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Год назад первый твит Джека Дорси в виде NFT продали за $2,9 млн — на повторных торгах ставка не дошла и до $7 тысяч Статьи редакции

Криптопредприниматель Сина Эстави рассчитывал получить за него около $50 млн.

В 2021 году Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн, а вырученные деньги направил на благотворительность.

Покупателем стал гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, который получил «уникальный цифровой сертификат твита, подписанный и проверенный автором». Сама запись при этом осталась доступна в соцсети.

7 апреля 2022 года Эстави снова выставил NFT на продажу. Он рассчитывал, что получит за него минимум $50 млн — по крайней мере, он пообещал «передать половину выручки ($25 млн) на благотворительность». Но аукцион закрылся в среду с максимальной ставкой всего в $6849,30.

Estavi @sinaEstavi
I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly
‌‌‌‌‌‌
🖇 https://opensea.io/assets/matic/0x28009881f0ffe85c90725b8b02be55773647c64a/20/

#nft #джекдорси #новость

12 084 просмотров
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141 комментарий
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Slava Itprofi

Вся суть NFT

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Sebastian Danilov

Я не могу без слез смотреть на это видео. Это же настоящая трагедия.

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Igor Maksimov

Ну мы же смотрим на этого енота, верно?) Вот в этом суть – привлек к себе внимание СМИ, монетизировал это внимание. В случае Сина – к своей компании.

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Вася Пражкин

Ребят, тем кто за 7 штук баксов не успел взять, продаю всего за 100 рублей твит Дорси, прям один в один, не отличите от оригинала. Спешите, осталось всего 99 штук! Первым пяти покупателям в подарок значок "Я не лох!"

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Эдуард

а значок точно не подделка?

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3 комментария
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Nikolay Ganin
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Пришелец

Продавцы китайских подделок подоспели)

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Andrey Zykov

А значок из чего?

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1 комментарий
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Равный теркин30см

Блин, это очень смешно почему-то

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Andrey Zykov

Представьте, если изначально, при первом аукционе, этот NFT торговался сначала за сотни, потом счет пошел на тысячи долларов, подобрались к отметке 5000, и тут этот Сина: «2,9 миллиона баксов!». Так и купил.

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1 комментарий
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Ярослав Яшин

Я вот если бы не выставлял на торги, то так и был бы обладателем NFT за 3 ляма. От инвестора до лоха один шаг.

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Слегка Придурковатый

Сина Эстави идёт домой после закрытия аукциона.

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work tasks

Летит*

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Дмитрий Зинов

Ракета, пацаны!

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Jiko

Бл..ть, а в чем уникальность записи, если джек так и не убрал ее. Считай просто впарил картинку.

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Илья Волочков

Вся суть NFT.

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Медицинский коктейль

Наверное, на OpenSea не будет других записей с этим твиттом. Хотя надо смотреть правила платформы.

Но что может остановить Джека создать такие написи на других платформах, с формулировкой типа - "OpenSea зашкварилась и я пересоздаю запись на новой, правильной платформе".

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4 комментария
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Timur Bayazitov

Даже если б и убрал

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Михаил Попов

Ну типа можно наверно как-то использовать. Там футболки делать с этим принтом.... и.т.п.

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Спаситель России

Впарил ссылку на твит.

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Владислав Орлов

Да е-мое, это ж типичная торговля воздухом. Как пирамиды или МММ. Весь расчет при покупке лишь на то, что потом ты перепродашь это дороже. Сама покупаемая хрень никакой ценности не несет

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Ni Ck
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Научно-Технический Валера

Откуда у таких тупых людей столько денег? Хотя конечно не тупые, просто заработали в своей сфере и решили стать ынвесторами в нишах, про которые ничерта не понимают. Хотя это тоже тупость. Всё-таки тупые. Но откуда тогда деньги? Круг замыкается :)

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Gosta KTB

может взятки так теперь дают?

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4 комментария
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Андрей Страдов

Между "умом" человека и количеством денег у него в огромном количестве случаев нет никакой связи.

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Иван парфомин

Встретились как-то человек с опытом и человек с деньгами. В итоге человек с опытом ушел с деньгами, а человек с деньгами ушел с опытом. Как оставлять другого в дураках - очень заразный опыт, и чаще прибыльный если вырастает до масштабов массовой истерии.

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Виталий Воробьев

10 лет назад наблюдал такой парадокс в контр страйке.
Часть людей не понимало насколько надо быть тупым, чтобы купить виртуальный ножик за 1000 долларов.
Покупатели же таких вещей не понимали насколько надо быть тупым, чтобы считать 1000 долларов крупной суммой.

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1 комментарий
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madkliq

эти "тупые" сами продают скамы, токены, нфт

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2 комментария
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Anatoly Ivanov

Показатель необеспеченности этой валюты.

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Иванов Олег

Он мошенник, отсидел срок совсем недавно за криптоскам свой

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Igor Maksimov

Т.е. ты реально уверен, что Сина купил это как инвестицию с целью дальнейшей перепродажи, а не как монетизацию привлеченного внимания к своей компании Bridge Oracle?

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1 комментарий
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RomanistHere

Челы вкладывают деньги в десятки разных направлений. Где-то что-то взлетает, где-то случаются фейлы (как в статье) - суть в том, что они богатеют, а ты (абстрактный) нет. Вот и думай теперь кто здесь тупой)

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1 комментарий
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Дмитрий

А что случилось?

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Vladislav S

Вмешалась раса Ваарси

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WAVEWITHME

Пузырь лопнул?

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3 комментария
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ROME

Этот МИР ебнулся.

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Равный теркин30см

Вам штраф за одиночный пикет🙂

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7 комментариев
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Eugene Danilov

Ну как тут не процитировать мой комментарий про нфт, который я оставил на vc на самом пике массового нфт-психоза

В реальном мире есть только одна единственная мона лиза, всё остальное - копии, пусть даже ооочень точные, но все равно ни одна копия не способна 1-в-1 воспроизвести оригинал. Чего не скажешь об nft-произведениях. Оригинал картинки этой обезьяны можно сохранить себе на комп, и это даже нельзя называть копией, это будет ТА ЖЕ САМАЯ картинка, вплоть до каждого байта. Поэтому дрочево на "права обладания" эфемерным "оригиналом" - просто сиюминутная мода. Типа клабхауса. Скоро у людей спадет пелена с глаз и они увидят, что каталоги нфт - это все тот же шатерсток: тысячи, десятки тысяч никчемных "произведений", которым грош цена. Пройдет какое-то время (может быть, несколько месяцев или даже лет) когда всем станет очевидно, что все эти картинки стоят примерно столько же, сколько на шатерстоке (по доллару за штуку или за 10 долларов месяц анлим скачивания :) Нфт рынок ждет примерно та же судьба, что клабхаус: все про это забудут, 99% процентов участников рынка уйдут, останется микро-тусовочка энтузиастов и прочих городских сумасшедших, которые будут перепродавать друг другу какие-то особо ценные артефакты, типа там какой-нибудь кадр фильма тарантино и т.п.

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Alex

99.99% Пользователей не отличат реальную Мону Лизу от копии. И каждый может себе повесить, но это не мешает покупать единицам за большие деньги оригиналы картин.

Не вижу причин, почему цифровые художники должны зарабатывать меньше, чем те, кто рисует жидкостью на тряпичной основе. Вопрос в том, что люди закупались на хайпе.

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Artur Kuramshin

Продам скриншот первого в мире твита за 5к рублей! Сделаю уникальный размер рамки для каждого купившего. Это революция в мире доступности nNFT )

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Dmitriy Alekperov

шакалий жпег

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1 комментарий
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Эдуард

Криптопредприниматель это лохонувшийся криптоинвестор?

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Равный теркин30см

Криптолох

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1 комментарий
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Leshiy 2

Ажиотаж быстро прошел, как и на все "пустышки"

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Denis Semnov

Главное в таких делах - продать на пике интереса

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1 комментарий
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НеМосков

Скорее всего этот NFT теперь можно будет продать дороже))
Вот тогда у Эстави точно сгорит 5 точка))

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Dudka Trubnik

Рассчитывал на $50млн

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Andreas Kraut

Да, тоже офигел с такой наглости)) 20х захотел…

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Anatoly Ivanov

примерно на 0,006 копеек по завтрашнему курсу, неплохо.

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Борис Клейменов

Людям деньги некуда девать...

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Postman

ну вроде как на благотворительность

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Пришелец

Вкладывайтесь в NFT! Это будущее! - говорили они)

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Ярослав Яшин

А что не так? Кто-то же получил свои миллионы - вполне неплохое будущее )

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Anatoly Ivanov

Сообщение удалено

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eugene

Не пирамида твердо и четко

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Геннадий Гладков

Всё встало на свои места, хотя и 7к многовато за сей ценный экспонат

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Антон Семенов

Цепочка замкнулась😂😂 Классика, что же после NFT придумают..

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Anatoly Ivanov

Метанфти*

(*на всякий случай запрещено где бы то ни было что бы это ни было)

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Sergey Krupskiy

Пацан к успеху шёл не получилось не фортануло

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Takker Mos

Чистый пиар, не более. Не нфт, так что-нибудь другое придумали

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Rustam Mamasydykov

Хотя с другой стороны, если эту новость опубликуют на крупных новостных площадках, то это получился пиар своей компании за $2,9 млн

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Ярослав Яшин

А вы захотите связываться с такой компанией? Для меня - антисамопиар.

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Лев Щенин

Коллеги, рекомендую всем любителям NFT узнать горькую правду про этот "развод для лохов".
Читайте острые комментарии на канале "Криптокритика".
(можно читать с любого места, по любой теме)
Аффтор жжёт ! (с)
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/besedy-s-reptilovichem-ch6-infantilnost-i-ico-smert-kriptosmi-styd-kriptanov-i-strategiia-urvi-scas-sdohni-pozje-5b95b644c9e72b00a91da189

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Data Ardbelava

Син Эстави теперь официально мамонт?

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Alex Dem

Да, и чсх, дурачков, готовых купить пустоту оказалось всего то около 20 человек, что тоже какбэ намекат, что "лох не мамонт - не вымрет совсем", пока еще работает, но уже со скрипом.

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Анатолий Ерёмин

Вот как важно продать вовремя

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Джон Картошкин

за 7?!?!?! странно, мне казалось он ничего не стоит

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Иван Лавренко

Мне одному кажется. что НФТ это какой-то скам? Ну реально..

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Спаситель России

Не кажется.

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Максим Кольцов

ты не одинок, практически всем так кажется
но энтузиасты не унывают, надеются таки убедить и продать

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Кирилл Спиридонов

NFT это технология. Как телефон, телеграф и сетевые протоколы. Пока вы сидите в стороне и ноете, что по телефону звонят мошенники, в интернете пишут дураки, и вообще прокладывать провода это сложно, кучка гиков крутят-вертят эту новую технологию и строят на её основе крутые штуки.

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Лев Селиверстов

Какую бытовую функцию выполняет NFT? Я могу с него позвонить или отправить документ? Или он помогает моему компьютеру работать в три раза быстрее?

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10 комментариев
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Сергей Лопырев

Хаха лох!

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Юрий Б.

https://www.youtube.com/watch?v=gREX6nXiMAY

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Тимур Петров

АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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Artem Borisenko

Ахахахах, отлично, просто шикарно.

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Egor

Ну сказать, что они тупые сложно, 2.9 млн не на чем сделали, лохотронщики экстра класса.

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Егор Сергеевич

Пузырь

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Кирилл Спиридонов

Если присмотреться, то чел просто инвестировал в пиар

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Виктор Ефимов

Ну тут не NFT виноват, а то что тут ни для кого идея о твите Джека Дорси не представляет ценности.

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Valeriy Serdyukov

Нфт Мона Лизы явно то будет представлять ценность большую, чем картинка ее же в интернете 😂

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1 комментарий
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Семён Сердюков

Не повезло, не фортануло

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Evgeny Kazakov

Хочу напомнить что с 7К он еще должен отдать 3,5К на благотворительность...

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Никита Брагин

Неликвид

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Dmitry Voloshin

Надо было Криптопанков покупать, а не эту подделку.

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Кирилл Спиридонов

Панков каждый купить может, на этом пиара не сделаешь. Не думаю, что твит был куплен с целью инвестиций.

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4 комментария
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Глупый Денис

Розовый обломинго, дитя заката...

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Pavel

"Криптопредприниматель" :)

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Роман Василенко

Если в налоговой сидят такие же как и комментаторы этой статьи, то Сина все правильно сделал.

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VM

Беру за три бакса 😊

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Never-Dying Crocodile

7к$ это дорого за картинку. Так что надо было соглашаться.

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ЯжПрограммист

Stonks

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Serge Tikhonenko

Джонни Синс не поступил бы так опрометчиво

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Сергей Коваленко
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Дана Вонцева

много хочет он...

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