Это уже второй испытательный полёт: первый прошёл в 2019 году и закончился неудачно — корабль не смог выйти на запланированную орбиту.

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Американский пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner без экипажа на борту отправился во второй испытательный полет к МКС. запуск прошёл в 01:54 мск, прямая трансляция велась в YouTube-канале NASA.

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Путь до МКС займёт 25 часов. Starliner должен пристыковаться к американскому модулю «Гармония» и провести в составе станции около четырёх дней, пишет N+1.

United Launch Alliance

На борту корабля находится около 360 кг полезных грузов. Место командира занимает человекоподобное тестовое устройство, измеряющее уровень нагрузки, пишет «Коммерсантъ».