Год назад первый твит Джека Дорси в виде NFT продали за $2,9 млн — на повторных торгах ставка не дошла и до $7 тысяч Статьи редакции
Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около $50 млн.
В 2021 году Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн, а вырученные деньги направил на благотворительность.
Покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, который получил «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись при этом осталась доступна в соцсети.
7 апреля 2022 года Эстави снова выставил NFT на продажу. Он рассчитывал, что получит за него минимум $50 млн — по крайней мере, он пообещал «передать половину выручки ($25 млн) на благотворительность». Но аукцион закрылся в среду с максимальной ставкой всего в $6849,30.
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Вся суть NFT
Я не могу без слез смотреть на это видео. Это же настоящая трагедия.
Ну мы же смотрим на этого енота, верно?) Вот в этом суть – привлек к себе внимание СМИ, монетизировал это внимание. В случае Сина – к своей компании.
Ребят, тем кто за 7 штук баксов не успел взять, продаю всего за 100 рублей твит Дорси, прям один в один, не отличите от оригинала. Спешите, осталось всего 99 штук! Первым пяти покупателям в подарок значок "Я не лох!"
а значок точно не подделка?
Продавцы китайских подделок подоспели)
А значок из чего?
Блин, это очень смешно почему-то
Представьте, если изначально, при первом аукционе, этот NFT торговался сначала за сотни, потом счет пошел на тысячи долларов, подобрались к отметке 5000, и тут этот Сина: «2,9 миллиона баксов!». Так и купил.
Я вот если бы не выставлял на торги, то так и был бы обладателем NFT за 3 ляма. От инвестора до лоха один шаг.
Сина Эстави идёт домой после закрытия аукциона.
Летит*
Ракета, пацаны!
Бл..ть, а в чем уникальность записи, если джек так и не убрал ее. Считай просто впарил картинку.
Вся суть NFT.
Наверное, на OpenSea не будет других записей с этим твиттом. Хотя надо смотреть правила платформы.
Но что может остановить Джека создать такие написи на других платформах, с формулировкой типа - "OpenSea зашкварилась и я пересоздаю запись на новой, правильной платформе".
Даже если б и убрал
Ну типа можно наверно как-то использовать. Там футболки делать с этим принтом.... и.т.п.
Впарил ссылку на твит.
Да е-мое, это ж типичная торговля воздухом. Как пирамиды или МММ. Весь расчет при покупке лишь на то, что потом ты перепродашь это дороже. Сама покупаемая хрень никакой ценности не несет
Откуда у таких тупых людей столько денег? Хотя конечно не тупые, просто заработали в своей сфере и решили стать ынвесторами в нишах, про которые ничерта не понимают. Хотя это тоже тупость. Всё-таки тупые. Но откуда тогда деньги? Круг замыкается :)
может взятки так теперь дают?
Между "умом" человека и количеством денег у него в огромном количестве случаев нет никакой связи.
Встретились как-то человек с опытом и человек с деньгами. В итоге человек с опытом ушел с деньгами, а человек с деньгами ушел с опытом. Как оставлять другого в дураках - очень заразный опыт, и чаще прибыльный если вырастает до масштабов массовой истерии.
10 лет назад наблюдал такой парадокс в контр страйке.
Часть людей не понимало насколько надо быть тупым, чтобы купить виртуальный ножик за 1000 долларов.
Покупатели же таких вещей не понимали насколько надо быть тупым, чтобы считать 1000 долларов крупной суммой.
эти "тупые" сами продают скамы, токены, нфт
Показатель необеспеченности этой валюты.
Он мошенник, отсидел срок совсем недавно за криптоскам свой
Т.е. ты реально уверен, что Сина купил это как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, а не как монетизацию привлеченного внимания к своей компании Bridge Oracle?
Челы вкладывают деньги в десятки разных направлений. Где-то что-то взлетает, где-то случаются фейлы (как в статье) - суть в том, что они богатеют, а ты (абстрактный) нет. Вот и думай теперь кто здесь тупой)
А что случилось?
Вмешалась раса Ваарси
Пузырь лопнул?
Этот МИР ебнулся.
Вам штраф за одиночный пикет🙂
Ну как тут не процитировать мой комментарий про нфт, который я оставил на vc на самом пике массового нфт-психоза
В реальном мире есть только одна единственная мона лиза, всё остальное - копии, пусть даже ооочень точные, но все равно ни одна копия не способна 1-в-1 воспроизвести оригинал. Чего не скажешь об nft-произведениях. Оригинал картинки этой обезьяны можно сохранить себе на комп, и это даже нельзя называть копией, это будет ТА ЖЕ САМАЯ картинка, вплоть до каждого байта. Поэтому дрочево на "права обладания" эфемерным "оригиналом" - просто сиюминутная мода. Типа клабхауса. Скоро у людей спадет пелена с глаз и они увидят, что каталоги нфт - это все тот же шатерсток: тысячи, десятки тысяч никчемных "произведений", которым грош цена. Пройдет какое-то время (может быть, несколько месяцев или даже лет) когда всем станет очевидно, что все эти картинки стоят примерно столько же, сколько на шатерстоке (по доллару за штуку или за 10 долларов месяц анлим скачивания :) Нфт рынок ждет примерно та же судьба, что клабхаус: все про это забудут, 99% процентов участников рынка уйдут, останется микро-тусовочка энтузиастов и прочих городских сумасшедших, которые будут перепродавать друг другу какие-то особо ценные артефакты, типа там какой-нибудь кадр фильма тарантино и т.п.
99.99% Пользователей не отличат реальную Мону Лизу от копии. И каждый может себе повесить, но это не мешает покупать единицам за большие деньги оригиналы картин.
Не вижу причин, почему цифровые художники должны зарабатывать меньше, чем те, кто рисует жидкостью на тряпичной основе. Вопрос в том, что люди закупались на хайпе.
Продам скриншот первого в мире твита за 5к рублей! Сделаю уникальный размер рамки для каждого купившего. Это революция в мире доступности nNFT )
шакалий жпег
Криптопредприниматель это лохонувшийся криптоинвестор?
Криптолох
Ажиотаж быстро прошел, как и на все "пустышки"
Главное в таких делах - продать на пике интереса
Скорее всего этот NFT теперь можно будет продать дороже))
Вот тогда у Эстави точно сгорит 5 точка))
Рассчитывал на $50млн
Да, тоже офигел с такой наглости)) 20х захотел…
примерно на 0,006 копеек по завтрашнему курсу, неплохо.
Людям деньги некуда девать...
ну вроде как на благотворительность
Вкладывайтесь в NFT! Это будущее! - говорили они)
А что не так? Кто-то же получил свои миллионы - вполне неплохое будущее )
Сообщение удалено
Не пирамида твердо и четко
Всё встало на свои места, хотя и 7к многовато за сей ценный экспонат
Цепочка замкнулась😂😂 Классика, что же после NFT придумают..
Метанфти*
(*на всякий случай запрещено где бы то ни было что бы это ни было)
Пацан к успеху шёл не получилось не фортануло
Чистый пиар, не более. Не нфт, так что-нибудь другое придумали
Хотя с другой стороны, если эту новость опубликуют на крупных новостных площадках, то это получился пиар своей компании за $2,9 млн
А вы захотите связываться с такой компанией? Для меня - антисамопиар.
Коллеги, рекомендую всем любителям NFT узнать горькую правду про этот "развод для лохов".
Читайте острые комментарии на канале "Криптокритика".
(можно читать с любого места, по любой теме)
Аффтор жжёт ! (с)
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/besedy-s-reptilovichem-ch6-infantilnost-i-ico-smert-kriptosmi-styd-kriptanov-i-strategiia-urvi-scas-sdohni-pozje-5b95b644c9e72b00a91da189
Син Эстави теперь официально мамонт?
Да, и чсх, дурачков, готовых купить пустоту оказалось всего то около 20 человек, что тоже какбэ намекат, что "лох не мамонт - не вымрет совсем", пока еще работает, но уже со скрипом.
Вот как важно продать вовремя
за 7?!?!?! странно, мне казалось он ничего не стоит
Мне одному кажется. что НФТ это какой-то скам? Ну реально..
Не кажется.
ты не одинок, практически всем так кажется
но энтузиасты не унывают, надеются таки убедить и продать
NFT это технология. Как телефон, телеграф и сетевые протоколы. Пока вы сидите в стороне и ноете, что по телефону звонят мошенники, в интернете пишут дураки, и вообще прокладывать провода это сложно, кучка гиков крутят-вертят эту новую технологию и строят на её основе крутые штуки.
Какую бытовую функцию выполняет NFT? Я могу с него позвонить или отправить документ? Или он помогает моему компьютеру работать в три раза быстрее?
Хаха лох!
https://www.youtube.com/watch?v=gREX6nXiMAY
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Ахахахах, отлично, просто шикарно.
Ну сказать, что они тупые сложно, 2.9 млн не на чем сделали, лохотронщики экстра класса.
Пузырь
Если присмотреться, то чел просто инвестировал в пиар
Ну тут не NFT виноват, а то что тут ни для кого идея о твите Джека Дорси не представляет ценности.
Нфт Мона Лизы явно то будет представлять ценность большую, чем картинка ее же в интернете 😂
Не повезло, не фортануло
Хочу напомнить что с 7К он еще должен отдать 3,5К на благотворительность...
Неликвид
Надо было Криптопанков покупать, а не эту подделку.
Панков каждый купить может, на этом пиара не сделаешь. Не думаю, что твит был куплен с целью инвестиций.
Розовый обломинго, дитя заката...
"Криптопредприниматель" :)
Если в налоговой сидят такие же как и комментаторы этой статьи, то Сина все правильно сделал.
Беру за три бакса 😊
7к$ это дорого за картинку. Так что надо было соглашаться.
Stonks
Джонни Синс не поступил бы так опрометчиво
много хочет он...