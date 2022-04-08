Впервые компания запустила гражданский экипаж в космос в сентябре 2021 года — но без состыковки со станцией.

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SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя туристами. На борту находятся бывший космонавт Майкл Лопес-Алегрия, а также три финансиста — Ларри Коннор из США, Марк Пати из Канады и Эйтан Стиббе из Израиля.

Это первая миссия, в которой туристы прилетят на МКС не на российском «Союзе», пишет N+1.

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Они прибудут на станцию 9 апреля, после чего проведут на ней восемь дней, а затем вернутся на Землю, пишет Axios. По данным Bloomberg, каждый из них заплатил около $55 млн за свой билет.

Полёт вместе со SpaceX организовала американская Axiom Space — компании договорились об этом ещё в марте 2020 года, а контракты с туристами подписали в ноябре того же года.