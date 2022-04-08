Илон Маск объявил о планах начать производство роботов-гуманоидов на заводах Tesla в 2023 году Статьи редакции
Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.
- Tesla может начать производство роботов-гуманоидов Optimus первой версии в в 2023 году, заявил Илон Маск на открытии нового завода в Остине. Об этом сообщает CNВС.
- Маск предположил, что робот «изменит мир больше, чем автомобили Tesla». Компания пока не представляла рабочий прототип робота, и не объявляла подробности о ходе разработки.
- Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём». Производитель планирует использовать те же технологии, что и для функции автономного вождения в Tesla.
- В январе 2022 года Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Tesla на заводах из-за нехватки работников в США.
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Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
Интересно, можно под заказ кастомизировать, чтобы на Шварценеггера похож был?
Да потом в прошлое его отправлять придется и т.д.
И целую роту таких забубенить.
роботы-гуманоиды
Расстроился-то в конце как, что коробку уронил.
гумагумагума гуманоиды
Балабол мирового маштаба
Это было бы актуально при отсутствии его технилогий в обществе. Про покорения космоса раньше тоже не верили, однако космос он покорил.
8 км, смогу от такого сьебать если что
Не сможешь )
Фигня бездуховная какая-то, на мой взгляд...
Пойду в церкву, помолюсь.
BlessU-2, робот-священник
Пиарится он умеет и всё верят👍👍👍. Успехов Илон.
Ну, как-бы, теслы ездят, ракеты летают вроде...
Да плевать ему кто во что верит. Госбабки льются рекой ...
Передайте Маску, что в Мире и так полно роботов-гуманоидов ходит по улицам, больше не нужно
биороботов*
Будущее наступает, классно!
Вопрос: дойдут ли такие технологии до России и сколько километров пройдёт этот робот по Российским дорогам 😊
И нужна ли ему виза
"поднимать предметы до 20 кг."
carry capacity (45 lbs - около 20 кг) - это сколько может переносить.
deadlift (150lbs - около 70 кг) - это сколько может поднимать.
А то что он более белый, чем чёрный, это не нарушает права негров?
Скорее, его за блэкфейс отменят.
Главное, чтобы они в подворотнях на дудках своих не играли.
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде — 250, 300 или 500 миль. Стоимость «кибертрака» будет начинаться от $39,9 тыс. (около 2,5 млн руб.). Предзаказ на футуристичный автомобиль уже открыт, но первые поставки начнутся не раньше 2021 года.
Новость от ноября 2019, воз и поныне там.
Нельзя доверять его анонсам.
А метро для машин он своё доделал? Или новую игрушку для отмыва бабла нашел?
Федор Рагозинович
Понятно... Не за ту сторону играет
надо было делать роботов Megatron?
Ну наконец-то!
Пусть сделает Бендера. А тот уже сделает саою теслу, с блэкджеком и шлюхами!
Будут роботы курьеры, интересно!
"музыка из Терминатора"
Т-1 сходит с конвейера
Или версия Айзека Азимова ближе будет?))
Идея конечно хороша, но делать гуманоидных роботов, когда до ума не довели более простых - полный бред
Судный день уже скоро. Их скоро на ##### отправят)
Не вижу информации о источнике питания.
Это будет следующий шаг в беспилотных автомобилях, за рулем будет сидеть робот гуманоид))
Ракета готова, без роботов на Луне и Марсе никак - очень здраво мыслит человек.
Наш ответ Илону Маску!!! Дали пососать пиндосам, Раисся сила💪💪🇷🇺
Робот по имени Чапи 2 - скоро в кино 😊