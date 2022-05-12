Meta* предупредила о сокращениях в подразделении, которое работает над устройствами компании — Reuters Статьи редакции
В компании подтвердили, что откажутся от некоторых проектов, но увольнения отрицают.
- Meta* готовится к сокращениям в подразделении Reality Labs. Технический директор Эндрю Босворт сказал на очередной встрече с сотрудниками, что об этом объявят в течение недели, пишет Reuters.
- В компании подтвердили, что подразделение больше не может позволить себе заниматься некоторыми проектами, а другие придётся отложить. О каких именно проектах речь, в Meta* не уточнили. По словам её представителя, увольнений при этом не планируется.
- Meta* создала группу Reality Labs в 2020 году. Подразделение занимается разработкой AR/VR-устройств Oculus, «умных» экранов для видеозвонков Portal и технологий для метавселенной.
- Как пишет Reuters, компания наняла в Reality Labs больше 13 тысяч сотрудников в 2021 году и почти 6 тысяч в первом квартале 2022 года. Подразделение потеряло $10,2 млрд в 2021 году и ещё $3 млрд в первом квартале.
*Meta, которая владеет Facebook, признана в России экстремистской организацией.
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но сокращения отрицают
Тоже высвобождать рабочие места будут? Опять Путин виноват!
Третий Oculus можно не ждать теперь?..
Да как раз с Oculus’ами проблем быть не должно
Заголовок из источника переведен неверноto prepare for cutbacks
В самом материале про увольнения нет ничего, кроме "Meta was not planning layoffs". Так что откуда они в заголовке - непонятно.
Хорошей компании хорошие прибыли.
Подсмотрели у Ali
"Предупредила об увольнениях" - в смысле сообщила что увольнений не будет?
Минус за кликбейтный заголовок.
У кого то появится много свободного времени