Lego и Epic Games договорились о совместной разработке метавселенной, созданной специально для детей Статьи редакции
Похоже, компании намерены составить конкуренцию Roblox и Minecraft.
- Epic Games и Lego Group объявили о долгосрочном партнёрстве в области метавселенных — виртуальных онлайн-пространств для общения и работы.
- Компании займутся разработкой «цифрового сервиса», подходящего для детей всех возрастов, где те могли бы играть вместе.
- Партнёры подчеркнули, что хотят создать «позитивное и безопасное пространство», которое бы предоставляло любому ребёнку нужные инструменты для творчества и помогло раскрыть его способности и потенциал.
- Что именно будет из себя представлять виртуальный мир от Lego и Epic, пока что неясно, однако в пресс-релизе компаний упоминается, что их цель, среди прочего, — повлиять на становление метавселенных как таковых, сделав их безопаснее для детей.
- Ключевым помощником в работе над виртуальным пространством станет компания SuperAwesome, которую Epic приобрела в 2020 году.
- Представители Lego и Epic подчеркнули, что им важны не только благополучие и комфорт юных пользователей, но и безопасность их личных данных.
- Приблизительных сроков запуска цифрового пространства от Epic Games и Lego пока нет.
Скорее всего, акцент на безопасности пользователей в анонсе компании сделали не случайно. Одна из самых популярных игр для детей и подростков — онлайн-платформа для создания виртуальных миров Roblox — в последние годы несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных именно с проблемами модерации и безопасности личных данных пользователей.
- Возможно, Epic Games и Lego планируют создать похожую платформу, где эти проблемы были бы решены.
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В моём детстве метавселенная начиналась с фразы "Мам, можно погулять сходить?"
"Двор" - новая метавселенная, реалистичное окружение, взаимодействие со всеми предметами, большой ассортимент НПС, поведение которых полностью зависит от вашего общения с ними.
Возможность расширения, длс "район", "город" - для опытных игроков, которые знают" двор" как 5 пальцев.
Оу, это сильно. Первая заявка на реальную мету.
Супер
А платить родители будут?
Государство)
Не удивлюсь кибервселенским педофилам после истории с кибердомогательствами в экстремистской мете
О, прикольная идея. Лего вообще красавчики. Буквально вчера на Твиче наткнулся на стрим с игрой в Lego Star Wars. На самом деле же крутая идея и схема - в выигрыше и Lego и Disney, и сами играющие.
Аж самому захотелось поиграть - так меня растрогали знакомые из детства очертания деталек))
Просто сделайте пустой белый квадрат с мультиплеером и Lego с торговой площадкой. Дальше люди сами всё сделают.
Где не будет мальчиков и девочек, все будут оно.