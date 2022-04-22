И все-таки доллар хорош

Я писал множество статей про инвестиции в облигации, акции, и даже недвижимость. И почти всегда отвергал покупку доллара как долгосрочное вложение. Я даже сравнивал доходности активов с долларом. И все равно относился к доллару скептически. А сейчас пришла пора признать, что доллар хорош.