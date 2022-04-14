Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около $50 млн.

В 2021 году Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн, а вырученные деньги направил на благотворительность.

Покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, который получил «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись при этом осталась доступна в соцсети.

7 апреля 2022 года Эстави снова выставил NFT на продажу. Он рассчитывал, что получит за него минимум $50 млн — по крайней мере, он пообещал «передать половину выручки ($25 млн) на благотворительность». Но аукцион закрылся в среду с максимальной ставкой всего в $6849,30.

Estavi @sinaEstavi

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🖇 https://opensea.io/assets/matic/0x28009881f0ffe85c90725b8b02be55773647c64a/20/ I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly ‌‌‌‌‌‌