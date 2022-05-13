Будущее
Смелый единорожек88

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска стал доступен в 32 странах Статьи редакции

В 2023 году сеть обещают запустить в том числе в Казахстане, Туркмении и Киргизии.

  • О том, что комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах, сообщила SpaceX Илона Маска. Судя по карте на сайте, это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.
  • Для некоторых стран есть указание, что отправка станет доступна пользователям в конце 2022 года или в 2023 году. Например, в 2023 году компания планирует покрыть страны Африки, Турцию, а также Казахстан, Киргизию, Туркмению, Узбекистан и другие. России и Беларуси в этом списке нет.
  • В конце февраля 2022 года Starlink начал работу в Украине.
  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей за три месяца достигло 10 тысяч. В июне 2021-го Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всём мире в августе того же года. Тогда он говорил, что инвестиции в проект за всё время могут составить $20-30 млрд.

#новость #starlink #spacex

3535 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
48 комментариев
Написать комментарий...
Эффект Доплера

Молодцы ребята из ЦРУ, теперь весь трафик через них

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

А до этого через кого по-твоему шёл?

Ответить
Развернуть ветку
дмитрий рябинкин

Через ФСБ))

Ответить
Развернуть ветку
Павел Морозов

Сам по себе

Ответить
Развернуть ветку
daniil duhov

А ты беспокоишься за свой трафик? Что у тебя там? Секретные материалы про НЛО? Или месторасположения конопляной фермы?

Ответить
Развернуть ветку
Мудрый танк88

Он скачивает и хранит все видео Соловьева

Ответить
Развернуть ветку
Человеческий фитиль

Чёртов извращенец! Да как такое могло в голову прийти?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Почему нет, он в свободной стране живет.

Ответить
Развернуть ветку
ihazpaws

Таки дело же не в одном пользователе а в биг дате

Ответить
Развернуть ветку
Константин Тишаков

Фильм «Враг государства» 1999 года начинает тихо курить в сторонке)

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Почему тогда во вражеских странах, а-ля Иран и Венесуэла такое не запустить?

Ответить
Развернуть ветку
ROME

Какая тебе разница через кого пойдет твой трафик??? Через кого-то же он должен идти.

Ответить
Развернуть ветку
ROMEDROS

Для фильмов с торрентов есть VPN, для остального - Tor (и Mastercard)

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Чел просто не в курсе, что такое шифрование

Ответить
Развернуть ветку
DO YOURSELF

Сразу видно на карте, где диктатура власти есть, а где ее нету.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Подливак

Да не, тут по результатам СВО решат в какие страны придет демократия :)

Ответить
Развернуть ветку
Elf Elf

Карта шикарная, конечно

Ответить
Развернуть ветку
Mark Borisov

В Туркменистане нет?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Makarov

Вы находитесь здесь.

Ответить
Развернуть ветку
kennyotsu

Лучший мем

Ответить
Развернуть ветку
Noblesse. tv

Блядь, даже Эритрея в Coming Soon...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Удар в спину от союзника

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

В псину

Ответить
Развернуть ветку
Тамерлан

Даже не знаю радоваться или нет) в Казахстане при любом государственном кипише интернет вырубали наглухо, как и связь. Теперь интернет выйдет за зону действия локального государственного контроля, и войдёт под контроль Америки)

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард

Это кстати очень правильное дело было, отключить интернет и много моих знакомых были с этим согласны, хотя и я и они полностью по работе зависим от интернета, но в такие времена это первое что нужно делать, чтобы как минимум не распространялись лживые комментарии и не сеяли страх.

Ответить
Развернуть ветку
Тамерлан

Я не осуждаю это действие, возможно это и помогло удержать стабильность.

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

стабильность обещают когда больше нечего предложить

Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов
Правильно сделали, что сапог поглубже засунули, одобряю! Давно нужно было, а то мы слишком возмущаемся против нашего дорогого правительства!
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Комментарий, отправленный через 4G

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Так в России в нем и не было особого смысла.
Интернет дешевый и есть по всей России. Вряд ли кто-то бы платил по 100 баксов в месяц за интернет

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Zakaluzhniy

смотря по какому курсу считать))))

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Подливак

РФ вроде испытала противоспутниковые ракеты. Ждем закрытия космоса после вывода шрапнели на орбиту стралинка :)

https://www.bbc.com/russian/59299436

Россия подтвердила испытания противоспутникового…
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия провела испытания…
www.bbc.com
Ответить
Развернуть ветку
Герман Воронов

Правильно, эта страна создавать не умеет и не хочет, а засрать чужое запросто!

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Подливак

ееее

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Да еще при Советах испытывали, в чем новость-то?

Ответить
Развернуть ветку
Keivorit Keivor

Уверен, что у нас в Кыргызстане им будут пользоваться единицы. Тариф для нас запредельно дорогой.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

На 5-х скинитесь, будет недорого.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniy Polyakov

Ну скорость у интернета старлинк пока еще не слишком шустрая,но это пока

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Туманков

Видел тесты интернета этого, я бы сказал приличные

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Иваница

100 мб/с так себе скорость

Ответить
Развернуть ветку
krakendesign

))))) Есть что-то лучше? Было пару видосов как в деревню повести интернет, челы делали вышку и антенной до ближайшего города. Если что-то не так с погодой - все отваливается + задержка 200мс

Ответить
Развернуть ветку
дмитрий рябинкин

Тестировал лично?

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Selyanin

Есть данные в сети) Тестировала компания Ookla

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Лучше бы в Россию. Нам сейчас реально нужнее.

Ответить
Развернуть ветку
Рафаэль Алиев

В России нормальный и дшевый интернет.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Вы по таким ставкам платить не будете. Что там вам нужнее?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Uvarov

скоро ждем новые высказывания от Бони и про порабощение человечества

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Молодцы, помнят, как Ленин говорил в первую очередь брать почту и телеграф

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 48 комментариев
null