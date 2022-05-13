Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска стал доступен в 32 странах Статьи редакции
В 2023 году сеть обещают запустить в том числе в Казахстане, Туркмении и Киргизии.
- О том, что комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах, сообщила SpaceX Илона Маска. Судя по карте на сайте, это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.
- Для некоторых стран есть указание, что отправка станет доступна пользователям в конце 2022 года или в 2023 году. Например, в 2023 году компания планирует покрыть страны Африки, Турцию, а также Казахстан, Киргизию, Туркмению, Узбекистан и другие. России и Беларуси в этом списке нет.
- В конце февраля 2022 года Starlink начал работу в Украине.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей за три месяца достигло 10 тысяч. В июне 2021-го Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе того же года. Тогда он говорил, что инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.
3535 просмотров
Молодцы ребята из ЦРУ, теперь весь трафик через них
А до этого через кого по-твоему шёл?
Через ФСБ))
Сам по себе
А ты беспокоишься за свой трафик? Что у тебя там? Секретные материалы про НЛО? Или месторасположения конопляной фермы?
Он скачивает и хранит все видео Соловьева
Чёртов извращенец! Да как такое могло в голову прийти?
Почему нет, он в свободной стране живет.
Таки дело же не в одном пользователе а в биг дате
Фильм «Враг государства» 1999 года начинает тихо курить в сторонке)
Почему тогда во вражеских странах, а-ля Иран и Венесуэла такое не запустить?
Какая тебе разница через кого пойдет твой трафик??? Через кого-то же он должен идти.
Для фильмов с торрентов есть VPN, для остального - Tor (и Mastercard)
Чел просто не в курсе, что такое шифрование
Сразу видно на карте, где диктатура власти есть, а где ее нету.
Да не, тут по результатам СВО решат в какие страны придет демократия :)
Карта шикарная, конечно
В Туркменистане нет?
Вы находитесь здесь.
Лучший мем
Блядь, даже Эритрея в Coming Soon...
Удар в спину от союзника
В псину
Даже не знаю радоваться или нет) в Казахстане при любом государственном кипише интернет вырубали наглухо, как и связь. Теперь интернет выйдет за зону действия локального государственного контроля, и войдёт под контроль Америки)
Это кстати очень правильное дело было, отключить интернет и много моих знакомых были с этим согласны, хотя и я и они полностью по работе зависим от интернета, но в такие времена это первое что нужно делать, чтобы как минимум не распространялись лживые комментарии и не сеяли страх.
Я не осуждаю это действие, возможно это и помогло удержать стабильность.
стабильность обещают когда больше нечего предложить
Комментарий, отправленный через 4G
Так в России в нем и не было особого смысла.
Интернет дешевый и есть по всей России. Вряд ли кто-то бы платил по 100 баксов в месяц за интернет
смотря по какому курсу считать))))
РФ вроде испытала противоспутниковые ракеты. Ждем закрытия космоса после вывода шрапнели на орбиту стралинка :)
https://www.bbc.com/russian/59299436
Правильно, эта страна создавать не умеет и не хочет, а засрать чужое запросто!
ееее
Да еще при Советах испытывали, в чем новость-то?
Уверен, что у нас в Кыргызстане им будут пользоваться единицы. Тариф для нас запредельно дорогой.
На 5-х скинитесь, будет недорого.
Ну скорость у интернета старлинк пока еще не слишком шустрая,но это пока
Видел тесты интернета этого, я бы сказал приличные
100 мб/с так себе скорость
))))) Есть что-то лучше? Было пару видосов как в деревню повести интернет, челы делали вышку и антенной до ближайшего города. Если что-то не так с погодой - все отваливается + задержка 200мс
Тестировал лично?
Есть данные в сети) Тестировала компания Ookla
Лучше бы в Россию. Нам сейчас реально нужнее.
В России нормальный и дшевый интернет.
Вы по таким ставкам платить не будете. Что там вам нужнее?
скоро ждем новые высказывания от Бони и про порабощение человечества
Молодцы, помнят, как Ленин говорил в первую очередь брать почту и телеграф