Будущее
Неизбежный турник

«Это единственное, о чём хочет говорить»: сотрудники Meta* рассказали Insider об «одержимости» Цукерберга метавселенной Статьи редакции

При этом в компании до сих пор нет согласованной стратегии, говорит источник.

  • Сотрудники Meta* обеспокоены «одержимостью» Марка Цукерберга идеей метавселенной, рассказали нынешние и бывшие работники изданию Insider. По словам одного из бывших менеджеров, эта тема «единственная, о которой Марк хочет говорить».
  • Компания привлекает всё больше команд для работы над метавселенной, при этом некоторые сотрудники не знают, что нужно делать, рассказал один из источников. По его словам, у Meta* до сих пор нет согласованной стратегии.
  • Представитель компании сказал, что она «переживает определяющий период и идёт ва-банк». «Многие взволнованы, но в то же время у них много вопросов», — добавил он.
  • Компания Facebook* сменила название на Meta* в октябре 2021 года. Цукерберг объяснял, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. В апреле 2022 года Meta* начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде.

*Meta признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta #метавселенная

3397 просмотров
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40 комментариев
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Sergey Vasiliev

Ну а что теперь делать без майских в Сызрани

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Валентин Малиновски

Вообще то, на праздник огурца в Суздале не попадет..((

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Mr Black

В теории на день первой рыбы на Камчатке может успеть(и да такой праздник действительно есть)

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S.Capusta

Он свою Сызрань построит в метавселенной.
И будет туда по выходным на велике на рыбалку ездить!

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Stas dyakonov

Вот чувака то поволокло.

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Andre Macareno

Не ну а чо, у Путина есть метавселенная с укронацистами, а у Цука нет, завидует нашему лидеру и борцу

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Ma Imani

А о запрете на въезд в Россию он говорить не хочет? Люди старались, санкции накладывали, а он реакции ноль 😄

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mysh

Ну будет въезжать в мета-Россию, делов-то

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Никита

Россия создаст запрет на создание мета России и поручит создание российского аналога мета вселенной чтоб показать какие мы прогрессивные, со своим мета Путиным и Мета налогами

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Виктор Исаков

Мега налоги, в Мета вселенной)

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Товарищ Майор

Платежи виртуальные, налоги реальные

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Олег Asti

Это что получается, Марк Цукерберг сидит на мете?

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Партийный микрофон

Ах, так вот откуда взялось новое название компании!

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Игорь Крафт

Инвесторов созидает , что бы понимали что он живёт идеей и денег дали больше.

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Партийный микрофон

Деньги у него есть, он больше обеспокоен как их сохранить, так как у традиционного бизнеса Фейсбука начинаются трудности.

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Giorgiy Kiladze

Сотрудники жалуются, что у лидера твёрдое видение?

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insighter

тут скорее у сотрудников твердое видение, что компании может прийти пиздец

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RomanistHere

возможно если бы фб развивался по видению сотрудников, а не руководителя - от этой компании уже бы ничего не осталось

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MadRat96

То есть если перевести условно говоря ваши слова на Амазон, то добавив сотрудниками время на туалет и еду вместо принуждения писать в бутылку, это бы разрушило Амазон?

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RomanistHere

если переНести мои слова на Амазон это будет значит, что если дать видению сторожа Роберто управлять компанией, то с большой вероятностью она загнётся.

При чём тут туалет и бутылки - ума не приложу. У вас на работе всё так строго?

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Лунный крюк

Видать работает на рядовой гражданской работе Амазоне, сочувствуем

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Поджог Сараев

«одержимость» Марка Цукерберга идеей метавселенной
Хорошо бы запилить ему персональную метавселенную - пусть сидит там и отстанет от людей.

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Волоцкой Дмитрий

Заодно пусть вернут люди всю зп, которую они нагенерили там, да?:)

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Andrey Gordeev

А Цукерберг что, к вам пристаёт?

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Grigoriy Malyshev

Прям как наш

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Олег Коржанов

Если верить фильму, то и фб Цукерберг был одержим. Это же нормально, когда идея зажигает и вдохновляет

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Кипарис Барбос

но Мета никого не зажигает и не вдохновляет

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Егор Зюганов

Ну почему же
https://tjournal.ru/tech/494424-testirovshchica-meta-pozhalovalas-na-seksualnye-domogatelstva-v-metavselennoy-horizon-worlds

Тестировщица Meta пожаловалась на «сексуальные…
Девушка рассказала, что её аватар «облапали без её согласия» в виртуальной реальности.
tjournal.ru
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Лунный крюк

Отвратительно, отождествление виртуального мира с реальным. Кажется, что мир к этому и прийдет.

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Allestor Krei

Дед🤝Цукер - одержимы какой-то фигней

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Vasily Petrov

Ну вот сделает он метавселенную. И что? (Давайте поговорим о смысле жизни?:-))

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Dmitry Protasov

Одно слово - экстремист-фанатик! Правильно запретили.

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Eve Besson

жесть… съеби, бот

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Дмитрий Королёв

Для сотрудников главное чтобы лидера на жидкий стул не пробило...

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Тимур Петров

Величайший провал в истории человечества.

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Максим Белов

Когда запретили въезд в рашку и ты создаёшь свою вселенную, где тебе можно жить в России 🇷🇺🥹

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#MP

Че не говорите, а такие страны, как россия, первые на переезд в метавселеную, когда окончательно закроют границы, посетить западную культуру сможем только через них с помощью впн. Собственно уже приходится жить в плане новостной повестке там, читая новости с зарубежных сайтов или их перепечатки на ру ресурсах, ибо здесь все новости в стиле «русские ни на кого не нападали!1», «не кризис, а адаптация», «надо делать гвозди» и тд

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Илья Попов

К сожалению, чтобы человек что-то понял, он должен обжечься, и не раз. Понимание приходит только через боль и страдание. Понимание же, не подкрепленное болью, неустойчиво и мимолетно.

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Кипарис Барбос

подсел чувак

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Кипарис Барбос

Рассказываю. Пора социальных сетей прошла, т.к. никто так и не понял для чего они. Средство коммуникаций отвратительно, дискуссии неудобные, новостные ленты неээфективные. А надо куда-то двигаться, нужна большая долгосрочная идея.

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