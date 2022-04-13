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Будущее
DTF

Meta* введёт комиссию в 47,5% от продаж в Horizon Worlds — в сети пожелали Цукербергу удачи в «пустой метавселенной» Статьи редакции

А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.

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О том, что комиссия от продажи цифровых товаров на платформе Horizon Worlds составит 47,5%, в компании Meta* сообщили изданию CNBC. 30% от суммы каждой транзакции будет получать магазин Meta Quest Store, ещё 17,5% — сам сервис Horizon Worlds.

Некоторых пользователей сети и авторов контента возмутила такая большая комиссия, в том числе потому, что на популярных NFT-платформах она существенно ниже. OpenSea берёт только 2,5% с каждой транзакции, а LooksRare — 2%.

Этот жутковатый тип, который думает, что его все любят и уважают, настолько оторван от реальности, что в конечном итоге погубит саму идею метавселенных.

автор на Reddit

А чего вы ожидали? Цукерберг — засранец, богатый засранец. Удачи ему найти хоть кого-нибудь, кого заинтересуют такие условия.

автор на Reddit

Скажите мне, что ваша бизнес-модель убыточна по своей сути, не говоря об этом.

автор на Reddit

В ноябре 2021 года Марк Цукерберг и другие руководители компании критиковали Apple за высокую комиссию в App Store, вспомнили в CNBC. Глава Meta* тогда заявил, что одна из целей метавселенной — позволить авторам зарабатывать на своём контенте. Он подчеркнул, что Apple «со своей 30-процентной комиссией усложняет эту задачу».

11 апреля 2022 года Meta* начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде. В компании заявили, что в будущем желающие смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая виртуальные товары, в том числе в формате NFT.

*компания Meta признана экстремистской организацией на территории России.

#новость #horizon

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169 комментариев
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Norman

*компания Meta признана экстремистской организацией на территории России.
Брать комиссию в 47,5% и правда экстремизм ))

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Cc Dd

Это уже терроризм какой-то

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28 комментариев
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Джон Картошкин

чувствую я, что скоро угонят танки из Wargaming, и поедут дебуржуить вселенную Цукерберга

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Дмитрий О

Что то на Гугл со своей Тытрубой не гонят хотя там комиссия 45%

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1 комментарий
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Михаил Желтухин

имхо meta какая-то хрень в принципе, я слабо представляю, что можно удержать там кого-то. Максимум зайти, побаловаться и забить(по крайней мере на текущем уровне технологий).

Так еще и на старте почти 50% драть, штош, удачи

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Ваня Самков

Копните глубже, это следующая стадия соц сетей, маркетплейсов и тд. И они бы не делали такую комиссию без предварительного кастдева или не опираясь на подобные кейсы. К тому же авторы контента при установки своей стоимости будут брать в рассчет эту комиссию, так же происходит и с апп стором, разрабы учитывают комиссию в своей цене.

Мне кажется, что концепция мета вселенной так или иначе взлетит.

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32 комментария
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D. Trump

Цук долбоеб редкостный, учитывая что любой продукт пренадлежащий ему собирает и даже требует кучу данных, я бы сраной метавселенной от него не пользовался в принципе. Чтобы что, сразу после создания аккаунта получить классический блок с причиной "вы нарушили наши стандарты, введите номер телефона, пошлите документы подтверждающие личность и прочее" (реальный кейс), нахуй.

Причем я могу ошибаться, но по моим ощущениям тинейджеры и кто до 25 (в среднем), в принципе срали на фейсбук и его продукты, так считают что это для бумеров. тик ток их все. Кто ца этой метавселенной?

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Джон Картошкин

да не скажи, загонят туда онлифанс и побегут все

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Ivan Zamorev

Не знание законов не освобождает от ответственности. Не знание что такое чудо не даёт право быть невеждой. Статья у меня о разработке, благодаря этой замечательной платформе

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2 комментария
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AstraN

Это отличный способ заставить потребителей потратить кучу бабла на развлечения и тем самым не допустить раскручивания инфляции в материальном мире.

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Ware Wow

Не драть, а отдавать 50%. И это дохрена если честно.
На новой площадке будет рост (если выстрелит), там будут рождаться новые единороги, если там есть органика, то это халянвые деньги, 50% это очень щедро.

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1 комментарий
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kavno1

Если ты творческая личность, то для тебя там уйма забав. А для тех, кто чисто заработать, то да, игрушка такая ненадолго

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Тотоха

jew mode on

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Роман Ваничкин

A long time ago

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2 комментария
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Олег

Осуждаю

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1 комментарий
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Konstantin Grudnev

https://www.youtube.com/watch?v=Q4PC8Luqiws

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Александр Ильин

Нифига у вас тут синхронизация случилась 😂

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Дмитрий Королёв

Что бы я сказал Цукербергу при личной встрече? Я бы сказал...
Чувак, лупи комиссию в 99.9%.! Проекту конечно пздц, зато войдёшь в книгу рекордов Гиннеса. Как самый жадный и тупой реальный персонаж в истории.
Вот так бы я ему сказал...

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Alexander Klimanskiy

А почему бы не сделать комиссию в 200%? Если будет хотя бы одна продажа то это будет эпично.

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1 комментарий
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Ivan Zamorev

Вы невежда? Или делаете циничный вид? Цукерберг создал чудо, он мечтатель и творец. И его решение работает! На vc публика стала странная.. Это вообще-то ресурс про достижения!!

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6 комментариев
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Джон Картошкин

блин, я думал он уже туда вошёл

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jonewayne

Так он же по-русски не говорит!

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Медицинский коктейль

Это Цукерберг ещё ничего не говорил о комиссии на вывод средств из его метавселенной.

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Alexander Klimanskiy

Зачем выводить бабло из метавселенной? Купи метапиццу и метажри её!

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1 комментарий
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Сергей

Бонусами СберСпасибо

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Дмитрий Королёв

А это уже и необязательно. Sapienti sat. Как говорили...в общем не самые глупые люди.

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Пришелец

В рублях по курсу ЦБ

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Олег

Это оставим за кадром

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Ekaterina Koroleva

Не подсказывайте)

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Alex Shokhin

Не понимаете вы в маркетинге ничего. Сейчас он назвал 47% и вокруг хайп. Потом понизит до 15% и станет героем, который пошёл на уступки. Тут его сразу и полюбят. А если бы прокатило - так бы и оставил. В любом случае одни плюсы. На рынке вещевом никогда не торговались что ли?

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Pavel Voronkov

У Wildberries копирует? Там все цены изначально завышены, чтобы давать скидку в 70-80%

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2 комментария
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Иван Серик

Цук по нему плачет!

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Артем П.

Вспомнилась серия Южного Парка, про Толкина.

P.S: С таким процентом, Цукера, отцукербергят все.

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Андрей Верижников

простите

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1 комментарий
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Иван Серик

Цукербергни Цукерсына

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Дмитрий О

Чтото Ютуб с комиссией 45% никто не Бринит и не Пейджит

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Speedwagon MMXXII

Несколько слов о Цукербурге

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Влад

А чего не 90%? Хотят быстрее вернуть потраченное бабло на разработку

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Виктория

В сериале "Загрузка" как раз про метавселенную, даже фирма там также называется "Horizon", видимо не просто так. С одной стороны интересно, а с другой кажется, что будет меньшинство, которое сможет позволить себе все в настоящее, и будет основная часть людей, у которой будет все только в мета, чтобы не расстраивались, и напечатанная на принтере еда.

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Сардор Кирк

Почему-то ваш прогноз такой страшной и весьма возможный

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TopLineSoft Systems

Мало. Надо комиссию в 140% сделать.

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Ivan Zamorev

146

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1 комментарий
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Maxim Saynashev

Жалею что этот черт выкупил инстаграм. Так бы все было хорошо, Инстаграм не был бы экстремистской организацией

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Ivan Zamorev

Зачем вам старый фотосервис. Вместе с icq и потомком пейджера - сотовым, отправяться в прошлое. Приходит новое время. Это прогресс, мечта и чудо! А невежествое отношение и цинизм не красит.

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8 комментариев
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nelidalv

"
В компании заявили, что в будущем желающие смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая виртуальные товары, в том числе в формате NFT.
"
блин, и почему я до такого не додумался ..)
покупай ничего, владей ничем, но оплачивай реалом .. и, главное отличие от крипты - что нет ни каких ограничений и пределов - не курсов, не биржи, не законов .. только комиссия в 47% + человеческий фактор(алчность, жадность,доброта, глупость - которые существуют вечность) .. что бы там кто не критиковал .. :)

жаль, что я не гений .. (

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Фирменный Данила

Я тоже как-то думал об этом. Но пришел к выводу, что главное в жизни не владение чем-либо, а эмоции. Тот же Порш ты покупаешь для эмоций, смотришь кино и играешь в игры. Тут просто с другой стороны подошли. Посмотрим крч.

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Ivan Zamorev

То, что делает марк про игры, сказки, чудо. Нфт подобный обман и мошенничество по продаже воздуха туда не пустят. Речь о продаже игровых миров. Это труд

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1 комментарий
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Яся Зайцев
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Максим Попов

Кстати, вспомнился вдруг мультфильм "Золотая антилопа"... Когда Цукерберг крикнет: "Хватит, довольно!"?)))

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Андрей Верижников

О, идут по пути веб-шлака(Vkontakte/Дноклассники). Те себе 50% брали(берут?) в своём сторе игровом, при этом не давай взамен даже сраного CDNа для раздачи статики. Ну значит действительно прошло время Цукера.

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Vyacheslav Bagmut
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Serghei Maveriz

Пора его ссаными вениками оттуда гнать

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Дмитрий Королёв

Продолжая беседу с Цукербергом:
Короче, Марк! Мы в этой теме, с пацанами тебе тут разных коммерческих и не очень идей накидали. Если чего выгорит, поделись с братвой. Не жмись.
🤣

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Роман Комаров

Когда возможность физического присутствия в игре реализуют, чтоб по аналогии фильма Матрица - тогда это будет прорыв - пока все это г….

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Вячеслав Попов

Смысл в такой метавселенной, если все как в жизни?

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Алексей Соколов

Они же там все помешаны на данных, что в принципе то норм. Но удивительно, как они пришли к совершенно оглушительной цифре 47,5%.

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Noblesse. tv

Ну как? число 42 + символические 5,5% :D

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Дмитрий О

Как как ? Подсмотрели у Гугла. Открою вам страшную тайну, но Гугл с Ютуба берет 45% комиссии.

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1 комментарий
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TLGM x Event

Все правильно, в бизнесе главное прибыль))

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Ким Чен Ын

Вы не понимаете, просто инфляция скаканула, вот и беднеет Марк)

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Sam Esq

Ана, да наверное еще деньги в ВТБ банке держал. Бгг

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Алеоп

Как …ли вот эти статьи типа: Китайские читатели французского журнала Жегульме раскритиковали …
Как будто по инфоповоду больше сказать нечего

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Антон

Куда-то не туда кажись ведёт Мета. От решения реальных проблем народ пойдёт в эту мета, чтобы там встретить проблемы, но уже виртуальные. Как по мне, стоило бы думать в направлении решения проблем планеты Земля. Но это решать ему, а не мне :)

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Евгений Хазиахметов

Как будто до этого не так было - мало фоловеров и лайков, на пост кинули страйк, отключили монетизацию, забанили аккаунт
Выдуманные проблемы всегда были

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Noblesse. tv

Почему такая не полная новость? В оригинале сказано, что Мета(экстремистская организация на территории России) будет брать 30% за аппаратную часть с создателей приложений и игровых миров(сколько IT стартап тратит на поддержку и расширение серверной части из своих доходов? зачастую на начальных этапах гораздо больше, чем 30% прибыли) и 17,5% за продажу финтифлюшек(NFT, рекламы, etc) в этих виртуальных мирах.

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Джон Картошкин

ну наксйу в такой вселенной жить

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Сагын Эркинбеков

Топ

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Торнадо

Цукерберг позвонит

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Grigoriy Malyshev

С одной стороны большие налоги должны увеличивать цены для товаров, и тем самым - искуственно создать ореол некой лухарности. Возможно - смысл в этом.
Но есть и другая - с 2 долларов заплатить половину морально проще, чем с 200

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Slava Itprofi

По стилю вся эта вселенная напомнила "Падал прошлогодний снег")
Кому заяц свежепойманный?

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Sergey Krupskiy

Так а что вы ожидали от самой жадной компании в мире. Об этом ещё говорила Галина Тимченко* году а 2016-м.
*со-основатель и бывший главный редактор Meduza

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Роман Кишоян

Наверняка был кастдев и такие цифры оправданны. Никто же не заставляет пользоваться этим, ей богу.

Могу представить, что с такой комиссией становятся бессмысленны перепродажи и агрессивные спекуляции, значит будет меньше пампо-дампов и больше оригинального контента, который будут покупать ради самого контента, а не ради спекуляции.

Любопытно поглядеть

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Артем Порубаев

У Цукерберга совсем кукуха поехала. Мало того что его приложения на коленке писаны, так ещё и позволяет себе такие комиссии брать. Хотя да, его детище, его правила, пусти с ним и живет 👏

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Генерал Ермолов

Рептилоид в своем репертуаре

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Paco Official

Петушок

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Михаил Перевозкин

А ТикТок с эфира берет 75% и что? Юзают все за милую душу.

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Air Balloon

The size of the cut has angered some in the NFT community. One Twitter user wrote: “I hate you Facebook.” Another said: “If Meta wants 47.5% of NFT sales they gotta talk to the IRS because I don’t even have that after taxes.
СМИ так пишет, еще ссылаются они на каких-то "Web3" типов

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Air Balloon

Укажите, где хоть какое-то подтвеждение этой новости?
А то не понимаю срач

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Maximus Severus

Я допер зачем нужна метавселенная и кто её ЦА. Нужна чтобы сбежать из своей физической.
Конечно же на текущем этапе отказаться от физики будет невозможно. Но это не критично.
Если в мета чел сможет зарабатывать, тратить и получать удовольствий больше чем в физике, то он будет в ней и жить и умирать, надеюсь там можно сохраняться. Возвращаться в физику чел будет: на госуслугах паспорт продлить, у курьера забрать доставочку, роутер перегрузить, да и все наверное.

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Nikita Kuznetsov

Самое забавно что будут платить :)

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