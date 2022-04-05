Amazon договорилась о 83 ракетных запусках спутников для раздачи интернета Kuiper Статьи редакции
В планах компании — запустить на околоземную орбиту 3236 спутников.
- Компания подписала контракты на 38 ракетных запусков с United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), 18 с европейской Arianespace и 12 с Blue Origin Джеффа Безоса с возможностью до 15 дополнительных запусков. Условия контрактов стороны не разглашают, пишет CNBC.
- Amazon планирует вывести на орбиту спутники для раздачи интернета Kuiper. Всего компания планирует запустить 3236 спутников и собирается потратить $10 млрд на создание инфраструктуры в США до 2030 года. Половину спутников она должна запустить к 2026 году.
- В ноябре 2021 года Amazon сообщала, что запустит первые два прототипа спутников Kuiper в 2022 году.
- С осени 2020 года спутниковый интернет тестирует Starlink Илона Маска. В феврале 2021-го количество его пользователей достигло 10 тысяч.
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Дочитываешь до ракетных запусков, и сразу мысли не те в голове...
+1, тоже сначала офигел на этом слове
+1
Еще немного еще чуть чуть, и следующий этап , это миниатюризация приемных антенн и устройств и только полный тотальный переход в средневековье, те отказ от электронных устройств, сможет остановить свободное распространение информации. Хотя и сейчас никто не мешает россиянам , у которых есть голова и несколько сотен рублей на vpn, узнавать где правда и ложь, кому можно доверять, а кто врет и не краснеет.
Если я живу в России , то и стараюсь писать о проблемах которые волнуют меня, а не так как по телевизору где рассказывают как бедные европейцы с доходами в 3-10 тысяч евро на домохозяйство будут платить лишние 50 евро по счетам за газ, но почему то не говорят что в России медианная зарплата всего лишь 6 раз по эти 50 евро, а цены на продукты сопоставимого качества даже выше чем в этой "загнивающей европе"
Ладно, а контракт Амазона тут причем?
При том что это еще один шаг к свободному распространению информации, еще один шаг к действию Статьи 29 Конституции РФ, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.
Если уж в России никто гражданам не может гарантировать соблюдение этой статьи Конституции, и более того нагло и цинично нарушает ее, то остается уповать на научно-технический прогресс и на тех кто обеспечивает движение цивилизации и России в том числе, вперед.
Неужели непонятны такие элементарные простые вещи?
Мне настолько понятны такие простые и элементарные вещи, что я задам следующий вопрос: где ты возьмешь железо для связи со спутниками амазона (спаяешь по принципиальной схеме как юный радиолюбитель?) и как будешь платить за их услуги?
Еще смешнее читать про свободное распространение информации в проекте компании, которая регулярно скрывает факты условий труда своих собственных работников и отнекивается, пока их за руку не поймают.
Святая простота.
Мне не интересны троли, ответ я дал раньше.
Естественно отвечать на вопросы по существу не интересно, кто бы сомневался. Сказануть что-то абстрактное без привязки к реальности куда проще.
Ну для примера, вот у тебя сейчас есть vpn и прочее, и ты узнал какую то информацию на зарубежных сайтах которую от тебя скрывали, допустим реально кого-то там разбомбили. И что ты будешь делать с этой информацией? и что мешает тебе делать это сейчас?
Ты реально читать не умеешь или читаешь книгу и видишь фигу. Еще раз перечитай, авось дойдет.
1.Если ты имея всю свободную информацию улучшил свою жизнь и сейчас у тебя все прекрасно, то зачем ты приплетаешь к совсем другой теме Россию?
2.Если сейчас у тебя есть доступ к любой свободной информации в мире через впн и у тебя все плохо, что ты такой злой, то как в будущем улучшит твое положение если у тебя не получилось сейчас?
На какой стул сядешь?
Никто же не будет заставлять пользоваться этим "следующим шагом" всех подряд. А как вы сами сказали, кто хочет, давно купил ВПН. Т.е. вы своим третьим комментарием противоречите первому (в контексте приобщения России)
Нет, чем проще возможность пользоваться, тем более если это будет бесплатно, а у меня нет сомнений что интернет будет в обозримом будущем бесплатным, тем больше людей будет пользоваться, применение vpn требует определённых усилий и немного неудобно и стоит хоть и маленьких, но денег.
скачать прогу (или даже расширение) и пользоваться без создания аккаунта - это примерно минута времени.
где-то взять аппаратуру, чтобы ловить инет с космоса, правильно подключить, оплатить - звучит не так просто.
я тоже согласен, что рано или поздно интернет будет как воздух - везде и бесплатно - но нам до тех времён ещё десяток лет в лучшем случае
Десяток лет пролетят очень быстро. Это вообще не срок.
вот интеренет у нас почти бесплатный (один из самых быстрых и дешевых на планете даже с учётом ППС) и чё? помог этот свободных доступ к информации? у большинства в голове хлебушек в лучшем случае. А всё потому что вместе с ростом доступа к инфомрации упало и качество этой информации, при этом зависимость геометрическая.
По этому надрачивание на развитие интернета в плане доступа к информации это лютый бред. Куда важнее защитить людей выливших в сеть данны спецслужб и данные научных статей платных журналов, но ты об этом даже не в курсе, правда?
данные научных статей платных журналов
Можно подробнее?
Не забывайте, что там доходы без учёта налогов, которые зачастую составляют 50%.
Да и стоимость жизни намного выше.
Разговаривал со знакомыми из Швеции и Дании - топливо/газ сильно подорожали, некоторые продукты тоже, очень чувствительно для них.
Не надо меня лечить, там на низкие доходы в отличии от России вообще может налог не быть, у меня тоже есть даже не знакомы, а родственники в Испании , да инфляции есть, но не такая дикая как у нас. Хватит уже дешевую пропаганду нести, особенно на vc.
Так то у них официальная инфляция прямо сейчас выше чем у нас. Но видимо их правительства занимаются дешевой кремлевской пропагандой...
Россиянам всегда мешала лень, нам просто лень что либо менять ;)
А из за чего эта повальная лень? Почему в других странах нет в таком объеме лени, авось, небось.
VPN вообще-то и бесплатный есть. Или у вас какие-то предрассудки насчёт него?
Бесплатный ВПН может сливать инфу (за деньги, сервера то не бесплатные) + лимиты. Отвечаю на вопрос вне контекста первого комментария.
Открою секрет. Платный VPN тоже может сливать инфу. Параноиков спасёт только свой собственный.
может, но реже)
Это вы с чего взяли? Предрассудок.
есть такая вещь как privacy policy, где написано, продают или нет. Компании стараются дорожить своей репутаций - это логично. Плюс я в NordVPN работал, немного знаю про это)
"Если вы получаете нечто бесплатно, помните: вы не клиент, вы – товар"
Это не мешает вам быть товаром, даже если вы получаете что-то за деньги😉
В рамках VPN можно за денюшку взять виртуалку и настроить там опенсурсный openvpn например и "не бздеть". А вот все эти ваши сервисы vpn ни за деньги ни бесплатно не нужны
VPN - гарант достоверности?!
Еще один, читал, но не понимал.
Да ты написал сам не знаешь что, вот и кроешься теперь, ответь нормально раз залез в тему. Не отвечаешь , так лучше уж промолчи.
Amazon - молодцы. Возможно, для их клиентов интернет станет еще быстрее и дешевле теперь
Даёшь синдром Кесслера к концу столетия!
подписали оплатили а на чём доставлять будут ?
движки титан тютю
Ольгино вас там в Гугле забанили, все еще на батуте Рогозина скачете?
Про New Shepard Безоса не читали, про то на чем Маск свои спутники выводит не читали, кому нужен старый советский движок, если есть свои и лучше?
Основное направление - космический туризм.
И как носителю, вместо обитаемого модуля это мешает запустить спутник?
масса полезной нагрузки разная, нельзя взять любой движок и на нём запустить все что угодно. В рамках New Shepard это реально даже не носитель, а вот прям туристический лайнер. А ракета носитель называется по другому так то.
Нуда нуда, спутник весом меньше тонны нельзя, ну да, Маск не смог свои спутники запустить.
Маск запускал на фальконе, при чем тут New Shepard Безоса?
При том что читай первый ответ, что в Америке не нужны больше российские двигатели.
"Писатель:
Я писатель!
Читатель:
А по-моему, ты г...но!
писатель стоит несколько минут, потрясённый этой новой идеей, и падает замертво | его выносят...