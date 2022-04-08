SpaceX впервые отправила на МКС четырёх космических туристов Статьи редакции
Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.
SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами. На борту находятся бывший космонавт Майкл Лопес-Алегрия, а также три финансиста — Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля.
Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе», пишет N+1.
Они прибудут на станцию 9 апреля, после чего проведут на ней восемь дней, а затем вернутся на Землю, пишет Axios. По данным Bloomberg, каждый из них заплатил около $55 млн за свой билет.
Полёт вместе со SpaceX организовала американская Axiom Space — компании договорились об этом ещё в марте 2020 года, а контракты с туристами подписали в ноябре того же года.
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То же самое в голове промелькнуло)
Мда….без хохломы костюмы отстой.
Это что же, теперь без наших транспортных ракет американцы обойдутся? Чем же ответит Рогозин?
Видимо песней
Знаменитым батутом
Оскорбительным твитом
Чем же ответит Рогозин?
Очередным твитом
Давно уже
НАСА утверждает, что не отказывается от программы перекрестных полетов
Так Рогозин там грозил отказаться от всех проектов.
Снова пойдёт на марш националистов.
Исконно русской буквой Z в названии телеграмм-канала
Аплодирую! Молодцы!
-возвращаемая ступень
-отказ от РД-180
-новая ракета
-запуск туристов
-.....
-МАРС)))
Заебись, но человечеству пиздец на Земле.
Этот пункт можно поставить за место многоточий)
Жаль, что Россия пускает ракеты в другие места…
Да это ж фотошоп, к рогозину не ходи, возле уха даже кусочек фона остался)))
Оно прикольно, но станция научная. Туристам там только мешать. Пусть уже строят отель на орбите. У амеров есть опыт с Скайлабом, как быстро и дешево сделать станцию
Туристов запускают для отладки процесса, а не для того, чтобы кому-то там мешать. Я думаю дело идет к новой станции МКС, старая-то уже совсем старая, да и Рогозин там грозился разорвать контакты.
При такой марже скоро построят.
Я не понял, по 55 млн долл. за билет заплатили только 3 финансиста, или все 4 туриста, включая бывшего космонавта, но в любом случае это близко к коммерческой (то есть с учётом прибыли) стоимости запуска Falcon 9 в 62 млн долл.
Получается, что SpaceX получил выручку в 165–220 млн долл., прибыль — 103–158 млн долл. с одного запуска.
Мне кажется космонавт как сопровождающий, и за него заплатили финансисты.
Маск Мегамозг
Там у него коллектив серьёзный.
Ну такой собрать, нужен мегамозг.
Слава Дядюшке Сэму, что все проекты Илона под чутким сговором с правительством - иначе без всех госконтрактов и финансировании вряд ли фирма Илона Маска потянула такое.
А ведь еще недавно следили всем миром за SpaceX и ждали небывалой ракеты на бирже, было ж время
Откуда у бывшего космонавта 55 млн долларов?
Намайнили )
Возможно, его послали бесплатно, чтобы в случае внештатной ситуации он успокоил остальных.
Скиньте историю успеха spacex и Рогозина, где есть отметка "вы находитесь здесь".
Даже без батутов с Руси обошлись?
Ой загибаются
Круто, но зачем лица нафотошопили?
А что за профессия такая - финансист? Чем они там занимаются вообще?