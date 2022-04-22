«Это единственное, о чём хочет говорить»: сотрудники Meta* рассказали Insider об «одержимости» Цукерберга метавселенной Статьи редакции
При этом в компании до сих пор нет согласованной стратегии, говорит источник.
- Сотрудники Meta* обеспокоены «одержимостью» Марка Цукерберга идеей метавселенной, рассказали нынешние и бывшие работники изданию Insider. По словам одного из бывших менеджеров, эта тема «единственная, о которой Марк хочет говорить».
- Компания привлекает всё больше команд для работы над метавселенной, при этом некоторые сотрудники не знают, что нужно делать, рассказал один из источников. По его словам, у Meta* до сих пор нет согласованной стратегии.
- Представитель компании сказал, что она «переживает определяющий период и идёт ва-банк». «Многие взволнованы, но в то же время у них много вопросов», — добавил он.
- Компания Facebook* сменила название на Meta* в октябре 2021 года. Цукерберг объяснял, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства. В апреле 2022 года Meta* начала тестировать монетизацию в метавселенной Horizon Worlds в США и Канаде.
*Meta признана в России экстремистской организацией.
Он покинул пост главы «Яндекс.Лавки» ещё в ноябре 2021 года, но оставался внутри компании.
Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Доходимость до конца курса, или другими словами COR (Completion Rate), - это одна из ключевых метрик в онлайн-образовании. COR показывает, какой процент студентов дошел до финала обучения. Проанализировав результат разных онлайн-школ, можно сделать вывод, что единого понимания о «хорошей» или «плохой» доходимости нет, каждая школа устанавливает…
Главные тезисы из материала агентства.
Я писал множество статей про инвестиции в облигации, акции, и даже недвижимость. И почти всегда отвергал покупку доллара как долгосрочное вложение. Я даже сравнивал доходности активов с долларом. И все равно относился к доллару скептически. А сейчас пришла пора признать, что доллар хорош.
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Это первая публикация Eduson на платформе VC. Очень волнительно, поэтому будем рады вашей поддержке, если статья понравится. Материал к ней мы готовили долго: подбирали эксперта методом множества проб и стольких же ошибок, писали вопросы, собирали все воедино – в общем, сюр.
Мы в «Цифре» поговорили с 4 женщинами, которые занимают руководящие должности в промышленных и IT-компаниях, и обсудили вопросы гендерного равенства, мотивации и борьбы со стереотипами. В первом выпуске мы публикуем взгляд Юлии Горячкиной, заместителя директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».
Ну а что теперь делать без майских в Сызрани
Вообще то, на праздник огурца в Суздале не попадет..((
В теории на день первой рыбы на Камчатке может успеть(и да такой праздник действительно есть)
Он свою Сызрань построит в метавселенной.
И будет туда по выходным на велике на рыбалку ездить!
Вот чувака то поволокло.
Не ну а чо, у Путина есть метавселенная с укронацистами, а у Цука нет, завидует нашему лидеру и борцу
А о запрете на въезд в Россию он говорить не хочет? Люди старались, санкции накладывали, а он реакции ноль 😄
Ну будет въезжать в мета-Россию, делов-то
Россия создаст запрет на создание мета России и поручит создание российского аналога мета вселенной чтоб показать какие мы прогрессивные, со своим мета Путиным и Мета налогами
Мега налоги, в Мета вселенной)
Платежи виртуальные, налоги реальные
Это что получается, Марк Цукерберг сидит на мете?
Ах, так вот откуда взялось новое название компании!
Инвесторов созидает , что бы понимали что он живёт идеей и денег дали больше.
Деньги у него есть, он больше обеспокоен как их сохранить, так как у традиционного бизнеса Фейсбука начинаются трудности.
Сотрудники жалуются, что у лидера твёрдое видение?
тут скорее у сотрудников твердое видение, что компании может прийти пиздец
возможно если бы фб развивался по видению сотрудников, а не руководителя - от этой компании уже бы ничего не осталось
То есть если перевести условно говоря ваши слова на Амазон, то добавив сотрудниками время на туалет и еду вместо принуждения писать в бутылку, это бы разрушило Амазон?
если переНести мои слова на Амазон это будет значит, что если дать видению сторожа Роберто управлять компанией, то с большой вероятностью она загнётся.
При чём тут туалет и бутылки - ума не приложу. У вас на работе всё так строго?
Видать работает на рядовой гражданской работе Амазоне, сочувствуем
«одержимость» Марка Цукерберга идеей метавселенной
Хорошо бы запилить ему персональную метавселенную - пусть сидит там и отстанет от людей.
Заодно пусть вернут люди всю зп, которую они нагенерили там, да?:)
А Цукерберг что, к вам пристаёт?
Прям как наш
Если верить фильму, то и фб Цукерберг был одержим. Это же нормально, когда идея зажигает и вдохновляет
но Мета никого не зажигает и не вдохновляет
Ну почему же
https://tjournal.ru/tech/494424-testirovshchica-meta-pozhalovalas-na-seksualnye-domogatelstva-v-metavselennoy-horizon-worlds
Отвратительно, отождествление виртуального мира с реальным. Кажется, что мир к этому и прийдет.
Дед🤝Цукер - одержимы какой-то фигней
Ну вот сделает он метавселенную. И что? (Давайте поговорим о смысле жизни?:-))
Одно слово - экстремист-фанатик! Правильно запретили.
жесть… съеби, бот
Для сотрудников главное чтобы лидера на жидкий стул не пробило...
Величайший провал в истории человечества.
Когда запретили въезд в рашку и ты создаёшь свою вселенную, где тебе можно жить в России 🇷🇺🥹
Че не говорите, а такие страны, как россия, первые на переезд в метавселеную, когда окончательно закроют границы, посетить западную культуру сможем только через них с помощью впн. Собственно уже приходится жить в плане новостной повестке там, читая новости с зарубежных сайтов или их перепечатки на ру ресурсах, ибо здесь все новости в стиле «русские ни на кого не нападали!1», «не кризис, а адаптация», «надо делать гвозди» и тд
К сожалению, чтобы человек что-то понял, он должен обжечься, и не раз. Понимание приходит только через боль и страдание. Понимание же, не подкрепленное болью, неустойчиво и мимолетно.
подсел чувак
Рассказываю. Пора социальных сетей прошла, т.к. никто так и не понял для чего они. Средство коммуникаций отвратительно, дискуссии неудобные, новостные ленты неээфективные. А надо куда-то двигаться, нужна большая долгосрочная идея.