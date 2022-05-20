Boeing успешно запустил к МКС космический корабль Starliner Статьи редакции
Это уже второй испытательный полёт: первый прошёл в 2019 году и закончился неудачно — корабль не смог выйти на запланированную орбиту.
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Американский пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner без экипажа на борту отправился во второй испытательный полет к МКС. запуск прошёл в 01:54 мск, прямая трансляция велась в YouTube-канале NASA.
Путь до МКС займёт 25 часов. Starliner должен пристыковаться к американскому модулю «Гармония» и провести в составе станции около четырёх дней, пишет N+1.
На борту корабля находится около 360 кг полезных грузов. Место командира занимает человекоподобное тестовое устройство, измеряющее уровень нагрузки, пишет «Коммерсантъ».
- Это уже второй беспилотный испытательный полёт Starliner к МКС. Первый запуск состоялся в декабре 2019 года, но тогда корабль не смог выйти на запланированную орбиту. Он не состыковался с МКС, а позже вернулся на Землю.
- В июле 2021 года Boeing отложил полёт Starliner из-за проблем российского модуля «Наука», в августе — из-за проблем с клапанами топливной системы космического корабля.
Рогозин же говорил что они без наших двигателей не смогут летать? Или у них уже давно свои?
Так они и не летают, это все происки левой пропаганды направленные на то, чтобы нас убедить, что запад может жить без российских нанотехнологий. Но нас опытных не проведёшь, мы знаем, что это просто мультики
Да сколько можно одно и тоже писать? Все давно поняли, что рогозин херни сморозил. Будто в первый раз от наших чиновников. Вы и в 2050м году после очередной такой новости будете рогозина вспоминать?)
Они летели на наших РД-180 если что )
Они летели на РД-180, но он нужен всего один для первой ступени и у них запас в 20-25 двигателей, т.е. 20+ пусков они ещё смогут совершить, а это лет на пять при текущей загруженности. За это время можно много чего сделать, но с другой стороны мир катится в гигантскую рецессию.
Ракеты-носитель Atlas V с российским двигателем РД-180
Если что, Википедия пишет что ракетоноситель starliner эксплуатирует РД-180
Рогозин уже выпустил новую песню ?
Твит новый запилил для своих подписчиков
Почему вы все так плохо относитесь к Рогозину? Это типо модно? Скажите спасибо ему. По моему нормальный мужик, делает свое дело как может в тех условиях в которых мы находимся. В то время как Илон Маск и другие иностранцы пользуется всеми благами цивилизации, печатного станка ФРС, фондового рынка и тп. Я надеюсь Россия устоит под прессингом и появятся все условия для более мощного развития отечественного космоса.
Вы серьёзно сейчас? Или тег сарказм потерялся? При нем русский космос был окончательно просран.
Было две самых главных скрепы: 12 апреля и 9 мая. В космосе русские больше не нужны от слова совсем. Про девятое мая бы написал, но боюсь преследования. Думаю, вы сами все понимаете
Ха-ха...и вас с пьятницей!
Если коротко - потому что он идиот. Если подробнее, то потому что он спустил в унитаз последнее, чем мы гордились.
Конечно, 20 лет вот уже пытается создать условия для мощного развития отечественного космоса. Вон космодром Восточный яркий тому пример или модуль наука, которая с 2007 года планировали ввести его, но по факту в 2021 запустили и не без проблем. А этого всего лишь только один Рогозин, который стихи любит сочинять и троллить в твиттере, пока посты Илона Маска рушат стоимость акций или наоборот поднимает))) А это мы еще не затронули любую другую отрасль нашей могучей страны, где успешно будут за 10 лет поднимать нас к высотам.
Похоже батут таки сработал 😄
Он успешно работает уже лет 5
Конечно, двигатели то российские…
А что Рогозин?
Курит через бамбук.
SLS когда запустят? Это пока шляповоз... РД-180 купили на века вперед... все ждут Маска... а Старшип все не летит )
В РФ в скором вообще ничего летать не будет, стараниями Рогозина и тех кто его там держит
SLS скорее всего закроют после первого тестового пуска (даже если успешным будет).
Vulcan Centaur должен уже в 2022 пойти в полноценные тесты, может на год задержат.
Так то SpaceX есть, скоро появится его аналог, а там и конкуренция полноценная.
Старшип ее летит только по одной причине сейчас - проверок FAA, которые длятся уже год и не разрешают делать пуски Starship. Вы не представляете насколько сейчас SpaceX опережает другие компании..
Хорошие новости для МКС :)
Артем, не расстраивайся. Диванных генералов медом не корми дай по-деть. Это все на что способно большинство людей мира. За мнение спасибо. Не могу со всем согласится, но перспективу вижу такую же как и ты.
У Омерики космос, а у России цельный Рогозин!