Будущее
Преподобный фонарь

Meta* предупредила о сокращениях в подразделении, которое работает над устройствами компании — Reuters Статьи редакции

В компании подтвердили, что откажутся от некоторых проектов, но увольнения отрицают.

  • Meta* готовится к сокращениям в подразделении Reality Labs. Технический директор Эндрю Босворт сказал на очередной встрече с сотрудниками, что об этом объявят в течение недели, пишет Reuters.
  • В компании подтвердили, что подразделение больше не может позволить себе заниматься некоторыми проектами, а другие придётся отложить. О каких именно проектах речь, в Meta* не уточнили. По словам её представителя, увольнений при этом не планируется.
  • Meta* создала группу Reality Labs в 2020 году. Подразделение занимается разработкой AR/VR-устройств Oculus, «умных» экранов для видеозвонков Portal и технологий для метавселенной.
  • Как пишет Reuters, компания наняла в Reality Labs больше 13 тысяч сотрудников в 2021 году и почти 6 тысяч в первом квартале 2022 года. Подразделение потеряло $10,2 млрд в 2021 году и ещё $3 млрд в первом квартале.

*Meta, которая владеет Facebook, признана в России экстремистской организацией.

#новость #meta

1583 просмотров
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8 комментариев
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Дэвид Шариф
предупредила об увольнениях сотрудников
но сокращения отрицают

Тоже высвобождать рабочие места будут? Опять Путин виноват!

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Ivan Susanin

Третий Oculus можно не ждать теперь?..

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Speedwagon MMXXII

Да как раз с Oculus’ами проблем быть не должно

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Denis Zotov

Заголовок из источника переведен неверно

to prepare for cutbacks

В самом материале про увольнения нет ничего, кроме "Meta was not planning layoffs". Так что откуда они в заголовке - непонятно.

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Frozenmute

Хорошей компании хорошие прибыли.

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Дмитрий Кузнецов

Подсмотрели у Ali

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nochnoy.ru

"Предупредила об увольнениях" - в смысле сообщила что увольнений не будет?
Минус за кликбейтный заголовок.

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Валентин Солодченко

У кого то появится много свободного времени

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