Будущее
Маша Цепелева

Илон Маск объявил о планах начать производство роботов-гуманоидов на заводах Tesla в 2023 году Статьи редакции

Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.

  • Tesla может начать производство роботов-гуманоидов Optimus первой версии в в 2023 году, заявил Илон Маск на открытии нового завода в Остине. Об этом сообщает CNВС.
  • Маск предположил, что робот «изменит мир больше, чем автомобили Tesla». Компания пока не представляла рабочий прототип робота, и не объявляла подробности о ходе разработки.
  • Илон Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — около 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг. Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём». Производитель планирует использовать те же технологии, что и для функции автономного вождения в Tesla.
  • В январе 2022 года Маск предложил использовать роботов-гуманоидов Tesla на заводах из-за нехватки работников в США.

#новость #tesla

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65 комментариев
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Artur Kuramshin

Интересно, можно под заказ кастомизировать, чтобы на Шварценеггера похож был?

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Евгений Кузнецов

Да потом в прошлое его отправлять придется и т.д.

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1 комментарий
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Вадим Д.

И целую роту таких забубенить.

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2 комментария
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Максим Кольцов

роботы-гуманоиды

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Иван Помидоров

Расстроился-то в конце как, что коробку уронил.

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Николай Гончаров

гумагумагума гуманоиды

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Царь Преисподни

Балабол мирового маштаба

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Марк Степанов

Это было бы актуально при отсутствии его технилогий в обществе. Про покорения космоса раньше тоже не верили, однако космос он покорил.

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5 комментариев
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Antn Slmv

8 км, смогу от такого сьебать если что

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Artur Kuramshin

Не сможешь )

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3 комментария
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Sergei Greedusoff

Фигня бездуховная какая-то, на мой взгляд...
Пойду в церкву, помолюсь.

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Artur Kuramshin

BlessU-2, робот-священник

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8 комментариев
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Алекс Маркс

Пиарится он умеет и всё верят👍👍👍. Успехов Илон.

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ATM-Tech

Ну, как-бы, теслы ездят, ракеты летают вроде...

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6 комментариев
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Александр Дизайнер

Да плевать ему кто во что верит. Госбабки льются рекой ...

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Сергей

Передайте Маску, что в Мире и так полно роботов-гуманоидов ходит по улицам, больше не нужно

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Политический кубок
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Николай Гончаров

биороботов*

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Егор Томин

Будущее наступает, классно!
Вопрос: дойдут ли такие технологии до России и сколько километров пройдёт этот робот по Российским дорогам 😊

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Antn Slmv

И нужна ли ему виза

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1 комментарий
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Цкуро Бесцветный

"поднимать предметы до 20 кг."
carry capacity (45 lbs - около 20 кг) - это сколько может переносить.
deadlift (150lbs - около 70 кг) - это сколько может поднимать.

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Бедный фонарь

А то что он более белый, чем чёрный, это не нарушает права негров?

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Политический кубок

Скорее, его за блэкфейс отменят.

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Alexey

Главное, чтобы они в подворотнях на дудках своих не играли.

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Тимур Петров

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck. Автомобиль будет представлен в трех версиях в зависимости от расстояния, проходимого на одном заряде — 250, 300 или 500 миль. Стоимость «кибертрака» будет начинаться от $39,9 тыс. (около 2,5 млн руб.). Предзаказ на футуристичный автомобиль уже открыт, но первые поставки начнутся не раньше 2021 года.
 Новость от ноября 2019, воз и поныне там.
Нельзя доверять его анонсам.

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Max Bernberg

А метро для машин он своё доделал? Или новую игрушку для отмыва бабла нашел?

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Alex Voronkov

Федор Рагозинович

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Maks K

Понятно... Не за ту сторону играет

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Михаил Желтухин

надо было делать роботов Megatron?

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Вадим Д.

Ну наконец-то!
Пусть сделает Бендера. А тот уже сделает саою теслу, с блэкджеком и шлюхами!

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Егор Томин

Будут роботы курьеры, интересно!

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Алексей Родной

"музыка из Терминатора"
Т-1 сходит с конвейера

Или версия Айзека Азимова ближе будет?))

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юрий с

Идея конечно хороша, но делать гуманоидных роботов, когда до ума не довели более простых - полный бред

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Vlados

Судный день уже скоро. Их скоро на ##### отправят)

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BeezOne84

Не вижу информации о источнике питания.

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Николаус Корнев

Это будет следующий шаг в беспилотных автомобилях, за рулем будет сидеть робот гуманоид))

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Наталья Кулькова

Ракета готова, без роботов на Луне и Марсе никак - очень здраво мыслит человек.

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Artem St

Наш ответ Илону Маску!!! Дали пососать пиндосам, Раисся сила💪💪🇷🇺

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Егор Томин

Робот по имени Чапи 2 - скоро в кино 😊

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