступ к информации? у большинства в голове хлебушек в лучшем случае. А всё потому что вместе с ростом доступа к инфомрации упало и качество этой информации, при этом зависимость геометрическая.
По этому надрачивание на развитие интернета в плане доступа к информации это лютый бред. Куда важнее защитить людей выливших в сеть данны спецслужб и данные научных статей платных журналов, но ты об этом даже не в курсе, правда?

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

данные научных статей платных журналов
 Можно подробнее?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Якунин

Не забывайте, что там доходы без учёта налогов, которые зачастую составляют 50%.
Да и стоимость жизни намного выше.
Разговаривал со знакомыми из Швеции и Дании - топливо/газ сильно подорожали, некоторые продукты тоже, очень чувствительно для них.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Не надо меня лечить, там на низкие доходы в отличии от России вообще может налог не быть, у меня тоже есть даже не знакомы, а родственники в Испании , да инфляции есть, но не такая дикая как у нас. Хватит уже дешевую пропаганду нести, особенно на vc.

Ответить
Развернуть ветку
Jay Green

Так то у них официальная инфляция прямо сейчас выше чем у нас. Но видимо их правительства занимаются дешевой кремлевской пропагандой...

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Zhuravlev

Россиянам всегда мешала лень, нам просто лень что либо менять ;)

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Петров

А из за чего эта повальная лень? Почему в других странах нет в таком объеме лени, авось, небось.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Федотов

VPN вообще-то и бесплатный есть. Или у вас какие-то предрассудки насчёт него?

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

Бесплатный ВПН может сливать инфу (за деньги, сервера то не бесплатные) + лимиты. Отвечаю на вопрос вне контекста первого комментария.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Федотов

Открою секрет. Платный VPN тоже может сливать инфу. Параноиков спасёт только свой собственный.

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

может, но реже)

Ответить
Развернуть ветку
Артём Федотов

Это вы с чего взяли? Предрассудок.

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

есть такая вещь как privacy policy, где написано, продают или нет. Компании стараются дорожить своей репутаций - это логично. Плюс я в NordVPN работал, немного знаю про это)

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шабалин

"Если вы получаете нечто бесплатно, помните: вы не клиент, вы – товар"

Ответить
Развернуть ветку
Артём Федотов

Это не мешает вам быть товаром, даже если вы получаете что-то за деньги😉

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шабалин

В рамках VPN можно за денюшку взять виртуалку и настроить там опенсурсный openvpn например и "не бздеть". А вот все эти ваши сервисы vpn ни за деньги ни бесплатно не нужны

Ответить
Развернуть ветку
Константин Хиксводел

VPN - гарант достоверности?!

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Еще один, читал, но не понимал.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Хиксводел

Да ты написал сам не знаешь что, вот и кроешься теперь, ответь нормально раз залез в тему. Не отвечаешь , так лучше уж промолчи.

Ответить
Развернуть ветку
ВК

Amazon - молодцы. Возможно, для их клиентов интернет станет еще быстрее и дешевле теперь

Ответить
Развернуть ветку
Romochka

Даёшь синдром Кесслера к концу столетия!

Ответить
Развернуть ветку
cindy katss

подписали оплатили а на чём доставлять будут ?
движки титан тютю

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Ольгино вас там в Гугле забанили, все еще на батуте Рогозина скачете?
Про New Shepard Безоса не читали, про то на чем Маск свои спутники выводит не читали, кому нужен старый советский движок, если есть свои и лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шабалин

Основное направление - космический туризм.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

И как носителю, вместо обитаемого модуля это мешает запустить спутник?

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шабалин

масса полезной нагрузки разная, нельзя взять любой движок и на нём запустить все что угодно. В рамках New Shepard это реально даже не носитель, а вот прям туристический лайнер. А ракета носитель называется по другому так то.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

Нуда нуда, спутник весом меньше тонны нельзя, ну да, Маск не смог свои спутники запустить.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Шабалин

Маск запускал на фальконе, при чем тут New Shepard Безоса?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Petrov

При том что читай первый ответ, что в Америке не нужны больше российские двигатели.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Соболь

"Писатель:
Я писатель!
Читатель:
А по-моему, ты г...но!
писатель стоит несколько минут, потрясённый этой новой идеей, и падает замертво | его выносят...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
Модульбанк
«Модульбанк» бесплатно поможет продавцам маркетплейсов сертифицировать товары

При открытии расчетного счета первое отказное письмо на товар — в подарок.

Техника
DTF
В Windows 11 появятся вкладки в «Проводнике», размытие фона и коррекция взгляда во время видеозвонков Статьи редакции

Функции станут доступны в одном из следующих крупных обновлений системы.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Немалый Гоша
Сервис генерации музыки для сна и концентрации Endel с российскими корнями привлёк $15 млн Статьи редакции

Алгоритм анализирует личные данные пользователя и другие показатели и создаёт индивидуальный трек.

Дизайн
Евгений Яровой
Руководители российских корпораций о будущем дизайна: к чему готовиться

Держим руку на пульсе российского дизайн-рынка. В Pragmatica поговорили с руководителями дизайн-отделов СДЭК, Ситимобил, Skysmart, Ozon, МТС, Тинькофф и сооснователем Red_mad_robot о будущем индустрии. Без отчаяния и с верой в новое начало.

Школа управления Сколково
Антикризисное лидерство: как сохранить и поддержать команду

В стрессовой ситуации мы сильнее нуждаемся в человеке, на которого можно опереться, который уверен в себе, спокоен и знает, как действовать. Как руководителю оценить ситуацию, удержать сотрудников и бизнес в работоспособном состоянии и не выгореть самому?

Сервисы
Стройный якорь
Coub перейдёт к новой команде и продолжит работу Статьи редакции
Маркетинг
Артур Шарафутдинов
Как мы продаём фотоконструктор Mozabrick: 850 тысяч ₽ за интеграцию и искусственный интеллект для соцсетей

А ещё почему тяжело работать с блогерами, зачем нужны ярмарки и выставки и как набрать миллион просмотров в Тик-Токе

Блогер Арсений Петров с Youtube-канала Wylsacom
Финансы
Dimitri Semenov
Как обманывают инвестиционные телеграм каналы. Разоблачение инвестоцыган

Начнем разоблачение инфоцыган и обманщиков от мира инвестиций в Телеграм, которые вводят людей в заблуждение ради собственной выгоды. Будет приведено несколько универсальных примеров с обманом, проверяйте и не попадайтесь.

ЮMoney
Бизнес и социальные сети — что делать в новой реальности? Опыт нашей контент-команды

За 20 лет существования ЮMoney нам удалось развить сообщества на всех популярных контент- платформах — как российских, так и зарубежных.

Некоторые из них сейчас недоступны, из-за чего многие компании теряют каналы продаж. Рассказываем, куда брендам теперь направить свои усилия и с чего начинать.

Young Professionals Skolkovo
MathClub: подписка на высшую математику

Клиенты стартапа по обучению высшей математике MathClub — студенты вузов, которым нужно подготовиться к сессии или разобраться в неподдающейся теме. Сервис работает по подписке. Как устроен MathClub, как возникла идея, как привлекают клиентов, — рассказал основатель проекта Кирилл Ласкин, студент MOOVE programme by SKOLKOVO х MTS.

Evrone
Dotenv-linter победил на open source трибуне Highload++

По итогам голосования на open source трибуне Highload++ больше всего голосов (155) набрал проект Михаила Грачёва dotenv-linter. Поэтому 13 мая 2022 Михаил выступит от Evrone на конференции с рассказом о проекте.

Больше статей
null