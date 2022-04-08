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Будущее
Звездный глобус

SpaceX впервые отправила на МКС четырёх космических туристов Статьи редакции

Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.

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SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами. На борту находятся бывший космонавт Майкл Лопес-Алегрия, а также три финансиста — Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля.

SpaceX

Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе», пишет N+1.

Они прибудут на станцию 9 апреля, после чего проведут на ней восемь дней, а затем вернутся на Землю, пишет Axios. По данным Bloomberg, каждый из них заплатил около $55 млн за свой билет.

Полёт вместе со SpaceX организовала американская Axiom Space — компании договорились об этом ещё в марте 2020 года, а контракты с туристами подписали в ноябре того же года.

  • В ноябре 2020 года SpaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Crew Dragon с экипажем из четырёх человек — на борту находились астронавты. А в сентябре 2021 года компания запустила в космос гражданский экипаж, но на станции они не высаживались.

#новость #spacex

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36 комментариев
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Pushkareva Ekaterina

Новости из другой реальности.

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Никита Чеканов

Из другого, цивилизованного, мира

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Serge

То же самое в голове промелькнуло)

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Mr Black

Мда….без хохломы костюмы отстой.

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Вася Пражкин

Это что же, теперь без наших транспортных ракет американцы обойдутся? Чем же ответит Рогозин?

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Graf De Lotarev

Видимо песней

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Отчаянный шмель

Знаменитым батутом

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Ruslan Fatikhov

Оскорбительным твитом

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Serge

Чем же ответит Рогозин?
 Очередным твитом

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Serge

Давно уже

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Не придумала

НАСА утверждает, что не отказывается от программы перекрестных полетов

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Вася Пражкин

Так Рогозин там грозил отказаться от всех проектов.

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Алексей Я.

Снова пойдёт на марш националистов.

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Бублик

Исконно русской буквой Z в названии телеграмм-канала

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Aimee Korinek

Аплодирую! Молодцы!

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Heather Morris

-возвращаемая ступень
-отказ от РД-180
-новая ракета
-запуск туристов
-.....
-МАРС)))

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Александр Кабешов

Заебись, но человечеству пиздец на Земле.

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Heather Morris

Этот пункт можно поставить за место многоточий)

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Artem White

Жаль, что Россия пускает ракеты в другие места…

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Александр Привалов

Да это ж фотошоп, к рогозину не ходи, возле уха даже кусочек фона остался)))

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Andrew Sychev

Оно прикольно, но станция научная. Туристам там только мешать. Пусть уже строят отель на орбите. У амеров есть опыт с Скайлабом, как быстро и дешево сделать станцию

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Вася Пражкин

Туристов запускают для отладки процесса, а не для того, чтобы кому-то там мешать. Я думаю дело идет к новой станции МКС, старая-то уже совсем старая, да и Рогозин там грозился разорвать контакты.

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Denis Bystruev

При такой марже скоро построят.

Я не понял, по 55 млн долл. за билет заплатили только 3 финансиста, или все 4 туриста, включая бывшего космонавта, но в любом случае это близко к коммерческой (то есть с учётом прибыли) стоимости запуска Falcon 9 в 62 млн долл.

Получается, что SpaceX получил выручку в 165–220 млн долл., прибыль — 103–158 млн долл. с одного запуска.

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Тимур Петров

Мне кажется космонавт как сопровождающий, и за него заплатили финансисты.

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Владимир Гуськов

Маск Мегамозг

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а б

Там у него коллектив серьёзный.

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Политический кубок

Ну такой собрать, нужен мегамозг.

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Max K

Слава Дядюшке Сэму, что все проекты Илона под чутким сговором с правительством - иначе без всех госконтрактов и финансировании вряд ли фирма Илона Маска потянула такое.

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Саша Панина

А ведь еще недавно следили всем миром за SpaceX и ждали небывалой ракеты на бирже, было ж время

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Andrey M.

Откуда у бывшего космонавта 55 млн долларов?

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Влад

Намайнили )

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Denis Bystruev

Возможно, его послали бесплатно, чтобы в случае внештатной ситуации он успокоил остальных.

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Тимур Петров

Скиньте историю успеха spacex и Рогозина, где есть отметка "вы находитесь здесь".

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Келлер

Даже без батутов с Руси обошлись?
Ой загибаются

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Leonid Busygin

Круто, но зачем лица нафотошопили?

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Хозяин

А что за профессия такая - финансист? Чем они там занимаются вообще?

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Ruslan Sharapov
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