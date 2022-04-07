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Lego и Epic Games договорились о совместной разработке метавселенной, созданной специально для детей Статьи редакции

Похоже, компании намерены составить конкуренцию Roblox и Minecraft.

  • Epic Games и Lego Group объявили о долгосрочном партнёрстве в области метавселенных — виртуальных онлайн-пространств для общения и работы.
  • Компании займутся разработкой «цифрового сервиса», подходящего для детей всех возрастов, где те могли бы играть вместе.
  • Партнёры подчеркнули, что хотят создать «позитивное и безопасное пространство», которое бы предоставляло любому ребёнку нужные инструменты для творчества и помогло раскрыть его способности и потенциал.
  • Что именно будет из себя представлять виртуальный мир от Lego и Epic, пока что неясно, однако в пресс-релизе компаний упоминается, что их цель, среди прочего, — повлиять на становление метавселенных как таковых, сделав их безопаснее для детей.

Дети любят играть как в виртуальном, так и в реальном мире, постоянно перемещаясь из одного в другой. Мы верим, что у цифровых сервисов есть огромный потенциал — они могут помочь ребёнку развить способности к творчеству, совместной работе и общению, которые будут важны на протяжении всей жизни.

Но мы также в ответе за то, чтобы оберегать детей, вдохновлять их и следить за тем, чтобы это было во благо каждому. Мы годами защищали права детей на безопасную игру в реальном мире и намерены заняться тем же самым в области виртуальных миров.

Нильс Кристиансен
гендиректор Lego Group
  • Ключевым помощником в работе над виртуальным пространством станет компания SuperAwesome, которую Epic приобрела в 2020 году.
  • Представители Lego и Epic подчеркнули, что им важны не только благополучие и комфорт юных пользователей, но и безопасность их личных данных.
  • Приблизительных сроков запуска цифрового пространства от Epic Games и Lego пока нет.

  • Скорее всего, акцент на безопасности пользователей в анонсе компании сделали не случайно. Одна из самых популярных игр для детей и подростков — онлайн-платформа для создания виртуальных миров Roblox — в последние годы несколько раз оказывалась в центре скандалов, связанных именно с проблемами модерации и безопасности личных данных пользователей.

  • Возможно, Epic Games и Lego планируют создать похожую платформу, где эти проблемы были бы решены.

#новость #lego #epicgames #метавселенная

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10 комментариев
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Юрий Карпов

В моём детстве метавселенная начиналась с фразы "Мам, можно погулять сходить?"

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Алексей Родной

"Двор" - новая метавселенная, реалистичное окружение, взаимодействие со всеми предметами, большой ассортимент НПС, поведение которых полностью зависит от вашего общения с ними.
Возможность расширения, длс "район", "город" - для опытных игроков, которые знают" двор" как 5 пальцев.

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Дмитрий Новиков

Оу, это сильно. Первая заявка на реальную мету.

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Deniss Karpak

Супер

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Игорь Мазаев

А платить родители будут?

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Артем П.

Государство)

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Бублик

Не удивлюсь кибервселенским педофилам после истории с кибердомогательствами в экстремистской мете

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Рекламный алмаз

О, прикольная идея. Лего вообще красавчики. Буквально вчера на Твиче наткнулся на стрим с игрой в Lego Star Wars. На самом деле же крутая идея и схема - в выигрыше и Lego и Disney, и сами играющие.

Аж самому захотелось поиграть - так меня растрогали знакомые из детства очертания деталек))

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Дмитрий Сурсин

Просто сделайте пустой белый квадрат с мультиплеером и Lego с торговой площадкой. Дальше люди сами всё сделают.

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Mik Petrov

Где не будет мальчиков и девочек, все будут оно.

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