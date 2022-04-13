А также вспомнили, как компания недавно осуждала 30-процентный «налог на App Store» от Apple.

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О том, что комиссия от продажи цифровых товаров на платформе Horizon Worlds составит 47,5%, в компании Meta* сообщили изданию CNBC. 30% от суммы каждой транзакции будет получать магазин Meta Quest Store, ещё 17,5% — сам сервис Horizon Worlds.

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Некоторых пользователей сети и авторов контента возмутила такая большая комиссия, в том числе потому, что на популярных NFT-платформах она существенно ниже. OpenSea берёт только 2,5% с каждой транзакции, а LooksRare — 2%.

Этот жутковатый тип, который думает, что его все любят и уважают, настолько оторван от реальности, что в конечном итоге погубит саму идею метавселенных. автор на Reddit

А чего вы ожидали? Цукерберг — засранец, богатый засранец. Удачи ему найти хоть кого-нибудь, кого заинтересуют такие условия. автор на Reddit

Скажите мне, что ваша бизнес-модель убыточна по своей сути, не говоря об этом. автор на Reddit

В ноябре 2021 года Марк Цукерберг и другие руководители компании критиковали Apple за высокую комиссию в App Store, вспомнили в CNBC. Глава Meta* тогда заявил, что одна из целей метавселенной — позволить авторам зарабатывать на своём контенте. Он подчеркнул, что Apple «со своей 30-процентной комиссией усложняет эту задачу».

11 апреля 2022 года Meta* начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде. В компании заявили, что в будущем желающие смогут «зарабатывать себе на жизнь», продавая виртуальные товары, в том числе в формате NFT.