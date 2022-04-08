Главное из интервью Дэвида Уолша для Evrone

Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.