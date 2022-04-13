Meta* введёт комиссию в 47,5% от продаж в Horizon Worlds — в сети пожелали Цукербергу удачи в «пустой метавселенной» Статьи редакции
А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.
О том, что комиссия от продажи цифровых товаров на платформе Horizon Worlds составит 47,5%, в компании Meta* сообщили изданию CNBC. 30% от суммы каждой транзакции будет получать магазин Meta Quest Store, ещё 17,5% — сам сервис Horizon Worlds.
Некоторых пользователей сети и авторов контента возмутила такая большая комиссия, в том числе потому, что на популярных NFT-платформах она существенно ниже. OpenSea берёт только 2,5% с каждой транзакции, а LooksRare — 2%.
В ноябре 2021 года Марк Цукерберг и другие руководители компании критиковали Apple за высокую комиссию в App Store, вспомнили в CNBC. Глава Meta* тогда заявил, что одна из целей метавселенной — позволить авторам зарабатывать на своём контенте. Он подчеркнул, что Apple «со своей 30-процентной комиссией усложняет эту задачу».
11 апреля 2022 года Meta* начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде. В компании заявили, что в будущем желающие смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая виртуальные товары, в том числе в формате NFT.
*компания Meta признана экстремистской организацией на территории России.
АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для одного из крупнейших сервисов курьерской доставки Dostavista. Голосовой робот, собранный на платформе VoiceBox, автоматизировал инструктаж курьеров, подключенных к услуге доставки товаров с наложенным платежом в 15 городах России.
Цукерберг рассчитывает, что пользователи смогут общаться с голограммами собеседников и управлять устройствами без рук. Сотрудники сомневаются, что это произойдёт так скоро.
Звук запустил функционал прямой доставки музыкальных релизов, чтобы сохранить артистам возможность эффективно монетизировать свое творчество. Инструмент создан в рамках проекта Студио и не имеет аналогов на российском рынке.
Онлайн-кинотеатр на втором месте по выручке среди конкурентов — после ivi.
Компания пока не определила кому — третьим лицам или руководителям российского подразделения.
Привет. Меня зовут Ольга, и вот уже как минимум 10 лет я иду в ногу с Ламодой. На моем последнем ЛК у меня 188 заказов, высокий процент выкупа и почти все значки лояльности, которые можно собрать (всего их больше 50). Я шопоголик. И я никогда не пользовалась Wildberries.
Истцы также просят суд обязать онлайн-кинотеатр возобновить полноценную работу в России.
*компания Meta признана экстремистской организацией на территории России.
Брать комиссию в 47,5% и правда экстремизм ))
Это уже терроризм какой-то
чувствую я, что скоро угонят танки из Wargaming, и поедут дебуржуить вселенную Цукерберга
Что то на Гугл со своей Тытрубой не гонят хотя там комиссия 45%
имхо meta какая-то хрень в принципе, я слабо представляю, что можно удержать там кого-то. Максимум зайти, побаловаться и забить(по крайней мере на текущем уровне технологий).
Так еще и на старте почти 50% драть, штош, удачи
Копните глубже, это следующая стадия соц сетей, маркетплейсов и тд. И они бы не делали такую комиссию без предварительного кастдева или не опираясь на подобные кейсы. К тому же авторы контента при установки своей стоимости будут брать в рассчет эту комиссию, так же происходит и с апп стором, разрабы учитывают комиссию в своей цене.
Мне кажется, что концепция мета вселенной так или иначе взлетит.
Цук долбоеб редкостный, учитывая что любой продукт пренадлежащий ему собирает и даже требует кучу данных, я бы сраной метавселенной от него не пользовался в принципе. Чтобы что, сразу после создания аккаунта получить классический блок с причиной "вы нарушили наши стандарты, введите номер телефона, пошлите документы подтверждающие личность и прочее" (реальный кейс), нахуй.
Причем я могу ошибаться, но по моим ощущениям тинейджеры и кто до 25 (в среднем), в принципе срали на фейсбук и его продукты, так считают что это для бумеров. тик ток их все. Кто ца этой метавселенной?
да не скажи, загонят туда онлифанс и побегут все
Не знание законов не освобождает от ответственности. Не знание что такое чудо не даёт право быть невеждой. Статья у меня о разработке, благодаря этой замечательной платформе
Это отличный способ заставить потребителей потратить кучу бабла на развлечения и тем самым не допустить раскручивания инфляции в материальном мире.
Не драть, а отдавать 50%. И это дохрена если честно.
На новой площадке будет рост (если выстрелит), там будут рождаться новые единороги, если там есть органика, то это халянвые деньги, 50% это очень щедро.
Если ты творческая личность, то для тебя там уйма забав. А для тех, кто чисто заработать, то да, игрушка такая ненадолго
jew mode on
A long time ago
Осуждаю
https://www.youtube.com/watch?v=Q4PC8Luqiws
Нифига у вас тут синхронизация случилась 😂
Что бы я сказал Цукербергу при личной встрече? Я бы сказал...
Чувак, лупи комиссию в 99.9%.! Проекту конечно пздц, зато войдёшь в книгу рекордов Гиннеса. Как самый жадный и тупой реальный персонаж в истории.
Вот так бы я ему сказал...
А почему бы не сделать комиссию в 200%? Если будет хотя бы одна продажа то это будет эпично.
Вы невежда? Или делаете циничный вид? Цукерберг создал чудо, он мечтатель и творец. И его решение работает! На vc публика стала странная.. Это вообще-то ресурс про достижения!!
блин, я думал он уже туда вошёл
Так он же по-русски не говорит!
Это Цукерберг ещё ничего не говорил о комиссии на вывод средств из его метавселенной.
Зачем выводить бабло из метавселенной? Купи метапиццу и метажри её!
Бонусами СберСпасибо
А это уже и необязательно. Sapienti sat. Как говорили...в общем не самые глупые люди.
В рублях по курсу ЦБ
Это оставим за кадром
Не подсказывайте)
Не понимаете вы в маркетинге ничего. Сейчас он назвал 47% и вокруг хайп. Потом понизит до 15% и станет героем, который пошёл на уступки. Тут его сразу и полюбят. А если бы прокатило - так бы и оставил. В любом случае одни плюсы. На рынке вещевом никогда не торговались что ли?
У Wildberries копирует? Там все цены изначально завышены, чтобы давать скидку в 70-80%
Цук по нему плачет!
Вспомнилась серия Южного Парка, про Толкина.
P.S: С таким процентом, Цукера, отцукербергят все.
простите
Цукербергни Цукерсына
Чтото Ютуб с комиссией 45% никто не Бринит и не Пейджит
Несколько слов о Цукербурге
А чего не 90%? Хотят быстрее вернуть потраченное бабло на разработку
В сериале "Загрузка" как раз про метавселенную, даже фирма там также называется "Horizon", видимо не просто так. С одной стороны интересно, а с другой кажется, что будет меньшинство, которое сможет позволить себе все в настоящее, и будет основная часть людей, у которой будет все только в мета, чтобы не расстраивались, и напечатанная на принтере еда.
Почему-то ваш прогноз такой страшной и весьма возможный
Мало. Надо комиссию в 140% сделать.
146
Жалею что этот черт выкупил инстаграм. Так бы все было хорошо, Инстаграм не был бы экстремистской организацией
Зачем вам старый фотосервис. Вместе с icq и потомком пейджера - сотовым, отправяться в прошлое. Приходит новое время. Это прогресс, мечта и чудо! А невежествое отношение и цинизм не красит.
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В компании заявили, что в будущем желающие смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая виртуальные товары, в том числе в формате NFT.
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блин, и почему я до такого не додумался ..)
покупай ничего, владей ничем, но оплачивай реалом .. и, главное отличие от крипты - что нет ни каких ограничений и пределов - не курсов, не биржи, не законов .. только комиссия в 47% + человеческий фактор(алчность, жадность,доброта, глупость - которые существуют вечность) .. что бы там кто не критиковал .. :)
жаль, что я не гений .. (
Я тоже как-то думал об этом. Но пришел к выводу, что главное в жизни не владение чем-либо, а эмоции. Тот же Порш ты покупаешь для эмоций, смотришь кино и играешь в игры. Тут просто с другой стороны подошли. Посмотрим крч.
То, что делает марк про игры, сказки, чудо. Нфт подобный обман и мошенничество по продаже воздуха туда не пустят. Речь о продаже игровых миров. Это труд
Кстати, вспомнился вдруг мультфильм "Золотая антилопа"... Когда Цукерберг крикнет: "Хватит, довольно!"?)))
О, идут по пути веб-шлака(Vkontakte/Дноклассники). Те себе 50% брали(берут?) в своём сторе игровом, при этом не давай взамен даже сраного CDNа для раздачи статики. Ну значит действительно прошло время Цукера.
Пора его ссаными вениками оттуда гнать
Продолжая беседу с Цукербергом:
Короче, Марк! Мы в этой теме, с пацанами тебе тут разных коммерческих и не очень идей накидали. Если чего выгорит, поделись с братвой. Не жмись.
🤣
Когда возможность физического присутствия в игре реализуют, чтоб по аналогии фильма Матрица - тогда это будет прорыв - пока все это г….
Смысл в такой метавселенной, если все как в жизни?
Они же там все помешаны на данных, что в принципе то норм. Но удивительно, как они пришли к совершенно оглушительной цифре 47,5%.
Ну как? число 42 + символические 5,5% :D
Как как ? Подсмотрели у Гугла. Открою вам страшную тайну, но Гугл с Ютуба берет 45% комиссии.
Все правильно, в бизнесе главное прибыль))
Вы не понимаете, просто инфляция скаканула, вот и беднеет Марк)
Ана, да наверное еще деньги в ВТБ банке держал. Бгг
Как …ли вот эти статьи типа: Китайские читатели французского журнала Жегульме раскритиковали …
Как будто по инфоповоду больше сказать нечего
Куда-то не туда кажись ведёт Мета. От решения реальных проблем народ пойдёт в эту мета, чтобы там встретить проблемы, но уже виртуальные. Как по мне, стоило бы думать в направлении решения проблем планеты Земля. Но это решать ему, а не мне :)
Как будто до этого не так было - мало фоловеров и лайков, на пост кинули страйк, отключили монетизацию, забанили аккаунт
Выдуманные проблемы всегда были
Почему такая не полная новость? В оригинале сказано, что Мета(экстремистская организация на территории России) будет брать 30% за аппаратную часть с создателей приложений и игровых миров(сколько IT стартап тратит на поддержку и расширение серверной части из своих доходов? зачастую на начальных этапах гораздо больше, чем 30% прибыли) и 17,5% за продажу финтифлюшек(NFT, рекламы, etc) в этих виртуальных мирах.
ну наксйу в такой вселенной жить
Топ
Цукерберг позвонит
С одной стороны большие налоги должны увеличивать цены для товаров, и тем самым - искуственно создать ореол некой лухарности. Возможно - смысл в этом.
Но есть и другая - с 2 долларов заплатить половину морально проще, чем с 200
По стилю вся эта вселенная напомнила "Падал прошлогодний снег")
Кому заяц свежепойманный?
Так а что вы ожидали от самой жадной компании в мире. Об этом ещё говорила Галина Тимченко* году а 2016-м.
*со-основатель и бывший главный редактор Meduza
Наверняка был кастдев и такие цифры оправданны. Никто же не заставляет пользоваться этим, ей богу.
Могу представить, что с такой комиссией становятся бессмысленны перепродажи и агрессивные спекуляции, значит будет меньше пампо-дампов и больше оригинального контента, который будут покупать ради самого контента, а не ради спекуляции.
Любопытно поглядеть
У Цукерберга совсем кукуха поехала. Мало того что его приложения на коленке писаны, так ещё и позволяет себе такие комиссии брать. Хотя да, его детище, его правила, пусти с ним и живет 👏
Рептилоид в своем репертуаре
Петушок
А ТикТок с эфира берет 75% и что? Юзают все за милую душу.
The size of the cut has angered some in the NFT community. One Twitter user wrote: “I hate you Facebook.” Another said: “If Meta wants 47.5% of NFT sales they gotta talk to the IRS because I don’t even have that after taxes.
СМИ так пишет, еще ссылаются они на каких-то "Web3" типов
Укажите, где хоть какое-то подтвеждение этой новости?
А то не понимаю срач
Я допер зачем нужна метавселенная и кто её ЦА. Нужна чтобы сбежать из своей физической.
Конечно же на текущем этапе отказаться от физики будет невозможно. Но это не критично.
Если в мета чел сможет зарабатывать, тратить и получать удовольствий больше чем в физике, то он будет в ней и жить и умирать, надеюсь там можно сохраняться. Возвращаться в физику чел будет: на госуслугах паспорт продлить, у курьера забрать доставочку, роутер перегрузить, да и все наверное.
Самое забавно что будут платить :)