Дети любят играть как в виртуальном, так и в реальном мире, постоянно перемещаясь из одного в другой. Мы верим, что у цифровых сервисов есть огромный потенциал — они могут помочь ребёнку развить способности к творчеству, совместной работе и общению, которые будут важны на протяжении всей жизни.

Но мы также в ответе за то, чтобы оберегать детей, вдохновлять их и следить за тем, чтобы это было во благо каждому. Мы годами защищали права детей на безопасную игру в реальном мире и намерены заняться тем же самым в области виртуальных миров.